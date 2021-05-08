Бой капитализму и марш солидарных: какие праздники были популярны в СССР и зачем их придумали

Спецпроект «Жить в сорок первом» продолжает знакомить с выдержками из календаря за 1941 год. Он посвящен 80-летию с начала Великой Отечественной войны, знаковым личностям того времени, достижениям в промышленности и сельском хозяйстве, экономике страны в целом, развитии систем образования и здравоохранения, традициях семьи того времени и многому другому. Это полностью, дословно воссозданная копия настольного календаря, переизданная Группой ТАИФ. В очередном выпуске спецпроекта — великие годовщины, всенародные революционные праздники СССР и их оценка современниками. Часть 2.

Всесоюзный день физкультурника

Социализм вошел в быт нашего народа. Он принес новое отношение к труду, как к делу чести, делу славы, делу доблести и геройства; он принес новые отношения человека «к человеку; он принес новые чувства и новые традиции. К числу новых традиций нашего великого народа принадлежат и новые праздники, каких не было и не может быть в капиталистическом мире. Таким праздником является и объявленный в 1939 г. Совнаркомом СССР Всесоюзный день физкультурника. Физкультура у нас приняла размах всенародного движения, стала любимым делом миллионов советских граждан.

В капиталистических странах, где царит эксплуатация трудящихся, где безработных — миллионы, где рабочие и крестьяне не уверены в завтрашнем дне, невозможно массовое всенародное движение за физкультуру. Там спорт — развлечение праздных людей, средство наживы для предпринимателей, способ отвлечения рабочих от политики, одна из форм подготовки пушечного мяса для грабительских войн.

В Советском Союзе спорт, гимнастика, спортивные игры, туризм, альпинизм — средства физического и волевого развития и закалки. Советский спорт — один из активнейших методов повышения жизнеспособности, бодрости, укрепления здоровья трудящихся, подготовка их к обороне социалистического отечества. Физическое воспитание у нас включено в обязательные программы народного образования от начальной до высшей

школы.



В нашей стране молодежи предоставлены богатейшие возможности для занятия физкультурой. Государство, профсоюзные организации, колхозы, добровольные спортивные общества расходуют на физическую культуру большие средства. По бюджету 1940 г. на здравоохранение и физкультуру ассигнуется почти 10 млрд. руб. О размахе физкультурного движения можно судить по тому, что уже в прошлом году число лиц, сдавших нормы на значок ГТО («Готов к труду и обороне») и школьный значок БГТО («Будь готов к труду и обороне»), превысило 7 млн.

В СССР насчитывается свыше 100 крупных стадионов, около 4 тыс. спортплощадок, сотни водных, лыжных станций, специальных гимнастических зал. В Москве строится самый большой стадион мира — Измайловский. Всесоюзный день физкультуры — это призыв к массовым занятиям гимнастикой, к занятиям отдельными видами спорта, к сдаче норм на значок ГТО, к выращиванию здоровых, сильных, мужественных, готовых к труду и обороне.

День военно-морского флота СССР

Красный Флот — как и Красная Армия — любимое детище и гордость советского народа. День Военно-Морского Флота проводится в нашей стране, как большой всенародный праздник.

Советский Союз омывается 14 морями. Наши морские границы имеют исключительно большую протяженность. Отсюда огромная роль и значение флота в общей системе обороны страны. В прошлом героического русского народа немало примеров того, как флот боролся с царизмом за счастливое будущее трудового народа. В первую русскую революцию 1905 г. моряки Черного и Балтийского морей бросили вызов царскому правительству и подняли красное знамя революции.

Социалистическая индустриализация нашей страны создала все условия для строительства мощного Военно-Морского Флота. Из 57 млрд., ассигнованных на оборону страны в 1940 г., немалая доля придется на нужды нашего Военно-Морского Флота; который пополняется и будет пополняться впредь новыми отличными боевыми кораблями. В дни боев с белофиннами советский народ воочию убедился в том, что его усилия по созданию могучего Военно-Морского Флота СССР дали уже свои плоды. Подвиги наших военных моряков, отмеченные наградами правительства, воодушевляют советских патриотов на дальнейшую борьбу за укрепление военного флота страны социализма.

В настоящее время Советский Союз имеет четыре флота — Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский и Северный — и несколько флотилий; в могучую силу превратились морская авиация и береговая оборона. Советский народ с большой радостью следит за развитием отечественного флота. Процесс создания могучего морского и океанского флота неуклонно продолжается. Флот наш в 1939 г. получил 112 новых больших и малых надводных кораблей, а в 1940 г. — 168 кораблей.

