«Авангард» делает мощную заявку на Кубок, а Назаров может вернуться в КХЛ: хроники плей-офф КХЛ

Что происходит в концовке сезона Континентальной лиги

К своему логическому завершению близится сезон в Континентальной хоккейной лиге, а градус интриг не спадает, а только повышается. И это даже с учетом того, что финальную серию «Авангарда» и ЦСКА можно оставить за скобками. Самый скандальный тренер лиги может вновь вернуться к работе в одном из клубов, Эмиль Гарипов выдвигает свою правду против слов Рафика Якубова, а Дамир Шарипзянов тащит «Авангард» к кубку. О последних интригах КХЛ — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Шарипзянов снова тащит «Авангард» к Кубку Гагарина

Долгое проклятие держалось за «Авангардом» в нынешнем плей-офф, который никак не мог выиграть на своем льду. Ни одного матча омичи не взяли. Начали с поражения и в финальной серии с ЦСКА. Однако в прошлом четвертом поединке им удалось, наконец, расколдовать. И после этого команду Боба Хартли прорвало по всем фронтам.

Вчера команды вновь встречались в Москве, и ЦСКА весь первый период планомерно потрошил гостей, создав уйму моментов. Выстояли.

А уже после перерыва настало время героических подвигов омичей. В долгой затяжной позиционной атаке «армейцы» расставлялись по периметру и уже битую минуту не выпускали «Авангард» из своей зоны.

После очередной попытки прострелить шайба больного угодила в ногу Шарипзянову — тот продолжал стоять и держать свой правый круг. Когда омичам, наконец, удалось выцарапать шайбу у борта, Дамир быстро рванул к воротам, уже на пятаке на скорости получил ее от Кирилла Семенова и в касание переправил в ворота Юханссона.

Это уже третья шайба Дамира в Кубке Гагарина — в прошлой игре он тоже забрасывал важнейшую шайбу в концовке. Ну а в третьем периоде Шарипзянов спасет свою команду в стопроцентном моменте и позволит сохранить победный счет.

Как мы писали в предыдущем материале о четвертой игре, нижнекамский воспитанник стал настоящим теневым лидером «Авангарда» и выдает просто монструозную игру.

Ну а шайба Рида Буше — просто произведение искусства. Американец в одиночку убежал, умудрился при обводке потерять шайбу, но уже, теряя равновесие, все равно зацепил ее и отправил в ворота с неудобной руки. Это фаталити!

«Авангард» имеет серьезное психологическое преимущество — команда забрасывает в меньшистве в важнейшем и решающем матче финала Кубка Гагарина. Это полный «развал». Следующий поединок может стать последним для ЦСКА.

Грязный Наз может вернуться в «Витязь». Все-таки наработал на приглашение?

Информация о возможно назначении скандального специалиста, в прошлом — игрока-тафгая Андрея Назарова в «Витязь» всколыхнула хоккейную общественность в основном в негативном контексте.

Во-первых, позиция Назарова по всем общественно-политическим вопросам как правило, что называется, «сходится с линией партии». Специалист в пламенных речах проклинает уехавших хоккеистов в НХЛ и поет восхваляющие оды вице-президенту КХЛ Роману Ротенбергу. Квасной патриотизм стал визитной карточкой Назарова последних почти трех лет — тех самых, когда он сидит без работы. Напомним, последним местом работы Назарова стал «нижнекамский «Нефтехимик», который он покинул в декабре 2018 года.

Ну а последняя его выходка аукается до сих пор. Именно он стал инициатором скандальной истории с Артемием Панариным, сказав в одном из интервью, якобы тот избил девушку в Риге в далеком 2011 году, никакими доказательствами не подкрепив. Нападающий «Рейнджерс», как известно, поддерживал Алексея Навального зимой и митингующих россиян за освобождение политика. Связать два эти факты не так уж сложно. Панарин не горит желанием ехать на чемпионат мира в составе сборной России.

В общем, поклонники хоккея в Сети уже недвусмысленно намекают, что специалист языком наработал себе место в команде КХЛ.

Во-вторых, прежнее пришествие Андрея Назарова в «Витязь» — это квинтэссенция всех «кринжей» отечественного хоккея.

Впрочем подмосковная команда под его руководством и не особо ставила задачу играть в хоккей. Главным его решением задач были тафгаи — крепкие парни, которые обращаются с шайбой примерно на том же уровне, что и с ложкой, но зато хорошо умеют помахать руками. Целая иностранная пятерка таких драчунов у него всегда была под рукой, а на подмоге и отечественные хоккеисты.

Чего стоит только история ноября 2011 года, произошедшая в Минске. Тогда наставник «Витязя» устроил потасовку с болельщиками минского «Динамо», замахиваясь на них клюшкой. Специалист сорвался после того, как трибуны стали плевать на заградительное стекло гостевой скамейки, освистывать и кидать бутылки на лед. Взбесило болельщиков, что Грязный Наз на последние 17 секунд уже проигранного матча выпустил весь свой «боевой отряд», и те стали дубасить игроков «Динамо». Дошло до того, что на гостевой скамейке появился местный ОМОН.

Возможно, в возвращении Андрея Назарова в КХЛ и есть свои плюсы — он умеет делать шоу, его обсуждают, вряд ли кто-то остается равнодушным. Но очень часто он не просто перегибает палку, но и заставляет сомневаться в ясности ума.

С «Витязем» Назаров ни разу в плей-офф не попадал.

Эмиль Гарипов опровергает Якубова, что тот звал его в «Ак Барс»

Откровенное интервью накануне вышло на «Чемпионате» с воспитанником казанского хоккея Эмилем Гариповым. В своих ответах он, в частности, намекал на какие-то «нехоккейные причины», почему перестал получать место в воротах в «Авангарде», а также своего ухода из омского клуба.

Ко всему прочему он в открытую опроверг утверждения генерального менеджера «Ак Барса» Рафика Якубова о том, что тот якобы вел с вратарем переговоры, но тот отказался поскольку уже договорился с другой командой.

— Если бы Казань хотела меня вернуть, они бы вышли на меня с конкретным предложением, сказали бы: «Эмиль, мы тебя подписываем». Понятно, что я тогда бы ни с кем другим контракт не заключал, потому что это Казань мой родной клуб, который я люблю и который всегда в приоритете. Я в этом городе вырос, я здесь выигрывал, здесь моя семья живёт. Но мне никто предложения не делал — просто поинтересовались моей судьбой и всё.

И я хочу, чтобы это знали болельщики «Ак Барса», которые могут подумать, будто я выбрал другую команду. Потому что на недавней пресс-конференции всё выглядело так, будто я отказал «Ак Барсу» и ушёл в другой клуб. Но я повторяю — из Казани мне никто предложения не делал!

Похоже, что в этой ситуации тоже бывают «нехоккейные причины», мы когда-нибудь о них узнаем.