Видео недели: приземление космонавтов, пожар в Нижнекамске и учения спасателей

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Привет из космоса

В День космонавтики российский космонавт, уроженец Бугульмы Сергей Рыжиков, передал с МКС привет нижнекамскому детскому саду №66. Видео опубликовал в своем Instagram мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Земля уже не в иллюминаторе



А утром 17 апреля Рыжиков и его коллеги — Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс — вернулись с МКС на Землю, закончив полугодовую вахту на орбите. Они благополучно приземлились в казахстанской степи, прямую трансляцию приземления вел «Роскосмос».

Огонь уничтожил квартиру в общежитии Нижнекамска



Житель Нижнекамска, ставший очевидцем пожара, произошедшего в пятницу вечером, выложил видео в соцсети. На нем видно, как из окон комнаты на 5-м этаже в девятиэтажном общежитии на пр. 30 лет Победы вырываются языки пламени и валит черный дым. Пострадавших во время пожара не было — пожарная бригада, прибывшая на вызов, успела спасти из горящей квартиры ее хозяйку.

В Казани ребенок провалился под лед



Двое казанских школьников решили прогуляться по льду озера Кабан — он не выдержал, и один ребенок провалился в воду. Мальчику повезло, что произошло это около берега, и он сумел вовремя выбраться из холодной воды. Инцидент попал в объектив камеры прохожей, которая хотела заснять закат.

Тяжело в учении — легко в бою



Сотрудники республиканского МЧС на этой неделе провели в Казани командно-штабные учения. По легенде учений, в результате резкого повышения температуры воздуха и обильного снеготаяния произошел резкий подъем уровня воды на реке, что привело к подтоплению жилых домов в двух поселках. Силы и средства МЧС и аварийных служб были подняты по тревоге и приступили к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

На Каме начался ледоход



Во вторник на участке Камы ниже Нижнекамской ГЭС в районе Нижнекамска и Елабуги начался ледоход. В этом году лед тронулся на месяц позже, чем в 2020-м. На дрейфующие льдины пришли посмотреть сотни нижнекамцев, выкладывая видео в соцсети. Буквально за сутки река практически полностью освободилась от льда.

Татар, алга!



В начале недели президент Татарстана Рустам Минниханов в своем аккаунте в «Инстаграм» опубликовал клип известного татарского певца Артура Исламова. Глава республики поставил аналогичный названию песни хештег #татаралга, добавив «Татар алга! Бары тик алга!». За неделю пост набрал почти 99,5 тысячи просмотров и больше 300 комментариев.

Гагарин на фасаде «Бурдж-Халифы»



12 апреля на фасаде высочайшего небоскреба мира в Дубае 3 минуты проецировался портрет легендарного советского космонавта Юрия Гагарина в знаменитом скафандре с надписью «СССР» на шлеме. Изображение сопровождалось текстом на разных языках, рассказывающим о знаменательной дате.

Привет болельщикам



Капитан «Авангарда» Алексей Емелин накануне решающего матча серии плей-офф с казанским «Ак Барсом» в своем аккаунте в соцсети «Инстаграм» обратился к болельщикам омского хоккейного клуба. В нем он сообщил, что чувствует себя намного лучше.

Похороны в прямом эфире



Накануне в Лондоне состоялась траурная церемония похорон принца Филиппа — супруга королевы Великобритании Елизаветы II. Он умер еще 9 апреля, за два месяца до своего 100-летия. По желанию принца, похороны не будут иметь государственный статус — в них приняли участие только его родные.

Доминик Торетто возвращается



В Сети на неделе появился новый трейлер девятой части гоночной эпопеи «Форсаж». В этот раз в фильме врагом Доминика Торетто окажется его брат, также сценаристы решили вернуть в команду гонщика Хана Лю, который считался погибшим после событий третьего фильма. В прокат лента должна была выйти еще в прошлом году, но «Форсаж 9» выйдет 20 мая в России — на месяц раньше, чем в США.