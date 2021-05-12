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Бизнес-аккаунт дня: услуги по химчистке мебели в Набережных Челнах

00:00, 12.05.2021

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 65

Бизнес-аккаунт дня: услуги по химчистке мебели в Набережных Челнах
Фото: Instagram.com

В Набережных Челнах уже четыре года работает фирма, оказывающая услуги химчистки домашней мебели и ковров. Ею руководит молодой челнинец Шамиль Зарипов. Бизнес-аккаунт компании в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», который реализуется совместно с экспертами ведущих СММ-агентств Поволжья.

В помощь домохозяйкам

Ученые доказали, что домашняя мебель и напольные покрытия содержат на своей поверхности сотни микробов и микроклещей, которые могут стать причиной развития аллергии и других заболеваний. Избавиться от них предлагает при помощи своевременной химчистки челнинец Шамиль Зарипов. Его фирма на рынке с 2017 года оказывает эти услуги.

Вооружившись спецтехникой и спецсредствами, которые помогают справиться со сложными пятнами и бактериями, челнинец пришел на помощь домохозяйкам автограда. Начинал с небольшого числа заказов — чистил диваны, ковры, затем Шамиля стали приглашать для профочистки мебели кафе и рестораны города, а с недавнего времени он освоил новое направление — химчистку салона автомобиля. В своей работе молодой челнинский предприниматель использует мощные пылесосы американского и немецкого производства и профессиональные моющие средства.

Сегодня аналитический разбор бизнес-профиля челнинской выездной химчистки провела Полина Романова — проектный директор казанского коммуникационного агентства «Без воды».

Хаос в ленте смотрится непрезентабельно

Описание профиля. Есть аватарка аккаунта — отлично. Только возник вопрос, какое все-таки название химчистки: «Химчистка №1» или «Химчистка №1 мягкой мебели», как на аватарке? С учетом того, что проводится чистка мягкой мебели, ковров, матрасов и даже авто. Город из названия аккаунта можно снести ниже, указав точный адрес или просто город.

Также бросается в глаза пробел перед запятой: ковров , матрасов. Пожалуйста, запомните: запятая идет сразу после слова, а пробел идет уже после знака препинания. Выглядеть должно так: ковров, матрасов. То же самое касается текстов постов.

Есть ссылка на сайт, созданный с помощью mssg.me. Но, к сожалению, зайдя на него, я вижу полупустую неоформленную страницу. Аватарки там нет, описания и обложки сайта тоже. Стоит изучить сервис подробнее и заняться оформлением сайта. Также рекомендую добавить еще способ связи: например Telegram. Не всем удобно сидеть в WhatsApp. За наличие номера телефона ставлю плюс.

Визуальное оформление. Аватарка аккаунта и обложки хайлайтс в одном стиле — это хорошо и смотрится вполне гармонично. Оформление сториз в хайлайтс отсутствует. Фирменных цветов или желтых рамочек нет. Также у химчистки нет стиля в ленте и логики выкладывания постов с определенным оформлением. Визуалы разные и мало сочетаются между собой.

Рекомендую сделать следующее:

  • составьте стиль ленты: где должны быть расположены фото, а где графический визуал или фото в рамке. Хаос в ленте смотрится не так презентабельно. Попробовать раскидать визуалы вы можете в приложениях Unum или Garny.
  • продумайте обложки IGTV. Обложки в ленте подбиваются под квадрат, потому какие-либо детали обрезаются. В вашем случае можно ставить в качестве обложек красивые фотографии, если по раскладке ленты не будет графики или графики с фото.

Отдельное внимание уделю фотографиям и видео, потому что постов с ними больше всего. Соблюдайте следующие правила:

  1. Instagram после выкладки фото или видео сильно сжимает их, поэтому они должны быть самого высокого качества. Перед началом съемки проверьте настройки на телефоне.
  2. протирайте камеру каждый раз, как соберетесь что-то снимать, — все отпечатки пальцев, разводы дают эффект «мыльницы».
  3. освещение в помещении должно быть без желтизны. Также ее можно убрать при помощи специальных приложений: фото — в Lightroom, видео — в InShot.
  4. если вы выбираете стоп-кадр видео в качестве обложки, то выбирайте четкий, не в движении.
  5. для съемки видео самого себя за процессом чистки мебели, подведении итогов розыгрыша советую приобрести штатив — очень крутая штука! Вам не нужно будет ставить телефон на подоконник или просить кого-то вас поснимать.

В хайлайтс — прайс и инфо о владельце

Хайлайтс. Здесь не увидела для себя информацию о прайсе: ни по коврам, ни по мебели, ни по авто. Чаще всего в коммерческих аккаунтах аудиторию волнует именно вопрос цены. Искать стоимость в постах долго и неудобно, поэтому стоит добавить подробную информацию в хайлайтс.

Здорово, что есть отдельный хайлайтс со сложными случаями. Подписчики наглядно могут увидеть, как было до и стало после. Также в хайлайтс довольно старые сториз и их мало. Стоит обновить контент и добавить свежие фото или видеоматериалы.

Контент. Я как новый посетитель аккаунта химчистки видела в постах молодого человека. Но абсолютно не понимала, кто он такой. Пост-знакомство есть, правда, опубликован он в 2017 году. Мы живем во время изобилия информации, поэтому люди хотят видеть все необходимое сразу, не занимаясь пролистыванием ленты до самого первого поста. Советую сделать хайлайтс и рассказать кратко о себе и химчистке.

  1. Посты. В ленте есть только продающие и развлекательные посты. Под развлекательными я подразумеваю розыгрыши. Вовлеченность у аудитории маленькая, поэтому советую добавить информационные и полезные посты.
  2. Сториз. В момент разбора сториз не было. В день хотя бы 1—3 сториз должны быть, не оставляйте ваш аккаунт без контента. Комментарии по фото и видео, написанные выше, относятся и сюда. Сториз тоже можно разделить на развлекательные, полезные и продающие. Чем разнообразнее контент — тем он интересней подписчикам.
  3. Копирайтинг. Тексты маленькие, больше похожи на заметки. Язык простой. Обязательно проверяйте на ошибки. Не забывайте о примере с запятой и пробелом, о котором говорилось выше.
  4. Хештеги. Их наличие уже хорошо. Запомните: теги ставить только релевантные, подходящие по теме поста.

Из минусов — обращение к аудитории то на «вы», то на «ты». Единого стиля тональности коммуникации нет. Обязательно следует определиться, как в итоге обращаться к аудитории.

    Не забывайте общаться с аудиторией

    Модерация. Комментариев не так много, и они самой разной давности: две недели, 13 и даже 22. Есть комментарии со смайлами, есть текстовые, но все без ответа. Если вы все-таки ведете соцсети и занимаетесь развитием своего аккаунта, обязательно обращайте внимание на этот пункт.

    Не забывайте общаться с аудиторией. Поддерживайте вовлеченность подписчиков. Таким образом, их лояльность и интерес к вам возрастут.

    Продвижение. Так как аккаунт коммерческий, рекомендую заняться продвижением для увеличения числа клиентов и наращивания аудитории. Вижу, что геометки и хештеги уже используются. Стоит рассмотреть вариант промо-акций и таргетированной рекламы. Промо-акции вы можете запускать самостоятельно из Instagram. Таргет запускают на Facebook. С ним чуть посложнее, но при правильном настраивании оно того стоит.

    Желаю химчистке из Набережных Челнов дальнейшего процветания и роста. Пусть все идеи будут успешно реализованы. Удачи!

    Ангелина Панченко
    Бизнес Татарстан

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