Бизнес-аккаунт дня: нижнекамское кафе-пекарня
Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 45
«Делать своих гостей сытыми и счастливыми — наша главная цель», — под таким девизом начала работать пять лет назад в Нижнекамске пекарня «Ralf». Повышенный спрос на схожую с домашней выпечку позволил владельцам открыть через три года кафе с одноименным названием в одном из городских торговых центров. Вместе с ее открытием был создан и бизнес-аккаунт в «Инстаграм», который стал очередным участником спецпроекта «Реального времени». Советы по развитию профиля в соцсети дают специалисты одного из крупных СММ-агентств Татарстана.
«Домашняя кухня»
В меню этого нижнекамского кафе более 25 видов разных блюд. Здесь можно купить свежий хлеб и батоны, испеченные по классическим рецептам без улучшителей вкуса и прочих искусственных добавок.
Пироги с разнообразной начинкой, пирожки жареные и печеные, кексы — все, что есть в ассортименте, можно заказать домой или в офис. Если нет времени готовить ужин, то в павильонах «Ralf» всегда можно купить пельмени или манты, приготовленные поварами кафе.
Сегодня бизнес-профиль кафе-пекарни анализируют эксперты одного из ведущих СММ–агентств Татарстана Fragency, которое работает с компаниями федерального и регионального уровня, а также с госкорпорациями. Комментарии дают менеджеры проектов Ксения Иванова и Катерина Романова.
Визуальному контенту нужна большая работа
Видно, что аккаунтом давно никто не занимался, и непонятно, работает ли заведение. Пользовательских комментариев в аккаунте мало. Поэтому подтверждать или опровергать тезис о «всегда свежей вкусной еде» получится лишь на собственном опыте. Еда из столовых обычно не вызывает приятных воспоминаний: многие ассоциируют её со школьными буфетами и их чаем в огромных металлических вёдрах, с кое-где поломанными подносами, неприятным запахом, который преследует тебя весь день. Но в последние несколько лет появилось много отличных столовых, которые пытаются менять этот стереотип. Советуем для примера посмотреть страницу столовой «Пит и Поль» (особенно контент за 2020-й год). Посмотрите, такая подача контента идёт вразрез с тем, что обычно ожидают от столовых
Это пример того, как стоит уходить от ассоциаций, которые не вызывают аппетита. Возможно, написанные от руки ценники, жестяные поддоны и легендарная пицца, как в школе, для кого-то — часть приятной ностальгии. Но в целом с визуальным контентом предстоит большая работа.
В аккаунте, конечно, есть и плюсы. Описание профиля оформлено понятно и лаконично, есть ссылка на форму для заказа. Highlights не много, но видно, что над их оформлением и над оформлением меню поработали. К плюсам мы также относим тексты в ленте: при обилии хештегов и информации о заведении после основного текста в каждом посте чувствуется, что писали их с душой.
Теперь наши советы по работе с визуальным контентом:
1. Такие фотографии лучше делать без ценника с информацией о блюде, а этот текст (название, стоимость, ингредиенты) перенести в описание под публикацией.
2. В аккаунтах заведений общепита или кафе важно показывать:
- сами блюда;
- интерьер заведения;
- также можно знакомить с персоналом.
Например, шеф-повар может поделиться любимым рецептом. Если добавить людей, то аккаунт может стать живее, интереснее, он будет вызывать больше доверия.
Пример такой публикации — шеф-повар «Дэдико» в видео делится рецептом лагмана.
3. Советуем чередовать фотографии: крупный план, дальний, средний. Вот пример из ваших фото, здесь поочерёдно мы подобрали средний, крупный и дальний планы.
4. Важно публиковать фотографии в хорошем качестве, желательно, сделанные не на телефон, а на камеру. Также советуем публиковать именно вертикальные фотографии (а не квадратные или горизонтальные). Так фотография в ленте будет занимать больше места на экране у пользователя.
5. Советуем убрать из правой нижней части картинок изображение поварёнка. Так как он повторяется на всех публикациях — теряется смысл. Если вы хотите, чтобы подписчики видели, что это именно ваш аккаунт, то не переживайте, они могут запомнить вас по аватару.
6. Часть фотографий сделана с жёлтым оттенком и при искусственном освещении. Советуем обратить на это внимание. Например, можно купить кольцевую лампу (ту, что используют для записи TikTok) — у этой лампы хороший рассеянный свет и она поможет сделать фотографии лучшего качества.
Оживить аккаунт помогут сторис
Также советуем не писать подобные тексты на фотографиях, и вот почему: пользователю нужно приложить усилия, чтобы переписать номер и вбивать его заново. Телефон лучше указать в описании профиля.
- Торты и выпечку советуем фотографировать без упаковки — так она будет смотреться аппетитнее. На самом деле хорошо, что вы показываете упаковку как доказательство соблюдения гигиенических норм, но для этого можно сделать отдельную публикацию, а все остальные фотографии десертов и выпечки делать без упаковки.
- На фотографии можно добавить детали. Например, рядом с тортом поставить чашку чая, положить конфеты. Рядом с салатом положить чеснок, специи, травы, свежие овощи. Если это хлеб, то положить его на однотонное полотенце, рядом положить, например, колосок.
- Такие фото тоже не выглядят аппетитными. Чем их можно заменить? Как вариант, выложить фотографию простого десерта, сделанного из этого теста, написать рецепт, а в конце добавить информацию о том, что тесто можно приобрести у вас + призыв это сделать.
- Не бойтесь соединять и фотографировать блюда вместе. Например, выбрать салат, суп и второе, которые лучше всего подходят друг к другу и предложить подписчикам попробовать. У вас есть подобные посты, хорошо бы их доработать и добавить описание.
- Как ещё можно улучшить визуальный контент? Подсмотрите стиль ведения у аккаунтов, которые вам нравятся. Наймите фотографа, вкусу которого вы доверяете, и попросите его красиво отснять блюда в самой лучшей подачи, которая возможна именно в вашем заведении. Фотограф или дизайнер могут помочь сформировать общий вид ленты. В целом, если вы визуально понимаете, что вы хотите видеть (или не понимаете, но действующий актив в виде аккаунта вам важен), но не можете реализовать желаемое своими силами, советуем обратиться к SMM-специалистам, если есть такая возможность.
- Не забывайте о Stories, они помогут вам оживить аккаунт — а это необходимо делать сейчас в первую очередь. Можно воспользоваться редакторами типа Mojo или Unfold, оформить там фотографию в нужном формате и регулярно выкладывать «Блюдо дня».
Что в вашем аккаунте хорошо:
- Есть фотографии интерьеров, сразу можно сложить впечатление о заведении.
- Вы показываете все блюда: первые, вторые, выпечку. Это помогает сразу понять меню заведения.
- Здорово, что на последних двух публикациях появился единый стиль, а также прослеживается концепция — блюда на черном фоне, минимализм.
- Простой, понятный, довольно узнаваемый аватар.
Вот несколько аккаунтов, которые мы советуем посмотреть для вдохновения.
Удачи!
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