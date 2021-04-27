День в истории: казанский кинотеатр «Родина», российский фонд мира и фигурное катание на Олимпиаде

Чем примечательна дата 27 апреля

Сегодня, 27 апреля, в России — день парламентаризма, спецчастей, вахтовика и образования республики Саха. В международном масштабе: фигурное катание стало олимпийским видом спорта, был создан Советский фонд мира, в Великобритании открылись шестые Олимпийские игры, а в США запатентовали первые подгузники. Дата, к сожалению, отметилась и двумя бедствиями: авиакатастрофой авиалайнера Ил-18В и началом эвакуации населения города Припять из-за аварии на Чернобыльской АЭС. 27 апреля родились философ Герберт Спенсер, актёр кино и дубляжа Евгений Моргунов, лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Валерий Поляков, певец Стас Михайлов и теннисистка Динара Сафина. Подробнее о самых значимых событиях сегодняшнего дня — в обзоре «Реального времени».

Кинотеатр «Родина», актриса Качаловского и казанский архив



27 апреля 1890 года в Казани родилась Елена Жилина, актриса Казанского Большого драматического театра имени В.И. Качалова, народная артистка ТАССР, РСФСР и СССР. Она училась с 1920 по 1922 года в театральной студии при Наркомпросе в Казани. На сцене Качаловского выступала с 1922 по 1936 и с 1942 по 1963 год. С 1936 по 1942 год работала в Архангельском театре. Коллеги говорили, что Жилиной хорошо давались как комедийные роли, так и глубоко драматические. Умерла актриса в 1963 в Виннице. Ее запомнили по следующим театральным работам:

Караулова («Чужой ребенок» Шкваркина)

Дуэнья («День чудесных обманов» Шеридана)

Фелицата («Правда хорошо, а счастье лучше» Островского)

Домна Пантелевна («Таланты и поклонники» Островского)

Коробочка («Мёртвые души» Гоголя)

Анна Андреевна («Ревизор» Гоголя)

Мария Николаевна («Русские люди» Симонова)

Анна Николаевна Таланова («Нашествие» Леонова)

Лагутина («Мать своих детей» Афиногенова)

Параскева Димитрова («Лейпциг 1933» Компанейца и Кронфельда)

Фото contragents.ru

27 апреля 1924 года в Казани национализировали «Грингри». В 1902 году на улице Большая Проломная (ныне Баумана) открылись два частных кинозала, один из которых — в доме торговца Афанасьева — стал предшественником «Родины». Кинематограф только пришел в город, билеты разлетались, несмотря на высокие цены. После пяти лет успешной работы кинозал назвали «Фантазия», но после революции название сменили на «Грингри». Однако при национализации последнего, кинотеатр получил новое название «Унион». А в 1938 году его вновь переименовали — в «Родину». Здесь появился второй зрительный зал, эстрада в фойе и буфет. Он был реконструирован по проекту архитектора П. Борисова. Жители города приходили послушать музыкантов из оркестра Олега Лундстрема. В 2000 годах кинотеатр превратился в торговый центр, при этом сохранив свое название.

27 апреля 1944 года решением исполкома Казанского городского Совета депутатов трудящихся создан Казанский городской архив. В нем начали работать три человека. Первые архивы как самостоятельные структурные подразделения, хранящие документы организаций, появились в Казани с учреждением органов губернского управления и присутственных мест. В конце ХVIII — начале XX вв. крупные архивы сформировались в канцелярии казанского губернатора, губернском правлении, жандармском управлении, казенной палате, дворянском собрании, городской думе, татарской ратуше, казанской духовной консистории, в научных и учебных центрах Казани: университете, духовной академии, татарской учительской школе, ветеринарном институте.

Фото: Максим Платонов

Советский фонд мира, эвакуация из Припяти и первое заседание Госдумы

27 апреля 1702 года Пётр Первый издал манифест о ввозе иностранцев в Россию с обещанием свободы вероисповедания. Из Европы начали прибывать корабельных и огнестрельных дел мастера, строительные и военные инженеры. Им гарантировалось сохранение прежнего подданства, право на свободный въезд и выезд, освобождение от налогов и пошлин. А затем мигрантам также пообещали немедленное повышение на один воинский чин при переходе на русскую службу.

Сегодня — день российского парламентаризма — праздник учредили 9 лет назад, чтобы привлечь внимание к деятельности Федерального собрания, а дату выбрали в честь первого заседания Госдумы. Оно состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Выборы проходили в 1905 году. Были учреждены шесть курий — землевладельческая, городская, крестьянская, рабочая, казачья и инородческая. В выборах не могли принимать участие женщины, молодые люди до 25 лет, военнослужащие, некоторые национальности. Кроме того, Дума была ограничена в полномочиях, император мог сам назначать министров, вводить военное положение и режим ЧС, а также принимать решения в вопросе внешней политики.

