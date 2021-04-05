Бизнес-аккаунт дня: фитнес-тренер Екатерина Николаева

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 34

Шесть лет назад жительница Альметьевска Екатерина Николаева решила кардинально изменить свой образ жизни — присоединилась к мейнстрим-движению ЗОЖ, отказалась от вредных продуктов и занялась фитнесом. Постепенно спорт стал одной из главных составляющих в жизни и источником заработка. Изменился и аккаунт Екатерины в «Инстаграм», где она дает рекомендации другим как вести здоровый образ жизни. Чего не хватает странице фитнес-тренера и как развивать свой профиль в соцсети — подсказывают инструктору эксперты SMM-агентства в рамках спецпроекта «Реального времени».

«Фитнес для меня — образ жизни»

Екатерина Николаева родилась в Лениногорске, какое-то время жила с семьей в Сургуте, где окончила школу и вуз, получила профессию менеджера, а после приехала в Альметьевск. За спиной девушки — большой опыт работы в общепите, несколько лет трудилась в одной из сетей фастфуда. Стресс на работе, перекусы на бегу, нездоровое питание сыграли свою негативную роль — вес Екатерины стал стремительно расти. Всесте с ним стали появляться комплексы, неуверенность в себе. Тогда она и решила изменить образ жизни.

Сегодня Екатерина — сертифицированный фитнес-тренер, работает в одном из спортивных клубов Альметьевска, проводит групповые и персональные тренировки. Также ведет клиентов, которые обращаются к ней через ее аккаунт в «Инстаграме». Для них она составляет программу тренировок и сбалансированного питания, помогая им таким образом прийти к желаемому результату. Как рассказывает Екатерина, «фитнес для меня — это образ жизни, он помог мне изменить жизнь в лучшую сторону, изменить самооценку».

Разбор профиля Екатерины Николаевой провела контент-менеджер коммуникационного агентства «Без воды» Дарья Максименко. Экспертный блог — инструмент, который может как помочь, так и навредить. Чтобы он помогал в работе и способствовал развитию личного бренда фитнес-тренера, за ним нужно «ухаживать» гораздо больше, чем за простым коммерческим бизнес-аккаунтом. Разберем упаковку профиля, ведь она создает первое впечатление и важна для эффективного продвижения.

Определиться с уникальным торговым предложением

Био — описание профиля Instagram и первое, что видят подписчики. Именно по нему вас ищут в поиске, поэтому важно указать, чем вы занимаетесь. Например, «Тренер Екатерина Николаева» или «Тренер Екатерина г. Альметьевск».

В шапке профиля мы прописываем текущее позиционирование — информация должна быть краткой и понятной аудитории. В экспертном блоге шапка состоит из трех компонентов: экспертность + личность + креативность. Экспертность у Екатерины есть: сертифицированный тренер и консультант. Личность и креативность тоже: помогает другим и раньше была «гамбургером». Советую определиться с уникальным торговым предложением. Что отличает вас от других фитнес-тренеров? Может быть все ваши клиенты вместе сбросили 500 кг? Избавьтесь от пробелов с точками, поставьте экспертность на первое место, добавьте УТП и сделайте шапку короче, чтобы аудитория видела ее полностью. Например,

Фитнес-тренер Екатерина Николаева

Сбросила вместе со своими клиентами 500 кг.

Сертифицированный:

Консультант по питанию

Инструктор групповых программ



Хайлайтс — это вечные истории. Их открывают новые пользователи, чтобы понять, что вы из себя представляете. Если вы позиционируете себя как эксперта, на первом месте должны быть экспертные хайлайтс: рассказ о себе и своя история похудения, тренировки, отзывы, результаты до/после, рационы. Обложки должны быть яркие и хорошего качества, загрузите их отдельно. Истории сейчас занимают 80% контента в «Инстаграм», поэтому эксперту нельзя их игнорировать. Критерии качественной упаковки историй:

Хорошее освещение, красивая картинка и приятные цвета

Разноплановость

Субтитры на контрастной подложке для тех, кто смотрит без звука

Связки между сторис

Информационная насыщенность

Оригинальный фото и видеоконтент, меньше репостов и картинок

А же что снимать тренеру? Полезный контент, повседневный и эмоционально окрашенный. Например, сами тренировки, ваше питание, сравнение себя до и после, разборы питания учеников, планы на день, приготовление пищи и проч.

В 2021 году в «Инстаграм» тренд на естественность

Лента и визуал — к ним простые требования:

лента должна быть без повторяющихся фото

снимки с хорошим освещением и разрешением, вас видно со всех сторон (раз вы тренер)

похожая стилистика фотографий.

В 2021 году в «Инстаграм» тренд на естественность, поэтому советую использовать минимум фильтров и обработки. Чередуйте воздушные кадры и заполненные, разные ракурсы и стороны. Екатерина правильно использует надписи на фото — советую оформлять их в одном стиле, например, просто строчкой внизу, без подложки, чтобы выглядело аккуратнее.

У эксперта контент должен быть нескольких типов

Рассмотрим посты и копирайтинг. В идеале, у эксперта контент должен быть нескольких типов: информационный, развлекательный, продающий и полезный. Как понять, о чем писать? Разделите весь контент на рубрики, например, о еде, тренировках, здоровье, врачах. Встаньте на место своей аудитории, представьте, что у вас нет знаний в области фитнеса, что было бы полезно для вас? Вот мои вопросы:

Можно ли тренироваться во время болезней или плохого самочувствия?

Как часто нужно посещать врачей?

Про еду: сколько нужно клетчатки, воды и прочее.

Нужно ли пить витамины каждую весну?

Миф и правда про тренировки и питание

Полезные книги, фильмы, подкасты про питание

Полезно ли интервальное голодание?

Как не потерять форму во время праздников?

Главное — понять потребности и боли аудитории. Спросите у них напрямую и от этого выстраивайте свой контент.

Копирайтинг:

Используйте заголовки, которые могут зацепить читателя. Хороший заголовок должен либо обещать пользу, либо заинтриговать.

Говорите на понятном и доступном языке. Пишите не для себя, а для своих подписчиков. Если можно заменить сложные, профессиональные и непонятные слова — замените или поясните смысл.

Проверяйте текст на наличие мусора и ошибок, сделать это можно в сервисах glvrd.ru или text.ru4) Соблюдайте логику повествования, берите читателя за руку и плавно ведите его от заголовка к концу поста. Один абзац — одна мысль. Не забывайте про подзаголовки.

Аккуратнее с эмодзи, для выделения подзаголовков лучше использовать нейтральные круги или квадраты. Не ставьте их между словами, либо в начале, либо в конце.

Задавайте вопросы, общайтесь со своей аудиторией, просите делиться историями.

Не кричите большими буквами на читателя.

И о продвижении. Существуют бесплатные и платные его методы. Бесплатные: геолокация в постах, релевантные хэштеги (например, #тренеральметьевск, #фитнесальметьевск), комментирование постов у блогеров. Платные: таргетированная реклама, реклама у блогеров. Я советую протестировать все форматы и посмотреть, что будет дешевле и эффективнее работать. Любая реклама должна быть только после полной упаковки профиля. Попробуйте сделать разные подачи для рекламных макетов. Существуют также игровые механики продвижения с другими тренерами, например, баттлы, челленджи или кросс-обмен полезным контентом.

Экспериментируйте и удачи!