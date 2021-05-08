Великая Отечественная война в миниатюре представлена в казанском Кремле

О дорогом хобби, которым занимаются состоятельные люди

Фото: Максим Платонов

Известный казанский адвокат Игорь Турушев вместе с коллегой в свободное от работы время создали миниатюры, которые сейчас выставлены в Кремле. Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, приурочена к 75-летию Победы, но была перенесена из-за пандемии. Мечта Турушева — открытие постоянно действующей выставки, которая будет включена в туристическую карту Казани. На ее базе можно создать клуб для моделистов, которых в городе немало, проводить мастер-классы для детей. Столица Татарстана также может принять у себя конкурс по моделизму, на который будут съезжаться фанаты этого дела не только из России, но и из-за рубежа, как это происходит на протяжении 15 лет в соседнем Нижнем Новгороде.

Как можно более реалистично

В музее естественной истории Татарстана в эти дни проходит выставка «Великая Отечественная война и Вторая мировая война в миниатюре». В экспозиции 12 диорам — композиций, связанных единой идеей, сюжетом и антуражем, а также виньетки и просто отдельные образцы военной техники, не только советской, но и немецкой: самолеты, танки, пушки и корабли, а также авторские фигурки солдат. Все они выполнены в масштабе 1 к 35.

На диорамах представлены не только разные периоды войны и эпизоды боевых сражений, но и солдатский быт, сценки из походной жизни. В каждой миниатюре важны детали, которые оживляют сюжет или являются его изюминкой. Вот, например, эпизод из «Курской дуги»: из остановившегося советского танка вылезает солдат, а пехотинец ему показывает — ты куда заехал, там минное поле и табличка «Ахтунг! Мины!». В «Пикнике на обочине» запечатлен момент обеда: остановился грузовик, из него вылезли солдаты, расстелили скатерть, вынули фляжки, консервные банки и сидят-закусывают.

Военно-историческая миниатюра — это не забава. Ею во всем мире занимаются именно взрослые люди, профессиональные скульпторы, художники, реставраторы, коллекционеры, члены военно-исторических клубов. Ведь сделать макет танка, самолета или военного — это искусство. А если нужно создать фигурку исторического деятеля, то необходимо соблюсти еще и портретное сходство.

На диорамах представлены не только разные периоды войны и эпизоды боевых сражений, но и солдатский быт, сценки из походной жизни

Авторами выставки в музее естественной истории являются энтузиасты Игорь Турушев и Константин Косарев. Для известного казанского адвоката Турушева (сейчас он представляет интересы потерпевших по делу экс-лидера реготделения «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой) — это хобби, которым он занимается в перерывах между процессами. О необычном увлечении казанского защитника написала даже «Адвокатская газета» — орган российской палаты адвокатов. В столицу Татарстана взять у Турушева интервью специально приезжал ее главный редактор.



Дебют тандема состоялся в мае 2019 года, здесь же, в музее естественной истории. Выставка заинтересовала посетителей, среди которых было много туристов из разных уголков России, собрала много положительных откликов. К 75-летию Победы планировалось сделать еще более масштабный проект, но из-за пандемии он сорвался и перенесен на этот год.

— Все знают знаменитые на весь мир панорамы Бородинской битвы, обороны Севастополя или штурм Сапун-горы. Но в них делается упор на художественное полотно (задник), а предметный план — он такой плюшевенький. В военно-исторической миниатюре важен именно предметный план, включающий в себя здания, технику, фигуры. Я с моими друзьями-энтузиастами занимаемся созданием копий военно-исторических миниатюр, — пояснил «Реальному времени» Турушев.

Для известного казанского адвоката Турушева — это хобби, которым он занимается в перерывах между процессами

Причем, в создании художественных полотен у каждого — своя специализация. Военную технику делает Константин Косарев, а фигурки людей — Турушев. «Танки, пушки — это не мое. Я люблю лица, фигурки расписывать. Вот представьте, лицо — четвертая часть ногтя, а на ней надо эмоции сделать. Это же интересная задача», — признается он. На выставке также представлены работы скульптора и художника Юрия Зюляева — это 5 авторских фигурок советских солдат.

