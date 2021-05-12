Бизнес-аккаунт дня: услуги по химчистке мебели в Набережных Челнах

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 65

В Набережных Челнах уже четыре года работает фирма, оказывающая услуги химчистки домашней мебели и ковров. Ею руководит молодой челнинец Шамиль Зарипов. Бизнес-аккаунт компании в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», который реализуется совместно с экспертами ведущих СММ-агентств Поволжья.

В помощь домохозяйкам

Ученые доказали, что домашняя мебель и напольные покрытия содержат на своей поверхности сотни микробов и микроклещей, которые могут стать причиной развития аллергии и других заболеваний. Избавиться от них предлагает при помощи своевременной химчистки челнинец Шамиль Зарипов. Его фирма на рынке с 2017 года оказывает эти услуги.

Вооружившись спецтехникой и спецсредствами, которые помогают справиться со сложными пятнами и бактериями, челнинец пришел на помощь домохозяйкам автограда. Начинал с небольшого числа заказов — чистил диваны, ковры, затем Шамиля стали приглашать для профочистки мебели кафе и рестораны города, а с недавнего времени он освоил новое направление — химчистку салона автомобиля. В своей работе молодой челнинский предприниматель использует мощные пылесосы американского и немецкого производства и профессиональные моющие средства.

Сегодня аналитический разбор бизнес-профиля челнинской выездной химчистки провела Полина Романова — проектный директор казанского коммуникационного агентства «Без воды».

Хаос в ленте смотрится непрезентабельно

Описание профиля. Есть аватарка аккаунта — отлично. Только возник вопрос, какое все-таки название химчистки: «Химчистка №1» или «Химчистка №1 мягкой мебели», как на аватарке? С учетом того, что проводится чистка мягкой мебели, ковров, матрасов и даже авто. Город из названия аккаунта можно снести ниже, указав точный адрес или просто город.

Также бросается в глаза пробел перед запятой: ковров , матрасов. Пожалуйста, запомните: запятая идет сразу после слова, а пробел идет уже после знака препинания. Выглядеть должно так: ковров, матрасов. То же самое касается текстов постов.

Есть ссылка на сайт, созданный с помощью mssg.me. Но, к сожалению, зайдя на него, я вижу полупустую неоформленную страницу. Аватарки там нет, описания и обложки сайта тоже. Стоит изучить сервис подробнее и заняться оформлением сайта. Также рекомендую добавить еще способ связи: например Telegram. Не всем удобно сидеть в WhatsApp. За наличие номера телефона ставлю плюс.

Визуальное оформление. Аватарка аккаунта и обложки хайлайтс в одном стиле — это хорошо и смотрится вполне гармонично. Оформление сториз в хайлайтс отсутствует. Фирменных цветов или желтых рамочек нет. Также у химчистки нет стиля в ленте и логики выкладывания постов с определенным оформлением. Визуалы разные и мало сочетаются между собой.

Рекомендую сделать следующее:

составьте стиль ленты: где должны быть расположены фото, а где графический визуал или фото в рамке. Хаос в ленте смотрится не так презентабельно. Попробовать раскидать визуалы вы можете в приложениях Unum или Garny.

продумайте обложки IGTV. Обложки в ленте подбиваются под квадрат, потому какие-либо детали обрезаются. В вашем случае можно ставить в качестве обложек красивые фотографии, если по раскладке ленты не будет графики или графики с фото.

Отдельное внимание уделю фотографиям и видео, потому что постов с ними больше всего. Соблюдайте следующие правила:

Instagram после выкладки фото или видео сильно сжимает их, поэтому они должны быть самого высокого качества. Перед началом съемки проверьте настройки на телефоне. протирайте камеру каждый раз, как соберетесь что-то снимать, — все отпечатки пальцев, разводы дают эффект «мыльницы». освещение в помещении должно быть без желтизны. Также ее можно убрать при помощи специальных приложений: фото — в Lightroom, видео — в InShot. если вы выбираете стоп-кадр видео в качестве обложки, то выбирайте четкий, не в движении. для съемки видео самого себя за процессом чистки мебели, подведении итогов розыгрыша советую приобрести штатив — очень крутая штука! Вам не нужно будет ставить телефон на подоконник или просить кого-то вас поснимать.

В хайлайтс — прайс и инфо о владельце

Хайлайтс. Здесь не увидела для себя информацию о прайсе: ни по коврам, ни по мебели, ни по авто. Чаще всего в коммерческих аккаунтах аудиторию волнует именно вопрос цены. Искать стоимость в постах долго и неудобно, поэтому стоит добавить подробную информацию в хайлайтс.

Здорово, что есть отдельный хайлайтс со сложными случаями. Подписчики наглядно могут увидеть, как было до и стало после. Также в хайлайтс довольно старые сториз и их мало. Стоит обновить контент и добавить свежие фото или видеоматериалы.

Контент. Я как новый посетитель аккаунта химчистки видела в постах молодого человека. Но абсолютно не понимала, кто он такой. Пост-знакомство есть, правда, опубликован он в 2017 году. Мы живем во время изобилия информации, поэтому люди хотят видеть все необходимое сразу, не занимаясь пролистыванием ленты до самого первого поста. Советую сделать хайлайтс и рассказать кратко о себе и химчистке.



Посты . В ленте есть только продающие и развлекательные посты. Под развлекательными я подразумеваю розыгрыши. Вовлеченность у аудитории маленькая, поэтому советую добавить информационные и полезные посты. Сториз . В момент разбора сториз не было. В день хотя бы 1—3 сториз должны быть, не оставляйте ваш аккаунт без контента. Комментарии по фото и видео, написанные выше, относятся и сюда. Сториз тоже можно разделить на развлекательные, полезные и продающие. Чем разнообразнее контент — тем он интересней подписчикам. Копирайтинг. Тексты маленькие, больше похожи на заметки. Язык простой. Обязательно проверяйте на ошибки. Не забывайте о примере с запятой и пробелом, о котором говорилось выше. Хештеги. Их наличие уже хорошо. Запомните: теги ставить только релевантные, подходящие по теме поста.

Из минусов — обращение к аудитории то на «вы», то на «ты». Единого стиля тональности коммуникации нет. Обязательно следует определиться, как в итоге обращаться к аудитории.

Не забывайте общаться с аудиторией

Модерация. Комментариев не так много, и они самой разной давности: две недели, 13 и даже 22. Есть комментарии со смайлами, есть текстовые, но все без ответа. Если вы все-таки ведете соцсети и занимаетесь развитием своего аккаунта, обязательно обращайте внимание на этот пункт.

Не забывайте общаться с аудиторией. Поддерживайте вовлеченность подписчиков. Таким образом, их лояльность и интерес к вам возрастут.

Продвижение. Так как аккаунт коммерческий, рекомендую заняться продвижением для увеличения числа клиентов и наращивания аудитории. Вижу, что геометки и хештеги уже используются. Стоит рассмотреть вариант промо-акций и таргетированной рекламы. Промо-акции вы можете запускать самостоятельно из Instagram. Таргет запускают на Facebook. С ним чуть посложнее, но при правильном настраивании оно того стоит.

Желаю химчистке из Набережных Челнов дальнейшего процветания и роста. Пусть все идеи будут успешно реализованы. Удачи!