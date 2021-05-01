Дюпин затащил победу для «Рубина» с прямым конкурентом за еврокубки. Не замахнуться ли на Лигу Европы?

Три главных итога матча «Рубин» — «Динамо»

Большим недоразумением оказалась игра с «Краснодаром» для «Рубина», который этой весной щелкает топовые команды как орехи, но вдруг сам не поверил в свои силы. Сегодняшний матч против «Динамо» подтвердил — казанцы быстро перебороли своих внутренних демонов и вышли на поле другими. Оборона вновь стала цепкой и уверенной, Деспотович, получив повязку, выдал отличный матч и мяч в ворота москвичей, а Дюпин на плечах вытянул очередной «сухарь» в сезоне. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги матча против конкурента за еврокубки.

Слуцкому было необходимо поработать над уверенностью футболистов

Невразумительная в целом игра казанской команды в предыдущем мате с «Краснодаром» оголила у «Рубина» две простые проблемы — молодая команда не готова к важным играм, когда наступает решающая стадия — нет опыта. Во-вторых, отсутствие Хвичи Кварахцелии и Дениса Макарова на поле серьезно обезоруживает атаку Казани. Креатива там фактически нет никакого — не хватает игрока, готового брать игру на себя или просто хотя бы доставить его в чужую штрафную площадку.

— Нас прибили и ответственность, и отсутствие опыта больших игр, и «Краснодар», — объяснял после игры Леонид Слуцкий. — Потому что мы говорили о принципиально иных вещах. Мы должны были играть так, как играли во втором тайме, по крайней мере с точки зрения тактики, стараться играть всю игру, — сказал наставник «Рубина».

Действительно, в первом тайме футболисты «Рубина» как будто сами испугались того результата, которого достигли весной, и ответственность «прибила» игроков — классический пример синдрома самозванца, который сам не верит, что заслуживает полученного результата и подсознательно сам «сливает» его.

«Нас прибили и ответственность, и отсутствие опыта больших игр, и «Краснодар», — объяснял Леонид Слуцкий

С этой точки зрения было особенно интересно посмотреть, сумеет ли Слуцкий и его помощники «поставить голову» на место своим игрокам в матче с прямым конкурентом за место в Лиге конференций — перед очной игрой у «Рубина» и «Динамо» было одинаковое количество очков.

И игра показала, что парни собрались — в команде оценили свои возможности, учитывая потерю креативного хавбека, и сделали ставку на строгую игру в обороне и контратаки. Если с «Краснодаром» у них не получалось ничего даже в попытках зацепиться за мяч, сегодня казанцы выгрызали мяч, удержали его у себя максимально возможное время, играя 40 минут в меньшинстве, и не паниковали.

Другой вопрос, что случилось с Самошниковым, влетевшим ровными ногами выше голеностопа соперника, и смеявшимся, оставив команду доигрывать почти весь второй тайм вдесятером?

Деспотович — капитан, Деспотович — голеодор, Деспотович — шоумен

Отбыв дисквалификацию, Денис Макаров на этот матч в состав все-таки вернулся и занял привычную позицию на правом фланге полузащиты. Справа же позицию закрыл Солтмурад Бакаев. А вот отсутствующего Филипа Уремовича в качестве капитана заменил другой легионер Джордже Деспотович.

Именно он забьет неожиданный мяч уже на 14-й минуте матча, когда игра ничего подобного не предполагала. Получив мяч с фланга от Зотова в штрафной, центральный нападающий «Рубина» подставил корпус в борьбе с защитником, развернулся и отправил четко в дальний угол ворот Шунина — вратарь не спас.



Это уже 12-й мяч серба в нынешнем сезоне. Его недавнее шутливое предложение своих услуг «Барселоне» хоть и вызывало улыбку, но надо признать — уровень футболиста действительно близок к уровню ведущих европейских лиг. Пусть и не таких топ-команд, как «Барса».

Уже когда казанцы остались вдесятером, Деспотович в одиночку убегал на чужую половину поля и буквально пешком держал его у себя, передвигаясь вдоль бровки.

Надо отметить, что за счет сербского форварда часто эсэмэмщики «Рубина» тянут свой контент для клубных соцсетей — нужно лишь просто навести камеру на Деспота. Он и танцует на пляже для своего «ТикТока», дурачится в бассейне, поет и обращается к каталонцам.

Возможно, потеря Деспотовича может стать даже более значимой, чем отъезд Хвичи Кварацхелии. Лидер со всех сторон сейчас именно Джордже. Потеря Кварацхелии закрывается за счет перестроения тактики на более закрытую, а вот когда нет серба, результативность «Рубина» падает в разы.

Главным виновником такого результата, безусловно, остается голкипер «Рубина» Юрий Дюпин

Это Дюпин виноват. «Динамо» держало под контролем всю игру, а забивал «Рубин»

Два опаснейших угловых, когда только Юрий Дюпин мешал «динамовцам» в завершении на втором этаже, а также попадание в перекладину и еще пару опасных моментов — так начинался матч под полным преимуществом гостей.

Да и в целом игра проходила под полным контролем москвичей. Под шестьдесят процентов владения было у команды Сандро Шварца в первом тайме, и целая россыпь голевых моментов. Однако казанцам хватило лишь одной контратаки, чтобы выйти вперед.

О заслугах Деспотовича в этом эпизоде написано выше, но следует сказать, что главным виновником такого результата, безусловно, остается голкипер «Рубина» Юрий Дюпин. Да, большинство моментов «Динамо» — это дальние удары, просто потому что ближе оборона Казани гостей не подпускала. Стоит отметить, что большинство из них были хлесткие, по углам, а порой в «девять». 24 удара, 8 из которых — в створ, нанесут «динамовцы» в этой игре и подадут 9 угловых. «0» в графе забитых при таких показателях — на 90% заслуга Юрия.

Более того, именно Дюпин в этом матче не только удержал минимальное преимущество, но и выдал голевой (!) пас на Хвана Ин Бома, сыграв на вынос мяча до чужой штрафной площади.

Впрочем, после игры Леонид Слуцкий оказался довольно скуп на похвалы. Видимо, чтоб не спугнуть удачу перед решающими двумя играми сезона.

— Сегодня Дюпин провел блестящий матч, но каждому футболисту нужно каждую игру доказывать свою профпригодность, — сказал специалист.

«Рубин» набрал 49 очков, а это лишь на 1 очко меньше, чем у «Спартака» (матч в запасе). При удачном стечении обстоятельств команда Слуцкого может замахнуться даже на бронзу и Лигу Европы, вместо пока еще неизведанной Лиги конференций. В двух заключительных играх сезона казанцы сыграют в гостях с «Арсеналом» и дома против волгоградского «Ротора».

Эрик Добролюбов, фото rubin-kazan.ru