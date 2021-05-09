Дойчланд — капут! Теперь и в спорте

«Потемкинская деревня»: как успехи немецкого футбола прикрывают общий провал в спорте

Футбол скрывает общий кризис

Сборная Германии выиграла чемпионат мира 2014 года, потом Кубок конфедераций, потом стала второй на Олимпиаде-2016 и третьей на чемпионате Европы того же года. Особое восхищение эти факты вызывают благодаря тому, что состав команды, выигравшей Кубок конфедераций, можно было называть вторым. Там играли только четыре действующих чемпиона мира, остальные были в основном участниками молодежного состава. Таким образом, молодежка тоже стала чемпионом Европы 2017 года, играя вторым составом. Такие факты не могут не восхищать…

Вообще, все, что связано с немецким футболом, не может не восхищать. Пережив кризис 1998—2004 годов, национальная сборная Германии снова стала сильнейшей в мире. Да и тот период можно называть кризисом только с точки зрения немецкого футбола. Четвертьфинал ЧМ-1998, групповой этап чемпионатов Европы 2000 и 2004 годов, а между ними — еще и серебро чемпионата мира 2002 года. Показывай такие результаты россияне, их бы носили на руках, а в шлепанцах к Путину ходил бы не только хоккеист Овечкин, но даже Кокорин с Мамаевым.

15 лет назад немцы стали «бронзовыми» на домашнем чемпионате мира, и с того времени национальная команда часто входила в число призеров на ЧМ и ЧЕ. В стране выстроен «институт сборных», от юношеской до молодежной, где готовятся игроки для национальной сборной. Много игроков. Так много игроков, что их хватает не только на Германию, но и на весь мир. Среди них — Кевин-Принс Боатенг, Ашкан Дежага, Сеад Колашинац, Роман Нойштедтер и многие, многие другие. В ходу шутка, что если России не хватает футболистов для сборной, то Германии не хватает сборных для футболистов.

15 лет назад немцы стали «бронзовыми» на домашнем чемпионате мира. Фото: eurosport.ru

Где оно, былое могущество ГДР?

Восхитились? Позавидовали? Теперь переходим к основной части материала — и увидим, что не все в Германии так радужно. Успехи немецкого футбола происходят на фоне спада, а кое-где и просто провала в остальном немецком спорте. В стране все меньше и меньше людей, которых можно называть суперзвездами. Футбол выступает в качестве некоторой ширмы, современной потемкинской деревни по-немецки, которая прикрывает все эти потери. При этом не надо забывать, что у немцев нет такой универсальной «отмазки», как, допустим, у стран бывшего СССР, Югославии или Чехословакии — дескать, страны были разделены. Германия, наоборот, объединилась в 1990 году. И после этого результаты немецкого спорта начали планомерно ухудшаться.

Началось это еще 31 декабря 1991 года, когда была закрыта телевизионная передача Mach mit, mach's nach, mach's besser, известная в Советском Союзе как «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас». Она не сумела заинтересовать западных немецких телепродюсеров, полагавших в то время, что детские программы практически не пользуются спросом, хотя это была не просто детская передача, а программа, пропагандирующая занятия спортом.

Вслед за этим из немецкого спорта стали «выдавливать» команды Восточной Германии. Их сейчас осталось очень мало. Мужские гандбольные команды из Берлина, Лейпцига и Магдебурга в Бундеслиге из 18 команд, дружины из Берлина, Дрездена, Зуля, Шверина и Эрфурта в женской волейбольной Бундеслиге. Не будь их, Восточная Германия, бывшая ГДР, чувствовала бы себя на окраине нынешнего спорта Германии. Как это происходит, собственно, и в футболе.

