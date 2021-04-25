Рафаэль Хакимов: «Татары в худшем случае несли рабство телу, но не душе»
«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 24-я
Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.
«Экспансию Дунайской Болгарии остановило только нашествие татар»
Европа перед нашествием татар представляла собой лоскутное одеяло. Страны конфликтовали друг с другом, не понимая масштабы надвигающейся угрозы. Субудай, командующий армией татар, для контроля над Русью оставил лишь 30 тыс. воинов, а 120-тысячное войско готовилось для вторжения в Европу. В принципе Венгрия, Польша, Богемия и Силезия могли выставить более многочисленную армию, чем татары.
Вторжение в Центральную Европу вполне могло привести к конфликту со Священной Римской империей. Но сведения, добытые разведкой, обнадежили Субудая и Бату — в Европе того времени были слишком сильны противоречия между Папой и императором, Англией и Францией, да и Балканы не были бесконфликтным пространством. Сербия еле сдерживала агрессию Венгрии, Болгарии и наследников Византии. Экспансию Дунайской Болгарии остановило только нашествие татар.
Войска Бату продвигались стремительно. С января по март 1241 г. пали десятки городов Польши. Силезский князь Генрих Благочестивый собрал 40 тысяч немцев, поляков и тевтонских рыцарей. Они заняли позиции у Легницы. Богемский король Вацлав I спешил соединиться с Генрихом и также направил 50 тыс. воинов, но не успел к решающей битве. Король Польши погиб, войска Генриха были разбиты, а его остатки бежали на запад. Северные отряды татар, одержав победу на Балтике, повернули на юг, чтобы соединиться в Венгрии с основным силами Бату. По пути они захватили Моравию. К апрелю 1241 г. сопротивление европейцев в Трансильвании было сломлено.
Битва при Шайо
Венгрия была одной из главных военно-политических сил в Восточной Европе. Основные войска татар прорвались через венгерские заслоны в Карпатах. Узнав об этом, король Бела IV созвал военный совет в Буде, но пока он заседал, татарский авангард продвинулся к реке Шайо. Там венгры укрепились на западном берегу. Король сумел собрать 100 тысяч воинов и был уверен в победе над меньшим по численности противником.
Не столько сам Бату-хан, сколько Субудай обеспечивал успехи военных операций. Он действительно внес в военное дело много нового, добавив к нему психологический аспект. Не говоря уже о ряде совершенно неожиданных решений. Приказать войскам бежать, чтобы рассеять силы противника и заманить его в ловушку. Не дать окружить неприятеля, чтобы отчаяние не придало тому сил. Маневрировать и отступать, пока вражеское войско не растянется, а потем внезапно атаковать его с двух сторон.
Татары, как обычно, притворно отступили, а незадолго до рассвета венгры оказались под градом камней и стрел. После оглушительной «артподготовки» из камнеметов татары устремились вперед, окружая венгров. Буквально через несколько часов венгерская армия была практически полностью уничтожена.
Всего за 4 месяца татары разбили христианские армии, превышавшие по численности их собственную армию в 5 раз. Они вторглись в земли Буковины, Молдавии и Румынии, продвинулись на запад до Адриатического моря — там-то Бату пришло сообщение о смерти великого хана. Надо было ехать в Каракорум на выборы нового великого хана, он как старший в семье должен был предложить кандидатуру. Оставив гарнизоны в Европе, Бату повернул армию на восток, но добравшись до берегов Волги, узнал о состоявшихся выборах. Вследствие интриг матери Гуюка, выборы прошли без Бату. Это событие стало знаковым, поскольку намечался фактический распад Монгольской империи. Бату остановился в низовьях Волги, где отстроил свою столицу — Сарай.
Русь между Западом и Востоком
Русь в 13 веке оказалась между двух огней: Востоком, откуда шли татары и Западом, откуда шли крестоносцы. Чужеземное «иго» было бы в любом случае. Надо было выбирать между татарским и западным «игом». Даниил Галицкий выбрал Запад и с его помощью пытался вести борьбу против Востока, создать самостоятельное Галицко-Волынское княжество и получить королевскую корону.
