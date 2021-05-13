Как выжить в перестрелке: советы профессионалов безопасности

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает необходимым иметь тревожную кнопку в каждом классе, а Ильдус Янышев — вовремя сигнализировать о «маньяках»

Фото: Максим Платонов

В российских школах пока нет специальных инструкций, как действовать при нападении вооруженных преступников — по крайней мере, этому не учат на уроках, хотя следовало бы, говорят эксперты. В последние годы случаи стрельбы в учебных заведениях происходят чаще: еще до массового убийства «керченским стрелком» инцидент со стрельбой случился в московской школе, где старшеклассник произвел убил двух человек. Можно ли спастись во время нападения? Специалисты силовых ведомств уверены, что с психопатом приходится действовать по обстановке, а интернет-советы не будут иметь практической ценности без подготовки к подобным атакам в школе. Тем не менее эксперты по безопасности привели в разговоре с «Реальным временем» ряд советов, как действовать при перестрелке.

«Это ни за что здесь не произойдет»?

Массовый расстрел в казанской школе заставляет задуматься: как действовать в таких случаях? Инструкций, что предпринять, если вы оказались один на один с вооруженным стрелком, немало. Эксперты дают практические советы, как выжить в перестрелке в школе или на работе. Авторы рекомендаций заранее предупреждают, что главная ошибка в том, что большинство людей и мысли не допускают, что могут оказаться в подобной ситуации.



«Хотя вашей первой мыслью о перестрелке в школе или на рабочем месте может быть: «Это ни за что здесь не произойдет», суровая реальность заключается в том, что стрельба может застигнуть человека в любом месте и любое время», — пишут они — И если вам не повезло оказаться в этом самом месте, будь это школа или работа, лучше быть начеку, предупреждают они. И советуют сразу убежать, или спрятаться. «Если вы можете убежать, при этом не подвергнув себя значительной опасности, то это единственный верный шаг. Если нет, то нужно спрятаться и защитить себя. При встрече лицом к лицу со стрелком вам не останется ничего, кроме как бороться за свою жизнь».

Авторы рекомендаций заранее предупреждают, что главная ошибка в том, что большинство людей и мысли не допускают, что могут оказаться в подобной ситуации. Фото: Максим Платонов

Авторы по безопасности дают несколько рекомендаций, которые помогут быстро соориентироваться на месте: «Бегите, если можете. Если вы слышите выстрелы на расстоянии, но, тем не менее, чувствуете, что в состоянии кинуться в бегство, потребуется немного времени, чтобы спланировать пути отступления. Хотя вы можете впасть в ступор при звуке летящих пуль, вы должны быть в состоянии немедленно реагировать и посмотреть, является ли побег лучшим выбором. “Бегуны” имеют более высокий показатель успеха по сравнению с теми, кто предпочел спрятаться, так что если стрелок находится достаточно далеко от вас, — это шанс спастись», — предупреждают они.

Спастись от вооруженного психопата невозможно?

Если вы оказались в замкнутом пространстве, ничего не остается, как забаррикадироваться и прятаться, чтобы не попасть в зону обстрела стрелка. В этом смысле действия учителей казанской школы были грамотными и профессиональными. Но избежать стрельбы в классе было невозможно, потому что нападал не террорист с конкретными требованиями, а психопат, лишенный здравомыслия, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.



— Когда мы имеем дело с психопатом, а я считаю, что у этого человека психопатическая личность, то тут надо действовать по обстановке. Знаете, персонаж, который так тщательно выносил замысел и не раскрылся ни перед кем, осуществил свой замысел — конечно, этот человек имеет отклонения. На мой взгляд, это самые опасные люди. Они никогда ни в чем себя не проявляют, живут среди нас, говорят правильные вещи, но в голове у него пружинка может враз соскочить и тогда они проявляют себя в полной мере,- объясняет Михайлов.

Предотвратить трагедию обычными способами безопасности было невозможно, соглашается с ним глава охранной группы «Контр» Ильдус Янышев:



— Этот маньяк мог бы встать у входа в школу, мог пойти в торговый центр, чтобы было больше жертв. Вопрос не в том, что школы были плохо оснащены средствами безопасности. Они не решат проблемы терроризма в школах. В каждую школу гвардейца не поставишь. Такие провокации возможны в любом месте, — заявил он в разговоре с «Реальным временем», — Могли ли спастись дети в этой ситуации? Не могу об этом сказать, потому что неясная картина преступления.

17 выстрелов были совершены за 8 минут

Обстоятельства нападения не оставили шанса на выживание тем, кто оказался в замкнутом пространстве учебного класса. Как установило следствие, Ильназ Галявиев произвел 17 выстрелов из ружья, заложил бомбу в школе. На первом этаже выбило окна. Там занимались ученики начальной школы. Затем поднялся на третий этаж, ворвался в кабинет к восьмиклассникам. Убил семерых восьмиклассников и двух учителей. Убийства были совершены в течение 8 минут.

Обстоятельства нападения не оставили шанса на выживание тем, кто оказался в замкнутом пространстве учебного класса. Фото: Максим Платонов

— Когда начинается такая атака, обязательно надо падать на пол, прятаться за парту, чтобы выпасть из зоны видимости вооруженного преступника, — объясняет генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. — Как правило психопаты стреляют либо с плеча, либо с живота. Другая ситуация: когда идет обстрел с улицы, тогда нужно загонять детей под подоконник и вывести из зоны поражения.

