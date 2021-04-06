«Понятно, что какая-то часть останется для выставок»: Kazan Expo сокращает площади

Выставочный комплекс Kazan Expo может сократить свои площади еще на 18 тыс. кв. м — до 21 тысячи кв. м

Крупнейший выставочный центр Kazan Expo, построенный три года назад к Международному чемпионату WorldSkills, готовится сократить площади до оптимального размера — 20—21 тыс. кв. м. Из-за пандемии Kazan Expo простаивал почти год. АИР пробует уговорить международных и российских операторов перевести ежегодные выставки в Казань, но, скорее всего, сработает план Б. «Есть идея передать (часть площадей) вузу, пока еще работаем над этим», — сообщила сегодня глава АИР Талия Минуллина. Татарстан готовится передать КФУ около 18 тыс. кв. м для создания центра медицинского инжиниринга в продолжение «Фарммедкластера», подтвердили в пресс-службе КФУ.

Kazan Expo пока в напряженном графике

Выступая сегодня на брифинге в Доме правительства на тему предстоящего делового сезона, глава АИР Талия Минуллина анонсировала программу выставочных мероприятий. Почти 90% из них в этом году пройдут на территории выставочного комплекса Kazan Expo.

Ближайшие — Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии, выставка «Энергетика и ресурсосбережение» (21—23 апреля), затем Международный салон спецтранспорта SpecTransExpo 2021. Самым большим и масштабным событием в этом году обещает стать ХII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021», отметила глава АИР. Из-за пандемии саммит был сначала перенесен, а затем отменен.

Выставка «Энергетика и ресурсосбережение» пройдет с 21 по 23 апреля. Фото: Ринат Назметдинов

По словам Талии Минуллиной, в этот раз он пройдет в гибридном формате, сочетая онлайн- и офлайн-режимы, с учетом требований Роспотребнадзора. Даты проведения: 28—29 июля. К слову, в рамках него пройдет большой показ исламской моды, а среди гостей фестиваля заявлен известный российский модельер Валентин Юдашкин. Скорее всего, ставка делается на то, что его модельные работы в новом амплуа вызовут большой интерес публики. Одним словом, график мероприятий на площадке Kazan Expo достаточно напряженный, тогда как в прошлом году центр практически стоял из-за запрета на проведение массовых мероприятий, резюмировала Талия Минуллина.

«Идет борьба за мероприятия»

Но значительная часть выставочных мероприятий до сих пор проходила при бюджетной поддержке, тогда как сейчас АИР переориентируется на привлечение спонсорских пакетов через созданное им конвеншн-бюро. По словам Талии Минуллиной, в ближайшее время будет приниматься стратегия работы собственного конвеншн-бюро, которое уже сейчас подает заявки для привлечения международных мероприятий. Татарстан входит в Национальное конвеншн-бюро и Международную ассоциацию конгрессов и конференций (ICCA), через которые проходит привлечение ротируемых мероприятий. Уже одобрены четыре заявки (так, в Казани будет проводиться международный лингвистический форум), еще 12 заявок — в планах.

«Мы старается привлекать мероприятия в тех сферах, где у Татарстана есть сильные компетенции», — пояснила Минуллина. Для иллюстрации она представила рейтинг событийного потенциала регионов (без Москвы), где Татарстан оказался на третьем месте после Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Для проведения деловых мероприятий территория выставочного комплекса Kazan Expo, как показала практика, оказалась избыточной.

Сейчас АИР переориентируется на привлечение спонсорских пакетов через созданное им конвеншн-бюро, сообщила Минуллина. Фото: tatarstan.ru

«С введением его в эксплуатацию в ПФО в 2 раза увеличились конгрессно-выставочные площади. Идет борьба за мероприятия в этот период — сначала они вообще не проходили. Понятно, что объект практически простаивал. В феврале провели первую большую выставку. В этом году сформирован насыщенный план-график работ», — рассказала глава АИР, добавив, что объект приходится субсидировать.

Как загрузить «уполовиненное» Kazan Expo

«Понятно, что этот объект сегодня у нас субсидируется. Сейчас принимаем усилия, чтобы его спозиционировать», — пояснила Минуллина. По ее словам, сейчас стоит задача встроить Kazan Expо в общую систему мировых экспоцентров. «Нужно сделать так, чтобы существующие мировые экспоцентры, например «Мессе Франкфурт», обменивались с нами мероприятиями. Чтобы рассматривали Kazan Expo в качестве партнерской площадки и «приводили» на нее мероприятия», — обозначила свое видение Талия Минуллина.

Другим партнером рассматривается «Росконгресс». На прошлой неделе приезжала делегация «Росконгресса», которая по приглашению АИР осмотрела весь комплекс Kazan Expо. По словам Талии Минуллиной, агентство предложило им перенести ряд мероприятий на казанскую площадку, чтобы ее загрузить. «Я попросила: давайте какие-то мероприятия ежегодно проводить у нас», — призналась она, добавив, что «объект тяжелый, а площади изначально были большие» и «когда его строили, было понятно, что полностью мы его окупать не будем».

Сейчас стоит задача встроить Kazan Expо в общую систему мировых экспоцентров. Фото: Олег Тихонов

Технополис КФУ присоединится к «Фарммедполису»

Глава АИР сообщила, что сейчас принимается решение уменьшать эти площади и коммерциализировать постепенно. «Понятно, что какая-то часть останется для выставок и большой концертный зал». Талия Минуллина напомнила, что год назад ООО «Фарммедполис РТ» получило часть площадей. Как известно, ему было передано в концессию 36,5 тыс. кв. м из 75 тысяч кв. м площадей выставочного центра Kazan Expo. В продолжение этого обсуждается передача 18 тысяч. кв. м площадей КФУ.

«Еще есть идея передать вузу, пока еще работаем над этим, чтобы был больший выхлоп для этой площадки. Пока она такая — сложная для эксплуатации, и такой объект — как большой объект, как стадион», — рассказала она.

В пресс-службе КФУ подтвердили готовность их использовать. Здесь напомнили, что передача пройдет по инициативе ректора КФУ Ильшата Гафурова. «В КФУ создана своя подпрограмма. К концу года мы станем свидетелями открытия собственного университетского технопарка. Благодаря поддержке руководства республики и лично Рустама Нургалиевича нам передан один из выставочных залов WorldSkills. Там мы будем формировать технопарк площадью более 18 тысяч квадратных метров», — говорил на недавней пресс-конференции Гафуров. Участники рынка выставочных услуг считают, что формат в два павильона по 10 тыс. каждый оптимальный для крупных мероприятий.