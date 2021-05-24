«Дочка» Сбера хочет заработать в Казани на иностранных компаниях

«СберРешения» открывают в Татарстане офис для желающих отдать на аутсорсинг бухгалтерию, кадровый учет и другие «непрофильные направления»

Как стало известно «Реальному времени», в июле в Казани откроется филиал компании «СберРешения», входящей в группу Сбера. Центр возглавит выходец из Татарстана. О планах по развитию в республике нового офиса, который будет оказывать услуги в области аутсорсинга и финансового консалтинга, а также новых рабочих местах и оценках экспертов перспектив компании на республиканском рынке — в нашем материале.

Плюс 150 новых рабочих мест



Как выяснило «Реальное время», 29 мая в Казань приедут представители компании «СберРешения», чтобы начать подготовку к открытию в столице Татарстана нового, седьмого по счету в России офиса. Открытие филиала, который расположится в центре города — на улице Островского, 38, запланировано на 1 июля.

Филиал в Казани будет оказывать услуги по IT-разработке и IT-поддержке, финансовому консалтингу, аутсорсингу, бухгалтерии, HR-сервисам и юридической поддержке.

— К концу 2021 года мы планируем создать 150 новых рабочих мест в регионе. В планах развития персонала офиса ‒ активное взаимодействие с вузами и молодыми специалистами, — сообщили «Реальному времени» в компании.

Офис в Казани станет седьмым по счету на территории России. Сейчас работают шесть центров обслуживания (офисов) компании — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Туле, Рязани и Нижнем Новгороде.

Почему Казань?



Подготовкой к открытию казанского филиала занимается выходец из Татарстана — заместитель генерального директора по продажам и развитию бизнеса Тимур Хамзин. Он родился и вырос в Казани, окончил татаро-турецкий лицей (ныне лицей-интернат для одаренных детей №2 при КФУ), а вот высшее образование получил уже в Москве — в МФТИ.

— Открытие офиса в столице Татарстана связано с экономическим потенциалом региона и самого города: в Казани большое количество иностранных компаний и активный бизнес (как крупный, так и малый), который готов к трансформации и росту, и все больше клиентов заинтересованы в предлагаемых нами услугах, — объяснил Тимур Хамзин интерес «СберРешений» к нашему региону. — Для меня Татарстан ― родной край, и я горжусь тем, что могу принять участие в экономическом процветании региона.

А вот кто станет руководителем казанского офиса — пока большой секрет. Но, как удалось узнать «Реальному времени», это будет человек из Казани.

Расчет на иностранцев

Компания (прежнее название «Интеркомп») предлагает услуги аутсорсинга бизнес-процессов на российском рынке уже 27 лет. Это услуги в области учета и отчетности, управления персоналом и изменениями, юридические и налоговые сервисы, консалтинг по повышению операционной эффективности, аутсорсинг бэк-офисных функций, технологические решения и услуги в области безопасности и непрерывности бизнеса.

В настоящее время, по данным компании, в ней обслуживается более 1,5 тыс. организаций в сегменте крупного бизнеса — в основном иностранные компании, которые, открываясь в России, не хотят раздувать штат и отдают свои непрофильные направления на аутсорсинг. Например, расчет заработной платы, бухгалтерию и кадровый документооборот.

Казанский филиал будет оказывать услуги по финансовому консалтингу, бухгалтерии, юридической поддержке и налоговому консультированию. Кроме того, в арсенале нового офиса — HR-сервисы: от подбора кандидатов на вакансию до расторжения трудового договора, расчет зарплаты и кадровый учет. Также будут предложены услуги в области консалтинга и проведения комплексных проектных работ в сфере информационной безопасности, информационных технологий, защиты и обработки персональных данных.

Свои кадры лучше любой экономии?

Перспективы нового филиала «дочки» Сбера на татарстанском рынке эксперты «Реального времени» оценивают достаточно противоречиво.

— Я впервые о них слышу, однако проект мне кажется интересным, — говорит руководитель казанской консалтинговой компании «Бизнес-проект-24» Алсу Абдуллина. — Они нашей компании не конкуренты, наши сферы деятельности не пересекаются. Я знаю компанию Сбера «Неоцентр», которая занимается аудитом, бухгалтерским учетом и разработкой финансовых и бизнес-планов для клиентов банка, которые получали в нем кредиты. Подобные услуги сегодня востребованы. Во время пандемии очень многие компании оптимизировали свои штаты, в том числе кадровые службы, бухгалтерии — все, что можно максимально оптимизировать. Кроме того, уходя от налогов на сотрудников, многие компании переходят на аутсорсинг. И если раньше это были больше средние компании, то сейчас так поступают и малые, и крупные. Поэтому я считаю, что услуги будут очень востребованы.

— Аутсорсинг возникает, когда по разным причинам более эффективным решением является нанять для выполнения какой-то работы местного подрядчика, нежели выполнять ее самому, — пояснил «Реальному времени» директор банковского института НИУ ВШЭ, профессор Василий Солодков. — Это может быть связано с тем, что работа носит временный характер или требуется специалист высокой квалификации, но на короткий промежуток времени. Брать его в штат бессмысленно, либо вы не можете позволить себе сделать это. Или у вас есть некое обременение, помимо основной деятельности, которое вам не нужно, и вы его сбрасываете на внешнего подрядчика. Идея в этом свете может оказаться очень полезной. Но все зависит от того, как у них будет организована бизнес-модель и насколько точным окажется попадание.

Он заметил, что казанский филиал собирается ориентироваться на иностранные компании, но разницы между российской и иностранной фирмами в данном контексте Солодков не видит. К тому же он полагает, что иностранных компаний на российском рынке будет все меньше.

— Выходить за пределы банковской сферы в ряде случаев бывает продуктивно, а иногда нет — в зависимости от того, какой бизнес мы рассматриваем. Но надо понимать, что у банка монопольное положение на рынке и оно позволяет ему получать доходы: они даже нарастили прибыль в период пандемии. А доходы надо во что-то реинвестировать. Учитывая, что надежд на инвестиции в экономике нет (у нас чудовищный инвестиционный климат), приходится расширять бизнес за счет непрофильных активов — войти в сопредельные области, которые каким-то образом вместе с основным бизнесом произведут синергетический эффект. Получая данные о клиентах компании, банк может предлагать им соответствующие услуги и продукты, и это будет способствовать развитию банковского бизнеса.

— Я уже читал их предложения, — сообщил президент Национального банка Республики Татарстан, доктор экономических наук Евгений Богачев. — И думаю так: пускай они ищут доходы среди иностранных компаний. Возможно, иностранцы и захотят воспользоваться их услугами. А лично я аутсорсинг не очень воспринимаю даже в мелких делах, не только в экономике и финансах. У каждой компании свои особенности. И я не вижу здесь перспективы для российских компаний. Какая-то часть, может, и воспользуется, но ведь аутсорсинг влечет значительные дополнительные расходы… Я считаю, что эффективнее иметь своих финансистов, специалистов по налогам, юристов в минимальных количествах. Ну, а иностранным компаниям на начальном этапе они могут быть полезны.