31 декабря 1991 года была закрыта телевизионная передача Mach mit, mach's nach, mach's besser. Фото: saechsische.de

Футбол, если откровенно, просто «вышвырнул» команды ГДР на обочину. «Магдебург», обладатель Кубка кубков, «Карл Цейсс» из Йены, финалист того же Кубка, берлинское «Динамо», самый титулованный клуб ГДР, 10-кратный чемпион страны, находятся сейчас на обочине национального футбола. Лучшие клубы бывшей ГДР прямо сейчас — «Унион» из Берлина, дрезденское «Динамо», где играл Станислав Черчесов, «Эрцгебирге» из Ауэ — играют во второй Бундеслиге. Есть еще РБ «Лейпциг», но это не команда из бывшей ГДР, а коммерческий проект, команда из империи Дитриха Матешица, который рекламирует свой «Ред Булл». Команда из Лейпцига — явное доказательство того, что «Ред Булл» окрыляет». Созданная в 2009 году, она за семь лет поднялась до Бундеслиги, выиграв путевку в Лигу чемпионов — 2017. Никакого отношения к гэдээровскому «Локомотиву» из Лейпцига, финалисту Кубка кубков — 1987, она не имеет.

Нынешний футбол на территории бывшей ГДР мертв. Его воспитанники поначалу успешно влились в объединенную сборную Германии и играли за нее с 1992 года. Сейчас в сборной остался только один Тони Кроос, уроженец Лейпцига. Немецкая Бундестим штампует победы, к которым не имеют отношения немцы из Восточной Германии.

Нельзя жить одним футболом и биатлоном

Последние десятилетия в спорте Германия оставалась на виду благодаря таким звездам, как Ангела Маурер и Томас Лурц (плавание на открытой воде), пловец Пауль Бидерман, прыгун Саша Кляйн. В самых медалеемких дисциплинах — легкой атлетике и водных видах спорта — у немцев наблюдается картина стабильного снижения результатов.

Между тем эти два вида спорта — фундаментальные для любой страны, стремящейся утвердить себя в мире как спортивную. Да, футбол — король спорта, но у него только один комплект наград. А у королевы спорта — легкой атлетики — 47, в плавании — 42 комплекта. Условно говоря, футбол можно сравнить с автомобилестроением, с которым у спортивной Германии сейчас все в порядке. Но легкая атлетика и плавание — это как животноводство и сельское хозяйство, и сейчас спортивная Германия ездит на «Порше», зато ест соевое мясо, запивая его напитком из сухого молока.

Впрочем, проблем у Германии хватает везде. Куда ни посмотри, везде либо спад, либо и вовсе провал. Академическая гребля, бокс, горнолыжный и конькобежный спорт, прыжки в воду, тяжелая атлетика, фехтование, фигурное катание, все виды борьбы — везде немцы сдают позиции. Более или менее неплохо дела обстоят в таких «немецких» дисциплинах, как бобслей, лыжное двоеборье, конный и санный спорт, хоккей на траве, но в этих видах спорта разыгрывается ничтожное количество наград — по два-три комплекта. Есть еще успешный биатлон, но результаты в этом виде спорта нельзя сравнивать, поскольку он вошел в программу Олимпийских игр в 1992 году, когда Германия уже объединилась. Да и медальная программа увеличилась в разы: всего три медали на ОИ-1988 и 11 комплектов на ОИ-2018 в Пхенчхане.

Более или менее неплохо дела обстоят в таких «немецких» дисциплинах, как бобслей, лыжное двоеборье, конный и санный спорт, хоккей на траве. Фото: newsru.com

Игровые виды: все плохо

Печальной выглядит ситуация в игровых видах спорта, помимо блистательного футбола. Изменения не коснулись только хоккея на траве, там немцы остаются в числе фаворитов. Что касается остальных игровых видов, то ГДР и ФРГ завоевали на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы 38 медалей (из них 11 золотых) до объединения и 18 — в качестве сборной единой Германии (из них пять золотых). Падение в два с лишним раза. И коснулось оно, прежде всего, тех видов спорта, где доминировала команда ГДР.

