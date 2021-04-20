Бизнес-аккаунт дня: нижнекамское кафе-пекарня

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 45

«Делать своих гостей сытыми и счастливыми — наша главная цель», — под таким девизом начала работать пять лет назад в Нижнекамске пекарня «Ralf». Повышенный спрос на схожую с домашней выпечку позволил владельцам открыть через три года кафе с одноименным названием в одном из городских торговых центров. Вместе с ее открытием был создан и бизнес-аккаунт в «Инстаграм», который стал очередным участником спецпроекта «Реального времени». Советы по развитию профиля в соцсети дают специалисты одного из крупных СММ-агентств Татарстана.

«Домашняя кухня»

В меню этого нижнекамского кафе более 25 видов разных блюд. Здесь можно купить свежий хлеб и батоны, испеченные по классическим рецептам без улучшителей вкуса и прочих искусственных добавок.

Пироги с разнообразной начинкой, пирожки жареные и печеные, кексы — все, что есть в ассортименте, можно заказать домой или в офис. Если нет времени готовить ужин, то в павильонах «Ralf» всегда можно купить пельмени или манты, приготовленные поварами кафе.



Сегодня бизнес-профиль кафе-пекарни анализируют эксперты одного из ведущих СММ–агентств Татарстана Fragency, которое работает с компаниями федерального и регионального уровня, а также с госкорпорациями. Комментарии дают менеджеры проектов Ксения Иванова и Катерина Романова.

Визуальному контенту нужна большая работа

Видно, что аккаунтом давно никто не занимался, и непонятно, работает ли заведение. Пользовательских комментариев в аккаунте мало. Поэтому подтверждать или опровергать тезис о «всегда свежей вкусной еде» получится лишь на собственном опыте. Еда из столовых обычно не вызывает приятных воспоминаний: многие ассоциируют её со школьными буфетами и их чаем в огромных металлических вёдрах, с кое-где поломанными подносами, неприятным запахом, который преследует тебя весь день. Но в последние несколько лет появилось много отличных столовых, которые пытаются менять этот стереотип. Советуем для примера посмотреть страницу столовой «Пит и Поль» (особенно контент за 2020-й год). Посмотрите, такая подача контента идёт вразрез с тем, что обычно ожидают от столовых







Это пример того, как стоит уходить от ассоциаций, которые не вызывают аппетита. Возможно, написанные от руки ценники, жестяные поддоны и легендарная пицца, как в школе, для кого-то — часть приятной ностальгии. Но в целом с визуальным контентом предстоит большая работа.

В аккаунте, конечно, есть и плюсы. Описание профиля оформлено понятно и лаконично, есть ссылка на форму для заказа. Highlights не много, но видно, что над их оформлением и над оформлением меню поработали. К плюсам мы также относим тексты в ленте: при обилии хештегов и информации о заведении после основного текста в каждом посте чувствуется, что писали их с душой.



Теперь наши советы по работе с визуальным контентом:



1. Такие фотографии лучше делать без ценника с информацией о блюде, а этот текст (название, стоимость, ингредиенты) перенести в описание под публикацией.





2. В аккаунтах заведений общепита или кафе важно показывать:

сами блюда;

интерьер заведения;

также можно знакомить с персоналом.

Например, шеф-повар может поделиться любимым рецептом. Если добавить людей, то аккаунт может стать живее, интереснее, он будет вызывать больше доверия.

Пример такой публикации — шеф-повар «Дэдико» в видео делится рецептом лагмана.

3. Советуем чередовать фотографии: крупный план, дальний, средний. Вот пример из ваших фото, здесь поочерёдно мы подобрали средний, крупный и дальний планы.

4. Важно публиковать фотографии в хорошем качестве, желательно, сделанные не на телефон, а на камеру. Также советуем публиковать именно вертикальные фотографии (а не квадратные или горизонтальные). Так фотография в ленте будет занимать больше места на экране у пользователя.



5. Советуем убрать из правой нижней части картинок изображение поварёнка. Так как он повторяется на всех публикациях — теряется смысл. Если вы хотите, чтобы подписчики видели, что это именно ваш аккаунт, то не переживайте, они могут запомнить вас по аватару.



6. Часть фотографий сделана с жёлтым оттенком и при искусственном освещении. Советуем обратить на это внимание. Например, можно купить кольцевую лампу (ту, что используют для записи TikTok) — у этой лампы хороший рассеянный свет и она поможет сделать фотографии лучшего качества.

Оживить аккаунт помогут сторис

Также советуем не писать подобные тексты на фотографиях, и вот почему: пользователю нужно приложить усилия, чтобы переписать номер и вбивать его заново. Телефон лучше указать в описании профиля.

Торты и выпечку советуем фотографировать без упаковки — так она будет смотреться аппетитнее. На самом деле хорошо, что вы показываете упаковку как доказательство соблюдения гигиенических норм, но для этого можно сделать отдельную публикацию, а все остальные фотографии десертов и выпечки делать без упаковки.

На фотографии можно добавить детали. Например, рядом с тортом поставить чашку чая, положить конфеты. Рядом с салатом положить чеснок, специи, травы, свежие овощи. Если это хлеб, то положить его на однотонное полотенце, рядом положить, например, колосок.

Такие фото тоже не выглядят аппетитными. Чем их можно заменить? Как вариант, выложить фотографию простого десерта, сделанного из этого теста, написать рецепт, а в конце добавить информацию о том, что тесто можно приобрести у вас + призыв это сделать.

Не бойтесь соединять и фотографировать блюда вместе. Например, выбрать салат, суп и второе, которые лучше всего подходят друг к другу и предложить подписчикам попробовать. У вас есть подобные посты, хорошо бы их доработать и добавить описание.

Как ещё можно улучшить визуальный контент? Подсмотрите стиль ведения у аккаунтов, которые вам нравятся. Наймите фотографа, вкусу которого вы доверяете, и попросите его красиво отснять блюда в самой лучшей подачи, которая возможна именно в вашем заведении. Фотограф или дизайнер могут помочь сформировать общий вид ленты. В целом, если вы визуально понимаете, что вы хотите видеть (или не понимаете, но действующий актив в виде аккаунта вам важен), но не можете реализовать желаемое своими силами, советуем обратиться к SMM-специалистам, если есть такая возможность.

Не забывайте о Stories, они помогут вам оживить аккаунт — а это необходимо делать сейчас в первую очередь. Можно воспользоваться редакторами типа Mojo или Unfold, оформить там фотографию в нужном формате и регулярно выкладывать «Блюдо дня».



Что в вашем аккаунте хорошо:

Есть фотографии интерьеров, сразу можно сложить впечатление о заведении. Вы показываете все блюда: первые, вторые, выпечку. Это помогает сразу понять меню заведения. Здорово, что на последних двух публикациях появился единый стиль, а также прослеживается концепция — блюда на черном фоне, минимализм. Простой, понятный, довольно узнаваемый аватар.

Вот несколько аккаунтов, которые мы советуем посмотреть для вдохновения.



Удачи!