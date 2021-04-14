Лучшие именины Петрова: в сверхплотной борьбе «Ак Барс» перевел финальную серию в Казань

Пять главных итогов шестого поединка «Ак Барса» и «Авангарда»

С неожиданных и в то же время напрашивающихся кадровых перестроений начался шестой поединок финальной серии Востока. Дмитрий Квартальнов, похоже, окончательно разуверился в полезности Доуса и Да Косты в этом противостоянии и оставил их смотреть хоккей с трибун. Дало ли это результат? Безусловно. Казанцы на зубах вырвали победу в сверхплотном, сверхвязком и сверхнапряженном матче, где игра шла до первой ошибки вратаря. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги предпоследней игры серии: за что Доус и Да Коста попали в опалу, как вратари вышли на первый план, а судьи ушли на последний, и почему 31-й день рождения Кирилла Петрова оказался для него самым счастливым. Подробности — в материале.

Как и ожидалось: легионеры «Ак Барса» сдулись — терпение Квартальнова лопнуло

Информация о том, что на шестой матч скорее-всего на лед не выйдут сразу два легионера — Найджел Доус и Стефан Да Коста проскочила в хоккейных телеграм-каналах еще с утра в день матча. Причина всем была очевидна — Квартальнов и его тренерский штаб были недовольны тем, как выкладываются на льду и канадец, и француз.

Всего 1 очко набрало легионерское первое звено — в третьем матче, выигранном казанцами. На этом заслуги иностранцев закончились. Ну а «подвиги» Найджела Доуса, который умудрился не попадать в пустые ворота буквально в каждой из пяти встреч уже столько раз обсуждены, что лишний раз пилить опилки нет смысла.

Последней каплей стал пятый казанский матч, когда уже на второй минуте овертайме «Авангард» убежал в быструю контратаку и Рид Буше забросил победную шайбу.

Просто обратите внимание на повторе гола на два момента: насколько медленно, без всякого желания, на прямых ногах возвращались в свою зону Найджел Доус и Да Коста, даже не пытаясь догнать соперника. А во-вторых, на выражение лица и брошенные в сторону льда слова наставника казанцев Дмитрия Квартальнова. При желании их можно прочесть по губам.

Уже тогда можно было понять, что иностранцев ничего хорошего в будущем уже не ждет. Более того, в прессе уже ходит информация, будто Стефан Да Коста уже имеет предварительную договоренность с екатеринбургским «Автомобилистом» на будущий сезон.

А мы вновь напоминаем, что в тексте, предваряющем старт плей-офф предсказывали именно такое развитие событий.

Квартальнов пошел на вынужденные эксперименты: Чекеры в первом звене, Зарипов — 13-й, легионеры — на трибунах

Ноу-хау от Дмитрия Квартальнова — это когда капитан команды, сороколетний Данис Зарипов оказывается заявлен лишь тринадцатым нападающим. Обычно это место отдается под молодого хоккеиста, которому могут дать пару-тройку минут когда подустает кто-то из лидеров, и как правило, под конец матча.

У наставника казанцев, судя по всему, был свой план на возрастного игровика как на Джокера, который бы выскакивал на лед внезапно, в неожиданных сочетаниях и выдавал бы какой-нибудь фокус в своем стиле. В общем, творил бы моменты из воздуха.

Сразу план не сработал — уже в начале игры «Ак Барс» получит удаление за нарушение численного состава — на льду в этот момент был как-раз капитан команды. Он же и пошел отбывать наказание в штрафбокс как наименее полезный при удерживании обороны.

Ноу-хау от Дмитрия Квартальнова — это когда капитан команды, сороколетний Данис Зарипов оказывается заявлен лишь тринадцатым нападающим. Фото ak-bars.ru

Позже Зарипов стал появляться на льду чаще и в какой-то момент это вроде бы дало преимущество в креативе впереди. Но хозяева льда быстро все перекрыли и команды вернулись к вязкому плотному хоккею. Обе шайбы «Ак Барса» ковались без участия кэпа.