По его словам, проще бороться с террористами, которые организованы и их проще выявлять, а когда приходит психопат, то предсказать его действия невозможно.

Эвакуационные веревочные лестницы

Если что-то происходит на этаже, по мнению эксперта, надо закрывать классы и забаррикадироваться, чтобы никто не попал в зону стрельбы. Во-вторых, должны быть эвакуационные пути.



— В 1999 году, когда произошел пожар в здании Самарского ГУВД, люди прыгали из окон. Тогда было сделано предложение об организации эвакуационных выходов. У нас не такие высокие школы, можно сделать с каждого этажа веревочные лестницы. Окно открыл, выбросил лестницу, и спускайся. А дети прыгали из окон третьего этажа, хотя могли бы спуститься по веревкам, — отметил он.

После казанской трагедии вновь заговорили об усилении охраны школ, но профессионалы не видят в этом гарантии защиты от посягательств на жизнь детей. Фото: Максим Платонов

И тревожная кнопка каждому учителю

После казанской трагедии вновь заговорили об усилении охраны школ, но профессионалы не видят в этом гарантии защиты от посягательств на жизнь детей.



— Честно говоря, я не верю в охрану школ. Ну кого не пропустит охрана? Ну родителей, ну чьих-то друзей. Но когда мы имеем дело с подготовленным, заточенным на уничтожение людей вооруженного человека, мы прекрасно понимаем, что первым, кого он убьет, станет охранник. В лучшем случае, если он успеет нажать кнопку, а то и не успеет, — рассуждает Александр Михайлов.

По его словам, охрана школ финансируется из бюджета субъекта РФ, а доходы у них разные. Он считает, что в каждом классе должна быть тревожная кнопка у учителя, чтобы немедленно вызывать помощь силовиков:



— Сегодня мы живем в таком мире, когда напряжение, агрессия достигла высокого уровня. Для этого у каждого учителя должна быть тревожная кнопка. Она будет дублировать кнопку охранника на входе в школу. Это потребует копеечных расходов, — считает он.



По его мнению, приложение на телефоне в шоковом состоянии может не помочь, так как человек в ступоре может нажать только красную кнопку.

И усиливать входной контроль

Правда, не все считают подобные затраты оправданными. «Обеспечить строгий пропускной режим, как в зонах аэропорта, в школах невозможно. Каждая кнопка обойдется в месяц в несколько тысяч, а в целом набежит приличная сумма. Да и стремится к этому не надо. Потому что это потребует огромных ресурсов, которые легче направить на профилактику. Желающий всегда сможет пронести все, что угодно. Теракт можно провести, где угодно — в торговом центре, в больнице, в кинотеатре, если ему важно количество жертв», возражает Ильдус Янышев.

Учителям сложно сразу понять, что происходит в подобных ситуациях, потому что человек может впадать в ступор.



— Все-таки для этого нужен опыт, подготовка. К примеру, в японских школах каждую неделю проводятся учения в связи с землетрясениями. Каждый учитель и школьник знает свой маневр, знает, в каком порядке выходить, как ложиться и прятаться. Но у нас, к сожалению, дети не готовы к таким атакам. Мы их обучили антитеррористических атакам — не подходить к чужим вещам, выполнять требования террористов. А если их нет, как у казанского стрелка, который задался целью убивать? — говорит Янышев.

Надо чаще «сигналить»

Профессионалы считают, что проблема лежит не в охране школ, вопросах права на оружие, а в мозгах: «В обществе нарастет физический экстремизм, мы видим по соцсетям».



— Мы видели картину, как он несет ружье, идет и никто не обращает на него внимание. Мы много говорим о гражданском обществе, не имея таковое. Есть общество граждан, в котором каждый сам за себя. Ведь мог бы прохожий передать сигнал в правоохранительные органы. Ему не обязательно вступать в прямой контакт со стрелком. Без поддержки общества одними правоохранительными органами проблему не решим. Сейчас проявление мужества и отваги характерны для отдельных людей. Они могут собой закрыть человека, противостоять преступнику, -говорит Михайлов.

«Мы видели картину, как он несет ружье, идет и никто не обращает на него внимания», — говорит Михайлов. Скриншот видео

Акцент нужно делать не на технические средства ограждения, а на ответственность граждан, соглашается Ильдус Янышев. «У нас низкий уровень гражданской активности. В Германии человек с девиантым поведением станет предметом доноса соседей в хорошем смысле этого слова. Они могут сообщить, что человек ведет себя неадекватно и представляет угрозу для общества, и люди не считают зазорным об этом заявлять. Это лучшее средство защиты от психопатов, маньяков и террористов. Чтобы доносительство в хорошем смысле слова в обществе приветствовалось», — рассказал он. Правда, правоохранительные органы должны обеспечить анонимность и удобство передачи сообщений, оперативность проверки сообщений. Чтобы каждый человек с преступными намерениями понимал, что с ним борются не правоохранительные органы, а само общество. А строить дорогостоящие барьеры не даст эффекта.

— Каждый год в нашей стране у какого-то старшеклассника или подростка происходит сдвиг, его одолевает желание убивать. Каждая история непредсказуема. А особенно действия нездорового человека. Поэтому на все случаи жизни ничего не придумаешь хотя в данном случае должны разбираться психиатры, — единодушны собеседники «Реального времени».