С недавних пор волейбольные команды переживают нашествие «новых немцев» из бывшего СССР, Польши, Венгрии, как знаменитый Георг Гроцер. В хоккее, куда ни посмотри, выходцы из СССР и Чехословакии.

Остались в прошлом успехи в женском волейболе, а ведь команда ГДР в 80-е дважды становилась чемпионом Европы, опережая непобедимую дружину Николая Карполя.

Серьезный спад и в гандболе, а это один из самых популярных видов спорта в Германии. Поскольку не все немецкие городки способны содержать футбольный коллектив, то именно гандбол помогает таким населенным пунктам, как Геппинген, Гуммерсбах, Фленсбург, позиционировать себя на мировом уровне. Но гандбол, эдакий футбол для бедных, уже 14 лет не приносил Германии медали — после ЧМ-2007, когда мужская команда стала чемпионом, а женская завоевала бронзу. Хотя женская сборная ГДР трижды выигрывала мировые чемпионаты, а у мужчин бывали чемпионаты, когда одновременно команды ФРГ и ГДР занимали призовые места.

Гандбол — один из самых популярных видов спорта в Германии. Фото: handballfast.com

Нет побед, все меньше звезд

Дефицит спортивных звезд в Германии, представляющих другие виды спорта, — это еще одна особенность нынешнего времени. Причем следует отметить, что в Германии существует государственная поддержка сильных спортсменов благодаря тому, что они считаются служащими Бундесвера, немецкой армии: биатлонисты Нойнер и Дальмайер, конница Изабель Верт, саночник Феликс Лох, гимнаст Фабиан Хамбюхен.

А кто еще? Автогонщик Себастьян Феттель — слабая копия Михаэля Шумахера. Успехи теннисистки Ангелик Кербер меркнут на фоне триумфов Штеффи Граф. А теннисиста Бенджамина Беккера можно сравнивать с суперзвездой прошлого Борисом Беккером только благодаря фамилии и виду спорта.

О нынешних немецких чемпионах мало что знают даже на родине. К примеру, прыгунья с трамплина Карина Фогт — первая олимпийская чемпионка в этом виде спорта, но за свою победу она должна благодарить не только себя, но и МОК, который борется за равенство полов и минимальную конкуренцию в этом виде спорта. В легкой атлетике два золота Германии в Рио завоевали две «темные лошадки»: копьеметатель Томас Рёлер и дискобол Кристоф Хартинг. Рёлер финишировал на ЧМ-2017 четвертым, Хартинг и вовсе не выступал из-за болезни. Пытаться делать из них звезд — все равно что надувать мыльный пузырь, который лопнет при первой же неудаче.

Прыгунья с трамплина Карина Фогт — первая олимпийская чемпионка в этом виде спорта. Фото: dw.com

Если бы Германия не открыла двери в 90-е, то у нее не было бы многих спортивных лидеров современности: гимнастов Валерия Беленького и Оксаны Чусовитиной, теннисистов Миши и Саши Зверевых, их коллеги по настольному теннису Дмитрия Овчарова, легкоатлетки Лизы Рыжих. Все они приехали из СССР, как и боксерская элита Германии — Артур Абрахам (Аветик Абрахамян) и Роберт Штиглиц. О немецких шахматистах и борцах вообще можно позабыть, как о вымершем классе, после развала СССР и Югославии.

В фигурном катании за Германию выступают бывшие советские, бельгийские, итальянские, канадские, французские фигуристы. Развал Югославии пополнил команду Германии албанцем Луаном Красники, сербом Марко Хуком (Муамер Хукич), боснийцем Феликсом Штурмом (Аднан Чатич). Целый эшелон игроков в настольный теннис прибыл в Германию из Китая — У Цзяду, Хань Ин, Шань Сяона. Лучший борец Германии «прямо сейчас» — поляк Денис Кудла, звездой велоспорта стала Кристина Фогель, родившаяся в семье советских немцев в Бишкеке.