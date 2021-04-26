День в истории: рождение Тукая, Чернобыльская катастрофа и землетрясение в Ташкенте

Чем примечательна дата 26 апреля

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня, 26 апреля, исполняется 135 лет со дня рождения татарского народного поэта Габудуллы Тукая, который является основоположником татарской литературы. Также в эту дату более полувека назад праздник Победы вновь сделали выходным. Этот день также запомнился сразу двумя крупнейшими бедствиями: техногенной катастрофой XX века — ровно 35 лет назад произошел взрыв атомного реактора на Чернобыльской АЭС, и 55 лет назад случилось разрушительное землетрясение в Ташкенте, которое уничтожило половину города. В этот день родились римский император Марк Аврелий, королева Франции Мария Медичи, первый советский летчик, пролетевший над Северным полюсом, Павел Головин. А еще это день памяти русского религиозного философа Петра Чаадаева и маршала Советского Союза Андрея Гречко. Подробнее о самых значимых событиях сегодняшнего дня — в обзоре «Реального времени».

День рождения Тукая и звание «Культурной столицы тюркского мира»

Сегодня исполняется 135 лет со дня рождения татарского народного поэта Габудуллы Тукая. Он родился 26 апреля 1886 года в деревне Кушлауч Казанской губернии (ныне Арского района Татарстана) в семье приходского муллы. Тукай приехал в Казань в 1907 году и пробыл здесь пять лет, после чего весной 1912 года отправился в поездку по маршруту Уфа — Петербург. Вернулся из поездки летом 1912 года, будучи тяжело больным. До самой смерти продолжал писать. Поэт создал такие произведения, как «Паразитам» (1906 год), «Шурале» (1907 год), «Водяная» (1908 год), «Надежды народа…» (1913 год) и другие. Умер 15 апреля 1913 года в Клячкинской больнице в Казани.

Тукай является основоположником татарской реалистической литературной критики. Его произведения были переведены на многие языки. В 1958 году в ТАССР была учреждена республиканская премия имени Габдуллы Тукая. В Казани в честь поэта установлен памятник, а также названы улица, сквер, площадь, аэропорт и станция метро. Улицы имени Габудуллы Тукая есть не только в Татарстане, но и в ряде других городов и сел: в Уфе, Йошкар-Оле, Челябинске, а также в Турции, Казахстане, Узбекистане.

Фото: Олег Тихонов

26 апреля в Татарстане отмечается и День родного языка. Сегодня у памятника Тукаю на улице Театральной пройдет традиционный праздник поэзии, на котором выступят известные поэты, писатели и общественные деятели. Вечером президент Татарстана Рустам Минниханов вручит государственные премии им. Тукая, а в национально-художественной галерее «Хазинэ» откроется выставка наиболее известных портретов Тукая. На церемонии покажут историю создания первой прижизненной книги писателя.



26 апреля 1923 года в Казани стартовало движение по ликвидации неграмотности среди взрослого населения. Кампания развернулась одновременно с продвижением светского школьного образования. Большинство татар благодаря принадлежности к мусульманской конфессии владели основами грамоты, в дореволюционное время татары являлись одними из самых образованных народов в России. Однако для советской власти критерием грамотности было знание русского языка, поэтому большую часть татар причислили к неграмотным.



Фото tatarstan.ru

26 апреля 2014 года Казань стала «Культурной столицей тюркского мира-2014». Флаг культурной столицы Тюркского мира приняли из рук губернатора провинции Эскишехир Гюнгера Азима Туна — Айрат Сибагатуллин, тогда занимавший пост министра культуры Татарстана, и Лейла Фазлеева, работавшая тогда заместителем руководителя исполкома Казани. Церемония прошла в театре оперы и балета имени Джалиля. На церемонии присутствовали посол России в Турции Андрей Карлов, послы Туркменистана и Казахстана в Турции, официальные лица Турецкой Республики генсекретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов и другие почетные гости. В честь присвоения звания в городе прошли исторические выставки, международные симпозиумы, форумы, музыкальные фестивали.

Спасская башня, первый «Москвич» и авария на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1658 года царь Алексей Михайлович своим указом переименовал главную из 20 башен Московского кремля — ранее она была Фроловской, а стала Спасской, по названиям ворот. Башня была построена в 1491 году архитектором Пьетро Солари, в 1937 году на нее поместили на вершине рубиновую звезду. Первоначальное название башни Фроловская происходит от церкви Фрола и Лавра на Мясницкой, куда вела дорога из Кремля через эти ворота. Спасская башня знаменита своими часами-курантами, в том числе есть традиция встречать у нее Новый год и отсчитывать время до него.