Зато место опальных иностранцев в первом звене заняли те самые чекеры, на которых «ехал» по ходу всего плей-офф Квартальнов. Работяги Артем Лукоянов, Михаил Фисенко и Михаул Глухов вышли в первом звене. Номинально они этот статус получили еще по ходу серии с «Авангардом», а теперь и задокументировано.

Парни отыграли так как и должны были — навязывали силовую борьбу, прессинговали впереди, отрабатывали в своей зоне и не давали развернуться Костину и Буше. Правда Лукоянов в такой жесткой игре в итоге получил повреждение и присел поберечься до седьмой игры.

Вратари стали ключевыми фигурами матча. Первым дрогнул Грубец

Когда второй период начал клониться к завершению, а на табло по-прежнему светились напряженные «0:0», стало очевидно, что это игра, в которой центральными фигурами стали голкиперы. Даже несмотря на плотную и вязкую игру, когда игра проходила буквально «кость в кость» (как любил говорить один баскетбольный тренер УНИКСа), команды умудрялись и прорываться к воротам и даже бросать.

Именно вратари сыграли ключевую роль, что «сухие» нули были и по окончании двух периодов. Фото ak-bars.ru

Голые цифры: 21 и 22 нанесли «Авангард» и «Ак Барс» соответственно, из них в створ — 10-9. Во второй двадцатиминутке игра уплотнилась еще и команды нанесли 9 и 18 бросков — в пользу казанцец (3-8 — в створ).

Именно вратари сыграли ключевую роль, что «сухие» нули были и по окончании двух периодов. При этом оба искали возможность помочь еще помимо своих прямых обязанностей. Шимон Грубец, например, исполнял красивые пируэты и картинно валился на лед, когда мимо проезжал казанский нападающий — выпрашивал удаление. На Тимура Билялова на самого прилегал передохнуть Рид Буше, за что получил жесткий хват за шиворот от Дмитрия Юдина. В другом эпизоде Тимур принимал шайбу шлемом, а потом накрывал собой.

58 и 54 бросков нанесут команды в этой напряженной игре, и 19-29 — по броскам в створ. Только подумайте: при таком изобилии моментов вратари на двоих пропустят лишь одну шайбу за матч (вторая будет отправлена в пустые ворота). Роль голкиперов в этой встрече переоценить сложно.

Кирилл Петров провел возможно лучший День Рождения в жизни

Первым дрогнул все-таки чешский вратарь «Авангарда», когда казанцы убежали в быструю контратаку — Станислав Галиев перехватил шайбу в своей зоне, сам убежал, убрал защитника на замахе и выдал на крюк имениннику Кириллу Петрову. Тот был точен.

Уже когда до конца игры оставались секунды а Шимон Грубец давно убежал на скамейку, казанцы отбились у своих ворот в «куче-мале», шайбу подхватил все тот же Петров, сместился в центр и отправил вторую шайбу в пустые ворота — пожалуй это лучший День Рождения в жизни Кирилла!

Судейство наконец-то ушло в тень

Полноценный материал мы посвятили всем «грешкам» судейства в финальной серии между «Ак Барсом» и «Авангардом» накануне, и надо сказать, там было о чем поговорить.

Шумиха, поднятая сначала болельщиками «Авангарда», СМИ, а потом и вынужденно Континентальной лигой, признавшей, что у нее на руках имеются пять жалоб на судей от омичей, вынуждала всех присматриваться к работе арбитров чуть ли не с лупой.

Во вчерашней игре, однако, мы наконец-то увидели хоккей, в котором фигуры на льду в полосатой амуниции ушли в тень — так как и должно быть — и мы увидели тот самый жесткий, бескомпромиссный плотный хоккей. Многочисленные хиты и столкновения судьи расценили без нареканий. Будем надеяться, что в решающей, седьмой встрече, которая пройдет завтра в Казани, мы увидим ту же картину — хоккей, и ничего больше.

Пока команды выигрывают только в гостях. Подтвердится ли эта закономерность или «Ак Барс» нарушит ее и вырвется в финал Кубка Гагарина?

Эрик Добролюбов