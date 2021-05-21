Бизнес-аккаунт дня: челнинский квест-рум

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 72

Снять стресс, получить новые эмоции, вырваться на время из рабочих будней и почувствовать себя победителем. Такую возможность предлагают посетителям набережночелнинского квеструма. Желающим пощекотать нервы здесь предлагают пройти пять игровых ситуаций, предназначенных для любого возраста. Бизнес-аккаунт квеструма в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению и продвижению профиля в соцсети дают эксперты крупных СММ-агентств Поволжья

Снять стресс и отдохнуть

Решить несколько головоломок, примерив для себя роль Шерлока Холмса, чтобы пройти западню, найти маньяка Ганибала и не стать его жертвой, окунуться в мистику в доме с приведениями. Такую адреналиновую встряску могут получить посетитель квестов старше 12 лет. Детям здесь предлагают разгадать тайну заброшенного дома или же выбраться из лабиринта шоколадной фабрики как в знаменитом фильме с участием Джонни Деппа.



Как считают организаторы квеструма, такой вид развлечений помогает отдохнуть от проблем: «Вы настолько будете вовлечены в процесс, что все другое просто отойдет на задний план», таким образом, вы отдохнете не только физически, но и морально. Помимо этого, прохождение квеста — отличный способ тимбилдинга».



Инстаграм-аккаунт квестов из Набережных Челнов сегодня анализирует команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency. Свои советы по развитию и продвижению дают SMM-менеджер Азат Сабиров и копирайтер Лена Гатина.

Больше развлекательного контента

Визуальное оформление. Советуем доработать дизайн — по сегодняшним меркам он выглядит простым и немного устаревшим. Лучше больше показывать качественные фотографии с самого квеста — это чуть облегчит сетку постов и сделает общую картинку более приятной. Попробуйте также чередовать планы на фото: общие и средние, а также крупные планы, на которых можно хорошо показать детали.

Видеозаписи с крутыми моментами квеста лучше не записывать с экрана, а прям скачивать, если есть возможность. Так качество роликов должно стать лучше.

Highlights и Stories. Видно, что вы активно работаете с закреплёнными Stories, это хорошо. Есть детали, которые стоит доработать:

В целом все разделы лучше пересмотреть и сократить. Лучше убрать те истории, где информация читается плохо.

Некоторые изображения и видео лучше обновить — адаптировать под формат Stories, пропорции 9:16.

Советуем добавить больше информации, актуальной для подписчиков и новичков. Например, раздел, который включает основную информацию (какие квесты есть, и какие режимы сложности), следующий — прайс, далее — отзывы и т.д.

Рекомендуем также обновить обложки — сделать их в едином стиле.

Сейчас в Stories выходит описание квестов. Думаем, стоит добавить больше развлекательного контента, чтобы у человека возникло желание посетить квест: какие-то моменты из квеста, добавить разные загадки и интерактивы, чтобы уже в Stories вовлекать подписчиков в суть игры.

Избегать общих и оценочных формулировок

Продвижение. Тут всё довольно просто. Попробуйте:

активно работать с маленькими блогерами на бартерной основе;

периодически делать размещения в различных городских сообществах;

запускать рекламные кампании: как лидогенерирующие, так и имиджевые.

стоит подтянуть качество скринов с отзывами — в некоторых случаях вы используете сжатые картинки и видно, что текст не чёткий, а плывёт. Для этого нужно работать с исходниками скринов, а если пересылаете их — прикрепляйте не как изображения, а как файлы. Пересылая по почте, не используйте сжатие.

изображения с мелким текстом лучше не ставить первой фотографией в публикации в общей ленте. Они портят общий вид ленты: не читаются на мозаике, срезаются по краям на превью. Если пишете заголовки на таких фото, используйте крупный шрифт и вписывайте в квадрат, чтобы надпись не срезалась на общем виде.

Тексты:

советуем в описании квестов и, в частности, в описании профиля избегать общих и оценочных формулировок. Например, «крутые спецэффекты», «ошеломительные сюжеты», «бомбические актёры» и так далее. Пусть оценки дают участники квестов (а вы можете их цитировать), а со своей стороны постарайтесь давать больше фактов. Удачи!