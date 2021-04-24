Что едят в космосе, как попасть на Байконур...

… и при чем тут татарстанская компания

Что едят космонавты на МКС? Разрешены ли им привычные нам продукты из обыкновенного супермаркета? А сладкое им можно? А острое? Этими вопросами задаются многие любители космической романтики. И немудрено: ведь на орбите «космический десант» проводит по полгода — интересно же, как устроен там быт. Полететь на МКС в наше время все еще остается несбыточной мечтой миллионов людей, так что о бытовых вопросах только и остается расспрашивать космонавтов и специалистов «Роскосмоса». Зато теперь можно посмотреть, как проходят старты на легендарном Байконуре. АО «Эссен Продакшн» — пожалуй, единственная компания, которая «замкнула» на себе эту цепочку, предложив своим потребителям и попробовать еду космонавтов, и проводить настоящую ракету на настоящем Байконуре.

Долой тюбики, да здравствуют сублиматы!

Космическое питание — это уже давно не только тюбики, которые показывали нам еще советские космонавты. Ведь полеты становятся долгими, и готовые продукты в космосе уже начинают занимать слишком много места. Так что основой рациона на МКС — и у наших космонавтов, и у представителей других стран — становятся сублимированные продукты (сначала их замораживают, а потом под вакуумом полностью удаляют из них влагу). Сублиматы порционно упаковываются, а потом в них добавляется вода — на выходе получается блюдо, очень похожее по вкусу и консистенции на свежеприготовленное. Хранится такая еда несколько лет.

Рацион космонавта на МКС рассчитывается целой группой специалистов — ведь мало того, что нужно соблюдать оптимальное соотношение по белкам, жирам и углеводам и давать людям достаточно калорий на непростую жизнь в космосе. Нужно еще и восполнять потери минералов, и приспосабливать вкус продуктов к особым условиям в невесомости. Вкусовые рецепторы работают на орбите не так, как дома, на земле.

Фото: pikabu.ru

А еще каждый космонавт получает дополнительные наборы питания (ДНП) — в дополнение к основному набору на 2 000 калорий и чтобы индивидуализировать меню. Кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик — эта поговорка как нельзя лучше подходит к космическому меню. Ведь на МКС невозможно сбегать в магазин или заказать пиццу (разве только из соседнего, итальянского сегмента МКС). Так что «вкусняшки» приходится набирать на полгода самостоятельно, из ассортимента, предложенного на Земле. Космонавты выбирают ДНП по результатам дегустации на свой вкус. Например, вот так может выглядеть дневное меню космонавта: рисовая каша с курагой, творог с орехами, печенье и витаминки на завтрак; заливной осетр, суп из шампиньонов, мясо-овощная солянка, хлеб и сок с мякотью на обед; свинина с лечо, печенье, фруктовая палочка из слив и вишен на ужин.

Отдельно выделяются на день кофе и чай. А когда приезжают грузовые корабли — на МКС праздник, ведь они привозят свежие фрукты и овощи!

Борщ — ОК. Сыр с плесенью — не ОК

Экипажи из разных стран, конечно же, питаются по-разному, потому что рацион составляется в каждом космическом агентстве свой. И тут есть свои «фишки»: например, творог из российского сегмента — предмет особого вожделения американских соседей, так что те частенько просят наших космонавтов обменять немного творога на что-нибудь из «штатовского» рациона.

А еще российские космонавты едят борщ, курицу, рис, омлеты с разными наполнителями, разнообразные салаты. Есть в меню даже говяжий язык и антрекоты. В тюбиках поставляют сгущенку — и это тоже удивительный деликатес для соседей из иностранных сегментов. Любимый нами бородинский хлеб был под угрозой — в невесомости на станции нельзя есть продукты, которые разлетаются на крошки. Но наши технологи поднапряглись — и сделали хлеб, который невозможно раскрошить. Всего в рационе российских космонавтов 160 наименований блюд. А во времена СССР было вдвое больше! Просто потом рацион оптимизировали.

Фото: roskosmos.ru

Американцы питаются совсем по-другому. Сублиматов в их меню всего 50%. Все дело в том, что у них в сегменте есть холодильник и микроволновка, в отличие от российского модуля. Так что их НАСА снабжает полуфабрикатным питанием, которое нужно просто разогреть в микроволновой печи. И так — примерно 50% всего, что едят астронавты. Понятно, что борща или, скажем, котлеты по-киевски у американцев нет — у них своя кухня. А еще различие заключается в составе фруктового меню — если наши в основном едят яблоки и кишмиш (виноград без косточек), то «птенцы НАСА» в основном употребляют цитрусовые.

