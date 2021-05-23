«В Татарстане более 500 человек занимаются ушу»

Как прошли республиканские соревнования по ушу «Восточный барс — Кончыгыш барсы»

В Казани провели долгожданные соревнования по ушу среди юношей — Кубок Республики Татарстан по ушу «Восточный барс — Кончыгыш барсы». В основном в нем участвовали дети с 4 до 11 лет. Юные спортсмены с нетерпением ожидали соревнований, ведь в прошлом году были отменены практически все спортивные мероприятия. Корреспондент «Реального времени» побывал на соревнованиях и узнал о том, как популярно ушу в Татарстане, как тренеры готовят молодых талантов и как проходят соревнования.

«Выступая на соревнованиях, спортсмен переходит через все барьеры»

Долгожданное событие для любителей боевых искусств прошло накануне в Центре бокса и настольного тенниса. В республиканском турнире «Восточный Барс» по ушу выступали юноши 8—11 лет и совсем маленькие будущие ушуисты — 4—7 лет.

Еще до начала активной части соревнований корреспондент «Реального времени» побеседовал с президентом Федерации ушу Татарстана Айратом Ахмеровым и попытался выяснить, как популярен сегодня в республике этот вид восточных боевых искусств.



— Ушу как восточная философия и единоборство, конечно, пользуется популярностью, благодаря работе Федерации ушу Республики Татарстан. Сегодня у нас на соревнованиях участвуют более ста спортсменов, и каждый год это количество растет. Можно сказать, что ушу у нас на сегодняшний день — востребованный вид спорта, — сказал Ахмеров.

В начале соревновательной программы прошли показательные выступления, где молодые спортсмены демонстрировали свои навыки — только эффектные хореографические комбинации, при виде которых перед глазами флешбэками начинают произноситься кадры из культовых фильмов с легендарным Брюсом Ли, а-ля «Путь дракона», «Башня смерти» или «Кулак ярости».



— Для меня, как для руководителя, интересно то, что есть новые лица. Мы понимаем, что количество занимающихся ушу растет, и это только радует. На сегодняшний день мы видим юных судей, судейская коллегия тоже совершенствуется, приходят новые люди. У нас каждый спортсмен может выступить более чем в шести дисциплинах, и не исключено, что он займет призовые места, — рассказывает Айрат Ахмеров.

По словам президента Федерации ушу, в Татарстане этим видом спорта занимаются более 500 человек. Свои секции есть уже в Казани, Зеленодольске и Нижнекамске. Залов и секций в этих городах предостаточно, и есть все условия для дальнейшего развития ушу в Республике.

Фото: vk.com/wushurt

Олимпийские перспективы

Поучаствовать на Олимпийских играх — пожалуй, главная мечта любого спортсмена, и молодые ушуисты — не исключение. Как и у всех видов боевых искусств, в ушу тоже остро стоит вопрос о перспективах на международной арене. К слову, эти соревнования уже включили в список видов на Юношеских Олимпийских играх, которые будут проводиться в 2022 году в Дакаре, столице Сенегала.

— Как вид спорта ушу признано международным олимпийским комитетом. Возлагаем большие надежды на то, что его включат и в список Олимпийских игр. Работа в этом направлении ведется с международной федерацией, — надеется Ахмеров.

Может показаться, что ушу — довольно скучный спорт, где нет никакого соперничества, но это не так. Спортсмены годами отрабатывают стратегию и идеально проведенные приемы, с которыми и выступают на соревнованиях. Еще один немаловажный фактор на этих соревнованиях — это эмоции спортсменов. Сначала тебя охватывает волнение перед выступлением. Когда выходишь на ковер — надо выложиться полностью, чтобы стать лучшим.

— Ушу полезно тем, что развивает все группы мышц, — продолжает Айрат Ахметов. — Помимо физических нагрузок, основополагающим является развитие гибкости, морально-волевые качества. Выступая на соревнованиях, спортсмен переходит через все барьеры и демонстрирует подготовленный комплекс на публике.

Важны тактика, выносливость и стойкость

После показательных выступлений соревнования открыли юноши 8—11 лет, которые выступали в стиле таолу-наньдао, в котором, как правило, бьются на мечах. А следующими уже готовились выходить на ковер совсем маленькие ребята 4—7 лет, они выступали в стиле чанцуань. В переводе с китайского это означает «длинный кулак». Как правило, в таких стилях ведут бой на дальней дистанции, а чтобы эту дистанцию удержать — используются стремительные перемещения по принципу «один шаг — один удар».

