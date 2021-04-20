«Ак Барс Дом»: семьи наших жителей растут вместе с нами

Выбирая новую квартиру в том или ином жилом комплексе, покупатель недвижимости, как бы пафосно это ни звучало, выбирает стиль жизни. Несмотря на то, что в целом переезд и новоселье в основной массе события радостные и предвещают начало нового жизненного этапа, покупатель, выходя из зоны комфорта, подстраивается под новые условия и вовлекается в процесс жизни новой комьюнити и среды. Сегодня этот тренд стал уже скорее образом жизни, трансформировавшись из временного и модного явления в простой и понятный жизненный уклад среднестатистического горожанина.

Что важно покупателю? Этот вопрос пора немного изменить и сформулировать теперь так — что выбирает покупатель? Несколько лет назад именно с подачи девелоперов и в частности «Ак Барс Дом» появилось такое понятие как семейные микрорайоны, один из ярких и удачных примеров которого жилой комплекс «Казань XXI век». Покупателю важны не только садики, школы и инфраструктура в целом, но и понятная концепция будущей жизни, процессы ее профессионального управления и развития как самостоятельной территории. Сегодня покупатель определяет для себя стиль жизни и выбирает готовые концептуальные решения с целью снижения временных и материальных затрат.

Покупателю жилья важна не только инфраструктура, но и продуманные концептуальные решения, отвечающие его стилю жизни.

Именно поэтому нам важно понимать потребности жителей жилых комплексов, застройщиками которых выступила «Ак Барс Дом». Более того — стремиться их предугадывать.

Мы являемся группой компаний полного цикла, осуществляя весь комплекс работ — от проектирования, производства строительных материалов и самого строительства до социокультурного проектирования и эксплуатации наших объектов. Сегодня мы отходим от управления жилыми комплексами как просто домами. Для нас в приоритете — управление пространством и территорией для жизни всего комплекса. Наша управляющая компания «Всегда рядом» не только оказывает услуги по обслуживанию и содержанию общего имущества домов, но и осуществляет сервисное обслуживание жителей жилых комплексов.

Чтобы лучше понять потребности жителей, управляющая компания «Всегда рядом», обслуживающая все жилые комплексы «Ак Барс Дом», провела исследование среди жителей.

ЖК «Светлая долина», по результатам исследования которой выяснилось, что 34% опрошенных жителей при выборе квартиры обращают внимание на наличие и качество работы УК. Мы считаем, что современная управляющая компания должна не только закрывать ряд важных вопросов в сегменте жилищного сервиса, но и смотреть на несколько лет вперед, понимать, как будет развиваться территория ЖК через 3, 5, 10, 25 лет.

Современный покупатель предъявляет ряд требований не только к объекту недвижимости — квартире или дому, но и ко двору, улице, даже несмотря на то, что он не планирует гулять на придомовой территории. Современному покупателю важны дворы без машин, с видеонаблюдением и охраной, безопасные детские площадки, открытый диалог с общественностью, жителями, экспертами. Как девелоперы мы стараемся следовать этим принципам в нашей ежедневной работе и поэтому предъявляем повышенные требования к безопасности и экологичности детских площадок, руководствуясь принципами создания рекреационных пространств с учетом детской психологии и с использованием методических решений.

Жителям важны дворы без машин, с видеонаблюдением и охраной, безопасные детские площадки, пространства для семейного досуга.

Мы считаем, что среда, в которой живет и играет ребенок как юный житель — один из ключевых факторов развития и становления личности, потому что она напрямую влияет на его мотивацию и успеваемость.



Мы не оторваны от реальности наших жилых комплексов и понимаем, что вопросы, возникающие в ежедневной операционной деятельности, необходимо решать в режиме диалога. Собрание с жителями и представителями управляющей компании, организация праздничных мероприятий для жителей — необходимые инструменты для создания эффективных коммуникаций.

В помощь им мы создаем умное управление жилым фондом и развиваем партнерские сервисы с помощью экосистемы цифровых сервисов для жильцов — это важнейший фокус на будущий год направления цифровой трансформации. Мы хотим, чтобы жителю было удобно пользоваться цифровыми сервисами, чтобы житель мог со своего телефона видеть и контролировать работу управляющей компании, посмотреть по видеокамерам, как играет ребенок на детской площадке, как открыть ворота, как получить доступ к счетчикам. Все это у нас в работе и уже скоро будет доступно нашим жильцам в мобильном приложении. Простота и комфорт для наших жителей — цели данных изменений.

Наша комплексная работа с жителями выстраивалась на протяжении нескольких лет, и сейчас мы наблюдаем следующую тенденцию — семьи, которые живут в наших ЖК «Светлая долина», «Солнечный город», «Казань XXI век» в дальнейшем выбирают новое, более просторное жилье в том же комплексе, в котором жили до этого по причине достойной работы тандема управляющей компании и застройщика. Мы растем вместе с семьями наших жителей, и это, безусловно, приятно наблюдать и понимать.

В маркетинге это называется повторными покупками, в данном случае в рамках одного и того же жилого комплекса это имеет четкое обоснование. Как правило, жителям очень некомфортно менять район жилья, так как это влечет смену школы, садика, привычного образа жизни. Поэтому для нас очень важно создать условия, в которых жильцы остаются с нами долгие годы. К примеру, молодая пара приобрела двухкомнатную квартиру, а затем, с учетом счастливого прибавления в семье, остаётся с нами и переезжает, допустим, уже в трехкомнатную в соседнем доме.

Мы как застройщики стремимся создать условия, при которых жильцы полюбят свой микрорайон и останутся здесь на долгие годы. А при желании расширить жилплощадь — приобретут квартиру побольше в своем же или соседнем доме.

На протяжении нескольких лет мы стремимся к созданию определенной цикличности покупок наших клиентов, с трендом на расширение площади и увеличения семьи. Наша любимая концепция застройки жилого комплекса — семейный микрорайон, в котором создается среда для развития отдыха для всех возрастов, интересов и уровня социальной вовлеченности. Наши предложения покрывают любые потребности — от небольших студий, однокомнатных квартир для студентов до больших квартир для семей с двумя и более детьми. Рядом создается социальная среда, которая позволяет не переживать о школе, детсадах, поликлиниках. Мы инициируем постоянное развитие дорожной инфраструктуры — там, где раньше были пробки, в разумные сроки появляются новые дороги и удобные развязки. Мы хотим делать жизнь наших жителей комфортной, интересной и насыщенной, тем самым воплощая наш слоган «Дом там, где мы».

Партнерский материал