УНИКС вновь в Евролиге! Казанцы выиграли у «Виртуса» в главном матче сезона

Казанцы нанесли второе поражение непобедимой Болонии и пробились в финал Кубка Европы

В третьей и решающей игре полуфинальной серии Кубка Европы, которая накануне вечером проходила в Болонии, УНИКС вряд ли можно было назвать фаворитом. На стороне итальянцев своя площадка, статистика побед на этом паркете и звездный состав. Однако УНИКС в этот день был машиной, которую не сумел перебороть даже Джоржиевич с Теодосичем под рукой. Первым поражением в турнире на своем паркете «Виртус» лишился шансов на Евролигу, а Казань туда официально возвращается после четырехлетнего перерыва. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги главного матча сезона для УНИКСа.

Скрытый финал Кубка Европы мы уже увидели

— «Виртус» — очень опытная команда и выдала уникальную серию побед в Кубке Европы, но я не думаю, что это так важно. Важна только следующая игра, и неважно, что было до нее. Неважно даже, что будет после нее, — философски размышлял Прифтис после второй ответной игры в Казани.

Действительно, практически безупречная «Виртус Болонья», которую еще никто до УНИКСа в нынешнем евросезоне не выигрывал, впервые оступилась в пятницу, на паркете казанского «Баскет-холла». Когда вернулась домой, без своих лидеров легко разобралась с «Триесте».

Итальянская команда явно переросла уровень Еврокубка, и вылет от УНИКСа, а значит, и непопадание на следующий сезон в Евролигу, бесспорно является полным крахом для Саши Джорджевича и всей итальянской команды, нашпигованной бывшими звездами НБА и Евролиги.

Фото: vk.com/unicsbasket

Еще один сезон в Кубке Европы для итальянцев — сродни наказанию, или, если уж речь зашла об итальянском, чистилищу по Данте, в котором «Виртус» больше находиться был не намерен. Свою чистку и путь в «Евро-рай» она зарабатывала сезоном с девятнадцатью победами кряду.

С другой стороны, не такой безупречный на стадиях группового этапа и в топ-16 УНИКС уже с первой итальянской игры продемонстрировал всю свою мощь, и стало очевидно — если кто-то и остановит «Виртус» в этом турнире, то Казань. Во втором матче это уже удалось на практике. А вчера Прифтис и Ко забили последний гвоздь в крышку болонского гроба.

По сути, мы с вами увидели настоящий скрытый финал Кубка Европы, где сошлись главные ее бриллианты, достойные оба идти на повышение в Евролигу. Жребий свел фаворитов турнира с его «теневым» фаворитом, и УНИКС оказался сильнее и удачливее.

Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС уже в апреле одержал главную победу в сезоне

Интересно, что проход «Болоньи» в полуфинальной серии и попадание в финал Кубка Европы уже гарантировал попадание в главный европейский турнир следующего сезона Евролигу.

Дело в нюансах регламента турнира. Еще в начале недели стало известно, что действующий победитель Кубка Европы — испанская «Валенсия» — не попадет в плей-офф Евролиги. Так что по регламенту главного турнира Европы оба участника финала Кубка Европы попадают в Евролигу. Так что именно вчерашнему матчу смело можно давать статус главного и ключевого во всем сезоне для УНИКСа. А учитывая, что пробиться в Евролигу через Единую лигу (в силу специфики отечественного баскетбола) крайне сложно, то цена победы в этом полуфинальном противостоянии возрастала втройне.

Кстати, в финале УНИКС уже ждет «Монако». Но это при нынешнем раскладе дел уже не настолько и важно — главная цель УНИКСа уже достигнута! Да, ритно будет вновь поднять этот трофей, особенно при своих болельщиках. Но…

Команда Димитриса Прифтиса завоевала-таки заветную путевку, и в следующем сезоне впервые с сезона-2016/2017 возвращается в лигу лучших команд Старого Света. Ждем «Реал», «Барселону» и «Олимпиакос» на паркете казанского «Баскет-холла»!

Фото: vk.com/unicsbasket

Браун — лучший после перерыва, Смит — поддержка дня, Канаан — лучшее попадание. Когда каждый сыграл в нужный момент

Два главных лидера «Виртуса», уже хорошо знакомых казанским любителям баскетбола, Марко Белинелли (набрал 33 очка в казанской игре) и Милош Теодосич (27 очков в первом матче) были предусмотрительно прибережены главным тренером «Виртуса» в игре внутреннего итальянского первенства с «Триесте». Конечно же, в расчете, что в среду «Болонью» тоже ждет важнейший поединок сезона. Итальянский защитник закидал казанское кольцо «трешками» в первом матче, сербский защитник же обстрелял с дальней позиции кольцо УНИКСа в первом поединке.

По окончании казанской игры наставник УНИКСа Димитрис Прифтис признавал, что казанцам так пока и не удалось устранить проблему с фолами и найти противоядие против главного «снайпера» итальянцев Марко Белинелли, хотя Теодосичу сделать много не дали (всего 11 очков).

— В этой игре, как и в первой, у нас были проблемы с фолами больших игроков, и это то, что нам надо решить. Клименко у нас слишком большой и недостаточно быстрый, чтобы закрывать Белинелли. Когда Марко бросал свои «трешки», Клименко было сложно защищаться, но мы были вынуждены так играть, — признавал Прифтис в Казани.

И вчерашний матч таки начался с того, чего боялись — полетели трехочковые. Благо, в ответ казанцы тоже организовали свои дальние точные попадания.

Фото: vk.com/unicsbasket

Но самое неприятное случилось в середине второй четверти — Джордан Морган неудачно приземлился при атаке «Виртуса» и подвернул колено, паркет покинул лишь с помощью клубных врачей. Казалось, что сейчас начнутся проблемы (ведь казанцы долго не отпускали в счете хозяев паркета) и на паркете вновь окажется тот самый не поспевающий за лидерами соперника Артем Клименко, но Прифтис перестроил игру иначе.

Игру на себя взял Джон Браун, который заканчивал едва ли не каждую вторую казанскую атаку. После большого перерыва в какой-то момент стало +9 в пользу УНИКСа, и это при том, что неугомонный Теодосич не собирался останавливаться и набирал очки с любых позиций.

Ну а когда и Браун немного подсел, тут уже пришло время подхватывать лидерство мастерюге Джамару Смиту, раздуплившему свои точные попадания из-за дуги в самый нужный момент. Однако попаданием матча все-таки отметился ни тот, ни другой. Это Канаан, который подвергался жесткой критике болельщиков весь матч, вдруг неожиданно решился на бросок даже не из-за дуги, а в двух метрах от нее — залетело. А вот у Теодосича попадать перестало. Кажется, в этот раз баскетбольные боги были на стороне УНИКСа.

Эрик Добролюбов