Фото wikipedia.org

Дата 26 апреля выделилась в истории советского автопрома. В 1956 году вышел первый в истории Московского завода малолитражек автомобиля «Москвич-402» с обновленным комфортабельным кузовом «седан». Новый автомобиль имел рабочий двигатель объемом 1,22 л и мощностью 35 л.с. Электрооборудование стало 12-вольтовым вместо шестивольтового на старых моделях. «Москвич-402» стал первым самобытным автомобилем Советского Союза. Работая над созданием авто, советские инженеры смогли использовать достижения европейского автопрома, при этом не копируя ни один аналог. Поэтому Москвич хорошо приняли за рубежом.

26 апреля 1965 года 9 мая, День Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, в СССР вновь стал нерабочим, каким и является по сей день. До этого он был нерабочим в 1945—1947 годах. Однако указом Президиума Верховного Совета СССР выходной был отменен — вместо Дня Победы нерабочим сделали Новый год, отмечавшийся 1 января. Есть предположение, что такая инициатива исходила от самого Иосифа Сталина, которому не давала покоя популярность маршала Георгия Жукова, олицетворявшего собой Победу [12]. Нерабочим 9 мая стал 17 лет спустя, в юбилейном 1965 году.

Фото wikipedia.org

Ровно 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века — авария на Чернобыльской АЭС. В 01:23 на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который полностью разрушил атомный реактор. В окружающую среду попали смертельно опасные радиоактивные вещества: изотопы плутония, урана, йода, цезия, стронция, радиоактивная пыль. Радиоактивному загрязнению подверглась площадь более 200 тыс. кв. км, из них 70% — на территории Украины, Белоруссии и России. Несмотря на колоссальную опасность, в день аварии людей не эвакуировали из опасной зоны. По официальным данным, ликвидировали последствия аварии больше 600 тысяч человек, большинство из которых были военными.



Землетрясение-катастрофа в Ташкенте и крушение лайнера в Китае

Каждый год, начиная с 2001 года, 26 апреля в мире празднуют Международный день интеллектуальной собственности. Праздник подчеркивает значение современных изобретений в повседневной жизни, тем самым помогает в развитии общества. Патенты, товарные знаки, творчество — все это результаты знаний и идей, которые являются действенными инструментами в развитии повышения уровня жизни.

Фото wikipedia.org

26 апреля 1966 года произошло мощное разрушительное землетрясение в Ташкенте, которое стерло с лица Земли половину столицы Узбекистана. Толчки силой 8 баллов случились на рассвете — в 5:22 утра, когда люди мирно спали. Без крова остались 300 тысяч человек — почти половина жителей города. Было разрушено больше 236 административных зданий, 700 магазинов и объектов общепита, 26 коммунальных предприятий, 181 школа, 36 культурно-бытовых учреждений, 185 больниц и 245 промышленных зданий. Сообщалось о 200 раненых и 8 погибших, однако по неофициальным данным жертв было куда больше. Зона максимальных разрушений охватила район Кашкарги, который, в основном, был застроен глинобитными домами. Жители города мужественно пережили бедствие: они переселились на улицу в палатки, куда бесперебойно подавались электричество и вода, была организована медицинская помощь. Отстраивать город заново помогала вся страна. В Ташкенте не было ни одного случая мародерства. Меньше чем за год здесь построили больше одного миллиона квадратных метров жилья, 15 тысяч семей получили бесплатное жилье в разных регионах СССР.



26 апреля 1994 года авиалайнер Airbus A300B4-622R авиакомпании China Airlines выполнял рейс по маршруту Тайбэй—Нагоя, но при заходе на посадку потерял управление и рухнул на землю у аэропорта Комаки. На борту находились 271 человек (15 членов экипажа и 256 пассажиров из Японии, Китая и Филлипин), из которых выжили всего 7, они получили ранения. Причиной катастрофы стали многочисленные ошибки экипажа — у обоих пилотов был малый опыт управления Airbus A300. Катастрофа является 17-й в списке крупнейших в истории.

Фото wikipedia.org

26 апреля 1985 года произошло восстание в лагере Бадабер. Является эпизодом Афганской войны, которая шла с 1979 по 1989 годы. В ходе восстания советские и афганские военнопленные вступили в бой с отрядами афганских моджахедов и поддерживавшими их частями регулярной пакистанской армии. Восстание не удалось — в результате двухдневного штурма лагеря Бадабер с применением артиллерии большинство военнопленных погибли. Согласно документам Генерального штаба ВС СССР, погибло более 120 афганских моджахедов и беженцев, 6 американских советников, 28 офицеров пакистанских регулярных войск, 13 представителей пакистанских властей, а база Бадабер была уничтожена. Восстание легло в основу художественного фильма Тимура Бекмамбетова и Геннадия Каюмова «Пешаварский вальс» 1993 года. Картина получила несколько призов на кинофестивалях, однако сам Бекмамбетов называл фильм никому не нужным.

