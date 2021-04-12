Бизнес-аккаунт дня: казанское агентство по организации детских праздников

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 39

Фото: предоставлено Анастасией Тимербулатовой

За плечами жительницы Казани Анастасии Тимербулатовой почти 15 лет работы в сфере организации детских праздников. Однако своего помещения у команды аниматоров, которую она возглавляла, не было. Летом прошлого года она вместе с мужем выкупила студию «Твой день», ставшую местом проведения дней рождений и прочих детских мероприятий. Бизнес-аккаунт агентства стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», который реализуется совместно с СММ-агентствами Поволжья.

У детских праздников особая атмосфера и энергетика

Коллектив казанского агентства — это 15 увлеченных своим делом молодых специалистов. Это профессиональные аниматоры с театральным образованием, а также дизайнер и костюмер. Как признается руководитель фирмы Анастасия Тимербулатова, «на детских мероприятиях царит особенная атмосфера, наполненная радостью, абсолютным счастьем и энергетикой».

Организовать детский праздник — занятие не такое уж и простое, рассказывает директор агентства, необходимо учитывать любые важные для ребенка детали. Начиная от оформления шарами, костюмов героев, которые придут поздравить изменника, и заканчивая тортом. По сути, выходных у команды аниматоров практически не бывает — почти каждый месяц поступает по 20—30 заказов.

С июля прошлого года Анастасия и Ко приглашают виновников торжеств и их гостей в свою студию, но также проводят выездные мероприятия. «Здесь я могу проявить свою фантазию по оформлению, экспериментировать, мы придумываем наши шоу-программы, репетируем», — говорит предприниматель.

Сегодня аналитический разбор бизнес-профиля казанского агентства по организации праздников для детей провела исполнительный директор коммуникационного агентства «Без воды» Алиса Лисовая. По ее мнению, разбирать аккаунты гораздо интереснее, когда ты сам представляешь целевую аудиторию в поиске локации для детского праздника.

Логотип и шрифты не ассоциируются с детскими праздниками

Описание профиля и аватар. В описании есть информация о размере локации, так как пространство очень важно: есть контакты, что тоже очень удобно, не все любят общаться в директе. Я бы посоветовала убрать слоганы и дублирование фразы «под ключ». Поскольку «в шапке» места мало, лучше добавить специальные предложения и акции месяца. Или особенности и уникальность локации. Может быть, у вас есть парковка? Или в пространстве есть кухня, где можно не только разогреть, но и приготовить? Или, может быть, указать минимальную стоимость праздника под ключ? Укажите это в описании. Часто именно это останавливает подписчика, который впервые заходит в аккаунт. И вопрос: почему только «с заботой о маме» написано в описании? А о папе?

Аватар. В данном случае логотип больше вызывает ассоциаций не с детским пространством, а с эко-пространством. Листочки и зеленый цвет — прямая связь с эко. Не совсем понятна задумка. Если у вас пространство формата «эко», то связь объяснима.

Контент. В целом лента по-детски яркая, видно много фотографий счастливых детей. Но пойдем по порядку.

Хайлайтс. Часто посещаемый раздел при принятии решения. Обложки с «недетским» шрифтом я советую заменить на обложки со шрифтом из аватарки, чтобы они не выбивались из общей концепции. В наполнении уберите все картинки, которые не подходят под размер сторис, то есть вертикальный формат 9 на 16.

Классная идея с хайлайтс — «Ваши вопросы», но реализация немного хромает. Есть ошибки, формат карточек не тот, и первая, и последняя криво выложены. Так не пойдет. Классная идея с экскурсией и полным обзором пространства, очень хорошо продается. В отзывах необходимо указывать автора, чтобы не казалось, что вы украли этот отзыв. Чаще всего те, кто оставляет отзыв, не бывают против подписать свой профиль внизу, нужно только спросить. Очень актуальна папка с информацией об уборке помещения после праздника. Но названия у неё нет, не совсем понятно сразу, что в ней. Про такие влажные уборки можно и в описании писать, для многих сейчас это очень важная информация.

Пора перейти на другой формат постов

Лента. Есть упорядоченность, особенно в самом начале: фотографии с праздника, потом три поста, которые выглядят как заголовок к этим постам. Интересный формат, но в последних «блоках» это визуально не очень считывается. Я бы советовала перейти уже на другой формат, не привязывать себя к сложным девяти постам с одного события. Напишите контент-план.

Распределите полезную информацию на месяц, собирайте отзывы от детей, от родителей. Сделайте ленту немного живее, чем просто фотографии с разных праздников. Ведь у родителей всегда много вопросов. Для многих это большой стресс — организовать мероприятие. Составьте список вопросов, которые обычно волнуют родителей, начните раскрывать эти темы в постах, но при этом не забывайте, что лучше делать подпись на картинках, чтобы, зайдя в ленту, потенциальный заказчик понимал, что именно его ждёт в тексте под этой картинкой.

Не заметила акций и в целом информации о ценах в ленте. После просмотра хайлайтс сложилось ощущение, что есть только пакеты для празднования. А просто снять пространство нельзя? Из советов человека, которому сейчас актуально такое пространство, советую следующее.

Сделайте посты афишного формата с вариантами пакетов и стоимостью аренды.

Соберите все варианты оформления праздников в один или несколько постов. С шарами, без шаров, с фотозоной, без фотозоны и проч.

Соберите пост с контактами всех кейтерингов, с которыми вы работаете, аналогичные посты с ведущими, аниматорами и шоу-программами.

Делайте иногда афишные посты в «свободные даты», чтобы создавать ажиотаж.

Смотреть на 100 фоток детей крупным планом с чужого дня рождения очень мило, но я пришла «покупать» праздник у вас и хочу получить максимум информации — думайте об этом, когда составляете план публикаций.

Продвижение. Увидела, что аккаунт существует с 2014 года, в нем всегда была семейная тематика. Но подписчиков немного. Почему? Вероятно, вопрос в продвижении.



Таргетированная реклама после грамотного заполнения профиля поможет привести клиентов, если вы дадите интересный оффер. Только не настраивайте рекламу по интересам. Родители — это не всегда интерес «материнства». Есть работающие, занятые родители, у которых Facebook может не определить такой интерес. Поэтому тестируйте широкую аудиторию, Facebook сам решит, кому ваша реклама актуальна. Не забывайте, что реклама — это решение какой-то проблемы, а не просто констатация, что вы существуете. Дайте предложение и обязательно призыв к действию — что должен сделать человек после её просмотра.

Промо-публикации — настройка рекламы из аккаунта. Может быть, менее эффективна с точки зрения привлечения клиентов, но дает человеку узнать о вашем существовании, то есть работает на узнаваемость, а также увеличивает вовлеченность в публикации. Только не запускайте в промо посты без призыва. Только полезные или продающие посты.

Блогеры во всех возможных форматах. Не только в дни рождения их детей можно предлагать сотрудничество, но и приглашать на обзоры вашего пространства, проводить совместные прямые эфиры, приглашать блогеров на специальные презентации в пространство и делать прямые рекламные публикации. Блогерам тоже нужно платить — так вы покупаете их лояльную аудиторию, которая, может быть, не сразу, но купит у вас праздник или посоветует ваше пространство близким людям.