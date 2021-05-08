Великая Отечественная война в миниатюре представлена в казанском Кремле
О дорогом хобби, которым занимаются состоятельные люди
Известный казанский адвокат Игорь Турушев вместе с коллегой в свободное от работы время создали миниатюры, которые сейчас выставлены в Кремле. Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, приурочена к 75-летию Победы, но была перенесена из-за пандемии. Мечта Турушева — открытие постоянно действующей выставки, которая будет включена в туристическую карту Казани. На ее базе можно создать клуб для моделистов, которых в городе немало, проводить мастер-классы для детей. Столица Татарстана также может принять у себя конкурс по моделизму, на который будут съезжаться фанаты этого дела не только из России, но и из-за рубежа, как это происходит на протяжении 15 лет в соседнем Нижнем Новгороде.
Как можно более реалистично
В музее естественной истории Татарстана в эти дни проходит выставка «Великая Отечественная война и Вторая мировая война в миниатюре». В экспозиции 12 диорам — композиций, связанных единой идеей, сюжетом и антуражем, а также виньетки и просто отдельные образцы военной техники, не только советской, но и немецкой: самолеты, танки, пушки и корабли, а также авторские фигурки солдат. Все они выполнены в масштабе 1 к 35.
На диорамах представлены не только разные периоды войны и эпизоды боевых сражений, но и солдатский быт, сценки из походной жизни. В каждой миниатюре важны детали, которые оживляют сюжет или являются его изюминкой. Вот, например, эпизод из «Курской дуги»: из остановившегося советского танка вылезает солдат, а пехотинец ему показывает — ты куда заехал, там минное поле и табличка «Ахтунг! Мины!». В «Пикнике на обочине» запечатлен момент обеда: остановился грузовик, из него вылезли солдаты, расстелили скатерть, вынули фляжки, консервные банки и сидят-закусывают.
Военно-историческая миниатюра — это не забава. Ею во всем мире занимаются именно взрослые люди, профессиональные скульпторы, художники, реставраторы, коллекционеры, члены военно-исторических клубов. Ведь сделать макет танка, самолета или военного — это искусство. А если нужно создать фигурку исторического деятеля, то необходимо соблюсти еще и портретное сходство.
Авторами выставки в музее естественной истории являются энтузиасты Игорь Турушев и Константин Косарев. Для известного казанского адвоката Турушева (сейчас он представляет интересы потерпевших по делу экс-лидера реготделения «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой) — это хобби, которым он занимается в перерывах между процессами. О необычном увлечении казанского защитника написала даже «Адвокатская газета» — орган российской палаты адвокатов. В столицу Татарстана взять у Турушева интервью специально приезжал ее главный редактор.
Дебют тандема состоялся в мае 2019 года, здесь же, в музее естественной истории. Выставка заинтересовала посетителей, среди которых было много туристов из разных уголков России, собрала много положительных откликов. К 75-летию Победы планировалось сделать еще более масштабный проект, но из-за пандемии он сорвался и перенесен на этот год.
— Все знают знаменитые на весь мир панорамы Бородинской битвы, обороны Севастополя или штурм Сапун-горы. Но в них делается упор на художественное полотно (задник), а предметный план — он такой плюшевенький. В военно-исторической миниатюре важен именно предметный план, включающий в себя здания, технику, фигуры. Я с моими друзьями-энтузиастами занимаемся созданием копий военно-исторических миниатюр, — пояснил «Реальному времени» Турушев.
Причем, в создании художественных полотен у каждого — своя специализация. Военную технику делает Константин Косарев, а фигурки людей — Турушев. «Танки, пушки — это не мое. Я люблю лица, фигурки расписывать. Вот представьте, лицо — четвертая часть ногтя, а на ней надо эмоции сделать. Это же интересная задача», — признается он. На выставке также представлены работы скульптора и художника Юрия Зюляева — это 5 авторских фигурок советских солдат.
Снежное ноу-хау
Военно-исторической миниатюрой Игорь Турушев «заболел» лет 10 назад. Хотя первые фигурки солдатиков увидел еще в Санкт-Петербурге летом 1991 года. Их делали и продавали для туристов. Он купил несколько штук, а позже узнал о существовании фабрики «Звезда» в Лобне, которая выпускала целые наборы для моделирования. Из них казанские энтузиасты и начали создавать свои композиции.
Моделями Турушев занимается дома, для чего у него выделен специальный уголок. А диарамы собираются уже в его офисе. Фигурки людей делаются из олова, смолы, пластика, а другие части инсталляций — из подручных материалов. Траву, например, создают из сантехнической пакли, хотя есть и специальная моделистская трава, почву — из просеянного песка, молотого кофе и спитого чая, деревья — из проволоки. Игорь Сергеевич гордится своим ноу-хау — снегом, получившемся из бумаги.
— Он абсолютно реалистичный, как будто это пороша. На выставке есть интересная диарама «Будапешт взят!». Там как раз — снежная пелена, стоит заброшенная фашистская техника под снегом и три советских солдата в шинелях на немецком колесно-гусеничном мотоцикле. Мы привыкли, что у мотоцикла — два колеса. А этот использовался в дивизии «Эдельвейс». Наши взяли его в виде трофея и приехали на нем в центр Будапешта. Стоят на набережной, разговаривают…
Для облегчения работы моделистов сейчас выпускаются аэрографы. Но создатели экспозиции предпочитают работать вручную, кисточкой, чтобы краска легла ровно. У миниатюристов это считается высшим пилотажем.
