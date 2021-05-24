Бизнес-аккаунт дня: казанская клиника династии Дружковых

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 73

Династия врачей Дружковых давно известна в Татарстане и за его пределами, а общий семейный стаж работы в медицине — уже более 500 лет. Большой опыт и профессионализм в лечении заболеваний молочной железы, женской и мужской репродуктивной систем позволили Дружковым открыть свою клинику. Бизнес-аккаунт частного медучреждения в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», который реализуется совместно с ведущими SММ-агентствами Поволжья.

От маммологии до пластической хирургии

Отец главы клиники Олега Дружкова — Борис Константинович стоял у истоков создания онкологического диспансера в Татарстане, а также был основателем маммологического направления в республике. Его сын Олег Дружков более четверти века возглавлял маммологическое отделение онкодиспансера. Семейное врачебное дело продолжили потомки известного онколога в третьем поколении. А все вместе — отец и два сына Максим и Антон основали в Казани многопрофильный медцентр «Клиника Дружковых».

Здесь лечат и оперируют заболевания молочной железы, гинекологические и урологические недуги, злокачественные новообразования. Причем лечение рака молочной железы — операции и химиотерапию — можно пройти по полису ОМС. Есть в клинике и пластические хирурги, и врачи других направлений, имеющие большой опыт.

Аккаунт клиники семьи Дружковых сегодня анализирует основательница агентства Fragency Регина Фасхеева. SMM-агентство входит в топ-80 России по версии рейтинга Tagline, в портфолио компании — порядка ста проектов регионального и федерального уровня.

Добавить дополнительные рубрики для пользователей

Описание профиля и Highlights. В описании профиля все прекрасно. Кратко, аккуратно и понятно выделены основные направления работы клиники и ее главные преимущества. Заголовки Highlights тоже отличные: отвечают запросам пользователей, которые зашли на вашу страницу.

Оформление Highlights мы бы заменили на что-то более современное, а длинные названия в кружках разделили бы по слогам. Если нет возможности обратиться к дизайнеру для оформления новых обложек, можно посмотреть приложения в AppStore, введя в поиск слово Highlights.

Контент. Видно, что в аккаунте есть рубрики. Самая популярная и полезная из них — до/после. Есть прямые эфиры, и в целом аккаунт обновляется активно и регулярно. Можно добавить дополнительные рубрики по запросу пользователей: давать инструкции, что можно и нельзя после разных видов операций; развеивать мифы и популярные заблуждения и т.д.

Текстовый контент. Здесь тоже все в порядке: удобное расположение абзацев, нет грамматических ошибок, объем текстов в меру. Эмодзи в большинстве публикаций расставлены уместно.

Иногда стоит раскрывать в тексте больше подробностей и давать больше деталей. Это видно по комментариям: например, люди уточняют, что за операцию сделала пациентка и какой акцией она воспользовалась. В таких случаях в следующих публикациях такого формата можно сразу в тексте указывать моменты, которые интересны аудитории.

Или, например, пост с записью прямого эфира подписан как «Ответы на вопросы». Можно было бы написать подводку к видео и дать небольшую выдержку или указать, о чем идет речь в данном видео. Заголовок «РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ НАШИХ ХИРУРГОВ» можно всегда писать без капслока: его в любом случае прочитают, но так он будет смотреться эстетичнее.

Сделать дизайн более современным

Визуальный контент. Во-первых, дизайн. Рекомендуем по возможности его обновить, сделать более современным, упорядочить «мозаику» в аккаунте для более удобной навигации пользователей.

Во-вторых, фото и видео:

С одной стороны, видно, что такой формат удобен для пользователей, вызывает больше доверия, показывает вашу работу.

С другой стороны, аккаунт выглядит неэстетично, качество фото низкое (на что даже указывают пользователи в комментариях).

Возможно, ради эстетичности ленты стоит делать обложки для рубрики до/после, тогда и аккаунт будет смотреться аккуратнее.

На фотографиях рубрики до/после операции на веки люди часто с заплаканными глазами. Может быть, имеет смысл делать фото, когда вся краснота спадет.

В целом рекомендуем по возможности улучшить фотоконтент: делать фото при хорошем дневном свете, с протертой камерой. Также имеет смысл купить в клинику дежурный фотоаппарат и круговую лампу.

Кроме того, фотосессии можно проводить в студии, чтобы был контент для других рубрик: тогда не придется брать фотографии в интернете. Во-первых, не рекомендуется использовать работы чужого авторства без выкупа прав. Во-вторых, это будет эстетичнее и, опять же, вызовет больше доверия.

По оформлению можно обратить внимание на аккаунты:

Ни один комментарий не должен оставаться без ответа

Stories. Истории мы рекомендуем привести к единому виду: желательно, чтобы они были на весь экран, оформлены единым шрифтом, были удобными для пользователей и хорошо читались.

Интересный формат «Дневник операции»: было бы удобно, если бы шрифт не был анимирован, а сразу размещался поверх изображения, чтобы пользователи могли в своем темпе прочитать историю. Прямую речь пациента можно также адаптировать (например, попросить заменить жаргонную лексику на более нейтральные выражения).

Активность в аккаунте и обратная связь. С активностью в аккаунте у вас все прекрасно: аудитория качественная, реагирует на все публикации, задает вопросы и ставит лайки.

Важный момент: нужно отвечать на все комментарии, оставленные пользователями. Сейчас многие вопросы остаются без ответа. Важно отвечать и на вопросы, и даже на любые комментарии с похвалой, сердечком или эмодзи. Это давнее негласное правило работы в SMM: ни один комментарий не должен оставаться без ответа.

Продвижение. С числом подписчиков и продажами в аккаунте, кажется, все отлично. Тема довольно щепетильная, поэтому рекомендовать инструменты продвижения мы не будем. Конкурсы, реклама и работа с блогерами здесь скорее неуместны. Удачи!