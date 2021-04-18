Рафаэль Хакимов: «Татарское нашествие не могло быть причиной деградации и отсталости Руси»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 23-я

Фото: wikipedia.org (В. Максимов «Монголы у стен Владимира»)

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



Древнерусские княжества в XIII веке

Упадок Киевской Руси начался во второй половине XII века, поскольку торговый путь «из варяг в греки» утратил свое значение. Причиной стали крестовые походы шведов, немцев и литовцев. Русь была фактически расколота на две соперничающие династии — западную и восточную. И такое противостояние определенное время сохранялось.

Татарское нашествие не могло быть причиной деградации и отсталости Руси. Петр Савицкий писал: «Русь начала XIII века являет картину ничтожества: в сравнении с Западом — различие масштабов, десятикратное, стократное, подлинная «отсталость», возникающая не вследствие, но до татарского ига!».

До появления татар Русь представляла собой ряд княжеств, неуклонно изолирующихся друг от друга и дробящихся внутри себя. В 1097 г. в Любече состоялся княжеский съезд, где было решено, что «каждый да держит отчину свою». Князья поклялись нерушимо соблюдать новый принцип и в том целовали крест. Так Русь превратилась в конфедерацию независимых государств.

Карта Киевской Руси около 1160 года. Илл.: wikipedia.org

Постепенно обособились Северо-Восточная Русь и юго-западные земли (Волынь, Киевщина и Галиция), Черниговское княжество, выделились Смоленск, Турово-Пинская земля, обрел полную независимость Новгород. Не было единства ни в государстве, ни в церкви. В 1216 г. в Ростово-Суздальской земле «пошли сыновья на отца, отцы на детей, брат на брата, рабы на господина, а господин на рабов», свидетельствует летописец. Муромско-Рязанские земли, отделившись от земель северских еще при Владимире Мономахе, сами, в свою очередь, подверглись дроблению. В результате к началу XIII века на Чернигово-Северских землях теснились уделы князей, воевавших друг с другом.

Таким образом, за сто лет до появления татаро-монгол отдельные княжества занимались уничтожением друг друга, причем совершенно непонятно ради каких целей. «Только образ Александра Невского несколько прикрывал ужас одичания и братского озлобления, слишком часто прорывавшегося в среде русских правителей, родных или двоюродных братьев, дядей и племянников», — писал В.О. Ключев­ский.

Причины нашествия татар

Сегодня о нашествии татар знают все, и в этом никто не сомневается. Ничего доказывать не нужно, а переубеждать бесполезно. Но ведь на «завоеванной» Руси так и остались править Рюриковичи! Иначе говоря, завоевания НЕ БЫЛО! Изначально не было и дани. «Иго» появилось в силу нежелания князей сотрудничать с татарами, поскольку они дружили с врагами татар — половцами. Русские опасались, что половцы не устоят перед врагом, а затем будут участвовать на стороне врага в войне, которая, представлялась неизбежной. Поэтому русские решили выступить против ордынцев в союзе с половцами.

Ордынцы предлагали дружбу, но русские убили ханских послов. Хан отправил новых послов, но и те были убиты. Убийство послов по «Великой Ясе» — серьезное преступление. За это должен был нести наказание город. Достаточно вспомнить, что разгрому Хорезма Чингисханом также предшествовало убийство ханских послов. Так что война была неизбежна.



Оборона Козельска. Миниатюра из русской летописи. Илл.: wikipedia.org

«Нашествие» татар первоначально не предполагало захвата Руси. Ордынцы так и не оккупировали русские княжества, расположенные по течению Волги, важного торгового пути между западом и востоком. Не предприняли они даже попыток захватить Новгород, один из важнейших торговых центров Средневековья.

Однако после разгрома Волжско-Камской Булгарии татарские войска форсировали Волгу и разделились на два крыла. Одна часть во главе с Мункэ преследовала половцев, которых принял король Венгрии под свою защиту. Другая часть во главе с Бату-ханом окружала половцев со стороны русских земель. Бату-хан потребовал пропустить его через русские княжества, дать продовольствие и лошадей. Но получил от многих отказ. Например, рязанские князья ответили: «Убьете нас — все будет ваше». В результате Бату-хан захватил Рязань, Владимир, Торжок на северо-востоке, Козельск, Южный Переяславль, Чернигов, Киев, Колодяжин и Каменец на юге, Галич и Владимир-на-Волыни на юго-западе. Относительно остальных одиннадцати городов, про которые сообщается, что они были захвачены татарами, нет конкретных данных.

