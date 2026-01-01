В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность»
Он действовал сегодня с 08:06
В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщается в приложении МЧС.
Режим ввели сегодня в 08:06. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрывали на прием и выпуск воздушных судов, сейчас ограничения сняты.
Сегодня утром в Альметьевском районе отразили атаку БПЛА, сообщила его глава Гюзель Хабутдинова.
— В результате падения обломков на территории объекта нефтяной технологической системы произошло возгорание сбитого БПЛА, которое не повлияло на работоспособность оборудования, — рассказала она.
