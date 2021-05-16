Два тренера, грузин-бомбардир и необоснованные требования регламента

«Нефтехимик» завершил сезон в ФНЛ на седьмом месте

Завершившийся сезон в ФНЛ можно охарактеризовать одной из крылатых фраз бывшего Премьер-министра России Виктора Черномырдина: «Никогда такого не было, и вот опять». Яростная борьба за место в Премьер-Лиге и право играть в переходных играх завершилась в чиновничьих кабинетах, присудивших место одной команды — другой, а переходные игры и вовсе отменившие.

Грузия после Кварацхелии могла бы заинтересоваться и Мераби Уридией

Сезон для «Нефтехимика» разделился надвое. 26 матчей и 40 очков — до зимнего перерыва с Юрием Уткульбаевым во главе, а потом — 16 игр и 30 очков с Кириллом Новиковым. Более того, у Новикова был очень успешный старт — 13 очков в пяти матчах, когда даже гостевую ничью во Владикавказе можно было занести в актив нижнекамцам. Но дальше случился проигрыш в Самаре, потом — серия из четырех ничьих. Причем две домашние из них — это явные потери, с «Волгарем» (один из последних матчей судьи Михаила Вилкова), где даже ничью завоевали еле-еле, за счет гола на последней минуте. И уж совсем невзрачная ничья получилась с ярославским «Шинником», который вылетал из ФНЛ.

Мераби Уридия забил 16 мячей. Это третий результат после Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» и Дмитрия Воробьева, сыгравшего за «Астрахань» и «Оренбург». Любопытно, что занявший четвертое место Эдуард Сперцян из «Краснодара-2» входит в состав сборной Армении и успел забить гол в ворота сборной Румынии (3:2). Сборная Грузии стартовала куда менее успешно, чем Армения, да и форвардов ее нельзя назвать забивными — у троих нет ни одного гола в играх за сборную страны. Но Уридией на родине пока не заинтересовались. Впрочем, Грузия, как страна, которую представляет тбилисский «Локомотив», обыгравший в Кубке Европы московское «Динамо», бывшую команду Кирилла Новикова, имеет полное право не обращать внимания ни на его предыдущих, ни на нынешних подопечных.

Такие же изменения на тренерском мостике, как в Нижнекамске, претерпел, к примеру, московский «Велес», который укрепился в ФНЛ, после чего с легкой душой расстался с тренером Андреем Стукаловым, что не помешало ему сразу же одержать две победы с его сменщиком Дмитрием Безняком.

Мераби Уридия забил 16 мячей. Это третий результат после Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» и Дмитрия Воробьева, сыгравшего за «Астрахань» и «Оренбург». Фото: vk.com/fcneftekhimik

«Крылышки» вернулись — и это славно

Радует возвращение в Премьер-лигу самарских «Крыльев Советов». Надо понимать, что в масштабах России это команда с традициями, которые нужно возрождать и в Воронеже, и во Владикавказе, и в той части Краснодара, где еще продолжают болеть за «Кубань». Команды из всех этих городов играли на уровне высшей лиги чемпионата Советского Союза, представляя РСФСР в группе сильнейших. А главное — главное, они основывались на собственных воспитанниках, поскольку советский спорт не приветствовал команды, собранные с миру по нитке, с бору по сосенке.

Возвращение «Крылышек» получается триумфальным, с выходом в финал Кубка страны. Сам по себе факт не уникальный — в финале уже играли Курск с «Тосно», Новосибирск и «Химки» с «Зенитом», Грозный с теми же «Крыльями». Причем Грозный тот Кубок еще и выигрывал в 2004 году. Поэтому нынешний полуфинал Кубка «Ахмат» — «Крылья Советов» получился зеркальным ответом на события 17-летней давности, с реваншем самарцев.

Плюс самарцев еще и в том, что тренерский штаб команды находит незаурядных бомбардиров. Казалось бы, команда лишилась Александра Соболева, проданного в «Спартак» и уже входящего в число кандидатов в сборную страны. Но тут же нашли 25-летнего Ивана Сергеева (26 ему исполнилось за день до финала Кубка страны).

Его 40 голов в чемпионате ФНЛ — весомый показатель для того, чтобы привлечь внимание тренерского штаба национальной сборной. Да, командные взаимодействия никто не отменял, и вписать новичка в игру сборной будет непросто. Но с другой стороны, Кокорин и Смолов — это уже очевидно вчерашний день сборной. Комличенко, вернувшийся в чемпионат России, растерял свои бомбардирские качества, как и Чалов, никуда не уезжавший, но разочаровавший в составе молодежной сборной страны. А Сергееву очевидно «прет» в этом сезоне, по ходу которого форвард забил еще три гола в Кубке, из них два — в ворота команд Премьер-лиги.

40 голов Ивана Сергеева в чемпионате ФНЛ — весомый показатель для того, чтобы привлечь внимание тренерского штаба национальной сборной. Фото: kc-camapa.ru

В конечном итоге, есть итальянский опыт, когда перед домашним ЧМ-1990 итальянцы включили в состав Скуадры Адзурры 25-летнего Сальваторе Скиллачи. Уже после ЧМ этот нападающий не отличался бомбардирскими качествами, но за год до чемпионата стал лучшим голеадором в Серии Б, получил приглашение в сборную и уже там наколотил шесть мячей, опередив по этому показателю всех конкурентов на чемпионате мира. Даже в СССР были опыты с включением нападающего из первой лиги в состав сборной (Степан Юрчишин из львовских «Карпат», Сергей Андреев из ростовского СКА), при всем богатстве выбора в те времена. Кстати, воспитанник казанского спорта Руслан Мухамешин, став лучшим бомбардиром ФНЛ в 2012 году, потом демонстрировал свои таланты и в Премьер-Лиге, забив больше остальных россиян в 2013 году и заняв четвертое место.

Оренбургские страдания

«Оренбург» тоже честно заслужил право вернуться в Премьер-лигу, будучи в числе лидеров практически со старта. Его перемещения в турнирной таблице были минимальны — от первого до четвертого места, в то время, как самарцы достаточно долго нащупывали свою игру, после восьмого тура все еще замыкая десятку сильнейших. Тем не менее, у «Оренбурга» был волнительный момент, когда к 38 туру команда занимала третье место, отставая на два очка от «Нижнего Новгорода». Перчинки этому противостоянию прибавляло то, что гостей тренирует Роберт Евдокимов, пожалуй, лучший наставник в истории футбольного «Оренбурга». Но усиливший команду Дмитрий Воробьев разродился дублем (прошлой осенью он вообще сделал хет-трик в ворота» «Нефтехимика», играя тогда за астраханский «Волгарь»), и этого хватило «Оренбургу» для победы. А в следующем туре «Нижний Новгород» уступил на своем поле «Енисею», и вопрос второй путевки в Премьер-Лигу был практически снят, поскольку «Оренбург» оторвался на четыре очка. За два тура до финиша в Нижнем Новгороде уволили Роберта Евдокимова, причем произошло это после разгрома от «Спартак-2» со счетом 4:0. Скорее всего, руководители нижегородцев расстроились после двух поражений подряд.

Получается, что в Нижнем явно поторопились, поскольку их команда вышла в Премьер-лигу, по правилам регламента, лишившим этой возможности «Оренбург». Ему, как и «Алании», не дали сыграть и в переходных играх. Все потому, что инфраструктура обеих команд не отвечает требованиям РФПЛ — иметь домашний стадион вместимостью не менее 10 тысяч мест.

«Оренбург» честно заслужил право вернуться в Премьер-лигу, будучи в числе лидеров практически со старта. Фото: fcorenburg.ru

Кто-то скажет: надо неукоснительно следовать букве закона. Только почему мы с маниакальным упорством следуем не самым разумным нововведениям? Помните, как вся страна видела, что Дзюба сымитировал нарушение в матче «Рубина» и «Ростова» в сезоне 2014-го года. Почему не отменили дисквалификацию Рыжикова? Потому что КДК, видите ли, «следовало букве закона»?

«Зенит» так и так чемпион. Без всяких «Оренбурга» и «Сочи»

Еще один риторический вопрос: зачем нам такие большие стадионы? К примеру, сегодня, 16 мая, «Тамбов» сыграет «домашний» матч с «Зенитом» на «Мордовия-Арене» и испустит дух, после чего стадион с ежегодными затратами на 30 миллионов рублей ляжет на бюджет Мордовии и будет еще одним дополнительным ярмом на шее у ВРИО местного губернатора Артема Здунова. Может, сочинителям регламентов РФПЛ хватит витать в облаках, а пора спуститься на землю грешную?

Смешит умозаключение, что «Оренбург» в Премьер-лиге помогает «Зениту» становиться чемпионом, поскольку это команды из одной газпромовской структуры. Плюс в Премьер-лиге есть еще и «Сочи», стабильно проигрывающий «Зениту». Смотрим статистику. Чемпионат России 2019 года, когда «Зенит» стал чемпионом, набрав 64 очка, у серебряного призера «Локо» было 56. Даже без двух побед над «Оренбургом», «Зенит» стал бы чемпионом. В 2020 году игры с «Оренбургом» и «Сочи» принесли ему 12 очков, но преимущество над «Локо» финишировавшим вторым, было колоссальным: 72 против 57 очков. Сейчас — шесть очков над «Спартаком», в очном противостоянии с которым «Зенит» был сильнее — победа и ничья.

В ответ на справедливые ссылки на слабый наплыв болельщиков раздаются популистские лозунги: «Надо работать с болельщиками!» Отличная идея. Парни, засучивайте рукава, вас ждет работа с болельщиками в Казани, Уфе, которые не выходили на среднюю посещаемость более 10 тысяч человек за сезон за три последних доковидных чемпионата.

Вместимость стадиона в Оренбурге — 7500 человек, и при этом в предыдущем сезоне в Премьер-лиге 2020 года собиралось по 3538 в среднем, 49 процентов от общей вместимости. Фото: 56nv.ru

А касаемо стадиона в Оренбурге, то там вместимость — 7500 человек, и при этом в предыдущем сезоне в Премьер-лиге 2020 года собиралось по 3538 в среднем, 49 процентов от общей вместимости. На матч со «Спартаком» до ковида собралось 4935 человек, с ЦСКА — 6917 человек, с «Зенитом» — 6626 (это цифры 2019 года). Ни дебют в Премьер-лиге (в среднем 5415), ни «эффект чемпионата мира» (4950 в среднем в 2019 году) не приводили к аншлагу на местном стадионе. Максимальная загрузка стадиона в Оренбурге случилась в 2017-м, на игре с Хабаровском. Это были стыковые игры, на которых собрался 6971 человек.

Более того, у двух команд из испанской Примеры стадионы еще меньше, чем в Оренбурге. «Эль Элькораз» в Уэске вмещает 5500 человек, «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре — всего 6267 мест, а для ФК «Оренбург» кровь из носу требуется 10 тысяч? Наконец, если вдуматься, в Милане — вообще один стадион для «Интера» и «Милана». И это не мешает двум суперклубам сосуществовать несколько десятков лет. Получается, Испании и Италии просто повезло, что до них не добрались составители регламентов российского футбола.