Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 6 недель работы

В начале марта экономист с многолетним банковским опытом и колумнист «Реального времени» Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей, которые мы, предположим, можем вложить на перспективу в один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Сегодня он предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного модельного портфеля с 1 марта по 12 апреля этого года.



Как поживает наш портфель?



Давайте пройдемся по акциям, которые мы купили:

— Moderna: на момент закрытия рынка 12.04.2021 торговались по $139,4 за акцию (примерно 10 733 рубля по курсу 77). Приобрели мы три акции по $154,81 за штуку. Фиксируем минус в размере $15,41 на акцию (-9,95%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 931 рубль с акции. Таким образом, наше вложение в акции Moderna теперь составляет 32 199 рублей. Минус 2 796 рублей или 7,98%.

— AMD: на момент закрытия рынка 12.04.2021 торговались по $78,58 за акцию (примерно 6 050 рублей по курсу 77). Приобрели мы пять акций по $84,51 за штуку. Фиксируем минус в размере $5,93 на акцию (-7,0%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 288 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 30 250 рублей. Минус 1 590 рублей или 4,99%.

Фото wikipedia.org

+ NVIDIA: на момент закрытия рынка 12.04.2021 торговались по $608,36 за акцию (примерно 46 843 рубля по курсу 77). Приобрели мы одну акцию по $548,58 за штуку. Фиксируем плюс в размере $59,78 на акцию (+10,89%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 5 508 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 46 843 рубля. Плюс 5 508 рублей или 13,32%.

+ Service Now Inc.: на момент закрытия рынка 12.04.2021 торговались по $537,00 за акцию (примерно 41 349 рублей по курсу 77). Приобрели мы одну акцию по $533,46 за штуку. Фиксируем плюс в размере $3,54 на акцию (+0,67%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 1 153 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 41 349 рублей. Плюс 1 153 рубля или 2,87%.

— Palantir Technologies: на момент закрытия рынка 12.04.2021 торговались по $23,33 за акцию (примерно 1 796 рублей по курсу 77). Приобрели мы 10 акций по $23,9 за штуку. Фиксируем минус в размере $0,57 на акцию (-2,38%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 4 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 17 960 рублей. Минус 40 рублей или 0,22%.

Фото fondsk.ru

+ Ozon Holdings PLC: на момент закрытия рынка 12.04.2021 торговались по 4 724 рубля за акцию. Приобрели мы пять акций по 4 703,5 рубля за штуку. Фиксируем плюс в размере 20,5 рубля на акцию (+0,43%).

Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет 23 620 рублей. Плюс 102,5 рубля или 2,18%.

+ Tesla: на момент закрытия рынка 12.04.2021 торговались по $701,98 за акцию (примерно 54 052 рубля по курсу 77). Приобрели мы одну акцию по $675,5 за штуку. Фиксируем плюс в размере $26,48 на акцию (+3,92%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 3 153 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 54 052 рубля. Плюс 3 153 рубля или 6,19%.

+ Hyundai Motor Company: на момент закрытия рынка 12.04.2021 торговались по $47,55 за GDR (примерно 3 661 рубль по курсу 77). Приобрели мы 10 GDR по $47,48 за штуку. Фиксируем плюс в размере $0,07 на депозитарную расписку (+0,15%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 84 рубля с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет 36 610 рублей. Плюс 840 рублей или 2,35%.

Фото amsrus.ru

+ Spirit Airlines: на момент закрытия рынка 12.04.2021 торговались по $36,02 за акцию (примерно 2 733 рубля по курсу 77). Приобрели мы 10 акций по $35,88 за штуку. Фиксируем плюс в размере $0,14 на акцию (+0,39%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 30 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет 27 330 рублей. Плюс 300 рублей или 1,11%.

+ Alphabet Inc.: на момент закрытия рынка 12.04.2021 торговались по $2244,62 за акцию (примерно 172 835 рублей по курсу 77). Приобрели мы одну акцию по $2021,91 за штуку. Фиксируем плюс в размере $222,71 на акцию (+11%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы прибавляем в моменте 20 485 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 172 835 рублей. Плюс 20 485 рублей или 13,45%.

— EOG Resources: на момент закрытия рынка 12.04.2021 торговались по $70,13 за акцию (примерно 5 400 рублей по курсу 77). Приобрели мы 18 акций по $73,92 за штуку. Фиксируем минус в размере $3,79 на акцию (-5,12%).

В рублях, из-за разницы в курсах (рубль ослабел), мы теряем в моменте 107,04 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 97 200 рублей. Минус 1 926 рублей или 1,94%.

Фото pxhere.com

Промежуточные результаты:

В рублевом эквиваленте наш портфель, на момент его формирования 01.03.21, составлял 494 192 рубля. Шесть недель спустя, мы видим его рост до 580 249 рублей. Промежуточно фиксируем прирост в 86 056 рублей или 17,4%.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах, наш портфель на момент формирования составлял $6 558,93. Шесть недель спустя $7 541,15. Промежуточно фиксируем прирост в $982,22 или 14,97%.

В целом, надо отметить, что за 6 недель работы наш портфель показывает хороший прирост. Отыграли свое изначальное падение большинство эмитентов, выросли неплохо Google (Alphabet Inc.) и NVIDIA.

Пока не вижу надобности перекладываться в акции сырьевых компаний, надо подождать свежую отчетность интересных нам эмитентов. Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам, и для чистоты эксперимента, было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиуллин