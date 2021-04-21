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«Все команды идеальные, а мы самые неидеальные»: Якубов и Квартальнов подводят итоги сезона «Ак Барса»

16:47, 21.04.2021 5

Видеоотчет об итоговой пресс-конференции ХК «Ак Барс»

«Все команды идеальные, а мы самые неидеальные»: Якубов и Квартальнов подводят итоги сезона «Ак Барса»
Фото: Ринат Назметдинов

Итоговой пресс-конференцией ровно в то же время, когда проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию, официально завершил сезон «Ак Барс». Генеральный менеджер Рафик Якубов и главный тренер Дмитрий Квартальнов рассказали об итогах сезона, провалах в селекции, планах на предстоящий сезон и о будущем Даниса Зарипова. Спортивная редакция «Реального времени» представляет полную версию итоговой пресс-конференции «Ак Барса».

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
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 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 17:24
    То ли Путина слушать, то ли хоккей смотреть
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    Анонимно 17:28
    А вы думаете, в "Ак Барсе" (который в общем то провалил задачу на сезон) этого не понимали)) Наивная душа)
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  • Анонимно 17:24
    Два резонансных события дня
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    Анонимно 18:56
    Наверное, может и не дня
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  • Анонимно 18:56
    Очень самокритично
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