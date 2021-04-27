«Делимобиль» vs «Яндекс.Драйв»: изменятся ли цены на такси в Казани

В столицу Татарстана заходит второй по величине в России оператор каршеринга

Как стало известно «Реальному времени», в Казань пришел федеральный оператор каршеринга «Делимобиль», контролируемый фондом Mikro Kapital российско-итальянского бизнесмена Винценцо Трани. Тарифное меню, автопарк и зону действия казанского формата сервиса пока держат в секрете: их раскроют 28 апреля на презентации проекта в татарстанской столице. Но уже сейчас ясно, что приход независимого игрока может поколебать на рынке позиции сервисов другого крупного участника «Яндекс.Драйв» и «Яндекс.Такси», которые, как отмечают эксперты, сейчас ведут единую ценовую политику в Казани. По мнению некоторых экспертов, с приходом «Делимобиля» жители столицы Татарстана могут получить более привлекательные условия не только на каршеринг, но и такси.

Делимобиль в Казани

На этой неделе в Казани стартует второй оператор каршеринга «Делимобиль». Информацию о запуске платформы нашему изданию подтвердили в пресс-службе компании «Каршеринг Руссия».



— Сервис каршеринга «Делимобиль» совсем скоро начнет работу в Казани, — обтекаемо сообщили в компании, не вдаваясь в подробности проекта. Каким будет автопарк оператора (численность и марки автомобилей), зона покрытия поездок и, главное — условия аренды автомобилей — все это оставили «на сладкое» до официальной презентации проекта. Интригу обещали раскрыть на встрече с журналистами за завтраком 28 апреля.

Каршеринг «Делимобиль», созданный итальянским бизнесменом Винченцо Трани в 2015 году, достаточно хорошо известен российским автомобилистам. За шесть лет с момента основания сервис успел охватить услугами около полтора десятка городов. По данным компании, изначально «Делимобиль» открылся в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Нижнем Новгороде, а затем после сделки по приобретению каршерингового игрока присоединил к своей зоне присутствия Екатеринбург, Тулу, Самару, Грозный, Новосибирск, Краснодар, Ростов на Дону, Красноярск. Казань долгое время не попадала в зону охвата оператора, оставаясь, видимо, на периферии конкурентной борьбы между основными игроками.

За шесть лет с момента основания сервис успел охватить услугами около полтора десятка городов. Фото vk.com/delimobil

Сейчас в автопарке «Делимобиля» насчитывается 15 000 машин. Как указано на сайте компании, среди них демократичные марки Polo, Solaris, Rio, X-Line и компактные MINI Cooper, Fiat, Smart. В более высоком ценовом сегменте — Qashqai, Audi Q3, A3, Kia Sportage, Octavia, BMW 320i, а Mercedes-Benz E200, GLC можно эксплуатировать без оклейки, отмечает оператор.

Базовый тариф — 8,77 рублей за час движения

Автолюбителям доступны минутные, часовые, дневные тарифы и проездные.



— Базовый тариф — 8,77 рублей за час движения и 3,35 рубля за час простоя, — рассказал представитель ФАР Дмитрий Золотов. — Есть и фиксированный проездной, когда сама система «считает» стоимость проезда по указанному маршруту.

Стоимость суточного тарифа «Делимобиля» в Москве составляет от 2,9 тыс. до 3,5 тыс. руб. (пакет включает до 150 км пробега). Как правило, перемещаться можно в пределах одного города, но есть и транзитные варианты. Так, к примеру, выезжая из Тольятти, можно доехать до Казани.

Сейчас крупнейший каршегинговый сервис в Казани — «Яндекс.Драйв». По данным компании, в ее активе 440 автомобилей по городу.



Сейчас крупнейший каршегинговый сервис в Казани — «Яндекс.Драйв». Фото: wikipedia.org

— Почти за два года с момента запуска сервиса казанские пользователи совершили около двух миллионов поездок. В последние полгода среднее число поездок в день составляло 2,7 тысяч по будням и 3 тысячи по выходным, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Яндекса. Драйв предоставляет в аренду автомобили разных типов: легковые машины эконом, комфорт и бизнес класса, минивэны для перевозки людей и грузовые фургоны. Типичный «рабочий день» машины каждого типа выглядит по-своему. Например машина эконом-класса находится в движении в среднем 3 часа 50 минут, а автомобили комфорт- и бизнес-класса — 5 часов 20 минут.