Японская космическая миссия, помимо прочих привычных продуктов, снабжает своих космонавтов рыбой, лапшой и суши. Так что суши в космосе заказать можно — если только японские коллеги согласятся поделиться. Там даже палочки есть — японские космонавты проводили эксперименты по поеданию лапши с их помощью, а не специальной космической вилкой или ложкой.

Фото: roskosmos.ru

Китайцы оказались довольно космополитичными и едят все то же самое, что и мы, и американцы (за исключением, может быть, каких-то совсем национальных историй вроде того же борща). А вот французы и тут пытаются внедрить высокую моду. Именно во французском сегменте были замечены трюфели и фуа-гра. А вот традиционный сыр с плесенью на орбиту не пустили — это случилось еще во времена станции «Мир». Сыр безжалостно изъяли из багажа космонавта, потому что биохимическую среду космической станции нужно было уберечь от спор плесени. Потому что хорошо, когда плесень — в сыре, и плохо — когда она начинает разрастаться где ни попадя.

Космическая еда без особого труда

Но в российском сегменте МКС все-таки есть в меню и несублимированные блюда — например, азу или говядину с овощами все-таки по старинке упаковывают в консервные банки. А острые соусы или сладкие джемы поступают на орбиту в совершенно привычных для нас дой-паках и тубах — и да, совершенно верно, это продукция торговой марки «Махеевъ». Причем это ровно те же самые соусы и джемы, которые продаются в обыкновенных магазинах. Поэтому самый простой и дешевый путь попробовать настоящее космическое питание — пойти в ближайший супермаркет и купить там аджику, ягодный джем, горчицу, хрен или кетчуп ТМ «Махеевъ».

Сергей Волков показал в Instagram с орбиты клюквенный джем «Махеевъ» еще в 2015 году. Но острые соусы начали поставляться в составе космического питания еще с 2011 года. Все эти 10 лет присутствие «Махеевъ» в космосе только росло. Космонавты любят острые соусы: на орбите вкус чувствуется слабее, чем на Земле — виновата невесомость и некоторое обезвоживание. Поэтому, чтобы не чувствовать еду пресной, в нее добавляют аджику, горчицу и хрен. Все справляются как могут: корейские космонавты поглощают ким-чи, американцы упаковками поедают гуакамоле, а наши спасаются «Махеевым».

Фото: скриншот из видео

Для рациона космонавтов одобрены и джемы производства АО «Эссен Продакшн АГ». Натуральный состав и полное соответствие всем гигиеническим и нутрициологическим нормам делают свое дело. А еще удобная упаковка — из дой-пака джем очень удобно есть в условиях невесомости. При этом на заводах в Елабуге нет каких-то выделенных линий для космического питания. На орбиту отправляются ровно те же продукты, что и в ближайшую от вас «Пятерочку». Так что когда вы в следующий раз решите купить упаковку, скажем, хрена — вполне возможно, она окажется из одной и той же партии, что и та, из которой прямо сейчас намазывает свой тост какой-нибудь космонавт.

Поехали на Байконур!

Кстати, о «Пятерочке». Казалось бы, «Махеевъ» делает космос ближе с каждым днем, объединяя вкусовые пристрастия обитателей МКС и простого российского обывателя. Но это еще не все. Буквально недавно компания запустила интересную промо-акцию*, которую проводит совместно с X5 Retail Group.

Фото: roskosmos.ru

Предложение заключается в следующем: вы покупаете продукты бренда и становитесь участниками акции, выиграть в которой можно путевку на двоих на Байконур и посмотреть своими глазами старт настоящей большой ракеты. Естественно, акцию эту запустили 12 апреля (в честь 10-летнего сотрудничества «Эссен Продакшн АГ» с «Роскосмосом» и 65-летия первого полета человека в космос). А кроме поездки на Байконур, разыгрываются менее космические, зато вполне утилитарные призы — роботы-пылесосы, рюкзаки, электросамокаты и прочие приятные «мелочи».

Чтобы стать участником акции, нужно купить три товара «Махеевъ» в «Пятерочке», сохранить чек, зарегистрировать его на сайте maheev-kosmos.ru и ждать своей удачи. Акция продлится до 30 июня, участвуют в ней продукты из вот этого списка.



Людмила Губаева. Подготовлено при участии пресс-службы АО «Эссен Продакшн АГ»