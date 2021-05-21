Сборная России на чемпионате мира в Риге: со средними вратарями и со слабейшим составом за последние годы

Кем Валерий Брагин постарается взять первое золото за семь лет

Сегодня в Латвии после годичного перерыва наконец стартует долгожданный чемпионат мира по хоккею, и для российской сборной этот старт будет сложнейшим — матчем с одним из претендентов на медали, не так давно разгромивших команду Брагина в Праге, сборной Чехии. Спортивная редакция «Реального времени» представляет расклады по нашей сборной — кто поехал в Ригу, кого еще ждут, почему там так мало представителей «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», и с кем будет играть в группе сборная России. Подробности — в материале.

Что по составу? Звездных энхаэловцев не ждать

Сырой и явно не готовой к предстоящему чемпионату в Латвии предстала сборная России на чешском этапе Евротура, в котором хозяева турнира под занавес устроили показательную порку подопечным Валерия Брагина (0:4). Так что перестроения, которые произвел тренерский штаб, после турнира были ожидаемыми, особенно учитывая, что начинать российская сборная будет все с теми же чехами.

Поменялся капитан команды. Вместо Егора Яковлека, не показавшего себя как классический лидер, и прямо скажем, проваливший чешский Еврохоккейтур в этой роли, и даже отсеянного из состава, тренерский штаб сделал ставку на крайнего нападающего ЦСКА Антона Слепышева, что стало большой неожиданностью даже для него самого. Ассистентами стали сразу девять хоккеистов — Григоренко, Бурдасов, Шалунов, Ожиганов, Зуб, Гавриков, Тимкин, Марченко и Окулов.

Стоит отметить, что сборная приехала в Ригу с составом в основном из игроков Континентальной лиги, разбавленную несколькими «неудачниками» сезона НХЛ — не попавшими со своими командами в плей-офф. В первую очередь это защитники «Чикаго и «Филадельфии» Никита Задоров и Иван Проворов соответственно.

Тренерский штаб сделал ставку на крайнего нападающего ЦСКА Антона Слепышева (слева), что стало большой неожиданностью даже для него самого

В прошедшем сезоне НХЛ Иван являлся настоящим лидером обороны «Флайерз», став лучшим бомбардиром среди защитников команды и единственным игроком задней линии «Флайерз» с положительным показателем полезности. Именно Иван должен стать тем самым основным булыжником в оборонительной стене российской команды.

В целом этот состав сборной России можно назвать одним из самых слабых за последние несколько лет. Как правило, наша сборная пополнялась несколькими звездами из-за океана и доигрывала уже с Овечкиным, Кузнецовым и Панариным в составе. Но и это, как мы знаем, далеко не панацея для завоевания золота. Наоборот, команды собранные из голодных парней, которым еще хочется что-то доказать на уровне сборных и могут «выстрелить».

Вспомните локаутный «Ак Барс» 2005, собранный из суперзвезд, провалившийся в первом раунде плей-офф, и сильно усредненный «Ак Барс» 2006, который выиграл Суперлигу.

Ну и давайте не будем забывать, что тренерский штаб отечественной сборной традиционно набирает состав их кэхаэловцев, а сам лукавым глазом посматривает за океан, в надежде, что кто-то из хоккеистов вылетит в первом раунде розыгрыша Кубка Стенли.

С другой стороны, учитывая, что приехавшим все равно придется отсидеть на трехдневном карантине, это становится проблематичным мероприятием. И ведь потом еще отсидевшего энхаэловца нужно будет постепенно вводить в состав. В разгар турнира (пусть и пока на групповом этапе) это тоже кажется сильно затруднительной затеей.

Впрочем, для Кирилла Капризова в национальной команде точно сделают исключение. Так что следим за серией «Миннесота» — «Вегас».

Именно Иван должен стать тем самым основным булыжником в оборонительной стене российской команды

Больной вратарский вопрос: у Брагина нет голкипера-звезды

В продолжение темы состава стоит отметить сказать о вратарской линии. Сегодня она выглядит так: Иван Федотов из ЦСКА и Александр Самонов из СКА.

Поначалу казалось, что отцепил от сборной штаб еще одного представителя не «армейских» команд — вратаря Ивана Бочарова, отдав предпочтение «армейцу» его тезке Федотову, перешедшему недавно в ЦСКА. Возмущение у динамовских болельщиков это уже вызывало, и конечно же всколыхнуло старые разговоры, что попасть в сборную в России можно только через СКА и ЦСКА. Однако накануне на сайте IIHF появилась новая заявка из… 17 человек (вероятно ошибка в заполнении), где Бочаров уже числится в составе, а Федотов — нет.

Впрочем, стоит отметить, что останься тройка вратарей прежней, сказать о ней как о надежной нельзя. И Самонов и Федотов (привет решающий матч серии с «Салаватом Юлаевым) и Бочаров — голкиперы примерно одного уровня. Чуть выше среднего. И Евротур в Праге лишь подтвердил это. В последнем матче с чехами четыре безответных шайбы на совести Федотова и Самонова.

Чехи, впрочем, дипломатично отвергли теорию слабости российских вратарей.

— Возможно, Россия и пропускала лёгкие шайбы в пражском матче, но я не считаю, что у неё плохие вратари. Мы их уважаем. Мы будем готовиться к этому матчу, как и ко всем остальным, постараемся давить на ворота, бросать как можно чаще», — цитирует форварда сборной Чехии Лукаша Радила «Чемпионат».

Что ж, уже сегодняшняя игра с чешской сборной и даст ответ, так ли неконкурентоспособны вратари на международном уровне.

Как бы ни было грустно, но в Риге две республики представят лишь два оставшихся «барса» — Дмитрий Воронков и Илья Сафонов

Казанско-уфимское представительство в Риге

Как бы ни было грустно, но в Риге на две республике представят лишь два оставшихся «барса» — Дмитрий Воронков и Илья Сафонов.

Артем Галимов покинул расположение национальной команды из-за травмы. А вот Никита Лямкин и Тимур Билялов тренерам не подошли и отправились из Новогорска домой еще до вылета в Чехию. Та же участь постигла и Дмитрия Юдина. А также уфимца Михаила Науменкова.

Александр Кадейкин и вовсе не был вызван, хотя в течение сезона привлекался. Над причиной особо размышлять не нужно — не подходит по функционалу для той системы игры, которую выстраивает Валерий Брагин и его штаб.

Зато довольно обширное представительство получил «Салават» в сборной Беларуси. Здесь сыграют сразу три «юлаевца» — защитники Дмитрий Коробов и Евгений Лисовец, а также форвард Джефф Плэтт.

Что касается «выживших» россиян, то это молодые «барсы», которые заявили о себе именно в этом розыгрыше плей-офф. Тройка Галимов — Сафонов — Воронков стала настоящим кошмаром для Шимона Грубеца в серии «Авангарда» с «Ак Барсом» и для звена Григория Панина в серии «Салвата Юлаева» с «Ак Барсом».

При этом не стоит забывать, что Сафонов провел молодежный чемпионат мира не слишком убедительно. Ничем не отметился и тем самым мощным силовым нападающим не стал. Но к весне в Кубке Гагарина мы увидели другого Илью.

Эрик Добролюбов, фото fhr.ru