Российская компания развивает в Казани еще один автомобильный сервис — «Яндекс.Go», построенный вокруг такси.



Приход «Делимобиля» скорректирует ценовую политику такси

С приходом «Делимобиля» участникам рынка такси придется корректировать стоимость поездки, ориентируясь на базовые тарифы каршеринга, считает Золотов. Прежде всего, это коснется альянса сервисов Яндекса, которым придется перестраивать ценовую политику.



— «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Драйв» — это акулы бизнеса, которые придерживаются общей ценовой политики, — говорит Золотов, — Когда придет «Делимобиль», то «Яндекс» так уже не сможет — ему придется конкурировать. Им придется либо поднимать стоимость услуг такси, либо делать скидки (чтобы сохранить услугу).

По его словам, сейчас у таксомоторного сервиса Яндекса за счет маркетинговой акции (ввели плюсы) примерно равные цены с услугами каршеринга.

— Каршеринг сильно «просадит» систему такси по ценообразованию, потому что услуги каршеринга обходятся в два раза дешевле в пересчете по времени движения, — отметил Золотов. По его словам, ориентиром станет базовый тариф в 8,77 рублей за час передвижения и 3,55 рублей за час простоя, — Такси теперь будет отталкиваться от стоимости каршеринга. Приход «Делимобиля» скорректирует ценовую политику такси. Конечно, они могут «сговориться» и поднять цены, но не выше, чем в Москве.



«Максим» объезжает каршеринг

Золотов рассказал, что сам передвигается на каршеринговых автомобилях по Нижнему Новгороду, Екатеринбургу и Санкт-Петербургу, при этом поездки выходят в два раза дешевле, чем на такси. Последнее, по его словам, удобно лишь, когда едешь в одну точку, например, в аэропорт: «Вышел и оставил такси. А когда перемещается по нескольким точкам, то выгоднее пользоваться каршерингом», — считает он. Есть и другие преимущества. «Во- первых, людям удобнее брать каршеринг, потому что можно доехать до работы и бросить машину и не платить парковку. Во-вторых, выгоднее в плане обслуживания — ты не тратишься на бензин, на ТО. Каршеринг освобождает от этих проблем».

По просьбе «Реального времени», собеседник издания сравнил гипотетическую стоимость проезда на каршеринге «Делимобиль» и от «Яндекс.Такси». Взят маршрут от «Салават купере» до Кремлевской, 1. Время в пути — 29 минут (без пробок). В этом случае, стоимость каршеринга обошлась в 254 рубля, а такси — 288 рублей. Одним словом, разница незначительная.

— Каршеринг не нужно сравнивать с такси, — заявил руководитель отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников. — В Казани каршеринг появился в 2015 году. С тех пор количество заказов в сервисе заказа такси «Максим» продолжает ежегодно увеличиваться.

Эксперт напомнил, что в отличие от пассажиров такси, у клиентов каршеринга должно быть водительское удостоверение, в поездке им придется учиться управлять незнакомым автомобилем, искать парковки, а это не самые простые занятия. К тому же пользователи каршеринга несут финансовую ответственность за взятый автомобиль. Такси людям привычнее: сел и поехал.

По цене каршеринг не сможет стать существенно дешевле такси, уверяет Стенников, потому что не отменяет расходы на обслуживание и контроль транспорта. Если бы в каршеринге использовались автомобили на электричестве, то это могло бы стать плюсом для участников, на обычном топливе — нет.

Отметим, что по итогам 2020 года компания «Каршеринг Руссия» показала оборот в 5,3 млрд рублей, но получила убыток 2,42 млрд рублей. Сервис пострадал из-за коронавирусных ограничений, когда был наложен запрет на использование автомобилями каршеринга в Москве и Санкт-Петербурге. По данным платежного сервиса CloudPayments, средний чек в июне 2019 года он составил 192 руб., а в 2020-м увеличился до 313 руб. По мнению экспертов, это подтолкнуло оператора к продвижению в регионах.