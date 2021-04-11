Рафаэль Хакимов: «В советское время власть насаждала теорию булгарского происхождения татар»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 22-я

Фото: «Защитники Волжской Булгарии». Художник Ильдус Муртазин

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



Татары? Булгары? Болгары?

На востоке Евразии осколками тюркских каганатов стали ранние татарские государства, а на западе образовались Болгария Дунайская и Волжско-Камская Булгария.



Потомки гуннов, болгары, переселившиеся на Дунай из Причерноморья, вначале говорили на тюркском языке, первые их правители звались ханами. Среди них самый знаменитый хан Аспарух — третий сын хана Великой Болгарии Кубрата. Ханы (эльтеберы) Волжской Булгарии и Дунайской Болгарии были родными братьями. Однако славянское окружение на Дунае со временем стало преобладающим, болгары перешли на болгарский язык и приняли православие. Само название сохранилось, поскольку болгары оставались правящей верхушкой. Болгары своей прародиной считают Поволжье, а мы смотрим на Алтай как на прародину болгар. От Дуная до Алтая — территория, где кочевали предки татар, строили города и оставляли памятники культуры.



В советское время власть насаждала теорию булгарского происхождения татар. В 1953 году провели специальную всесоюзную конференцию на эту тему и закрепили булгарскую версию как единственно верную. В республике появилось шумное и бестолковое движение «булгаристов». Они меняли паспорта, отказываясь от самоназвания «татарин», а при переписи населения записывались «булгарами». При этом очень гордились такой записью. В результате, правда, попадали в графу «болгары».

При следующей переписи национальность не учитывалась, и булгаристы остались без мотивации, после чего движение сошло на нет.

Посол Ибн Фадлан у эльтебера Булгарии Алмуша. Фрагмент картины Булата Гильванова

Небулгарская архитектура Болгара

С перестройкой стало возможным изучение истории Золотой Орды, и она стала доминировать в исследованиях. Особенно старались археологи, они усиленно занимались раскопками Болгара. Туристы воспринимают сохранившиеся мечети, мавзолеи и фундаменты домов как постройки древних болгар. На самом деле все это остатки золотоордынского города, который строили при Бату-хане в качестве его резиденции. От булгарского периода в Татарстане ничего архитектурного не сохранилось — только археология. И вот эти археологические находки идентичны тем, что находят в Плиске.

Было бы неправильно отвергнуть булгарский период в угоду Золотой Орде. Для своего времени Волжская Булгария была одним из сильнейших государств Восточной Европы. У нее было немало славных страниц. Это была страна городов, среди которых выделялись Биляр, Булгар, Джукетау, Сувар, возникшие благодаря торговле, производимой по Каме и Волге.

Булгарская армия могла позволить себе самое современное по тем временам оружие. Как писал арабский автор 10 века, «булгары ездят верхом, имеют кольчугу и полное вооружение». А князь Владимир во время своего похода на Волжскую Булгарию и вовсе усомнился в возможности подтвердить соглашения своего отца и добиться от булгар уплаты дани: «обутые в сапоги болгары дань давать не будут, надо искать лапотников». После этого Киевская Русь заключила «Вечный мир» с Булгарией.



Фото: Максим Платонов

Поездка в Болгар как малый хадж

В советское время трудно было попасть в Мекку. Поэтому поездка в Болгар считалась чем-то, вроде малого хаджа. Моя набожная бабушка мечтала побывать там. Летом мы поплыли на теплоходе к берегам Камы.

Камское устье походило на море — берегов не видно. Вся эта ширь создавала эпическое настроение. От пристани к развалинам городища нужно было идти пешком. Мы поднимались по склону в ожидании чего-то волнующего. В то время еще не было удобных дорожек, ухоженных площадок и киосков с минералкой. Мы просто шли пешком по священной земле, которая хранила память о наших предках. После дождя берега размывало, и какие-то артефакты могли вылезти наружу, так что можно было случайно найти ордынскую монетку, а если повезет — наконечник стрелы. Сейчас все закатали под асфальт.

И вот показался минарет. Подойдя к забору Малого минарета, бабушка с трепетом открыла калитку ограды и тут же упала на колени, долго молилась, а затем сказала:

— Теперь моя душа попадет в рай.



Я решил подняться на минарет. По старинным ступеням, держась за тысячелетние камни, полный благоговения взобрался на самый верх. Не успел выйти на площадку, как стая птиц с шумом разлетелась через узкие окна. Все это придавало таинственности, наполняло сердце трепетом. Наконец, я добрался до выхода на площадку, откуда в древности муэдзин призывал к молитве. И тут я увидел закат. Эпические просторы и древние камни минарета создавали ощущение слияния с героическим прошлым.



Фото: ru.wikipedia.org / Alaexis

Булгарское государство оказало сильнейшее влияние на формирование не только татар, но и всего Поволжья. Принятие ислама, первые сахабы, путешествие Ибн Фадлана сегодня воспринимаются как легендарные события. Волжско-Камская Болгария располагалась у слияния больших рек Камы, Волги и Вятки. Они были важнейшими торговыми путями. Здесь кочевая культура соединялась с оседлой, что впоследствии определило характер Золотой Орды, соединившей Великую Степь с реками как транспортными путями.

Тюркские племена селились на Средней и Нижней Волге с незапамятных времен, но поворотным событием стало принятие ислама в 922 году в качестве официальной религии Волжско-Камской Болгарии. Благодаря такому шагу Булгария получила поддержку со стороны Багдада и перестала платить дань Хазарскому каганату. Вслед за этим молодое государство получило международное признание, что было зафиксировано фактом приезда посольства Ибн-Фадлана в Волжско-Камскую Болгарию. В 1236 году Булгарское государство вошло в состав Улуса Джучи.



Разведка боем

В советское время с гордостью рассказывали, как булгары в течение пятнадцати лет сдерживали натиск татаро-монгольских полчищ. Это совсем не так. Столкновение татарских войск и булгар было на самом деле, но это был разведывательный рейд Субедэя. Правда, он в ходе этой разведки покорил Грузию и разбил войска булгар, но перед ним не стояла задача завоевания Булгарии или еще каких-то земель. Он занимался изучением местности, переправ, выяснением наличия пастбищ и крепостей. А когда вслед за ним пришла армия во главе с Бату, ни о каком сопротивлении ни булгар, ни русских, не могло быть и речи.

Волжская Булгария была значимым государством Восточной Европы, но она не приобрела мировой значимости. Ее сопротивление нашествию Бату-хана явно преувеличено. У Булгарии не было необходимых ресурсов. В то же время для Бату-хана она стала плацдармом для похода на Запад. То, что мы видим сегодня в Болгаре, — это ставка Бату-хана, отстроенная его зодчими. Чингисхан своему сыну Джучи поставил цель: завоевать земли в западном направлении — в том, «куда ступят копыта татарских коней». Эта миссия выпала на долю Бату.

Фото: Максим Платонов

Как-то в Болгаре давали представление из истории Волжско-Камской Болгарии. С одной стороны на крепостных стенах сражались защитники, с другой штурмовали враги. Минтимер Шаймиев спросил у меня:

— А которые «наши»?

— И те, и другие, Минтимер Шарипович. У нас непростая история.

