Бизнес-аккаунт дня: видеопродакшен-команда из Нижнекамска

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 71

В 2017 году двое нижнекамцев — тележурналист Дмитрий Белоусов и экс-сотрудник одного из промпредприятий, увлекавшийся видеопроизводством, Никита Якомаскин — решили объединить свои усилия и создали команду видеопродакшена. Свои проекты они выкладывают в бизнес-аккаунте в сети «Инстаграм». Советы по его ведению и продвижению дают эксперты крупных SMM-агентств Поволжья в рамках спецпроекта «Реального времени».

40 фильмов о городах и людях



«Делаем либо хорошо, либо никак» — под таким девизом команда режиссеров-операторов компании Red pill group снимает и монтирует презентационные, социальные ролики, документальные фильмы о спортсменах и творческих личностях города, республики, России. На счету Дмитрия и Никиты уже порядка 40 фильмов: съемки документальных фильмов проходили не только в различных регионах России, но и в США, Китае, Франции, Нидерландах, Белоруссии. Проекты команды транслировались на федеральных телеканалах России: Первый, «Матч ТВ», «Матч-Боец», а также на зарубежном ТВ: Canal +, Eurosport и HBO.

Как рассказывает Дмитрий Белоусов, самыми запоминающимися стали съемки о Набережных Челнах, клипа для казанской певицы Анастасии Макаровой, документального фильма о турнире по профессиональному кикбоксингу, который проходил в Китае. Сегодня команда работает над обучающим видео и фильмом-презентацией для промышленных компаний РТ. А заветная мечта творческого тандема — снять полнометражный фильм, основанный на реальных событиях, и фильм для National Geographic.

Сегодня бизнес-аккаунт нижнекамской видеопродакшен-компании анализируют эксперты СММ-агентства Social Lift (г. Ульяновск).

Провести чистку ненужных страниц

Аватар страницы хороший, отображает концепцию названия, показывает фирменный стиль.

Название аккаунта имеет приятный вид, но не отражает концепцию контента, по первому взгляду непонятно, о чем будет профиль, пока клиент не перейдет на него. Аккаунт отлично индексируется и стоит на первом месте по запросам поиска redpill, red pill и даже в русском написании «рэд пилл». Нельзя найти по геопозиции, если, например, набрать «видеопродакшен Татарстан». Поэтому это стоит добавить в имя.



Подписки/подписчики: подписки должны составлять не более 20% от числа подписчиков. В вашем аккаунте этот баланс нарушен — стоит проверить подписки и провести чистку ненужных страниц. В вашем аккаунте это почти 40%.

Био: очень емкое и краткое описание, есть слоган, из описания мы узнаем геопозицию. Еще на вашем сайте расписано, какие виды видео вы производите, клиенту было бы понятнее, если бы в описании это было указано (как в примере ниже). В само название аккаунта можно вписать слово видеопродакшен, название аккаунта и название сайта уже дали понять клиенту название компании, чтобы можно было найти аккаунт по поиску. Ведь если ваш потенциальный клиент не знает о вашем существовании и ищет видеопродакшен, то, вписав в поиск название услуги, он вас просто не найдет.

Ссылка в описании: ссылка ведет на сайт компании, и там мы понимаем, какие виды услуг вы предлагаете своим клиентам

Архивы сторис: на последнем архиве отсутствует обложка, это портит эстетическую составляющую профиля. Один из архивов — отзывы, в котором нет отзывов, поэтому либо уберите раздел, либо заполните его.

Раздел отметки: с данным разделом все в порядке.



Разбавить контент «кухней» съемок

Контент: ваш контент состоит из готовых роликов. Способ оформления видео немного контрастирует с общим дизайном аккаунта (по крайне мере, если стоит темная тема).

Еще можно разбавить контент материалами с процессом съемок, которые есть у вас в архивах. Также можно придумать рубрики, как, например, в этом аккаунте.

Обратная связь: хорошо, что вы взаимодействуете и реагируете на комментарии аудитории, мы посоветовали бы вам делать это не только посредством лайков, но и с помощью комментариев, так как их не так много.

Новый раздел в Instagram «Путеводители», или «Гайды»: гайд — это своеобразная подборка уже размещенных вами постов с возможностью добавить описание, разметку и визуальное оформление. Можно распределить видео по направленности, например: документальные, социальные, спорт, музыка.

IG TV: в вашем IG TV не хватает обложек на видео. Рекомендуем также продумать план работы с этим разделом, потому что сейчас там только часть материалов ваших работ, которые вы и так выкладываете в профиль, и записанные прямые эфиры.

В ленту — посты-фотографии

Аналитика аккаунта: для вас мы провели углубленный анализ контента с февраля по май. Отсутствует динамика в количестве подписчиков. Рекомендуем вам следить за этим и развивать свой аккаунт.



Вовлеченность — это количество пользователей Instagram, которые лайкают, комментируют или как-то иначе взаимодействуют с вашим контентом. У вас она в 1,3 раза ниже, чем у похожих страниц, это показывает, что взаимодействия с вами со стороны подписчиков не так много.

В основном вы используете только два формата публикации — видео и видеокарусели. Разбавьте ленту постами-фотографиями.

Продвижение: продвижение аккаунта не ведется, что отражается в снижении комментариев и лайков с течением времени.