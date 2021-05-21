День в истории: Рудольф Нуриев в Казани, Тихоокеанский флот ВМФ и основание FIFA
Чем примечательна дата 21 мая
Сегодня, 21 мая, в России отмечают аж четыре профессиональных праздника: День полярника, Тихоокеанского флота ВМФ, военного переводчика и работника БТИ. В мире — международный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. В этот день 117 лет назад в Париже была основана Международная федерация по футболу FIFA, более пятисот лет назад испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены, а менее века назад наша страна запустила в работу первую в мире дрейфующую на льдине научную станцию «Северный полюс-1". 21 мая на свет появились итальянский поэт и мыслитель Данте Алигьери, немецкий художник эпохи Возрождения Альберт Дюрер, советский композитор Константин Иванов, физик-теоретик, академик и лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров. Умерли римский император Константин Великий, король Англии Генрих VI, русский герой народного ополчения Кузьма Минин, русский артист и певец Александр Вертинский, маршал СССР, дважды Герой Советского Союза Иван Конев. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».
Шишкин в Елабуге, Нуриев в Казани и памятный знак в честь принятия ислама
21 мая 1861 года в родную Елабугу после окончания Санкт-Петербургской академии художеств прибыл художник Иван Шишкин. «Сын Иван Иванович приехал 21 мая классным художником первого разряда. Уехал опять в Питер 25 октября. В продолжении бытия написал разных картин до 50 штук», — писал в своих «Записках достопримечательностей» отец пейзажиста И.В. Шишкин.
21 мая 1939 года в селе Кузкеево Мензелинского района ТАССР родился российский писатель, поэт и драматург Ринат Суфиев, более известный как Роман Солнцев. «Мне, Солнцеву Роману Харисовичу, посчастливилось родиться 21 мая 1939 года и ходить в школу на берегах славной реки Камы, которая, как отмечают ученые, на самом-то деле полноводнее Волги в месте их слияния», — писал он, вспоминая, что в Татарстане ему «посчастливилось увидеть белый свет в «шишкинских» лесах». Учился Солнцев в Казанском государственном университете на физическом факультете, после чего работал в Сибири и Красноярском политехническом институте. В 1992 поэт стал соучредителем Союза российских писателей, а в 1993 году основал литературный журнал «День и ночь», где был главным редактором. Лауреат премий министерств культуры СССР и РФ в области драматургии, обладатель ордена «Знак Почета», заслуженный работник культуры РСФСР, он умер в 2007 году в Красноярске.
21 мая 1992 года в Казани на сцене Татарского театра оперы и балета прошла премьера спектакля «Щелкунчик» с участием известного балетмейстера Рудольфа Нуриева. В столицу Татарстана он приехал весной 1992 года по приглашению директора театра Рауфаля Мухаметзянова и подписал трудовое соглашение о сотрудничестве на казанском балетном фестивале. С 1993 года с личного согласия Нуриева, Международный фестиваль классического балета, который ежегодно проводится в Казани, носит его имя. В этом году на XXXIV фестивале представили премьеру новой версии «Спящей красавицы».
21 мая считается датой официального принятия в 922 году Булгарским ханством ислама в качестве государственной религии. В честь 1090-летнего юбилея в 2012 года в Болгаре открыли музейно-выставочный комплекс «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году». На сегодняшний день там можно увидеть самый большой в мире Коран, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Весит изготовленное итальянскими мастерами религиозное писание размером 2 на 1,5 метра 500 кг. Там же можно посетить «Музей Корана» и ознакомиться с мозаичным панно, рассказывающем о дне принятия ислама волжскими болгарами в 922 году и церемонии встречи болгарского хана Альмуша с делегацией багдадского халифа.
День полярника и Тихоокеанского флота ВМФ
21 мая празднуется День Тихоокеанского флота военно-морского флота России. Его «рождение» относится ко времени правления императрицы Анны Иоанновны. 21 мая 1731 года Сенат издал указ об учреждении Охотской военной флотилии и Охотского военного порта, ставшего первым постоянно действующим военно-морским подразделением государства на Дальнем Востоке. На тот момент Российская империя нуждалась в нем, так как на ее дальневосточные территории нападали соседние государства. Создание флота по идее властей должно было их обезопасить.
21 мая 1921 года в Москве родился один из будущих создателей первой советской водородной бомбы Андрей Сахаров. «Главным для меня было внутреннее убеждение, что эта работа необходима», — рассказывал он о своем участие в проекте. Сахаров известен не только как талантливый физик-теоретик, но и как правозащитник и диссидент. Его активная общественная деятельность привела к тому, что в 1975 году ему присвоили Нобелевскую премию мира за «бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми» и за «мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства», а в 1980 его избрали вице-президентом Международной лиги прав человека. Умер Сахаров в 1989 году от сердечного приступа.
84 года назад, 21 мая 1937 года, полярная воздушная экспедиция Академии наук СССР добралась до Северного полюса, где высадила на дрейфующую льдину научную станцию «Северный полюс-1». Официально ее открыли лишь спустя пару недель — 6 июня. «Северный полюс-1» плавала 274 дня, до тех пор, пока ее и ученых не пришлось эвакуировать из-за трещины на льдине, образовавшейся при шторме. В общей сложности станция проплыла 2,5 тыс. км. После экспедиции ее научному составу присвоили ученые степени, а возглавлявшему ее Ивану Папанину и Отто Шмидту дали звания Героев Советского Союза. Остальные участники получили ордена Ленина. В память о начале работы «Северного полюса-1» в России с 2013 года 21 мая ежегодно отмечается День полярника.
Открытие острова Святой Елены, основание FIFA
21 мая 1502 года, в день Святой Елены, испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл в Южной Атлантике вулканический остров площадью 122 кв. км. Территория, расположенная в южной части Атлантического океана, получила название остров Святой Елены в честь даты, в которую она была найдена. По легенде, именно он является первым пунктом в Южном полушарии Земли, где началась европейская колонизация. На острове Святой Елены последние годы своей жизни провел Наполеон Бонапарт, здесь же он умер и похоронен. На сегодняшний день почти вся его территория принадлежит Великобритании и лишь 0,14 кв. км, связанными с личностью Бонапарта, владеет Франция.
11 лет назад, 21 мая 1904 года в Париже основали Международную федерацию футбола (фр. Federation Internationale de Football Association, сокр. FIFA). Ее создатели, представители футбольных федераций Франции, Бельгии, Дании, Голландии, Швеции, Швейцарии и испанский футбольный клуб «Реал Мадрид», задумали ФИФА как объединение национальных футбольных федераций с целью проведения соревнований мирового уровня. На сегодняшний день ФИФА является главной футбольной организацией в мире и крупнейшим международным руководящим органом в футболе, мини-футболе и пляжном футболе. В нее входит 211 национальных футбольных ассоциаций.
С 2003 года многие страны 21 мая ежегодно отмечают Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development). Праздник провозглашен Организацией объединенных наций после принятия 21 мая 2001 года ЮНЕСКО Всеобщей декларации о культурном разнообразии. В ООН считают, что сегодня в мире опасность резкого сокращения широты культурного разнообразия носит весьма серьезный характер и повышает актуальность сохранения культурного наследия для будущих поколений. В 2013 году с целью решения этой проблемы ЮНЕСКО и Альянс цивилизаций ООН начали кампанию под лозунгом «Сделай одно дело» в поддержку движения за разнообразие и для повышения осведомленности человечества о важности межкультурного диалога.
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