Растет и подводный флот. Выпуск подводных лодок в 1940 г. составил около 300% как по количеству, так и по тоннажу в отношении к подводным лодкам, вошедшим в строй в 1939 г. В составе Военно-Морского Флота СССР имеются все классы кораблей: линкоры, крейсеры, миноносцы, подводные лодки, торпедные катеры и др. Судостроительная промышленность дает все необходимое для строительства и вооружения современных кораблей.

Международный антивоенный день

Двадцать семь лет назад, 1 августа 1914 г., мир был ввергнут в пучину империалистической войны. В угоду империалистическим хищникам, боровшимся за передел мира, народы были брошены друг против друга. Война принесла неслыханные барыши кучке банкиров, фабрикантов, заводчиков и неслыханные страдания трудящимся. Итог первой мировой войны: десять миллионов убитых, двадцать миллионов раненых и изувеченных, миллионы вдов и сирот, армии безнадзорных и беспризорных детей, уничтожение огромных материальных ценностей.

Грабительская война закончилась новым переделом мира. Социал-предатели, продажные и изолгавшиеся лидеры социалистических партий, помогшие буржуазии втянуть народы в преступную войну, после ее окончания стали трубить о наступившем «вечном мире», о том, что война 1914—1918 гг. была «последней». Только большевики, только партия Ленина—Сталина говорили народу правду: это война не последняя и не может быть последней, ибо война — постоянный спутник капитализма; чтобы уничтожить войну, надо уничтожить капитализм.

После первой мировой войны 1914—1918 гг. не было такого года, когда в том или другом конце земного шара не велась бы война, не гибли бы люди. Коммунистические партии предупреждали рабочий класс всех стран о том, что капиталисты готовятся к новой империалистической войне, которая будет намного ужаснее первой мировой войны.



Вторая империалистическая война, бушующая во всем мире, создала напряженнейшую международную обстановку, чреватую всякими неожиданностями. Возросла военная опасность и для нашей страны. Сознание ответственности за сохранение завоеваний социалистической революции подсказало рабочему классу СССР необходимость пойти на жертвы во имя дальнейшего укрепления хозяйственного и военного могущества нашей страны.

В интересах народа, в интересах строительства коммунизма Президиум Верховного Совета СССР установил 8-часовой рабочий день и 7-дневную неделю и запретил самовольный уход с предприятий и учреждений. Это мероприятие позволило резко повысить производительность труда во всем народном хозяйстве и более скорыми темпами еще лучше вооружить армию и флот.

Наш народ хочет, чтобы Советское государство было вооружено лучше, нежели любой возможный наш противник, чтобы Красная Армия имела еще больше танков, пушек, снарядов, самолетов и всех других видов вооружения. В день 1 августа раздается наш голос против империалистических войн. В день 1 августа наш народ мобилизует свои силы для дальнейшего укрепления оборонной мощи СССР, на радость трудящимся всего мира.

Всесоюзный день железнодорожника



Шесть лет назад, 30 июля 1935 г., руководители партии и правительства приняли в Кремле участников совещания работников железнодорожного транспорта, созванного НКПС по поручению ЦК ВКП(б) и СНК СССР. На этом приеме, собравшем цвет советских железнодорожников, выступил товарищ Сталин.

В своей речи товарищ Сталин говорил о решающем значении железнодорожного транспорта для существования и развития такого громадного по размерам своей территории государства, как наше советское государство. Он говорил, что существование и развитие нашего государства, превосходящего по своим размерам любое государство мира, в том числе и Англию с ее колониями (не считая доминионов), немыслимо без налаженного железнодорожного транспорта, связывающего громадные области нашей родины в одно государственное целое.

Речь товарища Сталина воодушевила железнодорожников на новые великие дела на славу и благо социалистической родины. В честь памятного дня — приема в Кремле лучших, передовых людей железнодорожного транспорта — установлено ежегодное проведение праздника — Всесоюзного дня железнодорожника. В этот день армия железнодорожников рапортует родине, как она выполняет исторические указания товарища Сталина — сделать транспорт «четко работающим, исправно действующим, точным, как хороший часовой механизм, конвейером!»