НН. Воронин считает, что Ярославль, Ростов, Углич, Кострома, Северный Переславль, Тверь и «другие города» сдались без боя и не были разрушены татарами. Северная часть Великого княжества Владимирского уцелела, благодаря своевременным переговорам с предоставлением наступающей татарской армии провианта и коней.

«Рязань больше пострадала от суздальцев, чем от татар»

В литературе пишут о героическом сопротивлении Рязани. К моменту вторжения татар Рязань была довольно большим городом по меркам древней Руси (6—8 тыс. жителей) и хорошо укрепленной крепостью: периметр оборонительных сооружений достигал 3,5 км. Но для многочисленной армии Бату-хана она не представляла серьезного препятствия.

Рязань больше пострадала от суздальцев, чем от татар. А после ухода татар Рязань быстро восстановилась, что подтверждают археологические раскопки.

Новгородская республика, Полоцкое, Смоленское и Турово-Пин­ское княжества не были затронуты татарами. Они не оставляли гарнизонов, а потому с их уходом жизнь возвращалась в обычное русло.

Взятие Киева монголами. Миниатюра из летописи. Илл.: wikipedia.org

Плано Карпини, побывавший в районе Киева 5 лет спустя после падения города, говорит, что от Киева «почти ничего не осталось, в настоящее время [1245 г.] в нем едва насчитывается 200 домов, а его население содержится в полном рабстве». Это свидетельство Плано Карпини цитируется постоянно. Однако Ипатьевская летопись, ярко описывающая взятие Киева, не содержит сведений о разрушении каких-либо зданий, ни даже о массовом избиении жителей. Леврентьевская летопись о падении Киева упоминает вскользь, а Новгородская летопись просто игнорирует это событие.

Это неудивительно, поскольку Киев еще до татар трижды разрушался самими русскими. По словам авторитетного русского историка С.Ф. Платонова «появление же татар нанесло ей лишь окончательный удар». Киев уже был в руинах. «До Батыя, а точнее в 1169 г., Киев опустошил Андрей Боголюбский, отдавший столицу Руси на трехдневный грабеж своим ратникам, как поступали только с чужими городами. В 1203 г. то же самое сделал и князь Рюрик Ростиславич Смоленский, которому содействовал князь Игорь Святославич, герой «Слова о полку Игореве». Так что Батыю мало что осталось от Киева…». Когда Бату-хан подошел к Киеву, то князь бежал, поскольку защищать город было некому. Татарам уже нечего было разрушать, но страшилки гуляют до сих пор.

«Погибель земли русской» была фактом задолго до появления Бату-хана

По свидетельству Плано Карпини, Рашид ад-Дина и Ибн-ал-Асири татары систематически угоняли опытных ремесленников и мастеровых, что отчасти было правдой. Но только отчасти, поскольку в русских княжествах в целом падения ремесленного производства не наблюдалось. Что касается сельского хозяйства, то, как указывает Б.А. Рыбаков, татары осмотрительно оставили крестьян в покое, чтобы те могли, в том числе, и снабжать их продовольствием. После нашествия Батыя никто дань в русских княжествах не платил, поскольку татарские войска просто прошли через русские земли. Дань начали платить 20 лет спустя.

«Погибель земли русской», о чем неизменно пишут учебники, не могла быть следствием татарского нашествия, она была фактом задолго до появления Бату-хана и стала результатом постоянных нашествий русских князей на земли друг друга.

Батый на средневековом китайском рисунке XIV века. Илл.: wikipedia.org

«Каковы были непосредственные результаты татарского нашествия? — спрашивает Д. Феннел. — Как это часто бывает в ранней русской истории, письменные источники содержат поразительно мало сведений, позволяющих сделать какое-либо обоснованное заключение о реальном ущербе, политическом, культурном или экономическом, нанесенном татарами. Нет никаких указаний на численность потерь среди дружинников или гражданского населения, мы не знаем, сколько было захвачено в плен. Летописцы, путешественники и историки того времени упорно отказываются привести хотя бы преувеличенные цифры: они либо хранят молчание, как в случае с Киевом, либо пугают своих читателей беспомощными гиперболами… Археологические данные о физическом уничтожении и культурном притеснении слишком скудны, чтобы дать сколько-нибудь реальную картину состояния русских городов и сельской местности после нашествия».

Словом, отношения русских с татарами — это только часть непростой истории Руси. Некоторые русские князья, кстати, больше смотрели на Европу, а не на Восток. Новгород и Псков были не прочь присоединиться к Швеции — самой цивилизованной на то время стране Европы. Польша активно вмешивалась в московские дела.

