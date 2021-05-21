Рустам Минниханов: «Мы не всегда правильно расходуем инвестпрограммы»

В Кабмине подвели итоги отопительного сезона 2020–2021 годов

Итоги работы организаций топливно-энергетического комплекса и предприятий ЖКХ в Татарстане в отопительный период 2020—2021 годов подвели на заседании Кабинета министров Республики Татарстан. Совещание прошло при участии президента РТ Рустама Минниханова. В отопительный сезон произошло более 1,5 тыс. аварий и инцидентов. Основная причина — износ инженерных сетей. Рустам Минниханов предложил пересмотреть инвестпрограммы компаний ЖКХ, чтобы определить эффективное расходование средств. Подробности — в материале «Реального времени».

Задолженность за энергоресурсы — 510 млн рублей

Открывая заседание, премьер-министр РТ Алексей Песошин отметил, что по итогам проверки Ростехнадзора из 45 муниципальных образований паспорта готовности к отопительному периоду 2020—2021 годов в срок получили 42 района. Сложности с получением документа возникли в Пестречинском районе, Набережных Челнах и Казани. К отопительному сезону были подготовлены более 3 тыс. котельных, 17 тыс. многоквартирных домов, 2,3 тыс. объектов образования, 2 тыс. объектов здравоохранения.

К отопительному сезону были подготовлены более 3 тыс. котельных

— Подготовка к зиме связана с платежами населения, организаций и предприятий за энергоресурсы. Совокупная задолженность организаций ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы с 2012 года постепенно снижается. Только с 2020 года по понятным причинам произошла коррекция, но положительная динамика сохраняется, — отметил Алексей Песошин.

Общая просроченная задолженность за энергоресурсы организаций жилищно-коммунального хозяйства составляет 510 млн рублей. За год общее снижение задолженности составило 176 млн рублей.

Наибольшее число аварий — в сфере водоснабжения

Во время заседания было отмечено, что прошедшая зима была значительно холоднее, чем в предыдущем году. Потребление тепловой энергии в отопительный период выросло на 15% по сравнению с предыдущим. Самым холодным месяцем был февраль со средней температурой воздуха -15 градусов, это почти на 12 градусов ниже средней температуры воздуха февраля прошлого года.

Отопительный сезон начался 11 сентября и составил 247 дней, или 67,9% календарного года. К началу прошедшего отопительного сезона в республике была проведена работа по подготовке жилого фонда и объектов коммунальной и социальной сферы к зиме, что позволило обеспечить бесперебойное теплоснабжение.

Потребление тепловой энергии в отопительный период выросло на 15% по сравнению с предыдущим

— Отопительный период прошел в штатном режиме, однако не обошелся без аварийных ситуаций, во время которых не оказывались коммунальные услуги. Всего произошло более 1,5 тыс. инцидентов и аварий. Наибольшее количество аварий возникало в сфере водоснабжения — 1 339 случаев, или 86% от общего количества, — отметил в основном докладе министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Марат Айзатуллин.

Износ инженерных сетей, приводящий к авариям, стал системной проблемой в сфере ЖКХ. В республике 54% сетей в плачевном состоянии, требуется срочная замена более 30% коммуникаций. Аварийно-технический запас республики пополняется ежегодно на более 80 млн рублей. На эти средства приобретаются оборудование, материалы и другие комплектующие, которые направляются в муниципальные образования для ликвидации аварий в системе ЖКХ.

Энергетическая система функционировала устойчиво

О подготовке энергокомпаний к отопительному сезону 2020—2021 годов рассказал заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов. Он отметил, что энергетическая система функционировала устойчиво: частота электрического тока поддерживалась по установленным стандартам. На тепловых станциях запас топлива превышал 100%-ную наполненность.

Между тем во время отопительного сезона были аварии как электрических сетей, так и в сетях электроснабжения.

— В 2020 году на крупных предприятиях энергетики произошло 340 аварий, что на 7% больше, чем в 2019 году. По итогам четырех месяцев этого года на объектах электроэнергетики возникало 77 аварий, это на 17% меньше аналогичного периода 2020 года, — сказал Альберт Каримов.

Во время отопительного сезона были аварии как электрических сетей, так и в сетях электроснабжения

Отдельно он остановился на крупной аварии 26 апреля в Казани. Из-за возгорания на подстанции «Советская» без света остались 25 тыс. жителей Советского и Приволжского районов, без отопления — восемь школ, шесть детсадов и 14 котельных. Также массовое отключение потребителей из-за непогоды было отмечено в Елабужском, Черемшанском, Дрожжановском районах.