Как и в фигурном катании, сразу после выступления спортсмены видят свои результаты — здесь 5-балльная система оценки. И те юные ушуисты, которые получили невысокие показатели, не могли сдержать слез. Так и проверяются мастера — кто-то опустит руки, а кто-то станет работать еще усерднее.

Фото: vk.com/wushurt

Главными критериями оценки в таких соревнованиях являются контроль над собой, умение эффективно применять тактико-технический арсенал изучаемого стиля ушу и принятие оптимальных стратегических решений.

Главный судья республиканских соревнований Ильяс Хуснутдинов поделился с корреспондентом «Реального времени» впечатлениями:

— Был большой перерыв у спортсменов в связи с пандемией. Ребята очень ждали этот турнир и очень долго готовились к нему. Для наших спортсменов это один из самых мотивирующих стартов. Разговаривал с коллегами из тренерского состава — они все ждали соревнований, родители спрашивали постоянно. Дети хотят выступать!

Атмосфера на нынешнем турнире «Восточный Барс» была дружелюбная, несмотря на борьбу: соперничество можно было увидеть только на матах. Это нормально, потому что спортсмены стремятся превзойти не результат соперника, а прежде всего свой. Если ты раз за разом повышаешь свой результат, то когда-нибудь обязательно встанешь в один ряд с лучшими.

— Ушу в первую очередь дает дисциплину, которой частенько не хватает ребенку. А еще при занятии ушу развивается умственная активность. У многих даже улучшаются оценки в школе. Говорят, что из ударников в отличников превращаются! У нас высококоординационный вид спорта. Нужно одновременно смотреть за носком, за коленом, как правильно скрутить плечи — доходит до 15 критериев. Нужно это все в голове держать, поэтому улучшается память, и ребенок начинает ставить себе высокую планку, — подметил Ильяс Хуснутдинов.

Стоит отметить, что Татарстан — один из лидирующих регионов по развитию ушу, команды из нашей республики на межрегиональных соревнованиях всегда в тройке лидеров, но еще есть куда развиваться в этом направлении.

Фото: vk.com/wushurt

«До шести лет молодые спортсмены особо ничего не понимают, а потом настраиваются только на первые места»

Самый важный этап в любом виде спорта — постоянные изнурительные тренировки. В ушу тренировка — это постоянная отработка стиля, который выбирает наставник. Тренер команды «Золотая панда» Дарья Порозова рассказала «Реальному времени», как готовят ребят к соревнованиям.

— Как проходит наша обычная тренировка? Сначала ребята строятся, делают приветствие с тренерами. Потом у нас идет беговая разминка по кругу зала, далее разминка на месте. Обязательно растяжка. Потом — отработка комплексов, отработка ударов и махов ногами.

В разговор вмешалась маленькая девочка из «Золотой панды», которая выступала на соревнованиях. Она вместе со своей мамой уходила домой и подошла поблагодарить тренера. Девочка сказала, что ей все понравилась, и пообещала, что будет усерднее готовиться к следующим соревнованиям. Чувствовалось, что все здесь строится на взаимной поддержке.

— Моя команда выступила впервые на соревнованиях. Я их настраивала не на медали, а именно отработать так, как отрабатывали на тренировках. Мы победы не ждали, но получилось так, что наш мальчик занял два первых места, — рассказывает тренер.

Самое сложное в работе с юными мальчиками и девочками — это психология. Безусловно, нельзя психологически травмировать ребенка. К примеру, после поражения юный ушуист может психологически подсесть — вплоть до полной потери интереса к спорту.

Чтобы такого не случилось, тренеры должны находиться в постоянном коннекте с ребятами, объяснять им, что в определенный момент необходимо держать удар и двигаться дальше — это и есть спортивная психология.

Фото: vk.com/wushurt

— Влияют ли на молодых спортсменов поражения? Я думаю, что до шести лет ребята не очень понимают что происходит, больше хотят успеха родители и тренер. А потом дети и сами все понимают, настраиваются и готовятся, им хочется занимать первые места. Были случаи, когда не приходили больше, разочаровывались, но это случается редко, и надеюсь, что больше не случится, — говорит Дарья Порозова.

Один из главных критериев успеха в ушу — дисциплина и постоянные тренировки, без этого никуда. И это всегда приносит плоды, даже в случае новичков. Среди победителей вчерашних соревнований, например, были и те, кто участвовал впервые.

У читателей может возникнуть вопрос: а поможет ли мастерство такого вида спорта, как ушу, защититься, например, на улице? Ответ дает сам тренер.

— Мне кажется, что да. У нас комплекс состоит из упражнений, которые состоят из ударов ногами и руками, есть разные приемы, которые помогут ребятам защитить себя практически в любой ситуации.

