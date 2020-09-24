Назипов Ленар Лимович
Общая информация
Родился 27 марта 1978 года в п. Нижняя Мактама Альметьевского района ТАССР.
Образование
2000 г. — окончил Альметьевский нефтяной институт по специальности «Технология машиностроения».
2007 г.— окончил Институт нефтегазового бизнеса по специальности «Нефтяной и газовый бизнес».
Трудовая деятельность
2000-2006 гг. — инженер, заместитель главного инженера по качеству — начальник отдела технического контроля АЦБПО РНО ОАО «Татнефть».
2006-2009 гг. — первый заместитель исполнительного директора по производству — главный инженер, заместитель исполнительного директора по совершенствованию производственной системы ООО «Татнефть-РНО-МехСервис».
2009-2011 гг. — директор ООО «ТМС-Буровой Сервис» УК ООО «ТМС групп».
2011-2012 гг. — главный механик — начальник отдела главного механика производственного управления ОАО «Татнефть».
2012-2015 гг. — первый заместитель генерального директора по организации и развитию производства ООО «ТаграС-Холдинг».
2015-2018 гг. — директор ООО «УК «Татбурнефть».
С июля 2018 года — председатель правления нефтесервисного холдинга «ТАГРАС» — генеральный директор ООО «ТаграС-Холдинг».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, Гагарина, 10
- Телефон: (8553) 31-46-00
- Email: info@tagras.ru
- Сайт: https://tagras.ru/
Дата последнего обновления: 24.09.2020