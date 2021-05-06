10 функций мобильного приложения Ак Барс Банка, о которых вы могли не знать

Фото: Предоставлено пресс-службой Ак Барс Банка

Оформить кредит, начать инвестировать или завести виртуальную банковскую карту можно не выходя из дома — достаточно всего лишь открыть мобильное приложение Ак Барс Банка. Расскажем подробнее, какие еще полезные функции вашего мобильного приложения помогут жить лучше.

1. Моментально перевести деньги без комиссии

Мобильное приложение «Ак Барс Онлайн» (4+) позволяет перевести деньги другу, юрлицам или ИП, в другую страну или банк. Клиенты Ак Барс Банка могут воспользоваться системой быстрых платежей (СБП) и моментально перевести деньги клиенту другого банка в любое время. Без комиссии можно перевести до 100 тыс. рублей в месяц.

В отличие от приложений иных банков сервис не запрятан в глубине настроек, — чтобы перевести деньги без комиссии через СБП, достаточно выбрать этот способ среди других опций в разделе «Платежи».

2. Оплатить услуги ЖКХ, связи и штрафы

Платить за телефон, интернет, образование, пополнить транспортную карту, счет в онлайн-игре, оплатить штрафы ГИБДД или услуги ЖКХ также получится онлайн в раздел «Платежи» мобильного приложения Ак Барс Банка. По повторяющимся расходам удобно настроить автоплатежи или создать шаблоны.

3. Оформить кредит и получить деньги

Через мобильное приложение клиенты Ак Барс Банка подают заявку на потребительский кредит. Причем подписать документы и получить денежные средства на карту или счет можно также онлайн.

Для оформления следует перейти в раздел «Финансы» и кликнуть «Оформить кредит». Сообщение об одобрении придет автоматически. Желаемая сумма будет зачислена на счет в течение короткого времени. Платежи по кредиту также удобно вносить в приложении.

Через мобильное приложение клиенты Ак Барс Банка подают заявку на потребительский кредит. Фото: pixabay.com

4. Открыть вклад

Выбор и открытие вклада доступно клиентам банка в разделе «Финансы» — «Открыть счет/вклад». Самое главное — возможность управлять вкладом: пополнить или закрыть счет, перевести деньги, получить выписку или отправить ее на почту.

Еще один бонус для пользователей мобильного приложения — возможность бесплатно открыть накопительный счет до 4% годовых. Такой вклад удобно открывать в паре с картой Evolution и хранить до 100 тысяч рублей на карте, а остальное — на накопительном счете. Пополнение и снятие доступно без ограничений, а обслуживание счета — бесплатное. Счет помогает накопить на отпуск или ремонт, подготовиться к рождению ребенка, а также запланировать и осуществить другие финансовые цели.

5. Стать инвестором

В приложении Ак Барс Онлайн работает функция по открытию индивидуального инвестиционного счета (ИИС) — кнопка «Начать инвестировать» расположена в разделе «Финансы». После вы переходите в приложение Ak Bars Trade, где самостоятельно покупаете ценные бумаги и получаете доход в виде купонов или дивидендов. Приятным бонусом станет и дополнительное вознаграждение от государства в виде налогового вычета — до 52 тыс. рублей в год или 13% с дохода от инвестиций.

В приложении Ак Барс Онлайн работает функция по открытию индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Фото: hranidengi.ru

6. Открыть виртуальную карту или заказать пластиковую

Еще одна полезная функция — дистанционное оформление банковских карт, в числе которых Aurum, Evolution и Generation, или их перевыпуск. Карту можно забрать в отделении банка или оформить доставку курьером. Кликайте «Оформить карту» в разделе «Финансы».

Клиентам Ак Барс Банка также доступен выпуск виртуальной карты. В этом случае все платежные данные хранятся на вашем устройстве, например, в телефоне или умных часах. Ей как и обычной картой можно оплачивать покупки, переводить и получать деньги. К тому же виртуальная карта отлично защищает от мошенников — это безопасный способ оплаты в интернете: вы нигде не оставляете реквизиты своего основного счета.

Здесь же можно оформить и цифровую карту, которая будет сразу готова к использованию для бесконтактных платежей.

Карту можно забрать в отделении банка или оформить доставку курьером. Кликайте «Оформить карту» в разделе «Финансы»

7. Подтвердить учетную запись на портале госуслуг и получить субсидии

Для клиентов Ак Барс Банка функция подтверждения учетки третьего уровня доступна через мобильное приложение. Для этого нужно зайти в «Ак Барс Онлайн», нажать на виджет «Регистрация на Госуслугах», а затем выбрать подтверждение учётной записи. После этого станут доступны многие услуги и сервисы портала. К примеру, подача заявления на субсидии и социальные выплаты.

8. Общаться с банком, брокером и друзьями

Для консультации профильного специалиста или брокера тоже не обязательно идти в банк. Специалисты банка консультируют в режиме 24/7. Чат — это еще и эффективное место общения с коллегами, партнерами и друзьями. Все держатели карт Ак Барс Банка из телефонной книги пользователя отображаются в приложении среди контактов. Здесь можно создавать групповые диалоги и по запросу переводить деньги друзьям и близким.

9. Следить за расходами

Проще всего контролировать расходы и планировать бюджет в мобильном приложении. Не нужно вести бюджет вручную — учет расходов происходит автоматически, когда вы платите картой, и доступен во вкладке «История». Причем приложение Ак Барс Банка делит расходы на категории: «Транспорт», «Здоровье», «Еда», «Красота» и другие. К примеру, вы можете увидеть, что немного сократив расходы на походы в кафе, можно накопить на отпуск или поймете, на что чаще всего уходит ваша зарплата.

Проще всего контролировать расходы и планировать бюджет в мобильном приложении

10. Обменять валюту по выгодному курсу

В приложении можно обменивать рубли, евро и доллары по курсу, максимально приближенному к биржевому — нажмите «Курсы валют» в вашем профиле, а затем — «Обмен валюты». Функция особенно пригодится путешественникам и клиентам, которые отправляются за границу на учебу. Чтобы конвертировать рубли в валюту, не нужно посещать отделения банка, также нет необходимости отслеживать выгодный курс для обмена. Данные поступают из биржи и в рабочие дни обновляются каждую минуту.



ПАО «АК БАРС» БАНК