День в истории: Рудольф Нуриев в Казани, Тихоокеанский флот ВМФ и основание FIFA

Чем примечательна дата 21 мая

Сегодня, 21 мая, в России отмечают аж четыре профессиональных праздника: День полярника, Тихоокеанского флота ВМФ, военного переводчика и работника БТИ. В мире — международный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. В этот день 117 лет назад в Париже была основана Международная федерация по футболу FIFA, более пятисот лет назад испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены, а менее века назад наша страна запустила в работу первую в мире дрейфующую на льдине научную станцию «Северный полюс-1". 21 мая на свет появились итальянский поэт и мыслитель Данте Алигьери, немецкий художник эпохи Возрождения Альберт Дюрер, советский композитор Константин Иванов, физик-теоретик, академик и лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров. Умерли римский император Константин Великий, король Англии Генрих VI, русский герой народного ополчения Кузьма Минин, русский артист и певец Александр Вертинский, маршал СССР, дважды Герой Советского Союза Иван Конев. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Шишкин в Елабуге, Нуриев в Казани и памятный знак в честь принятия ислама

21 мая 1861 года в родную Елабугу после окончания Санкт-Петербургской академии художеств прибыл художник Иван Шишкин. «Сын Иван Иванович приехал 21 мая классным художником первого разряда. Уехал опять в Питер 25 октября. В продолжении бытия написал разных картин до 50 штук», — писал в своих «Записках достопримечательностей» отец пейзажиста И.В. Шишкин.

И. И. Шишкин. «Кама близ Елабуги». Репродукция: wikipedia.org

21 мая 1939 года в селе Кузкеево Мензелинского района ТАССР родился российский писатель, поэт и драматург Ринат Суфиев, более известный как Роман Солнцев. «Мне, Солнцеву Роману Харисовичу, посчастливилось родиться 21 мая 1939 года и ходить в школу на берегах славной реки Камы, которая, как отмечают ученые, на самом-то деле полноводнее Волги в месте их слияния», — писал он, вспоминая, что в Татарстане ему «посчастливилось увидеть белый свет в «шишкинских» лесах». Учился Солнцев в Казанском государственном университете на физическом факультете, после чего работал в Сибири и Красноярском политехническом институте. В 1992 поэт стал соучредителем Союза российских писателей, а в 1993 году основал литературный журнал «День и ночь», где был главным редактором. Лауреат премий министерств культуры СССР и РФ в области драматургии, обладатель ордена «Знак Почета», заслуженный работник культуры РСФСР, он умер в 2007 году в Красноярске.

Фото: adminerm.ru

21 мая 1992 года в Казани на сцене Татарского театра оперы и балета прошла премьера спектакля «Щелкунчик» с участием известного балетмейстера Рудольфа Нуриева. В столицу Татарстана он приехал весной 1992 года по приглашению директора театра Рауфаля Мухаметзянова и подписал трудовое соглашение о сотрудничестве на казанском балетном фестивале. С 1993 года с личного согласия Нуриева, Международный фестиваль классического балета, который ежегодно проводится в Казани, носит его имя. В этом году на XXXIV фестивале представили премьеру новой версии «Спящей красавицы».

21 мая считается датой официального принятия в 922 году Булгарским ханством ислама в качестве государственной религии. В честь 1090-летнего юбилея в 2012 года в Болгаре открыли музейно-выставочный комплекс «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году». На сегодняшний день там можно увидеть самый большой в мире Коран, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Весит изготовленное итальянскими мастерами религиозное писание размером 2 на 1,5 метра 500 кг. Там же можно посетить «Музей Корана» и ознакомиться с мозаичным панно, рассказывающем о дне принятия ислама волжскими болгарами в 922 году и церемонии встречи болгарского хана Альмуша с делегацией багдадского халифа.

Фото: Михаил Козловский

День полярника и Тихоокеанского флота ВМФ

21 мая празднуется День Тихоокеанского флота военно-морского флота России. Его «рождение» относится ко времени правления императрицы Анны Иоанновны. 21 мая 1731 года Сенат издал указ об учреждении Охотской военной флотилии и Охотского военного порта, ставшего первым постоянно действующим военно-морским подразделением государства на Дальнем Востоке. На тот момент Российская империя нуждалась в нем, так как на ее дальневосточные территории нападали соседние государства. Создание флота по идее властей должно было их обезопасить.

21 мая 1921 года в Москве родился один из будущих создателей первой советской водородной бомбы Андрей Сахаров. «Главным для меня было внутреннее убеждение, что эта работа необходима», — рассказывал он о своем участие в проекте. Сахаров известен не только как талантливый физик-теоретик, но и как правозащитник и диссидент. Его активная общественная деятельность привела к тому, что в 1975 году ему присвоили Нобелевскую премию мира за «бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми» и за «мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства», а в 1980 его избрали вице-президентом Международной лиги прав человека. Умер Сахаров в 1989 году от сердечного приступа.

Фото: argumentua.com

84 года назад, 21 мая 1937 года, полярная воздушная экспедиция Академии наук СССР добралась до Северного полюса, где высадила на дрейфующую льдину научную станцию «Северный полюс-1». Официально ее открыли лишь спустя пару недель — 6 июня. «Северный полюс-1» плавала 274 дня, до тех пор, пока ее и ученых не пришлось эвакуировать из-за трещины на льдине, образовавшейся при шторме. В общей сложности станция проплыла 2,5 тыс. км. После экспедиции ее научному составу присвоили ученые степени, а возглавлявшему ее Ивану Папанину и Отто Шмидту дали звания Героев Советского Союза. Остальные участники получили ордена Ленина. В память о начале работы «Северного полюса-1» в России с 2013 года 21 мая ежегодно отмечается День полярника.

Руководитель и пилоты самолётов экспедиции Северный Полюс 1 (слева направо): И. Т. Спирин, М. И. Шевелев, М. С. Бабушкин, О. Ю. Шмидт, М. В. Водопьянов, А. Д. Алексеев, В. С. Молоков. Фото: wikipedia.org

Открытие острова Святой Елены, основание FIFA



21 мая 1502 года, в день Святой Елены, испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл в Южной Атлантике вулканический остров площадью 122 кв. км. Территория, расположенная в южной части Атлантического океана, получила название остров Святой Елены в честь даты, в которую она была найдена. По легенде, именно он является первым пунктом в Южном полушарии Земли, где началась европейская колонизация. На острове Святой Елены последние годы своей жизни провел Наполеон Бонапарт, здесь же он умер и похоронен. На сегодняшний день почти вся его территория принадлежит Великобритании и лишь 0,14 кв. км, связанными с личностью Бонапарта, владеет Франция.

Источник: wikipedia.org

11 лет назад, 21 мая 1904 года в Париже основали Международную федерацию футбола (фр. Federation Internationale de Football Association, сокр. FIFA). Ее создатели, представители футбольных федераций Франции, Бельгии, Дании, Голландии, Швеции, Швейцарии и испанский футбольный клуб «Реал Мадрид», задумали ФИФА как объединение национальных футбольных федераций с целью проведения соревнований мирового уровня. На сегодняшний день ФИФА является главной футбольной организацией в мире и крупнейшим международным руководящим органом в футболе, мини-футболе и пляжном футболе. В нее входит 211 национальных футбольных ассоциаций.

Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе. Фото: wikipedia.org

С 2003 года многие страны 21 мая ежегодно отмечают Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development). Праздник провозглашен Организацией объединенных наций после принятия 21 мая 2001 года ЮНЕСКО Всеобщей декларации о культурном разнообразии. В ООН считают, что сегодня в мире опасность резкого сокращения широты культурного разнообразия носит весьма серьезный характер и повышает актуальность сохранения культурного наследия для будущих поколений. В 2013 году с целью решения этой проблемы ЮНЕСКО и Альянс цивилизаций ООН начали кампанию под лозунгом «Сделай одно дело» в поддержку движения за разнообразие и для повышения осведомленности человечества о важности межкультурного диалога.