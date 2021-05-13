Бизнес-аккаунт дня: турагентство из Набережных Челнов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 66-я

Прошедший 2020 год стал одним из самых сложных для туристической отрасли. Не все компании пережили коронакризис и обвал продаж из-за закрытых границ. Они были вынуждены закрыться. Но турагентства с большим стажем выдержали удар и постепенно восстанавливают утраченные позиции. Челнинское агентство «Выгодные туры» на рынке 10 лет. О том, куда можно отправиться в этом году, фирма рассказывает в аккаунте в «Инстаграм», где у нее около 3 900 подписчиков. Как сделать бизнес-профиль более популярным и привлечь большую аудиторию? Советы по развитию страницы в соцсети в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты ведущих СММ-агентств Поволжья.

«97 процентов наших туристов приезжают за повторным бронированием»

Алсу Абдрашитова открыла турфирму в Набережных Челнах в 2011 году. За это время, рассказывает она, отдохнуть с комфортом на курортах России и зарубежья смогли свыше 10 тысяч клиентов компании. Сотрудники агентства подбирают туры для желающих отдохнуть татарстанцев и оказывают им необходимую поддержку на протяжении путешествия.

Владелица небольшой туркомпании делится: «97 процентов наших туристов приезжают за повторным бронированием тура, потому что мы любим и ценим каждого нашего путешественника. Некоторые считают, что теперь сложно что-то планировать, нет стабильности. Но я уже давно приняла для себя такую позицию: стабильность — в отсутствии стабильности. Мы уже год работаем в таких условиях — так гораздо легче гибко подстраиваться под постоянно меняющиеся условия в нашем мире».

Сегодня аккаунт турагентства из Набережных Челнов анализирует команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency, а свои комментарии дают SMM-менеджер Максим Егоров и копирайтер Лена Гатина.

Вместо стоковых — фото клиентов

Закрепленные Stories

В Highlights есть отзывы, это отлично. Можно подумать также над их оформлением. Думаем, пользователям будет удобно, если вы будете крупно подписывать — на какой именно тур написан отзыв. Фотография экрана компьютера — нечитаемый вариант, лучше использовать скрины и при этом проверять, что текст достаточно крупный и четкий.

Предлагаем добавить описание процесса покупки тура: когда и кем покупаются билеты, когда бронируется отель, когда клиент получает все на руки, кто его встретит там и т. д. Простыми словами, что происходит после того, как пользователь позвонил.

Вы даете актуальную информацию по авиасообщению со странами в ленте, это отлично. А вот в Highlights можно добавить: какие требования у открытых стран по прививкам и ПЦР-тестам, какие именно прививки эти страны одобряют, как именно работает масочный режим и ограничения и т. д. Так как информация часто меняется, закрепить ее в Highlights и обновлять — оптимальный вариант. У Highlights есть общее оформление, это плюс. Советуем дооформить «Занзибар».

Визуальное оформление

Стоковые фотографии делают ваш аккаунт одним из многих, производят впечатление искусственности. Особенно, если фото взяты по первой ссылке из поисковика. Нам кажется, оптимальные вариант — использовать фото ваших клиентов. Судя по Stories, их отправляют очень много.

Нужен единый визуальный шаблон. Сейчас используются случайные шрифты и случайные плашки. Советуем выбрать какой-то один способ оформления, но при этом разнообразить ленту, не заполонять ее графикой.

Больше информации для подписчиков



Контент основной ленты. В основной ленте можно было бы публиковать не только туры, но и рассказы о странах: главные туристические достопримечательности, особенности культуры, национальная кухня и т. д. Словом, все то, что ваш клиент точно сможет посмотреть и попробовать. Рассказы также можно дополнять отзывами ваших туристов — о конкретных местах и блюдах. Советуем подробнее расписывать, что входит в путевку: проживание, питание, трансфер. Можно такую информацию оформлять в карточки.

Для пользователя важна информация о документах: куда нужен загранпаспорт, в какие страны нужна виза, в какие — не нужна, как агентство поможет с ее получением. Рекомендуем добавить.

В текстах советуем не использовать сплошные прописные буквы — они не облегчают прочтения. Эмодзи вы хорошо используете для списков и тематических разделов (вылеты, отели), а вот остальные уже лишние — слишком пестрят.

Списки с отелями, ценами и датами можно попробовать оформить в карточки в карусели. Там вы сможете выделить крупным/жирным шрифтом то, что важно. Такой вариант может быть удобнее подписчикам.

Когда вы пишете текст на фото, всегда проверяйте — как он выглядит в общей сетке. Посмотрим:

Названия стран и городов читаются хорошо, остальное с телефона видно уже плохо. То есть надпись должна быть достаточно крупной для превью плюс она не должна срезаться по бокам, сверху или снизу.

Общие рекомендации:

Возможно, стоит поправить описание профиля. Пункты «Подбираем туры с любовью» и «Гарантия лучших цен» выглядят слишком общими. Попробуйте дать более конкретную информацию: например, «845 довольных клиентов» или «15 направлений».

Советуем не игнорировать обратную связь — даже если вы ответили на комментарий в Direct, лучше не оставлять комментарии неотвеченными.

Судя по количеству ваших подписок (около 4 000), вы используете для продвижения массфолловинг. Мы советуем не прибегать к сторонним сервисам для этого — Instagram может применить санкции к вашему аккаунту, срезать охваты или даже заблокировать. Также советуем отписаться от всех невзаимных подписок.