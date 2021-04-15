Quaternion исполнил музыку французских импрессионистов на выставке в Казани

В столице республики прошел четвертый концерт проекта «Камерная музыка в музеях Татарстана»

Фото: Ринат Назметдинов

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ прошел очередной концерт проекта «Камерная музыка в музеях Татарстана. Возрождение. Новый век». В этот вечер московский квартет Quaternion исполнил музыку французских композиторов: прозвучали струнные квартеты Клода Дебюсси и Мориса Равеля. Как рассказали музыканты «Реальному времени», именно произведения Равеля объединили их в коллектив.

Первые итоги проекта

Первое выступление, как отметил альтист Григорий Чекмарев, произошло в октябре прошлого года.

— Музыка Мориса Равеля нас духовно и душевно объединила. С этой музыки мы почувствовали, что нам надо играть вместе, это знаковый композитор для нас. После того памятного концерта мы решили: «Неплохо получилось! Давайте попробуем еще?».

Первая встреча со столицей Татарстана у каждого музыканта прошла в разное время, но именно музейный проект позволил им впервые приехать в гости к казанцам всем вместе, в составе квартета.

— Сегодня, перед четвертым концертом, можно сделать некоторые выводы. Они более чем приятные: с каждым выступлением нарастает чувство благодарности организаторам, Министерству культуры Татарстана и Ольге Скепнер. Что же касается каких-то прикладных эмоций, скажу, что слушатель в Казани собирается просто потрясающий. От этого нам становится тепло, есть желание возвращаться снова, — рассказал Евгений Субботин, первая скрипка Quaternion.

Григорий Чекмарев: «Музыка Мориса Равеля нас духовно и душевно объединила. С этой музыки мы почувствовали, что нам надо играть вместе, это знаковый композитор для нас»

Музыкальный импрессионизм в гостях у художественного

Всего концертов запланировано девять, последний состоится 2 июня здесь же, в Галерее современного искусства. На каждое выступление музыканты приезжают из разных городов и вновь отправляются по России — Санкт-Петербург, Нижний Новгород, и по миру — Барселона и Мадрид.

Основная их «база», конечно, Москва, но плотный гастрольный график не дает передохнуть и на день. Именно поэтому они еще не успели посмотреть Казань, только репетиции, выступления и вновь самолет.

Благодаря высокотехнологичному оборудованию ГСИ концерт сопровождала медиаинсталляция работ татарстанских художников, поэтому в зале царил полумрак. Собственно, восприятию музыки импрессионистов это только способствовало — она вся состоит из эмоций как и картины французских зачинателей жанра. Даже диссонансные интервалы, которыми порой изобилует Дебюсси, воспринимаются органично и приятно для слуха. Интересно и то, что для концерта был выбран зал с экспозицией картин Николая Кузнецова, которого тоже называют импрессионистом, правда, индустриального пейзажа. Тем не менее картины, реальные и виртуальные, пусть и оформлением, тоже выступили «героями» дня.

Как рассказали в пресс-службе ГМИИ РТ, слушатели проекта уже почувствовали всю прелесть камерной музыки в музеях, поэтому на четвертый концерт публики пришло значительно больше.

Евгений Субботин: «Слушатель в Казани собирается просто потрясающий. От этого нам становится тепло, есть желание возвращаться снова»

Таинственный нотный манускрипт

Ожидается, что на следующем выступлении Quaternion, в котором примет участие знаменитый российский джазмен Аркадий Шилклопер, зрителей будет очень много. Тем более что для удобства посетителей все музеи открыли продажи билетов через интернет.

— На следующем концерте, мы исполним уникальное произведение. Программа будет очень интересная, я могу это утверждать, потому что имел непосредственное отношение к тому, что она вообще стала возможной. Благодаря моим связям в израильской разведке, нам первыми в России стал доступен нотный манускрипт, Септет Чика Кориа, за которым Аркадий, я знаю, долго охотился, — полушутя заявил Евгений Субботин, который лично занимался расшифровкой и набором нотного материала.

В Казани это произведение будет исполнено впервые, хотя московский зритель уже имел счастье его услышать и по достоинству оценить. Как, смеясь, заметили музыканты, «пусть теперь и вам все завидуют». Добавим, что до 2018 года септет не исполнялся в течение 30 лет.

Иван Субботкин: «К определенному жанру мы не привязаны — в каждой музыке надо искать что-то хорошее, развивать это и получать удовольствие от того, что приносишь слушателям радость»

Вражья месть

Заметим, что музыканты очень скромны и на вопрос: «Пишете ли вы музыку сами и кто ее исполняет?» — загадочно потупились. Первая скрипка только отшутился, что пишет, хотя в последнее время немного. Но друзья его музыку не исполняют: «Только враги, правда плохо, завидуют, наверное».

Впереди — освоение площадок музея Е.А. Боратынского, главного здания музея РТ и возвращение в ГСИ. Музыканты рассказали, что сразу после концерта 2 июня они отправляются на Дягилевский фестиваль в Пермь.

— Мы полны идей и планов, которые раскрывать не будем. К определенному жанру мы не привязаны — в каждой музыке надо искать что-то хорошее, развивать это и получать удовольствие от того, что приносишь слушателям радость, — уверен Иван Субботкин, вторая скрипка.

Сергей Пономарев: «Произведения татарских композиторов безумно сложные. Эту музыку, прежде чем исполнить, необходимо понять и принять, пропустить через себя»

«Произведения татарских композиторов безумно сложные»



Один из прошедших концертов назывался «REFLECTIONS II. Традиции и новаторство». Он прошел в литературном музее Габдуллы Тукая и включал в себя произведения Назиба Жиганова, Айрата Ишмуратова и Софьи Губайдуллиной.

— Произведения татарских композиторов безумно сложные. Эту музыку, прежде чем исполнить, необходимо понять и принять, пропустить через себя. Все это требует большого количества времени и мастерства, — поделился впечатлениями виолончелист Сергей Пономарев.

Что привезут в Казань музыканты квартета по окончании проекта — осталось тайной. Но то, что теперь будут постоянными гостями столицы Татарстана — это точно. Однако известно, что следующий концерт проекта «Камерная музыка в музеях» состоится 29 апреля в главном зале ГМИИ. Вместе с Quaternion Аркадий Шилклопер исполнит анонсированный Септет великого революционера джаза Чика Кориа, а также сюиту для септета Tribute to «Yes.