Всесоюзный день авиации

День советской авиации установлен в 1933 г. Большевистская партия и советское правительство уделяют развитию советской авиации исключительное внимание. За годы сталинских пятилеток в нашей стране заново создана мощная авиационная промышленность. Мы гордимся нашей авиационной промышленностью, работающей исключительно на советских материалах, создающей быстроходные, устойчивые, прочные и красивые самолеты. Мы гордимся сталинскими соколами — нашими героями- летчиками, потому что в них мы видим выражение лучших качеств советского человека: преданность своей родине, верность партии, смелость, выдержку, героизм, точный расчет и высокий уровень специальных знаний. Эти качества воспитаны всем нашим строем, они являются прямым результатом того внимания, которое уделяют авиационным кадрам наша партия и лично вождь народов товарищ Сталин.

Имена погибших на боевом посту народных героев Чкалова, Серова и Осипенко известны каждому советскому гражданину. Имена тт. Громова, Водопьянова, Молокова, Коккинаки, Гризодубовой, Расковой и сотен других славных сталинских соколов вызывают восхищение и стремление подражать нашим славным героям-летчикам.

Советские самолеты должны летать быстрее всех в мире, должны располагать самым лучшим вооружением, должны обладать самыми лучшими в мире боевыми качествами.

День авиации — любимый праздник всей советской молодежи. В воздушных парадах большое место занимают выступления молодых летчиков-безотрывников, получивших воспитание и подготовку в аэроклубах. В день праздника авиации, отмечая славный героический путь развития воздушного флота, пройденный под руководством большевистской партии, трудящиеся СССР мобилизуются на дальнейшее укрепление боевой мощи Красной Армии и в частности славной советской авиации.

Международный юношеский день

Международный юношеский день — традиционный праздник трудящейся молодежи. Он возник в 1915 г., в самый разгар первой мировой империалистической войны, когда миллионы юношей во всех воюющих странах были брошены на фронты, а в тылу миллионы подростков подвергались нещадной капиталистической эксплуатации. Международный юношеский день возник как революционный протест передовых слоев пролетарского юношества против империалистической войны.

Бернская конференция социалистической молодежи, состоявшаяся в 1915 г., выделила Международное бюро, которое обратилось к рабочей молодежи всех стран с призывом организовать Международный антимилитаристский юношеский день. Уже в первый Международный юношеский день демонстрации рабочей молодежи произошли в ряде стран Европы и Америки. В последующие годы рабочая молодежь все большего числа государств стала праздновать Международный юношеский день. И праздник этот вскоре стал действительно всемирным.



I конгресс Коммунистического Интернационала молодежи, состоявшийся в 1919 г., призвал коммунистические союзы молодежи превратить Международный юношеский, день в день борьбы, в день боевого смотра революционных сил рабочей молодежи. Лидеры социалистических союзов молодежи, соучастники чудовищных измен и преступлений вождей II Интернационала, прилагали все усилия к тому, чтобы выхолостить революционную сердцевину боевого праздника, превратить его в мирную прогулку с прекраснодушными речами. Продажные лидеры социалистических союзов молодежи прилагали все усилия к тому, чтобы отравить сознание рабочей молодежи ядом сомнения и неверия в неизбежность победы пролетариата, что в известной мере реформистским прихвостням и удалось.



Пример СССР — социалистического отечества трудящихся всего мира — убедительно показывает молодежи, что только в стране, где уничтожен капиталистический строй и трудящиеся строят коммунизм, молодежь живет счастливо, пользуется всеми благами жизни. Ленинско-сталинский комсомол воспитывает молодое поколение в духе беззаветной преданности родине и партии Ленина — Сталина, в духе революционного пролетарского интернационализма.

Ежегодно в Международный юношеский день, когда площади и улицы наших городов и сел одеваются в яркие цвета и словно молодеют, мы видим в ликующих рядах демонстрантов, как бок о бок с подростками, юношами и девушками шагают взрослые, закаленные в боях партийные и непартийные большевики. В Международный юношеский день горячие патриоты страны социализма — советская молодежь, преисполненная чувством интернациональной солидарности с зарубежными братьями, демонстрирует под лозунгами всемерного и неустанного укрепления любимой родины.





Великая Октябрьская социалистическая революция

Двадцать четвертый раз празднуем мы годовщину Великой Октябрьской Социалистической революции в СССР. Все двадцать четыре года существования советской власти были годами ни на день не прекращавшейся классовой борьбы нашего социалистического государства с силами старого мира. Гражданская война.

Буржуазно-помещичье-белогвардейская контрреволюция в России, поддержанная армиями англо-франко-японо-американских и других интервентов, в течение нескольких лет пыталась вооруженной рукой задушить молодую Советскую республику. Но контрреволюция, как она ни была сильна, оказалась побежденной. Рабочие и крестьяне по призыву партии Ленина—Сталина поднялись на отечественную войну против белогвардейцев и интервентов, и враг был разгромлен и изгнан.



Советский народ под водительством своего вождя и учителя товарища Сталина — великого продолжателя дела Ленина — добился всемирно-исторических побед социализма. И в день Октябрьской революции, с которой началась новая эра в жизни человечества, каждый из нас, советских людей, с особой ясностью ощущает, что своими победами наш народ обязан верностью марксизму-ленинизму, обязан тому, что великий Сталин страну по ленинскому пути.



На месте отсталой, аграрной страны со слабой промышленностью выросло могучее индустриальное государство с первоклассными заводами, фабриками, шахтами, рудниками, электростанциями. По технике производства наша социалистическая промышленность стоит на первом месте в мире. Неуклонно растет материальное благосостояние и культура нашего народа, возрожденного Великой Октябрьской Социалистической революцией.



Международная обстановка повелительно требует еще большего укрепления оборонной мощи нашей страны. Советское правительство, верное политике мира, разоблачило провокационные махинации поджигателей войны, стремившихся втянуть СССР в войну.



Международная обстановка чревата всяческими неожиданностями. Возросла военная опасность и для нашей страны. Советский народ делает из этого необходимый вывод: надо стать еще сильнее, еще могущественнее. Чтобы обезопасить завоевания Великой Октябрьской Социалистической революции, чтобы быть сильнее любого возможного противника, нам нужно еще больше пушек, снарядов, самолетов, танков для Красной Армии, еще больше металла, угля, нефти, станков, продукции всех отраслей народного хозяйства. Введение 8-часового рабочего дня и 7-дневной рабочей недели и запрещение самовольного ухода с предприятий и учреждений помогают осуществить эту важнейшую задачу. Трудящиеся всего мира с надеждой и гордостью смотрят в сторону СССР.

День Конституции



Пять лет прошло с того исторического дня, когда Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов, выражая волю советского народа, единодушно утвердил новую Конституцию СССР — великую Сталинскую Конституцию. Пять лет прошло с того дня, когда мир получил «...исторический документ, трактующий просто и сжато, почти в протокольном стиле, о фактах победы социализма в СССР, о фактах освобождения трудящихся СССР от капиталистического рабства, о фактах победы в СССР развернутой, до конца последовательной демократии» (Сталин).

Чрезвычайному VIII Всесоюзному съезду Советов предшествовало всенародное обсуждение проекта новой Конституции СССР, выработанного Конституционной комиссией под руководством товарища Сталина. В течение 51/2 месяцев проект новой Конституции СССР детально обсуждался на собраниях рабочих, колхозников, служащих, красноармейцев, работников науки и т. д.

Не было такого уголка в стране, не было такой деревушки, где не обсудили бы проект основного закона нашего общества — Конституции СССР. Самое обсуждение проекта Конституции, носившее поистине всенародный характер, наглядно показало всему миру, что СССР — единственная страна полного, до конца развернутого демократизма. Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов по докладу товарища Сталина единодушно одобрил и утвердил новую Конституцию, которую народ назвал Сталинской, по имени ее гениального творца. Страна Советов получила «...новую Конституцию, Конституцию победы социализма и рабоче-крестьянской демократии» («История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 330—331).

Прошел еще год, и выборы в Верховный Совет СССР, вылившиеся во всенародный праздник, продемонстрировали морально-политическое единство нашего народа. Блестящая победа на выборах сталинского блока коммунистов и беспартийных показала, что коммунизм и

народ слились воедино, что полная и развернутая демократия возможна только в социалистическом государстве, где нет больше враждующих классов.



На фоне чудовищного разгула реакции и капиталистической эксплуатации за рубежами нашей страны с особой яркостью ощущаешь победу социалистического демократизма в СССР. У нас ликвидированы эксплуататорские классы, уничтожена эксплуатация человека человеком. Новый рабочий класс, подобного которому еще не знала история, новое, колхозное крестьянство, новая, трудовая интеллигенция — сливают воедино свои усилия и в замечательном, непоколебимом содружестве строят коммунистическое общество.

