«Авангард» и ЦСКА выдали настоящий голливудский триллер в четвертой игре. Судьи — в одной из главных ролей

Пять главных итогов самого яркого матча в финальной серии плей-офф

До начала четвертой встречи не было сомнений в том, что команды снова начнут показывать скучный, «роботизированный» хоккей, но все оказалось далеко не так. По ходу матча чаша весов склонялась то к одной команде, то к другой, не обошлось и без драматической концовки. Почему ЦСКА по глупости потерял своих лидеров, как соперники наказывали друг друга за нереализованные моменты и многое другое — в обзоре одного из самых ярких матчей серии финала Кубка Гагарина.

ЦСКА смял «Авангард» в самом начале игры

С самого начала четвертого матча игроки ЦСКА много сил не тратили, а точечно атаковали и выжидали. Конечно, команда Игоря Никитина не обошлась без «режима пулемета». Московские «армейцы» накидали голкиперу «Авангарда» Шимону Грубецу 17 бросков только в первом периоде. Можно представить, как тяжело приходится защитникам и особенно — вратарю омичей.

Защитники «Авангарда» «поплыли» уже в первой половине стартового периода, и нападающие ЦСКА воспользовались этим сполна. На девятой минуте встречи нападающий «армейцев» Брендан Лейпсик вместе с Антоном Слепышевым разыграли неплохую комбинацию с передачей из-за ворот от Антона на Брендана, полученной обратно шайбой уже перед воротами и голом в касание. На счету Слепышева — уже две заброшенные шайбы в финале Кубка Гагарина.

Через несколько минут ЦСКА снова создал момент из ничего — и вновь забил. Защитники «Авангарда» что в случае с первой шайбой, что второй попросту не успевали за нападающими соперника.

Из своей зоны игрок обороны ЦСКА Артем Сергеев длинной передачей перенаправил шайбу на нападающего Павла Карнаухова, который убегал два в один. Карнаухов не растерялся и отдал шайбу Максиму Мамину, а тот в касание перенаправил шайбу в ворота — все оказалось просто.

«Армейцы» не изобретали велосипед и спокойно реализовывали свои моменты на старте матча.

ЦСКА потерял лидеров по собственной вине — такой хоккей нам не нужен

К концу стартового периода команда Игоря Никитина справедливо вела в счете 2:0 и полностью контролировала игру, но вскоре что-то пошло не так. Было много разговоров про систему игры ЦСКА, будто команда может быть в тонусе все 60 минут. Но как оказалось, хоккеисты армейского клуба тоже люди и тоже ошибаются.

За полторы минуты до конца первого периода Андрей Локтионов умудрился совершить колющий удар клюшкой между ног Климу Костину — такой удар считается одним из самых болезненных. Судьи справедливо выписали Локтионову 5+20 минут до конца матча.

Каковы были мотивы центрального нападающего ЦСКА — не очень понятно. Конечно, можно сослаться на эмоции, которые бушуют у хоккеистов в финале Кубка Гагарина, но факт остается фактом — Андрей Локтионов сильно подвел свою команду. А «Авангард» реализовал это пятиминутное большинство и тем самым перевернул игру, «армейцы» явно были не готовы к такому развитию событий.

Сложно представить, что арбитры могут выписать одной команде два больших штрафа до конца игры, тем более в финале Кубка Гагарина, но команда Игоря Никитина очень постаралась.

После того как пятиминутное большинство «Авангарда» закончилось, лидер «армейцев» и основной центральный нападающий ЦСКА Максим Шалунов пошел на таран — и получил штраф до конца игры за опасный удар в голову. Нападающий «Авангарда» Андрей Стась попал под раздачу и уехал в раздевалку только с помощью партнеров по команде.

К счастью для Максима Шалунова, «Авангарду» не удалось реализовать большое пятиминутное большинство.

ЦСКА остался без двух основных центральных нападающих, тем самым поставив себя в критическую ситуацию. У команды Игоря Никитина остались Андронов и Светлаков, которые обычно выполняли черновую работу. А игровые нападающие Локтионов и Шалунов отправились в раздевалку.

«Армейцам» пришлось переходить на игру в три звена, причем третьим центром выступал 40-летний нападающий Александр Попов, которому по ходу игры приходилось вспоминать, что когда-то он был центральным. К слову, Попов — легенда «Авангарда», хоккеист выступал за омский клуб с 1998 по 2016 год.

Стоит отметить, что «Авангард» довольно часто жаловался на несправедливое судейство, но во вчерашней встрече судьи показали, что работают в обе стороны. К концу матча московская команда набрала аж 60 минут штрафного времени, учитывая дисциплинарные наказания.

Вследствие удалений «под пулемет» попал уже ЦСКА, и ему пришлось блокировать множество бросков — во втором периоде 10 шайб. К слову, столько же бросков приняли на себя игроки «Авангарда» в первом периоде. Непонятно, что произошло с армейской командой. ЦСКА порой играл настолько грязно, что команду было не узнать. Это система Игоря Никитина дает сбой или следствие усталости хоккеистов?

Игра без середины площадки. Команды выдали «вестерн» с поочередной перестрелкой

Разговоры об «унылости» финальной серии, особенно благодаря усилиям «киборгов» из ЦСКА, развенчались вчера, в четвертой игре.