Но в 1237 году рыцари-монахи двух орденов — Тевтонского и Меченосцев — объединились в мощный Ливонский орден для захвата Прибалтики и продвижения на Русь с целью навязать католичество. Это была реальная угроза у самой границы новгородской земли, причем в ряде мест среди русских были протевтонские настроения.
Вторым сильнейшим князем Руси был Александр Невский. В 1248 году ему в папской булле за признание Римского престола обещали помощь ливонских рыцарей против татар. Но с другой стороны, ему писал Бату с обещанием «соблюсти землю твою невредиму», если князь приведет свои земли под власть хана. Александр Невский выбрал Восток. Дело в том, что латинство было воинствующей религией, считавшее православие ересью, а «Великая Яса» все религии считала равными и несла законы гражданско-политические, но не религиозные.
Татары в худшем случае несли рабство телу, но не душе, писал Г.В.Вернадский, «латинство грозило исказить самое душу». Александр поехал в Орду с братом Андреем и подружился с Сартаком — сыном Бату-хана. Оттуда они отправились к хану Гуюку в Каракорум. Эта поездка заняла два года. Андрею был дан Владимир, Александру — Новгород и Киев. В Твери сел княжить их третий брат, Ярослав.
Между молотом и наковальней
Андрей был за союз со шведами, ливонцами и поляками с тем, чтобы избавиться от татар. Александр, не встречая покорности братьев, использовал татар. В 1252 г. татарский отряд нойона Неврюя изгнал Андрея из Владимира и великокняжеский стол был передан Александру. В 1256 г. изгнали и Ярослава, а затем настала очередь новгородцев, не плативших татарам дань.
Церковь причислила Александра Невского к лику святых. «Эта трагичность положения между татарами и Русью делает из Св. Александра мученика, — пишет Н.А.Клепинин. — С мученическим венцом он и входит и в русскую Церковь, и в русскую историю, и в сознание народа». Трудно сказать, кто в большей степени был терзаем сомнениями Александр Невский или Даниил Галицкий, но трагичность заключалась в необходимости выбора из двух зол меньшего.
Даниил Галицкий был за немцев, Александр — за татар. Кто же был за Русь?
Были и те, кто не принял ни одну сторону. Полоцкое, Турово-Пинское княжества не подчинились ни немцам, ни татарам, но и в истории о себе не оставили следа. Новгородская земля, не затронутая татарским нашествием, показала полную неспособность к отражению атак рыцарей. Новгороду помогло Владимирское княжество, якобы вырезанное татарами.
А нетронутые татарами земли никакой помощи ни Новгороду, ни Пскову в отражении тевтонцев не оказывали. Мир Новгорода с «орденскими немцами» в 1269 г. был достигнут благодаря присылке ордынского отряда: «немцы, замиришися по всей воле новгородской, зело бо бояхуся и имени татарского». Всего лишь 500 татарских всадников хватило, чтобы отогнать тевтонцев. Таким образом Псков и Новгород были спасены. Дольше всех из западнорусских городов держался Смоленск, но и он в 1274 г. предпочел добровольное присоединение к Золотой Орде тевтонской оккупации. А ведь татары даже близко не подходили к Смоленску.
Кто такие русские?
История Руси со столицей в Новгороде, и история России со столицей в Москве — это две самостоятельные истории. Население и того и другого государств сегодня называют русскими, но в Средние века это было не столь очевидно, как сегодня.
Сам этноним «русские» появился довольно поздно. Л.Гумилев считал, что с Куликова поля представители различных славянских племен вернулись единым русским народом. Но так можно утверждать с большой натяжкой. Возможно, именно в противостоянии с татарами происходит осознание общности разных славянских народов. Но даже в годы Смуты XVII века в конфликтах участвовали представители различных славянских народов, которых в источниках называют новгородцами, тверичами, суздальцами, москвичами, казанскими людьми (имея в виду русское население Казанского края) и т.д. А татар везде называют одним словом — «татарове».
комментарии
И как всегда дискуссионно.
Что заставляет думать, что в свою очередь и вызывает интерес.
Очередной прекрасный научно-популярный текст по истории современной Российской Федерации, рассчитанный на миллионную аудиторию.
«ЭКСПАНСИЮ ДУНАЙСКОЙ БОЛГАРИИ ОСТАНОВИЛО ТОЛЬКО НАШЕСТВИЕ ТАТАР»
Во-первых, элитой Дунайской Болгарии были тюрки-болгары, родные братья волжско-камских булгар.
Во-вторых, кого следует понимать под термином "татары", которые "остановили" дунайских тюрок-болгар и разгромили их родных братьев волжско-камских тюрок-булгар в 13 веке?
Исходя из контекста, следует, что уважаемый академик Р.С.Хакимов использует термин "русских" (тогда славянских) летописей и западно-европейских хроник - "татары", под которыми летописцы Восточной Европы и хронисты Западной Европы понимали все многочисленные монгольские и тюркские племена, которые пришли в 13 веке в Восточную и Западную Европы с войсками Великого Монгола Чингизхана?
Это и общепризнанная практика современных русских, российских и западноевропейских историков-ученых 21 века.
Эти факты надо учитывать соотнося древнее монгольское племя "татар", которое было личным врагом Чингизхана и которое он вырезал за подлое убийство ими его отца, "татар" западноевропейских хроник и "русских" летописей и современных "татар" Республики Татарстан и других регионов современной РФ.
Согласен, что в 13 веке "русских", как единого этноса ещё не было.
В этногенезе современных "русских" самое активное участие принимали и предки "татар" пришедших в Восточную Европу с войсками монгола Чингизхана, и предки "татар" современной РТ.
А также свою "лепту" в этногенез современных русских внесли дунайские тюрки-болгары и волжские тюрки-булгары, финно-угоры, семиты, немцы, французы и ещё множество этносов проживающие на территории РФ.
Современные русские это молодая динамично развивающаяся нация.
Но испытывающая определенные трудности после почти 100-летнего господства тоталитарной марксистско-ленинском идеологии.
Историю современной Российской федерации невозможно написать опираясь лишь на историю Монгольской империи и Золотой Орды.
Надо "вспоминать" и Византию и Западную Европу - эти цивилизации тоже оказали огромное влияние на Российскую цивилизацию, как и монгольская и золотоордынская.
Огромным было влияние на Россию и тоталитарной марксистско-ленинском идеологии - без её учёта история России будет неполной, однобокой (мягко говоря).
Что и делает уважаемый академик Р.С.Хакимов.
Спасибо уважаемым автору и РВ.
На пустом месте.
Просто хочется поскандалить?
Бывает.
Попробуйте написать текст по существу статьи академика.
..."Творенье мое проживет сотни лет,
В нем царствует правда, в нем вымысла нет."...
Спасибо автору за объективное изложение нашей истории!
Ну, а далее, по прихоти немецких историков, - этим словом стали обозначать часть древнетатарских племен.
Не все находятся на "передовой фронта" лингвистики.
Подскажите, пожалуйста, в каком научном журнале можно прочитать об Вашем эпохальном открытии?
Спасибо.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/210719-rafael-hakimov-tatary-v-hudshem-sluchae-nesli-rabstvo-telu-no-ne-dushe
Оба были за Русь.
История тому подтверждение.
И даже Батый, сам того не подозревая, был за "русских".
Каждый человек хочет жить.
И у человека должен и всегда есть выбор.
И каждый человек каждый день делает превеликое множество выборов.
Даже не делая выбор - это уже выбор...
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/210719-rafael-hakimov-tatary-v-hudshem-sluchae-nesli-rabstvo-telu-no-ne-dushe
У всех кочевников женщины играли доминирующую роль.
Это всех кочевников и погубило.
Чтобы выжить и избавиться от доминирующей роли женщин, всем кочевникам пришлось стать оседлыми горожанами.
Но битва между женщинами-кочевниками и мужчинами-горожанами продолжается.
Золотая Орда приняла мусульманство лишь через 100 лет после описываемых событий при монголе-чингизиде Узбеке.
Сперва были покорены мусульманские страны.
Затем христианские.
И лишь потом Золотая Орда стала мусульманской.
А ещё столицами были Киев, Владимир, Каракорум, Сараи, Бахчи-Сарай, Казань, Санкт-Петербург, Самара, Омск, опять Самара-Куйбышев (запасная столица).
Истории разные.
А общая история одна.