Все нации и расы пользуются в СССР одинаковыми правами во всех сферах хозяйственной, общественной, государственной и культурной жизни общества. Советские люди имеют право на труд, право на отдых, право на образование, право на обеспечение в старости или при временной нетрудоспособности.

Буржуазные демократии, когда они еще нужны были правящим капиталистическим кликам, только декларировали, обещали народам различные права, но ничего или почти ничего из обещанного не давали трудящимся.

Капиталистический мир, окружающий социалистическое государство рабочих и крестьян, объят пламенем войны. Международная обстановка становится все более напряженной и чреватой всякими неожиданностями. Возросла опасность войны и для нашей страны. Надо быть ко всему готовым. Надо встретить опасность во всеоружии, чтобы выйти победителем из схватки с противником любой силы. А для этого наше государство должно быть самым сильным, самым могущественным — такова воля советского народа и его правительства.

Айдар Хайрутдинов кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник отдела истории общественной мысли и исламоведения Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, научный сотрудник Российского исламского института Ноябрьские и первомайские праздники были главными в Советском Союзе. День октябрьской революции отмечались годовщины, это был государственный праздник на высшем уровне, а первой считался днем солидарности трудящихся. Советским людям внушалось, что его празднуют во всем мире, но другие слои населения на Западе, кроме групп коммунистов, не отмечало этот день. Русская революция напугала весь мир, а именно капиталистов, и для западных работников были созданы гораздо лучшие условия труда, чем в Советском Союзе, им не было резона праздновать первомай. А в СССР праздники помогали удерживать людей в состоянии зомбированности, внушать — у нас все замечательно, вот мы ходим на майские демонстрации, и демонстрируем мировую солидарность. Хотя это все была «обязаловка» в учебных заведениях и организациях — попробуй не приди, госмашина разотрет человека в порошок. Демонстрация — это же когда люди выходят добровольно, а в противном случае это извращение смысла действия.

Альфия Галлямова ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ, доктор исторических наук, заслуженный деятель наук РТ Целые «сериалы» помпезных мероприятий вызывало празднование круглых дат, связанных с Великой Октябрьской революцией, Великой Отечественной войной. В это время широкое распространение получали общественно-политические чтения, кинолектории, вечера революционной, боевой и трудовой славы. С особым пафосом и размахом отмечались в Татарской республике юбилеи Ленина. В ТАССР было много исторических мест, связанных с его именем: дом-музей в Казани, в с. Ленино-Кокушкино, Ленинский мемориал в Казанском университете. В традицию вошло принимать здесь в пионеры, в комсомол, проводить конференции по ленинской тематике. Ленинский урок, ленинский зачет, ленинские чтения. Традиционным стало проведение 16 декабря в актовом зале КГУ сходки в память о выступлении студентов в 1887 г., в котором, будучи первокурсником юридического факультета КГУ, принял участие Владимир Ульянов. В школах города активизировалась работа по воспитанию учащихся на примере жизни и деятельности В.И. Ленина. Помимо ленинских мероприятий в политической жизни Казани большое место отводилось проведению юбилеев татарских революционеров и тех, кто был причислен к их предшественникам: Х. Ямашева, Г. Кулахметова, Г. Ибрагимова, М. Гафури, К. Насыри, М. Вахитова. В то же время сохранялось табу на объективной оценке Дэрдменда, Ризы Фахретдина. В описании жизни Ленина, освещении Октябрьской революции идеологическая «рецептура» соблюдалась с особой скрупулезностью. Она не допускала никаких даже малейших отклонений от обретшего ореол святости имени вождя революции, а также партии большевиков, проложившей путь «в светлое будущее». Большое значение придавалось внедрению советских ритуалов. В середине 1960-х гг. предпринимались настойчивые попытки по организации торжественных проводов в армию, вручения паспортов, чествованию рабочих династий, проводов на пенсию, торжественных регистраций браков, новорожденных. 18 ноября 1965 г. у Речного порта был заложен «Парк молодоженов». Такие парки были созданы в Ленинском и Кировском районах. Правда, в 1970-е гг. они теряли свою былую массовую привлекательность. В народной среде широко распространялись свои «обычаи», заключавшиеся в «обмывании» зарплаты, премии, в праздновании дней рождения, часто прямо на рабочем месте в рабочее время.