Почему от «Ак Барса» Квартальнова в плей-офф ожидать слишком многого не стоит

Три причины неготовности «Ак Барса» к четвертому Кубка Гагарина

Уже завтра в свой путь в плей-офф начнет один из главных фаворитов Кубка Гагарина, «Ак Барс». Уровень исполнителей, финансовая и материальная база казанского топ-клуба позволяет говорить, что в Казани уже в четвертый раз может прописаться Кубок с изображением прославленного космонавта. Однако мы разобрали те проблемы, с которыми столкнулась казанская команда под руководством Квартальнова по ходу сезона, и попытались «подстелить соломку». Так сказать, на всякий случай. Почему кубковые игры — не конек Дмитрия Вячеславовича, куда девалось эффективное большинство казанцев, и почему легионеры так сдали к февралю — в материале «Реального времени».

Квартальнов не умеет в решающие сражения

Накануне в традиционном обзоре недели мы уже расписали общие тезисы на тему очередного упущенного трофея Дмитрия Квартальнова — второго у руля «Ак Барса», и не счесть какого по счету в его тренерской карьере.

Однако хотелось бы копнуть глубже. Очевидно, что матч против ЦСКА на своем льду — последняя проверка перед стартом плей-офф и возможно репетиция решающего матча сезона. ЦСКА в финале будет с большой долей вероятности, «Ак Барс» — если сильно постарается и поправит целый букет проблем. Поправит ли?

Никто не станет спорить, что игра за Кубок Континента никак не могла рассматриваться Дмитрием Квартальновым лишь как репетиция без турнирных задач — прошлогодний екатеринбургский конфуз в последнем выезде сезона стоил «Ак Барсу» чемпионства — никто не знал, что победителя сезона будут определять по регулярке, а Кубок Гагарина отменят. Очевидно, что на этот раз специалист был бы не прочь удержать-таки первую строку и взять хотя бы промежуточный трофей. «Неплохо играли, но пока вот так, не получилось взять кубок», — так резюмировал поражение от ЦСКА сам наставник «Ак Барса» после игры.

Дмитрий Вячеславович не особо то умеет в кубковые и решающие матчи

Вопрос: почему все «пока вот так»? Если оглядываться на всю тренерскую карьеру специалиста, напрашивается один нехитрый вывод — Дмитрий Вячеславович не особо то умеет в кубковые и решающие матчи.

Давайте пройдемся по порядку: Будучи тренером суперзвездного ЦСКА с Александром Радуловым, Стефаном Да Костой и Иваном Телегиным на острие и Никитой Зайцевым в защите, Квартальнов сначала не проходил дальше полуфиналов Кубка Гагарина, а когда пробрался таки в финал, то проиграл его одному ударному звену «Металлурга» Мозякин—Коварж—Зарипов. А на следующий сезон и вовсе провалился на ранней стадии плей-офф.

Перебравшись в «Локомотив» Дмитрий Вячеславович начал конфликтовать с легионерами, но зато подтягивать в основу местную молодежь — благо академия в Ярославле плодородная. Оба сезона его «Локомотив» вылетал на ранних стадиях плей-офф.

А закончилось все двумя проигранными Кубками Континента у руля «Ак Барса». Невольно вспоминается классическое «Никогда такого не было — и вот опять».

Кареты 2019, ставшие тыквами в 2021

История Дмитрия Квартальнова в Казани начиналась как сказка — комментаторы и журналисты не щадили уши зрителей и разливались в сладких комплементарных эпитетах а-ля «агрессивная игра в атаке», «высокий прессинг», «форчекинг»...

«Ак Барс» взобрался на первую строчку на Востоке и долго бодался с ЦСКА за лидерство в КХЛ. Но как только приблизилась решающая стадия, наставник вдруг решил поберечь своих лидеров и отдал первую строчку. Да и игра ко второй части чемпионата 2019/20 уже не вызывала особого восторга.

Вторая тыква, бывшая еще в 2019-го и даже в начале 2020-го каретой — это большинство казанской команды

Болельщики быстро смекнули, что агрессия в атак выстроена в основном на интенсивных забросах и борьбе у бортов. Комбинаций, хитрого паса, присущего хоккею Билялетдинова здесь больше не было. Технари потеряли свои ключевые роли, а на передний план вышли работяги, готовые бороться. Пресыщение от такого хоккея наступило довольно быстро.

Вторая тыква, бывшая еще в 2019-го и даже в начале 2020-го каретой — это большинство казанской команды. Да, оно периодически может работало, но мысли и креатива (хитрости опять же) никакого не прослеживалось. Как правило, это примитивные перепасы вдоль зоны и полное отсутствие творческого подхода у игроков. А ведь уровень исполнителей «Ак Барса» позволяет рассчитывать на что-то большее.

— Приезжал «Ак Барс» в Череповец. — делился мыслями российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич осенью. — Команда с таким подбором игроков, а все у них через длинный пас с проставлением. Зачем заставлять игроков уровня Азеведо или Да Косты биться-бороться? Это же мастера! Зарипова заставляют бегать и толкаться, — недоумевал хоккеист.

И правда, зачем? А «рельсовый» хоккей не предполагает мысль и творчество. Здесь надо четко выполнять указания, работать и перерабатывать соперника. Такая тактика работает на дистанции регулярки. Но в длинных сериях с одним и тем же соперником может послужить ловушкой для самих себя.

В длинных сериях Кубка Гагарина соперник, как правило, хорошо изучал, как действует Доус и легко его нейтрализовывал

Легионеры сдают, а Доус — игрок не для плей-офф

Уровень восторга и ожиданий от приобретения канадца Найджела Доуса в «Ак Барс» прошлым летом у казанских болельщиков достигал настолько высокую планку, что казалось в Казань прибыл действующий проспект НХЛ, как минимум.

Однако все почему-то то ли забывали, то ли сознательно закрывали глаза на тот факт, что Доуса не захотели больше видеть в Екатеринбурге. В «Автомобилисте» он считался главной звездой — канадец с казахским паспортом отлично показывал себя в регулярном чемпионате, исправно набирал очки и даже порой вытаскивал игры. За два сезона в Екатеринбурге в регулярных чемпионатах он набрал 119 очков (48+71) в 119 матчах.

А вот как только начинался плей-офф, Найджел как-то резко растворялся. Он не вытаскивал матчи, не брал лидерство, да и очковая прыть куда-то пропадала. В длинных сериях Кубка Гагарина соперник, как правило, хорошо изучал, как действует Доус и легко его нейтрализовывал. В итоге «Автомобилист» имея серьезный бюджет и высокооплачиваемых легионеров не проходили выше ¼ финала. А в прошлом сезоне и вовсе с треском пролетел в противостоянии с «Сибирью» — 1:4 в серии. Доуса в этом противостоянии было не разглядеть.

Стал сдавать в эффективности на льду Найджел и в Казани. Причем еще до старта розыгрыша Кубка Гагарина. Его потери шайбы в чужой зоне стали раздражать болельщиков в феврале, а большинство из своих 23-х шайб он забросил в первой половине сезона, до Нового года.



Вообще же легионеры перестали действовать эффективно вскоре после того как Казань покинул безоговорочный лидер Джастин Азеведо. После этого события среди легионеров будто появились упаднические настроения, но прежних Да Косту и Доуса мы уж не видели. Дурной пример заразителен?

Оставим, однако же, место для маневра и предположим, что иностранцы берегут силы перед решающими баталиями.