Историческая достоверность — превыше всего
Чтобы соблюсти историческую достоверность, друзьям приходится перелопачивать очень много исторической литературы, мемуаров, сверять по ним каждую деталь. В почете — не современные посты блогеров или интернет-публикации, а старые советские издания. Особенно тяжело с немецкой техникой — у Германии было огромное количество вооружения, гораздо больше чем у Советского Союза. В «Drang nach Osten» они использовали и трофейные танки, захваченные в Европе, в том числе знаменитых автоконцернов «Шкода» и «Рено». На выставке представлены и они. Есть также модель танка, который вообще не вышел за пределы завода. Он выпущен всего в двух экземплярах. Даже у нашего Т-34 — множество комплектаций и несколько модификаций, рассказывает Турушев: есть истребитель танков, есть огнеметный, с разными орудиями.
Исторические несоответствия — удел не только начинающих моделистов. Ошибки сплошь и рядом встречаются и на вставках военной техники.
— Вот, например, битва на Курской дуге. Танки у немцев были все новые, а люди иногда делают так, что танки все в грязи, или ржавые, облезлые. А какая грязь, если это лето и выжженная земля? Там не может быть грязи. Или 22 июня — бой пограничников. У них закончились патроны, они отбиваются касками, лопатами. Козырек должен быть не как у обычной фуражки, а как у пограничника — квадратный. Иначе будет недостоверно. Соответственно, погоны должны быть не солдатские, а войск НКВД, — добавляет Константин Косарев.
Поколенческий разрыв
Мечта Турушева — создание постоянно действующей выставки, которую можно будет включить в туристическую карту Казани. Подобные экспозиции есть в разных странах и пользуются популярностью у приезжих. Причем, периодом Великой Отечественной войны он не ограничивается.
— Мы в состоянии делать экспонаты для разных исторических эпох. Например, для музея Пушечного двора можно сделать стрелецкую пушку, которой брали Казань, или татарских воинов на стене Кремля. Это интересно для туристов: в окружении достопримечательностей Кремля — те же самые стрельцы маленькие с пушкой будут стоять. Можно создать экспозиции на национальные темы для музеев Старо-Татарской слободы. Это полезно и с точки зрения патриотического воспитания молодежи — если сделать постоянно действующую экспозицию с мастер-классами, созданием клуба на базе музея. В Казани много очень хороших художников, скульпторов миниатюры, любителей моделизма, но они не объединены в клуб. Если будет такой клуб — это будет интересно — считает Турушев.
А Косарев рассказал, что из-за отсутствия в городе модельных кружков произошел «поколенческий разрыв»: большинство любителей этого дела — люди в возрасте.
— Ребенку ведь надо все показать, рассказать. Можно неделю провозиться с моделью. Поэтому нужно выбирать такие, которые можно сделать за день-два. Ему это понравилось, показал маме-папе, загорелся. Сначала собирают танк, а дальше начинается — где его выпускали, чем знаменит. И начинают интересоваться историей.
Конкурсы моделизма собирают до 2 тысяч обеспеченных людей
Косарев признался, что коллеги из Москвы давно просят его организовать в Казани конкурс по моделизму. В интернете — большое сообщество фанатов этого дела. В стране проходит много конкурсов, которые собирают до 2 тыс. человек. Обычно мероприятие длится неделю и включает в себя не только выставку и награждение победителей, но и обучение желающих, мастер-классы. В соседнем Нижнем Новгороде такой конкурс стал международным и проводится на протяжении 15 лет. Подобные проходят в Ижевске, Кирове.
— В Нижний Новгород приезжают финны, итальянцы, вагонами едут дети — есть отдельный детский конкурс. Меня все просят сделать это в Казани — а я не могу найти место. Казань удобна тем, что в Москву ехать дорого, в Петербург — далеко. А Ижевск, Киров — это небольшие города, что там делать неделю?
Причем, для столицы Татарстана это может быть коммерчески успешным предприятием. Моделизм — это дорогое хобби, которым занимаются небедные люди. Чтобы собрать модель, нужно прилично вложиться — набор деталей стоит до 25 тыс. рублей. А цена собранной модели подскакивает в разы и стартует от 50 тысяч. Еще дороже оцениваются модели кораблей и диарамы. И все эти обеспеченные люди целую неделю должны будут где-то жить и чем-то питаться. А вот сам конкурс не требует большого призового фонда.
— Обычно детям дают призы — краски, модели — находятся спонсоры. А взрослым — дипломы, медали. Многие моделисты делают это все на продажу, и они любят ездить на эти конкурсы, потому что если он дипломант конкурса, то модель стоит намного дороже, чем у кого-то другого, — поясняет Косарев.
Еще одна его печаль — отсутствие в Казани музея истории техники. Хотя, как говорится, сам Бог велел!
— Казань — самый авиационный город страны. У нас есть три завода, авиационный институт, техникум. В годы Великой Отечественной войны основная масса бомбардировщиков была произведена в нашем городе. А у нас даже образца нет, в парке Победы — деревянная копия. В Казани — старейшее танковое училище в России, в котором обучался Хайнц Гудериан — очень известная личность. В Казани было построено второе Адмиралтейство в стране. Первое — в Воронеже, третье — позже, в Питере. В Зеленодольске строят современные корабли, на КАМАЗе — военные грузовики. Есть ведомственные маленькие музеи — у порохового, 22-го завода, КАИ, танкового училища, но туда не попадешь. В КАИ — туполевские самолеты на штангу вешают, они крутятся. Но туда можно попасть только по пропуску и только студентам. А студент два раза остановился — посмотрел и дальше пошел.
Косарев считает, что эти маленькие музейчики нужно объединить под одной крышей. И не обязательно, чтобы он был в центре города. В таком музее школьники могут изучать историю, наглядно увидеть то, о чем написано в учебнике. Такие уроки истории могут быть бесплатными.
Но пока единственное, чего удалось добиться — это открыть выставку в Кремле, посвященную великой Победе.
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