«Делимобиль» vs «Яндекс.Драйв»: изменятся ли цены на такси в Казани
В столицу Татарстана заходит второй по величине в России оператор каршеринга
Как стало известно «Реальному времени», в Казань пришел федеральный оператор каршеринга «Делимобиль», контролируемый фондом Mikro Kapital российско-итальянского бизнесмена Винценцо Трани. Тарифное меню, автопарк и зону действия казанского формата сервиса пока держат в секрете: их раскроют 28 апреля на презентации проекта в татарстанской столице. Но уже сейчас ясно, что приход независимого игрока может поколебать на рынке позиции сервисов другого крупного участника «Яндекс.Драйв» и «Яндекс.Такси», которые, как отмечают эксперты, сейчас ведут единую ценовую политику в Казани. По мнению некоторых экспертов, с приходом «Делимобиля» жители столицы Татарстана могут получить более привлекательные условия не только на каршеринг, но и такси.
Делимобиль в Казани
На этой неделе в Казани стартует второй оператор каршеринга «Делимобиль». Информацию о запуске платформы нашему изданию подтвердили в пресс-службе компании «Каршеринг Руссия».
— Сервис каршеринга «Делимобиль» совсем скоро начнет работу в Казани, — обтекаемо сообщили в компании, не вдаваясь в подробности проекта. Каким будет автопарк оператора (численность и марки автомобилей), зона покрытия поездок и, главное — условия аренды автомобилей — все это оставили «на сладкое» до официальной презентации проекта. Интригу обещали раскрыть на встрече с журналистами за завтраком 28 апреля.
Каршеринг «Делимобиль», созданный итальянским бизнесменом Винченцо Трани в 2015 году, достаточно хорошо известен российским автомобилистам. За шесть лет с момента основания сервис успел охватить услугами около полтора десятка городов. По данным компании, изначально «Делимобиль» открылся в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Нижнем Новгороде, а затем после сделки по приобретению каршерингового игрока присоединил к своей зоне присутствия Екатеринбург, Тулу, Самару, Грозный, Новосибирск, Краснодар, Ростов на Дону, Красноярск. Казань долгое время не попадала в зону охвата оператора, оставаясь, видимо, на периферии конкурентной борьбы между основными игроками.
Сейчас в автопарке «Делимобиля» насчитывается 15 000 машин. Как указано на сайте компании, среди них демократичные марки Polo, Solaris, Rio, X-Line и компактные MINI Cooper, Fiat, Smart. В более высоком ценовом сегменте — Qashqai, Audi Q3, A3, Kia Sportage, Octavia, BMW 320i, а Mercedes-Benz E200, GLC можно эксплуатировать без оклейки, отмечает оператор.
Базовый тариф — 8,77 рублей за час движения
Автолюбителям доступны минутные, часовые, дневные тарифы и проездные.
— Базовый тариф — 8,77 рублей за час движения и 3,35 рубля за час простоя, — рассказал представитель ФАР Дмитрий Золотов. — Есть и фиксированный проездной, когда сама система «считает» стоимость проезда по указанному маршруту.
Стоимость суточного тарифа «Делимобиля» в Москве составляет от 2,9 тыс. до 3,5 тыс. руб. (пакет включает до 150 км пробега). Как правило, перемещаться можно в пределах одного города, но есть и транзитные варианты. Так, к примеру, выезжая из Тольятти, можно доехать до Казани.
Сейчас крупнейший каршегинговый сервис в Казани — «Яндекс.Драйв». По данным компании, в ее активе 440 автомобилей по городу.
— Почти за два года с момента запуска сервиса казанские пользователи совершили около двух миллионов поездок. В последние полгода среднее число поездок в день составляло 2,7 тысяч по будням и 3 тысячи по выходным, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Яндекса. Драйв предоставляет в аренду автомобили разных типов: легковые машины эконом, комфорт и бизнес класса, минивэны для перевозки людей и грузовые фургоны. Типичный «рабочий день» машины каждого типа выглядит по-своему. Например машина эконом-класса находится в движении в среднем 3 часа 50 минут, а автомобили комфорт- и бизнес-класса — 5 часов 20 минут.
Российская компания развивает в Казани еще один автомобильный сервис — «Яндекс.Go», построенный вокруг такси.
Приход «Делимобиля» скорректирует ценовую политику такси
С приходом «Делимобиля» участникам рынка такси придется корректировать стоимость поездки, ориентируясь на базовые тарифы каршеринга, считает Золотов. Прежде всего, это коснется альянса сервисов Яндекса, которым придется перестраивать ценовую политику.
По его словам, сейчас у таксомоторного сервиса Яндекса за счет маркетинговой акции (ввели плюсы) примерно равные цены с услугами каршеринга.
— Каршеринг сильно «просадит» систему такси по ценообразованию, потому что услуги каршеринга обходятся в два раза дешевле в пересчете по времени движения, — отметил Золотов. По его словам, ориентиром станет базовый тариф в 8,77 рублей за час передвижения и 3,55 рублей за час простоя, — Такси теперь будет отталкиваться от стоимости каршеринга. Приход «Делимобиля» скорректирует ценовую политику такси. Конечно, они могут «сговориться» и поднять цены, но не выше, чем в Москве.
«Максим» объезжает каршеринг
Золотов рассказал, что сам передвигается на каршеринговых автомобилях по Нижнему Новгороду, Екатеринбургу и Санкт-Петербургу, при этом поездки выходят в два раза дешевле, чем на такси. Последнее, по его словам, удобно лишь, когда едешь в одну точку, например, в аэропорт: «Вышел и оставил такси. А когда перемещается по нескольким точкам, то выгоднее пользоваться каршерингом», — считает он. Есть и другие преимущества. «Во- первых, людям удобнее брать каршеринг, потому что можно доехать до работы и бросить машину и не платить парковку. Во-вторых, выгоднее в плане обслуживания — ты не тратишься на бензин, на ТО. Каршеринг освобождает от этих проблем».
По просьбе «Реального времени», собеседник издания сравнил гипотетическую стоимость проезда на каршеринге «Делимобиль» и от «Яндекс.Такси». Взят маршрут от «Салават купере» до Кремлевской, 1. Время в пути — 29 минут (без пробок). В этом случае, стоимость каршеринга обошлась в 254 рубля, а такси — 288 рублей. Одним словом, разница незначительная.
Эксперт напомнил, что в отличие от пассажиров такси, у клиентов каршеринга должно быть водительское удостоверение, в поездке им придется учиться управлять незнакомым автомобилем, искать парковки, а это не самые простые занятия. К тому же пользователи каршеринга несут финансовую ответственность за взятый автомобиль. Такси людям привычнее: сел и поехал.
По цене каршеринг не сможет стать существенно дешевле такси, уверяет Стенников, потому что не отменяет расходы на обслуживание и контроль транспорта. Если бы в каршеринге использовались автомобили на электричестве, то это могло бы стать плюсом для участников, на обычном топливе — нет.
Отметим, что по итогам 2020 года компания «Каршеринг Руссия» показала оборот в 5,3 млрд рублей, но получила убыток 2,42 млрд рублей. Сервис пострадал из-за коронавирусных ограничений, когда был наложен запрет на использование автомобилями каршеринга в Москве и Санкт-Петербурге. По данным платежного сервиса CloudPayments, средний чек в июне 2019 года он составил 192 руб., а в 2020-м увеличился до 313 руб. По мнению экспертов, это подтолкнуло оператора к продвижению в регионах.
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