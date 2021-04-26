Дилерский центр Mercedes-Benz КАН АВТО стал центром высокой и автомобильной моды

В столице Татарстана впервые прошла Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia — крупнейшая в России и Восточной Европе

Фото: Пресс-служба КАН АВТО

Дилерский центр Mercedes-Benz КАН АВТО в Казани стал на один день центром мировой моды. 22 апреля здесь в рамках нового сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia был представлен бренд Lada Sergunina (Лада Сергунина). О презентации, проведенной известным татарстанским автодилером, особенностях представленной модной коллекции и, конечно же, живой обстановке, в которой прошел показ, — в репортаже «Реального времени».

«Устойчивая» мода из савойского «Альманаха»

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia — одна из самых масштабных недель моды в мире и крупнейшая в России и Восточной Европе. Она проходит дважды в год с 2000 года. В 2021 году Неделя моды прошла с 19 по 24 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Сочи.

Транслировать дефиле MBFW Russia начали еще в 2012-м, а в 2020 году Неделя моды выпала на самый разгар карантина, но организаторы нашли выход из положения — провели показы онлайн в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Сочи. В Казани Неделя моды прошла впервые.



В новом сезоне MBFW Russia свои коллекции представили более 70 дизайнеров. Основная идея — «Sustainable fashion» — «Устойчивая мода»

В этом году основополагающим направлением Mercedes-Benz Fashion Week Russia стало направление «Sustainable fashion» — «Устойчивая мода». Отношение к потреблению, к окружающей среде, к образу жизни изменилось не только вследствие того, что традиционные цепочки поставок в индустрии оказались поломанными. Во время пандемии произошла переоценка ситуации — наступило время осознанного потребления, и мировой законодатель автомобильной моды поддержал растущие российские марки, придерживающиеся принципов устойчивой моды.



В новом сезоне MBFW Russia свои коллекции представили более 70 дизайнеров. Впервые в рамках нового сезона Mercedes-Benz был представлен бренд Emma Bruschi (Эмма Бруски) с коллекцией «Альманах». Бренд Emma Bruschi получил грант от Mercedes-Benz и Fashion Open Studio на 35-м Международном фестивале моды, фотографии и модных аксессуаров в Йере именно за лучшие sustainable-практики. При создании новой коллекции произведений дизайнер вдохновлялась людьми, флорой и фауной сельскохозяйственных сообществ: «Альманах» нашел основы в жизни фермеров французского департамента Савойя, расположенного в Альпах и граничащего с Италией и Швейцарией.



В моде — «спортивная роскошь»

Автомобильной звездой этой Недели моды стал новый купе Mercedes-AMG E 53 4MATIC+. В дилерском центре Mercedes-Benz КАН АВТО гости смогли, что называется, потрогать этот автомобиль своими руками.

В дизайне этого автомобиля подчеркнуто акцентируется спортивность — о ней прежде всего «сигнализирует» передняя часть кузова. Интерьер машины получил значительно более роскошное исполнение, нежели предшественники, — теперь он демонстрирует еще большую принадлежность к семейству AMG. Большие дисплеи, новое рулевое колесо AMG Performance, а также информационно-развлекательная система MBUX со свойственными AMG функциями и индикаторами формируют в салоне типичную атмосферу «спортивной роскоши».

Автомобильной звездой Недели моды стал новый купе Mercedes-AMG E 53 4MATIC+. Этот роскошный двухдверный автомобиль был представлен в и дилерском центре Mercedes-Benz КАН АВТО

Трехлитровый шестицилиндровый двигатель Mercedes-AMG E 53 охарактеризован максимальной эффективностью и интеллектуальной электрификацией. По сути, этот двухдверный автомобиль из Аффальтербаха представляет собой идеальный выбор для тех клиентов, кто заботится о своем образе жизни и ценит спортивную динамику и экономичность.



Почему здесь?

Дилерский центр Mercedes-Benz КАН АВТО, признанный по итогам 2019 года лучшим дилерским центром России, был выбран для показа дефиле MBFW Russia не случайно. Он существует в Казани с 2017 года, и именно здесь расположена самая крупная в Татарстане AMG-зона (площадка, где представлены наиболее мощные спортивные и гоночные автомобили) с широчайшим выбором автомобилей высшего класса.

Кроме того, в Mercedes-Benz КАН АВТО имеются все условия для проведения подобных мероприятий: кинотеатр, просторный шоурум, VIP-зона для отдыха клиентов. А какой вид на дефиле открывался со второго этажа пространства!



Воспоминания в рюкзаке

Вечер в дилерском центре Mercedes-Benz КАН АВТО начался с фуршета и «музыкальной заставки»: место за пультом занял DJ Бабл Гам. Для непосвященных: Бабл Гам — это современный и качественный звук, мощный вайб, харизма и импровизация.

Перед началом показа гостям вручили экологичные подарки от Mercedes-Benz КАН АВТО — дизайнерские рюкзаки, выполненные в рамках концепции Sustainable из необычного, устойчивого к воздействию влаги крафт-материала. Рюкзаки ждали своих хозяев на стойке регистрации. В условиях пандемии, когда важно соблюдать меры предосторожности и социальную дистанцию, церемония вручения подарков носила подчеркнуто «цифровой» характер: каждый предъявлял на стойке регистрации уникальный QR-код, полученный в СМС или по электронной почте, и уходил с совершенно уникальным рюкзачком.

На память о Неделе моды у гостей остались профессиональные снимки, сделанные в специальной фотозоне

Приятным сюрпризом от Mercedes-Benz КАН АВТО стала возможность превратить свой подарок в еще более уникальное произведение искусства: на площадке работал дизайнерский проект АРТМУД, занимающийся созданием трендовой одежды и аксессуаров с помощью росписи на ткани. Получив одинаковые рюкзаки, гости Недели моды MBFW Russia в Казани ушли с разными — такая деталь мероприятия способна остаться приятным воспоминанием о событии для каждого из участников. Кроме того, на память о Неделе моды у гостей остались профессиональные снимки, сделанные в специальной фотозоне.

Одежда для современных «королев»

Сам показ начался в 20.30. В Казани была представлена коллекция дизайнера Лады Сергуниной. Коллекция «Это я, Женщина» — напоминание о красоте, благородстве, самоотверженности наших женщин.

Бренд авторской одежды Lada Sergunina существует в Казани только три года. Дизайнер использует в своих работах редкие ремесленные ткани, старинные кружева, ручную вышивку и роспись. Элегантное сочетание современного стиля с отдельными традиционными для разных национальностей мотивами делает бренд актуальным, узнаваемым и востребованным у самой взыскательной публики в России и в Европе.

Модный дизайнер Лада Сергунина представила новую коллекцию «Это я, Женщина»

Большинство представленных в этот раз нарядов можно смело отнести к сегменту прет-а-порте де люкс: изделия выполнены вручную, каждая вещь уникальна, произведена в единственном экземпляре. Такие вещи нужно уметь носить, и это блестяще получается у клиентов бренда Lada Sergunina. Коллекция «Это я, Женщина» создана для светлых, ярких, настоящих Женщин с большой буквы, которые много работают, но с одинаковой легкостью и удовольствием, точно с королевским величием, могут одинаково уверенно предстать в вечернем наряде и в образе ветреной кокетки эпохи модерн.