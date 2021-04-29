Бизнес-аккаунт дня: кухни от казанских мастеров

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 52

Кухня испокон веков — важное место в доме, здесь не только готовят еду, но и собираются всей семьей. Каждый год появляются новые тенденции по обустройству этой части жилья. В последнее время в трендах — минимализм и лаконичность. Этим веяниям следует и казанская фабрика по изготовлению кухонь. В 2019 году для привлечения заказчиков и демонстрации своих работ компания завела аккаунт в «Инстаграм». Это бизнес-профиль стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», который реализуется совместно с известными СММ-агентствами Поволжья.

Стиль и цвет — по желанию заказчика

К выбору кухни эксперты советуют подходить со всей серьезностью и заказывать только после того, как будет определен цвет, стиль и ее функциональное наполнение. Здесь на помощь придут дизайнеры компании по изготовлению кухонь @kazankuhni. А фабричные мастера изготовят детали кухонного интерьера в том стиле, какой выберет заказчик.

Аккаунт компании по изготовлению и продажам кухонь сегодня рассматривает команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency. Свои комментарии по развитию и оформлению «Инстаграм»-профиля дает SMM-менеджер и копирайтер Ксения Иванова.

Сократить количество эмодзи и вдохнуть в аккаунт душу

Многие профили кухонь на заказ выглядят плюс-минус похоже: в ленте — фотографии готовых кухонь, реже — детали и люди. Кто-то, конечно, заморачивается: заводит TikTok, работает над Highligts и Stories, но таких крайне мало. У нашего сегодняшних предпринимателей @kazankuhni аккаунт выглядит довольно традиционно.

Описание профиля. Что хорошо:

указано основное УТП (уникальное торговое предложение) — цена, которая ниже рыночной;

есть ссылка на калькулятор расчета стоимости кухни.

Что можно исправить:

много ненужных эмодзи — они выглядят неаккуратно и не работает на лояльность;

телефон, как и любую контактную информацию, лучше добавить на специальные кнопки под описанием профиля: «Написать», «Контакты» и так далее;

лучше прописать адрес компании, чтобы потенциальные покупатели сразу видели, куда им нужно будет ехать, чтобы подписать договор и так далее.

Лента. Что хорошо: много фотографий готовых кухонь в галерее, чтобы потенциальный клиент оценил, чем занимается компания.

Что исправить:

Формат публикаций . Сейчас аккаунт выглядит несколько бездушно: да, желание предложений сэкономить сколько-то тысяч за кухню звучит заманчиво, но живых людей, которые проектируют и монтируют кухни, производят детали на станках. Также можно разнообразить ленту деталями и советами, связанными с планировкой кухни, выбором материалов и т.д.

. Сейчас аккаунт выглядит несколько бездушно: да, желание предложений сэкономить сколько-то тысяч за кухню звучит заманчиво, но живых людей, которые проектируют и монтируют кухни, производят детали на станках. Также можно разнообразить ленту деталями и советами, связанными с планировкой кухни, выбором материалов и т.д. Обложки постов. Можно привлечь дизайнера, который оформит по крайней мере первое фото в галерее и составит красивую сетку.

Можно привлечь дизайнера, который оформит по крайней мере первое фото в галерее и составит красивую сетку. Описание под каждым постом. Вместо повторяющегося из раза в раз текста с основной информацией о компании (которую, кстати, можно увести в Highlights) можно рассказывать о каждом проекте (кто заказчик, откуда, какой был запрос и т. д.), публиковать видео с процессом проектировки, изготовления и монтажа кухни, делать подборки с материалами для кухни.

Вместо повторяющегося из раза в раз текста с основной информацией о компании (которую, кстати, можно увести в Highlights) можно рассказывать о каждом проекте (кто заказчик, откуда, какой был запрос и т. д.), публиковать видео с процессом проектировки, изготовления и монтажа кухни, делать подборки с материалами для кухни. Геолокация. Ставить разные гео для каждого поста излишне: лучше указывать адрес своего офиса.

Ставить разные гео для каждого поста излишне: лучше указывать адрес своего офиса. Хештеги. В Stories они не несут пользы, а вот посты по хештегам ищут. Добавьте 2—3 по делу: например #кухниказань, #кухниназаказ.

Больше людей, фото и видео с командой

Highligts. Что хорошо: есть основные рубрики, продублированы ссылки на WhatsApp и калькулятор стоимости кухни.

Что исправить:

Добавить больше людей, фото и видео с командой;

В Highlights «Производство» лучше добавить видео, а не фотографии;

Советуем сделать симпатичные обложки у Highlights: когда все аккуратно в Instagram-аккаунте, доверия к компании больше.

Stories

Если брать в расчёт то, что высветилось в аккаунте за пару суток, со Stories всё в порядке. Общие советы, как и к постам в ленте: больше людей, историй и деталей. Удачи!