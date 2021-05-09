День Победы в Казани
Видеотрансляция канала ТНВ
Сегодня, 9 мая, мы отмечаем День Победы. В Казани, на площади Тысячелетия, проходит праздничный парад. За тем, как по площади проходят войска и военная техника, наблюдают официальные лица Татарстана: президент Рустам Минниханов, Государственный Советник Минтимер Шаймиев, премьер-министр Алексей Песошин. Телеканал ТНВ ведет прямую трансляцию событий, «Реальное время» предлагает ее своим читателям.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым