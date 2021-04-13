Как обычная простуда может защитить от коронавируса

Фото: Максим Платонов

Все больше новых исследований свидетельствует о том, что риновирусы или простая простуда могут обеспечить больному временную «защиту» от серьезных респираторных заболеваний. Как недавно выяснили ученые, к их числу относится и SARS-CoV-2 — вирус, ответственный за COVID-19, было доказано, что риновирусы подавляют репликацию этого вируса. Подробнее об этом в своей статье для международного издания The Conversation пишет Мэтью Джеймс, научный сотрудник Института экспериментальной медицины Уэллком-Вольфсона Королевского университета Белфаста. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом статьи.

Риновирусы на время защитят от ковида



Мы часто склонны считать, что вирусные инфекции вызываются отдельными типами вирусов. Но на самом деле мы ежедневно сталкиваемся со многими видами вирусов, и существует такое понятие как коинфекция — это когда кто-то одновременно заражается двумя или более типами вирусов. Это явление довольно распространено.

Клетки, выстилающие наше горло и нижние дыхательные пути, подвергаются воздействию окружающей среды, что делает их главной мишенью для коинфекции респираторными вирусами. Они варьируются от обычных риновирусов, вызывающих простуду, до более серьезных вирусов гриппа, которые часто являются причиной глобальных пандемий.

Одним из наиболее частых исходов коинфекции является вирусная интерференция, явление, когда один вирус конкурирует и подавляет репликацию других коинфицирующих вирусов. Интересно, что растущее количество данных свидетельствует о том, что риновирусы могут вмешиваться в репликацию других респираторных вирусов, которые, как правило, более серьезны. Они могут даже обеспечить хозяину временную «защиту» от них.

Хорошей новостью является то, что это, по-видимому, относится и к SARS-CoV — 2-вирус, ответственный за COVID-19. В новом исследовании было показано, что риновирусы подавляют репликацию этого вируса.

Впервые выявленные в 1953 году риновирусы-это чрезвычайно мелкие респираторные вирусы, которые распростраены по всему миру. Фото rospotrebnadzor.ru

Риновирусы

Большинство респираторных вирусов, которые заражают человека, являются риновирусами (от греческого “rhino” — “нос”). Впервые выявленные в 1953 году риновирусы-это чрезвычайно мелкие респираторные вирусы, которые распростраены по всему миру. Насколько нам известно, они способны заражать только людей.

В некоторых случаях риновирусные инфекции могут быть серьезными. Тем не менее, они обычно заражают нас, вызывая простуду, относительно легкую болезнь. В ответ на такую инфекцию наша иммунная система вырабатывает убивающие вирусы молекулы, называемые интерферонами.

Интерфероны вырабатываются в ответ на инфекции вызванные всеми типами вирусов, но они вырабатываются гораздо быстрее и в больших количествах именно в ответ на риновирус, по сравнению с другими респираторными вирусами. Несмотря на это, риновирусы развили сложные механизмы, позволяющие им уклоняться от интерферонов и эффективно размножаться. Широко распространено мнение, что это сама вызванная риновирусом реакция на интерферон вызывает симптомы простуды, а не сам вирус.

В то время как риновирусы довольно устойчивы к интерферонам, некоторые другие респираторные вирусы чрезвычайно чувствительны к ним. Вирусы гриппа, например, не могут нормально размножаться в присутствии интерферонов.

Поскольку риновирусные инфекции вызывают такой огромный интерфероновый ответ, у исследователей возникла идея, что они могут обеспечить защиту от инфицирования более смертоносными, чувствительными к интерферону вирусами, такими как вирусы грипп.

В последние годы несколько исследовательских групп изучали этот феномен в лаборатории. Они обнаружили, что когда клетки заражаются риновирусом, клетки риновирусов запускают интерфероновый ответ, который предотвращает их заражение вирусом гриппа.

Если риновирусные инфекции блокируют репликацию других респираторных вирусов, это может повлиять на их распространение и характер распространения. Например, данные свидетельствуют о том, что риновирус, возможно, прервал распространение вируса гриппа H1N1, или “свиного гриппа”, во время пандемии 2009 года.

Риновирус, возможно, прервал распространение вируса гриппа H1N1, или “свиного гриппа”, во время пандемии 2009 года. Фото wikipedia.org

Простуда и COVID-19

Если риновирусные инфекции могут препятствовать репликации и распространению пандемических вирусов гриппа, могут ли они сделать то же самое для чувствительных к интерферону коронавирусов, таких как SARS-CoV-2?

Недавно группа ученых из Университета Глазго решила ответить на этот вопрос. Они заразили выращенные в лаборатории клетки ,воспроизводящие условия в дыхательных путях человека риновирусом и SARS-CoV-2 одновременно.

Интересно, что SARS-CoV-2 реплицировался гораздо медленнее в сценарии коинфекции. Но репликация риновируса не изменилась при наличии или отсутствии SARS-CoV-2.

Чтобы лучше воспроизвести реальные условия жизни, авторы также заразили клетки либо риновирусом, либо SARS-CoV-2 за 24 часа до совместного заражения их другим вирусом. Риновирус был способен подавлять репликацию SARS-CoV-2 независимо от того, был ли он добавлен до или после SARS-CoV-2, поэтому мы считаем, что риновирусная инфекция активно защищает клетки от SARS-CoV-2.

Затем авторы хотели подтвердить, что ингибирующий эффект на репликацию SARS-CoV-2 был специально вызван риновирус-индуцированным интерфероновым ответом. Они коинфицировали клетки как риновирусом, так и SARS-CoV-2 в присутствии препарата, блокирующего убивающие вирус свойства интерферонов, называемого BX795.

В этой части эксперимента BX795 позволил SARS-CoV-2 размножаться на уровне, сравнимом с уровнем одной инфекции SARS-CoV-2. Это подтвердило, что индуцированный риновирусом интерфероновый ответ действительно ответственен за блокировку репликации SARS-CoV-2, наблюдаемую в экспериментах по коинфекции без BX795.

Длительный иммунитет, который предполагает выработку высокоспецифичных антител, достигается только при непосредственном контакте с рассматриваемым вирусом — либо в дикой природе, либо путем вакцинации. Фото: Максим Платонов

Используя математическое моделирование, авторы также обнаружили, что наиболее более распространенные риновирусные инфекции среди населения приведут к снижению частоты заражения SARS-CoV-2. В совокупности эти результаты подтверждают, что риновирусные инфекции подавляют репликацию SARS-CoV-2, что, в свою очередь, может снизить число новых случаев заболевания COVID-19 среди населения.

Итак, могут ли риновирусы защитить нас от заражения SARS-CoV-2? Краткий ответ — да. Однако важно отметить, что индуцированный риновирусом интерфероновый ответ является примером врожденного иммунитета, а это означает, что его действие длится только до тех пор, пока вторгающийся риновирус находится в вашем организме.

Если вы выздоровеете от простуды, а затем вступите в контакт с SARS-CoV-2 через неделю, маловероятно, что у вас будет достаточно интерферонов, чтобы успешно блокировать инфекцию SARS-CoV-2. Длительный иммунитет, который предполагает выработку высокоспецифичных антител, достигается только при непосредственном контакте с рассматриваемым вирусом — либо в дикой природе, либо путем вакцинации.

Таким образом, если вы тот, кто еще не имел COVID-19 или еще не прививался, вы будете защищены только в том случае, если вам повезет заразиться в то же время, когда вы испытываете простуду. Риновирусы могут играть решающую роль в контроле распространения SARS-CoV-2 среди человеческой популяции. Однако наиболее эффективным способом на данный момент все равно остается вакцинация.