Члены первой Госдумы выходят из Зимнего дворца после приёма у Николая Второго (27.04.1906). Фото wikipedia.org

27 апреля 1960 года был основан Советский фонд мира. Учредителями стали — Советский комитет защиты мира, Комитет молодежных организаций СССР, Комитет советских женщин, Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами. Штаб-квартира была расположена в Москве. Фонд занимался оплатой обучения в СССР студентов из стран Азии и Африки, финансированием Советского комитета защиты мира и Всемирного совета мира, установкой памятников погибшим советским воинам в Европе, помогал странам, в которых шли военные конфликты, пострадавшим при Чернобыльской аварии. Был преобразован в «Российский фонд мира» в 2003 году, который имеет отделения в 47 субъектах России.

27 апреля 1974 года произошла крупная авиакатастрофа — разбился авиалайнер Ил-18В из Ленинградского авиаотряда. Самолет следовал по маршруту Ленинград — Запорожье, но после вылета из аэропорта Пулково произошло возгорание двигателя. Пилоты приняли решение об аварийной посадке, но пожар только усилился. Авиалайнер потерял управление и упал на поле. На борту находилось 109 человек — все погибли.

27 апреля 1986 года прошла эвакуация населения города Припять из-за аварии на Чернобыльской АЭС, случившейся накануне. Жителей города вывезли на 1 225 автобусах и 250 грузовиках к 17 часам того же дня. Эвакуировали в близлежащие населенные пункты Киевской области. Сейчас Припять находится в Чернобыльской зоне отчуждения. В административном отношении городская территория входит в Вышгородский район Киевской области. После аварии проводились работы по дезактивации территории города, что привело к значительному снижению радиационного фона. Сейчас в Припять регулярно организовывают экскурсии, также в ней можно встретить сталкеров, которые нелегально проникают в город.



Фото wikipedia.org

Олимпийские игры в Лондоне и подгузники «Pampers»

27 апреля 1908 года начались четвертые летние Олимпийские игры в Лондоне. С 27 апреля по 31 октября было разыграно 110 комплектов медалей в 22 видах спорта. Сначала соревнования должны были пройти в Риме, но из-за извержения вулкана Везувия в 1906 году премьер-министр Италии Джованни Джолитти выступил против проведения Олимпийских игр в стране. МОК начал срочно искать другое место проведения соревнований — выбрали Лондон. Официальная церемония открытия Олимпийских игр состоялась на стадионе Уайт-Сити 13 июля, хотя соревнования начались 27 апреля, и к 13 июля уже было разыграно 25 комплектов медалей.

27 апреля 1908 года фигурное катание впервые попало в программу летних Олимпийских игр, проходивших в Лондоне. С 1924 года фигурное катание неизменно входит в программу зимних Олимпийских игр. Одним из первых олимпийских чемпионов стал Николай Панин-Коломенкин в мужском одиночном катании. Как отдельный вид спорта фигурное катание выделилось в 60 годы XIX века. На первых соревнованиях в Вене в 1882 году принимали участие только мужчины. Женское фигурное катание появилось спустя 10 лет, и практически сразу вслед за ним возникло парное фигурное катание.

Фото wikipedia.org

27 апреля 1965 года в США были запатентовали одноразовые подгузники под торговой маркой «Памперс». Их изобрел американский химик, ведущий технолог компании Procter&Gamble и по совместительству дедушка троих маленьких внуков Виктор Миллз. Во время того, как он присматривал за внуками, к нему пришла идея, создать складчатую прокладку с высокой поглощающей способностью, а затем эту прокладку планировалось поместить в пластиковые трусы особой формы. Первый подгузник назвали Pampers — от английского слова pamper — «баловать» или «лелеять», «изнеживать». Со временем технологии производства продукта начали улучшаться и теперь памперсы бывают разных видов и форм.

27 апреля 2005 года Airbus А380 совершил первый полет. Это крупнейший серийный авиалайнер в мире . Его вместимость составляет более 500 пассажиров. Самолет может совершать беспосадочные перелёты на расстояние до 15 400 км, но к 2021 году производство данной модели было прекращено. Последний самолет модели A380 был выпущен осенью 2020 года.

27 апреля 1978 года начался военный переворот в Афганистане, который называли коммунистической революцией. Формально в стране был установлен социализм, но в Афганистане возникла оппозиция правительству, для борьбы с которой впоследствии был введён контингент советских войск. Годовщину Апрельской революции в настоящее время в стране праздновать не принято.