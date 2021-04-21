«Все команды идеальные, а мы самые неидеальные»: Якубов и Квартальнов подводят итоги сезона «Ак Барса»
Видеоотчет об итоговой пресс-конференции ХК «Ак Барс»
Итоговой пресс-конференцией ровно в то же время, когда проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию, официально завершил сезон «Ак Барс». Генеральный менеджер Рафик Якубов и главный тренер Дмитрий Квартальнов рассказали об итогах сезона, провалах в селекции, планах на предстоящий сезон и о будущем Даниса Зарипова. Спортивная редакция «Реального времени» представляет полную версию итоговой пресс-конференции «Ак Барса».
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