Снежное ноу-хау

Военно-исторической миниатюрой Игорь Турушев «заболел» лет 10 назад. Хотя первые фигурки солдатиков увидел еще в Санкт-Петербурге летом 1991 года. Их делали и продавали для туристов. Он купил несколько штук, а позже узнал о существовании фабрики «Звезда» в Лобне, которая выпускала целые наборы для моделирования. Из них казанские энтузиасты и начали создавать свои композиции.

Моделями Турушев занимается дома, для чего у него выделен специальный уголок. А диарамы собираются уже в его офисе. Фигурки людей делаются из олова, смолы, пластика, а другие части инсталляций — из подручных материалов. Траву, например, создают из сантехнической пакли, хотя есть и специальная моделистская трава, почву — из просеянного песка, молотого кофе и спитого чая, деревья — из проволоки. Игорь Сергеевич гордится своим ноу-хау — снегом, получившемся из бумаги.

Фигурки людей делаются из олова, смолы, пластика, а другие части инсталляций — из подручных материалов

— Он абсолютно реалистичный, как будто это пороша. На выставке есть интересная диарама «Будапешт взят!». Там как раз — снежная пелена, стоит заброшенная фашистская техника под снегом и три советских солдата в шинелях на немецком колесно-гусеничном мотоцикле. Мы привыкли, что у мотоцикла — два колеса. А этот использовался в дивизии «Эдельвейс». Наши взяли его в виде трофея и приехали на нем в центр Будапешта. Стоят на набережной, разговаривают…

Для облегчения работы моделистов сейчас выпускаются аэрографы. Но создатели экспозиции предпочитают работать вручную, кисточкой, чтобы краска легла ровно. У миниатюристов это считается высшим пилотажем.

Историческая достоверность — превыше всего

Чтобы соблюсти историческую достоверность, друзьям приходится перелопачивать очень много исторической литературы, мемуаров, сверять по ним каждую деталь. В почете — не современные посты блогеров или интернет-публикации, а старые советские издания. Особенно тяжело с немецкой техникой — у Германии было огромное количество вооружения, гораздо больше чем у Советского Союза. В «Drang nach Osten» они использовали и трофейные танки, захваченные в Европе, в том числе знаменитых автоконцернов «Шкода» и «Рено». На выставке представлены и они. Есть также модель танка, который вообще не вышел за пределы завода. Он выпущен всего в двух экземплярах. Даже у нашего Т-34 — множество комплектаций и несколько модификаций, рассказывает Турушев: есть истребитель танков, есть огнеметный, с разными орудиями.

Исторические несоответствия — удел не только начинающих моделистов. Ошибки сплошь и рядом встречаются и на вставках военной техники.

Косарев рассказал, что из-за отсутствия в городе модельных кружков произошел «поколенческий разрыв»: большинство любителей этого дела — люди в возрасте

— Вот, например, битва на Курской дуге. Танки у немцев были все новые, а люди иногда делают так, что танки все в грязи, или ржавые, облезлые. А какая грязь, если это лето и выжженная земля? Там не может быть грязи. Или 22 июня — бой пограничников. У них закончились патроны, они отбиваются касками, лопатами. Козырек должен быть не как у обычной фуражки, а как у пограничника — квадратный. Иначе будет недостоверно. Соответственно, погоны должны быть не солдатские, а войск НКВД, — добавляет Константин Косарев.

Поколенческий разрыв

Мечта Турушева — создание постоянно действующей выставки, которую можно будет включить в туристическую карту Казани. Подобные экспозиции есть в разных странах и пользуются популярностью у приезжих. Причем, периодом Великой Отечественной войны он не ограничивается.

— Мы в состоянии делать экспонаты для разных исторических эпох. Например, для музея Пушечного двора можно сделать стрелецкую пушку, которой брали Казань, или татарских воинов на стене Кремля. Это интересно для туристов: в окружении достопримечательностей Кремля — те же самые стрельцы маленькие с пушкой будут стоять. Можно создать экспозиции на национальные темы для музеев Старо-Татарской слободы. Это полезно и с точки зрения патриотического воспитания молодежи — если сделать постоянно действующую экспозицию с мастер-классами, созданием клуба на базе музея. В Казани много очень хороших художников, скульпторов миниатюры, любителей моделизма, но они не объединены в клуб. Если будет такой клуб — это будет интересно — считает Турушев.

А Косарев рассказал, что из-за отсутствия в городе модельных кружков произошел «поколенческий разрыв»: большинство любителей этого дела — люди в возрасте.

— Ребенку ведь надо все показать, рассказать. Можно неделю провозиться с моделью. Поэтому нужно выбирать такие, которые можно сделать за день-два. Ему это понравилось, показал маме-папе, загорелся. Сначала собирают танк, а дальше начинается — где его выпускали, чем знаменит. И начинают интересоваться историей.

Мечта Турушева — создание постоянно действующей выставки, которую можно будет включить в туристическую карту Казани

Конкурсы моделизма собирают до 2 тысяч обеспеченных людей

Косарев признался, что коллеги из Москвы давно просят его организовать в Казани конкурс по моделизму. В интернете — большое сообщество фанатов этого дела. В стране проходит много конкурсов, которые собирают до 2 тыс. человек. Обычно мероприятие длится неделю и включает в себя не только выставку и награждение победителей, но и обучение желающих, мастер-классы. В соседнем Нижнем Новгороде такой конкурс стал международным и проводится на протяжении 15 лет. Подобные проходят в Ижевске, Кирове.

— В Нижний Новгород приезжают финны, итальянцы, вагонами едут дети — есть отдельный детский конкурс. Меня все просят сделать это в Казани — а я не могу найти место. Казань удобна тем, что в Москву ехать дорого, в Петербург — далеко. А Ижевск, Киров — это небольшие города, что там делать неделю?

Причем, для столицы Татарстана это может быть коммерчески успешным предприятием. Моделизм — это дорогое хобби, которым занимаются небедные люди. Чтобы собрать модель, нужно прилично вложиться — набор деталей стоит до 25 тыс. рублей. А цена собранной модели подскакивает в разы и стартует от 50 тысяч. Еще дороже оцениваются модели кораблей и диарамы. И все эти обеспеченные люди целую неделю должны будут где-то жить и чем-то питаться. А вот сам конкурс не требует большого призового фонда.

— Обычно детям дают призы — краски, модели — находятся спонсоры. А взрослым — дипломы, медали. Многие моделисты делают это все на продажу, и они любят ездить на эти конкурсы, потому что если он дипломант конкурса, то модель стоит намного дороже, чем у кого-то другого, — поясняет Косарев.

Чтобы собрать модель, нужно прилично вложиться — набор деталей стоит до 25 тыс. рублей. А цена собранной модели подскакивает в разы и стартует от 50 тысяч. Еще дороже оцениваются модели кораблей и диарамы

Еще одна его печаль — отсутствие в Казани музея истории техники. Хотя, как говорится, сам Бог велел!

— Казань — самый авиационный город страны. У нас есть три завода, авиационный институт, техникум. В годы Великой Отечественной войны основная масса бомбардировщиков была произведена в нашем городе. А у нас даже образца нет, в парке Победы — деревянная копия. В Казани — старейшее танковое училище в России, в котором обучался Хайнц Гудериан — очень известная личность. В Казани было построено второе Адмиралтейство в стране. Первое — в Воронеже, третье — позже, в Питере. В Зеленодольске строят современные корабли, на КАМАЗе — военные грузовики. Есть ведомственные маленькие музеи — у порохового, 22-го завода, КАИ, танкового училища, но туда не попадешь. В КАИ — туполевские самолеты на штангу вешают, они крутятся. Но туда можно попасть только по пропуску и только студентам. А студент два раза остановился — посмотрел и дальше пошел.

Косарев считает, что эти маленькие музейчики нужно объединить под одной крышей. И не обязательно, чтобы он был в центре города. В таком музее школьники могут изучать историю, наглядно увидеть то, о чем написано в учебнике. Такие уроки истории могут быть бесплатными.

Но пока единственное, чего удалось добиться — это открыть выставку в Кремле, посвященную великой Победе.

1 / 24 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов