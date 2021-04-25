Рафаэль Хакимов: «Татары в худшем случае несли рабство телу, но не душе»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 24-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



«Экспансию Дунайской Болгарии остановило только нашествие татар»

Европа перед нашествием татар представляла собой лоскутное одеяло. Страны конфликтовали друг с другом, не понимая масштабы надвигающейся угрозы. Субудай, командующий армией татар, для контроля над Русью оставил лишь 30 тыс. воинов, а 120-тысячное войско готовилось для вторжения в Европу. В принципе Венгрия, Польша, Богемия и Силезия могли выставить более многочисленную армию, чем татары.

Вторжение в Цент­ральную Европу вполне могло привести к конфликту со Священной Римской империей. Но сведения, добытые разведкой, обнадежили Субудая и Бату — в Европе того времени были слишком сильны противоречия между Папой и императором, Англией и Францией, да и Балканы не были бесконфликтным пространством. Сербия еле сдерживала агрессию Венгрии, Болгарии и наследников Византии. Экспансию Дунайской Болгарии остановило только нашествие татар.

Войска Бату продвигались стремительно. С января по март 1241 г. пали десятки городов Польши. Силезский князь Генрих Благочестивый собрал 40 тысяч немцев, поляков и тевтонских рыцарей. Они заняли позиции у Легницы. Богемский король Вацлав I спешил соединиться с Генрихом и также направил 50 тыс. воинов, но не успел к решающей битве. Король Польши погиб, войска Генриха были разбиты, а его остатки бежали на запад. Северные отряды татар, одержав победу на Балтике, повернули на юг, чтобы соединиться в Венгрии с основным силами Бату. По пути они захватили Моравию. К апрелю 1241 г. сопротивление европейцев в Трансильвании было сломлено.

Битва под Легницей. Илл. wikipedia.org

Битва при Шайо

Венгрия была одной из главных военно-политических сил в Восточной Европе. Основные войска татар прорвались через венгерские заслоны в Карпатах. Узнав об этом, король Бела IV созвал военный совет в Буде, но пока он заседал, татарский авангард продвинулся к реке Шайо. Там венгры укрепились на западном берегу. Король сумел собрать 100 тысяч воинов и был уверен в победе над меньшим по численности противником.



Не столько сам Бату-хан, сколько Субудай обеспечивал успехи военных операций. Он действительно внес в военное дело много нового, добавив к нему психологический аспект. Не говоря уже о ряде совершенно неожиданных решений. Приказать войскам бежать, чтобы рассеять силы противника и заманить его в ловушку. Не дать окружить неприятеля, чтобы отчаяние не придало тому сил. Маневрировать и отступать, пока вражеское войско не растянется, а потем внезапно атаковать его с двух сторон.

Татары, как обычно, притворно отступили, а незадолго до рассвета венгры оказались под градом камней и стрел. После оглушительной «артподготовки» из камнеметов татары устремились вперед, окружая венгров. Буквально через несколько часов венгерская армия была практически полностью уничтожена.



Всего за 4 месяца татары разбили христианские армии, превышавшие по численности их собственную армию в 5 раз. Они вторглись в земли Буковины, Молдавии и Румынии, продвинулись на запад до Адриатического моря — там-то Бату пришло сообщение о смерти великого хана. Надо было ехать в Каракорум на выборы нового великого хана, он как старший в семье должен был предложить кандидатуру. Оставив гарнизоны в Европе, Бату повернул армию на восток, но добравшись до берегов Волги, узнал о состоявшихся выборах. Вследствие интриг матери Гуюка, выборы прошли без Бату. Это событие стало знаковым, поскольку намечался фактический распад Монгольской империи. Бату остановился в низовьях Волги, где отстроил свою столицу — Сарай.

Битва на реке Шайо. Миниатюра XIII века. Илл. wikipedia.org

Русь между Западом и Востоком

Русь в 13 веке оказалась между двух огней: Востоком, откуда шли татары и Западом, откуда шли крестоносцы. Чужеземное «иго» было бы в любом случае. Надо было выбирать между татарским и западным «игом». Даниил Галицкий выбрал Запад и с его помощью пытался вести борьбу против Востока, создать самостоятельное Галицко-Волынское княжество и получить королевскую корону.

Но в 1237 году рыцари-монахи двух орденов — Тевтонского и Меченосцев — объединились в мощный Ливонский орден для захвата Прибалтики и продвижения на Русь с целью навязать католичество. Это была реальная угроза у самой границы новгородской земли, причем в ряде мест среди русских были протевтонские настроения.

Вторым сильнейшим князем Руси был Александр Невский. В 1248 году ему в папской булле за признание Римского престола обещали помощь ливонских рыцарей против татар. Но с другой стороны, ему писал Бату с обещанием «соблюсти землю твою невредиму», если князь приведет свои земли под власть хана. Александр Невский выбрал Восток. Дело в том, что латинство было воинствующей религией, считавшее православие ересью, а «Великая Яса» все религии считала равными и несла законы гражданско-политические, но не религиозные.

Татары в худшем случае несли рабство телу, но не душе, писал Г.В.Вер­надский, «латинство грозило исказить самое душу». Александр поехал в Орду с братом Андреем и подружился с Сартаком — сыном Бату-хана. Оттуда они отправились к хану Гуюку в Каракорум. Эта поездка заняла два года. Андрею был дан Владимир, Александру — Новгород и Киев. В Твери сел княжить их третий брат, Ярослав.

Генрих Семирадский. «Князь Александр Невский принимает папских легатов», 1876. Илл. wikipedia.org

Между молотом и наковальней

Андрей был за союз со шведами, ливонцами и поляками с тем, чтобы избавиться от татар. Александр, не встречая покорности братьев, использовал татар. В 1252 г. татарский отряд нойона Неврюя изгнал Андрея из Владимира и великокняжеский стол был передан Александру. В 1256 г. изгнали и Ярослава, а затем настала очередь новгородцев, не плативших татарам дань.



Церковь причислила Александра Невского к лику святых. «Эта трагичность положения между татарами и Русью делает из Св. Александра мученика, — пишет Н.А.Клепинин. — С мученическим венцом он и входит и в русскую Церковь, и в русскую историю, и в сознание народа». Трудно сказать, кто в большей степени был терзаем сомнениями Александр Невский или Даниил Галицкий, но трагичность заключалась в необходимости выбора из двух зол меньшего.

Даниил Галицкий был за немцев, Александр — за татар. Кто же был за Русь?

Были и те, кто не принял ни одну сторону. Полоцкое, Турово-Пинское княжества не подчинились ни немцам, ни татарам, но и в истории о себе не оставили следа. Новгородская земля, не затронутая татарским нашествием, показала полную неспособность к отражению атак рыцарей. Новгороду помогло Владимирское княжество, якобы вырезанное татарами.

А нетронутые татарами земли никакой помощи ни Новгороду, ни Пскову в отражении тевтонцев не оказывали. Мир Новгорода с «орденскими немцами» в 1269 г. был достигнут благодаря присылке ордынского отряда: «немцы, замиришися по всей воле новгородской, зело бо бояхуся и имени татарского». Всего лишь 500 татарских всадников хватило, чтобы отогнать тевтонцев. Таким образом Псков и Новгород были спасены. Дольше всех из западнорусских городов держался Смоленск, но и он в 1274 г. предпочел добровольное присоединение к Золотой Орде тевтонской оккупации. А ведь татары даже близко не подходили к Смоленску.

Кадр из фильма «Александр Невский»

Кто такие русские?

История Руси со столицей в Новгороде, и история России со столицей в Москве — это две самостоятельные истории. Население и того и другого государств сегодня называют русскими, но в Средние века это было не столь очевидно, как сегодня.

Сам этноним «русские» появился довольно поздно. Л.Гумилев считал, что с Куликова поля представители различных славянских племен вернулись единым русским народом. Но так можно утверждать с большой натяжкой. Возможно, именно в противостоянии с татарами происходит осознание общности разных славянских народов. Но даже в годы Смуты XVII века в конфликтах участвовали представители различных славянских народов, которых в источниках называют новгородцами, тверичами, суздальцами, москвичами, казанскими людьми (имея в виду русское население Казанского края) и т.д. А татар везде называют одним словом — «татарове».