— Эти случаи показали недостаточную надежность системы электроснабжения на объектах здравоохранения и водоснабжения. 26 апреля на два часа оказалась обесточена 18-я клиническая больница Казани, отключились три водопроводные насосные станции МУП «Водоканал». Сейчас необходимо проработать перевод энергонагрузки водоносной станции с независимым источником, — сказал Альберт Каримов.

Республиканское ведомство направило запрос в Министерство финансов РФ о приобретении резервных источников питания для объектов здравоохранения. Также в республике актуализируются перечни резервных источников питания, чтобы использовать их эффективно в случае массового отключения электроэнергии в РТ.

Станции энергокомпаний начали подготовку к ОЗП 2021—2022 годов

Подготовку крупных энергопредприятий республики к отопительному сезону контролирует Министерство энергетики РФ. Готовность компаний к отопительному сезону оценивается ежемесячно. По информации Минэнерго, индексы готовности по данным на апрель составляли 1 (это означает, что компания готова к ОЗП, — прим. ред.) только у четырех компаний.

— Подведение окончательных итогов на предстоящий отопительный период и решение о выдаче паспорта готовности принимается в начале ноября. Я еще раз обращаюсь к компаниям: необходимо усилить работу в этом направлении, чтобы получить индекс 1, — сказал Альберт Каримов.

В числе энергопредприятий, успешно завершивших отопительный сезон, — АО «ТГК-16». Станции компании — Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ-1 — прошли этот период без аварий и остановок.

— Специалисты нашей компании проделали большую работу, чтобы обеспечить максимальную готовность филиалов, — пояснил «Реальному времени» эффективные показатели компании генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев. В общей сложности на станциях выполнили 52 мероприятия. Все работы удалось завершить в срок, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.

В числе энергопредприятий успешно завершивших отопительный сезон, — АО «ТГК-16»

Глава ТГК-16 отметил, что компании, несмотря на трудные условия, удалось провести ремонт не только оборудования паросиловой части обоих филиалов, но и своевременно завершить капитальную инспекцию тракта горячего газа газовой турбины 9HA.01 производства GE энергоблока ГТУ Казанской ТЭЦ-3.

В рамках сервисного договора для выполнения инспекции газовой турбины нужно было привлечь зарубежных партнеров — специалистов компаний General Electric и Atlas Copco. Это значительно осложнялось ввиду закрытия границ.

— Мы благодарны федеральным и региональным органам власти за то, что они помогли разрешить вопросы с приездом наших иностранных коллег. Благодаря их поддержке и принятию необходимых законодательных актов мы сумели провести все запланированные мероприятия в срок, — сказал Эдуард Галеев.

Сразу после завершения отопительного сезона на станциях ТГК-16 в Казани и Нижнекамске началась подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. В межотопительный период специалисты проведут капитальный и текущий ремонт генерирующего оборудования и вспомогательных систем. Для обеспечения надежной работы в 2021—2022 гг. запланировано проведение капитального ремонта четырех энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 1820 т/ч и трех паровых турбин общей мощностью 340 МВт.

Модернизация тепловых сетей за счет капвложений

Рустам Минниханов отметил, что республика достойно прошла отопительный сезон 2020—2021 годов. В напряженные момент все службы сработали слаженно.

— Были сложности с увеличением оплаты за услуги ЖКХ. Население жаловалось на рост тарифа, но он не менялся. Объем потребленного тепла был значительно выше, что отразилось на платежах. В тарифах инвестиционная составляющая минимальная, что приводит к серьезным последствиям, — сказал президент Татарстана.

Президент затронул тему модернизации тепловых сетей, которую, возможно, придется начать за счет капитальных вложений

Он предложил пересмотреть инвестпрограммы.

— Мы не всегда правильно расходуем инвестпрограммы, поэтому нужен заказчик. Это касается компаний с госучастием, а к остальным Комитет по тарифам должен быть внимательнее. Вы должны не просто утверждать: «дам», «не дам», а с учетом эффективного выполнения инвестпрограммы, — отметил Рустам Минниханов.

Президент также затронул тему модернизации тепловых сетей, которую, возможно, придется начать за счет капитальных вложений. Рустам Минниханов призвал заранее проверять котельные и персонал, знакомиться с ходом подготовки материально-технической базы и давать соответствующие предупреждения.

— Перед началом пуска тепла мы начинаем сталкиваться со сложностями. Нужно заблаговременно все обследовать, — заключил Рустам Минниханов.