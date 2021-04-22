Воспитать чемпионов — в Казани открыли бесплатную детскую школу боевого самбо

Первый спортзал для детей из кризисных семей заработал в Московском районе города

Фото: Маргарита Головатенко

В Казани создали бесплатную школу по армейскому рукопашному бою и боевому самбо для детей из неблагополучных семей. Зал для занятий открыли в школе №82 в Московском районе города. Заниматься смогут школьники, чьи родители оказались в трудной жизненной ситуации, а еще сироты (к школе прикреплен детский дом, воспитанники которого посещают занятия) и вообще — все желающие. На открытии зала побывал корреспондент «Реального времени».

Спортзал для всех

Проект запустили еще четыре года назад, но в полной мере зал не функционировал — сначала сменялись тренеры, а в 2020-м занятия не проводились из-за пандемии. Лишь к настоящему времени помещение удалось полностью укомплектовать. Уроки по армейскому рукопашному бою и боевому самбо проходят бесплатно — для тех, у кого нет возможности их оплатить. Для остальных — обойдутся в 500 рублей в месяц за восемь занятий.



Идея обустраивать таким образом залы для занятий детей по всей России принадлежит автору и руководителю общественного проекта «Я расту со спортом» Мирославу Смирнову. На счету фонда обустройство более 70 спортзалов в 43 городах России, более 21 тысячи вовлеченных в спорт детей. Они не только ходят на занятия, но и становятся чемпионами — более 25 тысяч воспитанников получили медали за первое, второе и третье места. В Казани — это первый бесплатный зал от фонда, но недавно еще 4 зала в Лениногорске тоже получили оборудование фонда.

Спонсорами проекта в Казани стали: благотворительный фонд «Добрые сердца», программа профилактики социального сиротства «Укрепление семьи» в Татарстане от международной благотворительной организации «Детские деревни SOS», а еще представитель «Первого Живого Коллагена» в Москве и Клуба свободных предпринимателей «Inside club» в Казани Владислав Казаков.

Лишь к настоящему времени помещение удалось полностью укомплектовать

Во время открытия прошла тренировка. Дети разных возрастов тренировались парами под руководством тренера. Были полностью вовлечены в процесс занятия. Отрабатывали не только технику нападения, но и то, как принимать удар. Тренер поправлял участников боя и показывал приемы на себе.

Бизнес спасает



Как рассказал Мирослав Смирнов «Реальному времени», поддержка бюджета — явление нечастое. Например, в грантах часто отказывают, а еще их сложно отслеживать — для этого в России нет какого-то ресурса. Тем не менее, были случаи, когда открытие зала проходило совместно с исполнительной властью региона: например, из бюджета выделялись деньги на ремонт, а фонд брал на себя остальное — закупку оборудования, инвентаря. При этом работать с депутатами фонд больше не хочет:



— Есть горький опыт, когда чиновники особо не содействовали, зато получали много пиара в федеральных и партийных ресурсах. Там писали, что они открыли спортивный зал, хотя их вложение трехкопеечное, — рассказал Смирнов, так что сейчас спонсирует благое дело в основном бизнес, — Часть ребят — перспективные спортсмены, которые достигли выдающихся результатов. У нас среди детей из детских домов есть даже чемпионы мира и чемпионы России. Нам таких детей надо выявлять и персонально вкладываться, давать возможность компаниям, предпринимателям финансово поддерживать таких детей!

Спонсор проекта Владислав Казаков отозвался на призыв о поддержке проекта в конце прошлого лета, но все удалось устроить сейчас:

— В бизнесе есть определенные этапы развития, бывает, что ты не можешь ничего взять из бизнеса, поскольку есть множество трат. Этот этап мы преодолели, сейчас идет период роста, — рассказал предприниматель.

Спонсор поделился с корреспондентом «Реального времени», что в детстве пережил болезненный опыт, который в том числе подтолкнул его заняться благотворительностью: родители в определенный период времени не смогли оплатить его занятия кикбоксингом, он не нашел и нужной поддержки у тренера, пришлось забросить:



— В тот момент я утвердился, что когда я повзрослею, обязательно стану богатым, чтобы мои дети могли заниматься спортом, путешествовать, развиваться. И хочется еще помогать другим детям. У меня есть понимание, как работают деньги. Чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь.

Глобальная цель проекта — открыть как можно больше залов, но там, где это будет востребованным

«Здесь детей надо увлекать спортом»



Смирнов не исключил, что в Татарстане, в том числе в Казани будут еще открываться спортзалы подобного типа. Глобальная цель проекта — открыть как можно больше залов, но там, где это будет востребованным: по его словам, в детском доме может быть порядка 10 желающих, тогда как в селе — 200 человек. Так, с одной стороны, в поселке фонд приносит больше пользы. С другой стороны, причина нежелания воспитанников детдомов скрывается в их проблемах: «В детских домах чаще всего дети с психологическими нарушениями. У 90% там — живые мамы и папы, лишенные родительских прав по понятным причинам — алкоголь, наркотики. Естественно, дети много чего повидали. Но их надо вовлекать».



В школе №82 в районе «Жилплощадки» учится много таких детей: сейчас к школе прикреплены 35 детей из Дома ребенка, 30 из них учится в школе, пяти из них предстоит обучаться — они пока не достигли школьного возраста.

— Очень много детей из кризисных семей. Сам район такой — люди живут в коммуналках. У нас очень много детей находится под опекой своих бабушек и дедушек. Очень много малообеспеченных, многодетных семей, — поделилась директор школы Эльмира Скобелкина, подчеркнув важность открытия бесплатной секции, — Здесь детей надо увлекать спортом, а платно они не пойдут — у них денег нет.

Корреспондент «Реального времени» пообщался с родителями детей первого и шестого классов — Марией и Эльвирой. Они считают, что для детей открытый зал по самбо — хорошая возможность:



— Очень удобно, что непосредственно в самой школе. То есть ребенку никуда не нужно направляться, даже те же дороги переходить,



— Дети не шатаются по улицам, у них есть занятие, — радуются мамы.