Финал Кубка Гагарина, каким бы он ни был, противостояние, где соперники ничего не прощают друг другу. При счете 0:1 команда Боба Хартли заработала штрафной бросок, причем довольно нетипичный. Защитник ЦСКА Артем Блажиевский во вратарской зоне рукой «спрятал» шайбу в амуниции у голкипера и был наказан за это штрафным броском. Лучший бомбардир «Авангарда» Рид Буше исполнял буллит, но голкипер ЦСКА Ларс Юханссон не дрогнул и поймал шайбу ловушкой.

Самое интересное, что «Авангард» был тут же наказан за нереализованный момент. Через 23 секунды Максим Мамин удвоил преимущество, и Буше был, мягко скажем, расстроен. Он мог сравнять счет, но «Авангард» был вынужден отыгрываться с 0:2.

Другой момент был уже во втором периоде. При счете 0:2 «Авангард» пытался реализовать пятиминутное большинство. Игрок ЦСКА Иван Телегин смог убежать на рандеву с голкипером «Авангарда», но Грубец оставил свою команду в игре.

Спустя минуту Корбэн Найт с помощью добивания смог, в отличие от Телегина, реализовать свой момент, размочив счет на табло — 1:2, а в третьем периоде — и вовсе оформить камбэк.

Реализуй свои моменты Буше или Телегин — игра пошла бы совсем по-другому, но такие моменты и делают любую серию плей-офф интереснее.

«Авангард» и ЦСКА копили весь огонь для четвертой игры — и выдали настоящий триллер

Финал Кубка Гагарина в трех первых поединках не отличался особой зрелищностью, команды играли по системе и в основном выжидали, пока ошибется соперник. Яркости в атаке придавало лишь большинство одной из команд.

Да и борьба в серии между «Авангардом» и ЦСКА не подкреплялась абсолютно ничем — никаких интриг, никакой искры у команд. Вспомним серию омичей с «Ак Барсом», где у команд была и злость, и закулисные интриги. Чего только стоит скандал с телеведущей Зухрой Уразбахтиной, которая после перехода в «Авангард» начала хейтить казанскую команду, но по ходу финала конференции Восток устроила скандал внутри омской команды. Ну и не забудем о скандале вокруг защитника омичей Алексея Емелина.

Противостояние «Авангарда» с «Металлургом» тоже было мощной темой для обсуждений, хоть команды и сыграли за серию всего шесть матчей, интриг там было вагон. Чего не скажешь о Западной конференции, где унылые серии в порядке вещей, особенно со стилем игры Игоря Никитина.

Несмотря на это, в четвертом матче «Авангард» и ЦСКА выдали настоящий голливудский триллер.

Сначала — камбэк омской команды с 0:2. За четыре минуты до конца третьего периода лидер обороны «Авангарда» Дамир Шарипзянов вывел свою команду вперед — 3:2.

В свою очередь Мэт Робинсон не был согласен с исходом матча и за одну секунду до конца третьего отрезка сравнял счет в матче, расстреляв ворота омичей с синей линии — 3:3. Даже Игорь Никитин не смог сдержать эмоций: до этого момента главный тренер московского клуба стоял с каменным лицом. Да и своим спичем из пары ласковых в сторону судей он вчера ярко отметился.

А в овертайме команда Боба Хартли умудрилась схлопотать удаление. Реализуй численное преимущество ЦСКА — можно было бы ставить крест на перспективах «Авангарда» в погоне за главным трофеем, но не тут-то было. По закону жанра голливудских триллеров нас должна была ждать неожиданная концовка, и она состоялась.

Вилле Покка выбросил шайбу из своей зоны, и нападающий «Авангарда» Павел Дедунов убежал два в один. Далее Дедунов продемонстрировал, как должен выглядеть идеальный бросок с кистей. Благодаря этому голу «Авангард» сравнял счет в серии — 2:2, обеспечив нам таким образом еще как минимум два зубодробительных матча.

К слову, это вторая заброшенная шайба Павла в нынешнем плей-офф, но важность этой шайбы сложно переоценить. В 81 встрече Дедунов набрал 10 (6+4) очков.

Именно из-за этих моментов мы и любим хоккей, именно из-за этих эмоций мы и включаем телевизоры или идем на трибуны.

Дамир Шарипзянов — теневой лидер «Авангарда»

Воспитанник нижнекамской школы за один сезон стал одним из лидеров «Авангарда». Шарипзянов играет в первой паре обороны практически весь плей-офф и получает самое большое игровое время среди хоккеистов «Авангарда», Дамир находится на льду в среднем свыше 20 минут игрового времени.

Если не считать момента в третьей игре, когда Шарипзянов привез шайбу в свои ворота, защитник играет довольно уверенно. В первых матчах финальной серии против ЦСКА игрок обороны блокировал шайбы больше остальных и не давал возможности Максиму Шалунову забросить в большинстве.

Во вчерашней встрече при счете 2:2 Дамир сразу после сбрасывания выстрелил от синей линии и здорово попал в девятку, забив важнейшую шайбу для своей команды, сильно пощекотав нервы «армейцам».

В этом сезоне хоккеист провел 70 матчей и набрал 15 (4+11) очков, а в плей-офф Шарипзянов отметился 7 (2+5) результативными баллами в 22 матчах.

Сергей Писцов