Похоже, что Жиркову придется играть до пятидесяти

А Станислав Черчесов уже напоминает Валерия Брагина

Футбольная эпопея национальной и молодежной сборных России по футболу началась с трех побед, но, увы, завершилась тремя поражениями. И проигрыши молодежной команды Франции и Дании завершили совместную историю поколения Чалова, Максименко и Ко. Спортивная редакция «Реального времени» размышляет над тем, кто из молодежки может перекочевать в состав национальной сборной.

Проверили европейский резерв. Лучше всего он у тех, у кого итак есть хороший футбол

Проведение в одно время матчей национальной и молодежных сборных позволяет с интересом наблюдать за развитием футбола во многих странах, которые делегировали на эти чемпионаты сразу по две команды. Например, стык российской молодежки с датской в третьем туре чемпионата Европы U-21, мог восприниматься, как некая репетиция матча взрослого чемпионата Европы, который состоится этим летом. Но только со стороны датчан, поскольку наша молодежка не похожа на национальную команду. Более того, до вчерашнего дня именно молодежка вызывала куда более позитивное настроение у большинства болельщиков.

Даже после поражения от Франции, экспертное сообщество «поглаживало по головке» российскую молодежку, ссылаясь на то, что поражение «не по игре», по итогам двух пенальти, назначенных по вине защитника Павла Маслова. Хотя ноль на табло в графе забитых мячей, это уже не проблема Маслова, а камень в огород Федора Чалова, который раз в год способен на хет-трики в ворота «Реала» и «Ростова», но чаще даже не может акцентировано ударить по воротам, как это было в игре с французами. В целом же, наша команда неплохо выглядела на фоне разрекламированных соперников. Увы, третий матч молодежки, которая безвольно уступила в нем Дании — 0:3, не объяснишь никаким невезением Маслова, которого не было в составе из-за дисквалификации. Тем не менее, его коллеги по обороне уже в самом дебюте встречи продемонстрировали такую беспомощность, что датчанам не понадобилось подходить к 11-метровой отметке, чтобы менять счет на табло в свою пользу. Хотя именно нашим для продолжения борьбы в чемпионате требовались быстрые голы, но они были забиты в ворота Александра Максименко, уже к 11-минуте пропустившего дважды.

После чего, тем не менее, появилось 80 минут игрового времени, чтобы смотреть на молодежку трезвым взглядом, оценивая не конкретную игру, а потенциал футболистов, которые могут в ближайшее время прийти на место в национальную сборную. Не секрет, что Юрию Жиркову исполнятся 38 лет, Федору Кудряшову пятого апреля стукнет 34, Артему Дзюбе будет 33, Алексею Ионову и Андрею Семенову уже по 32 года, и, в общей массе, это очень возрастная команда, все вместе они еще один отборочный цикл не вытянут.



Прямо сейчас ни кого из молодежки в сборную брать нельзя

Так вот, прямо сейчас ни кого из молодежки в сборную брать нельзя. Даже с учетом, что парни сами себя освободили от участия в майском финале. Третий гол датчан, который на 90 процентов соорудил темнокожий датчанин Мохаммед Дарамю, это вообще апофеоз импотенции оборонцев из молодежки. Кто хохотал над Джикия и Фернандесом, в игре со Словакией? Кто критиковал беспомощность обороны национальной команды, которая упустила Губочана и Мака, вдвоем соорудивших второй гол в ворота Антона Шунина?



Пересмотрите мяч Дарамю, который в одиночку свалил одного защитника, как нож сквозь масло прошел мимо еще троих, и выдал пас под голевой удар Карло Хольсе. Все участие в этом эпизоде наших защитников ограничилось тем, что под удар Хольсе бросился россиянин, мяч срикошетил, и полетел по неберущейся для Максименко траектории. Представить этих футболистов через два месяца в противостоянии с футболистами национальной сборной Дании, да Боже упаси… Ну, если только для того, чтобы Дания смогла повторить свою недавнюю голевую феерию, когда она разгромила Молдову — 8:0.

Футбольная «Пирамида Маслоу»

Если провести ретроспективный показ матчей сборной России за последние 30 лет, то получится, что у каждого тренера национальной сборной есть матч или матчи, про которые можно произносить эти слова, как мантру: «играли-то неплохо».

Касаемо нашей молодежной сборной, можно сказать больше. Не исключено, что со временем нынешние подопечные перекочуют в сборную страны куда в более массовом порядке, чем разгромившие их сейчас датчане. Во всяком случае, как и было 15 лет назад, когда молодежная борная России под управлением Андрея Чернышева, запомнилась удалениями, скандалами и вылетом, после двух поражений — 0:1 и 1:3. Тем не менее, из той опозорившейся молодежки национальная сборная России получила Акинфеева, Билялетдинова, Быстрова, Денисова, Нахушева, Саенко, Сычева, и того самого Жиркова, чья замена в сборной по позиции уже напрашивается. Хотя, в мире же есть пример с японским футболистом Кадзуеси Миурой, которому исполнилось 54 года, и он не собирается вешать бутсы на гвоздь.

Нынешний тренер молодежки Михаил Галактионов не затушевал проблемы в обороне у Маслова, не вытащил максимум из нападающего ЦСКА Чалова

А у датчан и количественно та молодежка дала меньше, и не было такого результата, как бронза чемпионата Европы, куда пали все россияне, за исключением Денисова. И вот этот парадокс, что одни тренеры добиваются результата при относительно плохой игре своих подопечных, а другие не могут выдать «на гора» искомый результат при вполне приличной игре. Нынешний тренер молодежки Михаил Галактионов не затушевал проблемы в обороне у Маслова, который периодически так же косячит играя за «Спартак», не вытащил максимум из нападающего ЦСКА Чалова, как и из остальных его партнеров, но это не значит, что на них можно ставить крест.

В то же время у Черчесова люди зачастую выдают свой максимум, как пример Илья Кутепов. Парадоксально, но в сборной он провел 11 матчей, это больше, чем под руководством Олега Кононова, и столько же за два сезона с Доменико Тедеско, у которого Кутепов сыграл по 11 матчей в прошлом и нынешнем сезонах. Но даже фанаты «Спартака» не в восторге от игры этого защитника, который в сборной преображался до недавнего времени. Вот такая футбольная «Пирамида Маслоу», при которой одни футболисты при переходе в состав сборной Черчесова способны выдавать свой максимум, а у других тренеров играют ниже своего потенциала. В России на это был способен, пожалуй, еще только Валерий Брагин, и то под Новый год, когда собирал очередной состав молодежных сборных для участия в чемпионатах мира.

Клубы, за которые болеешь, можно выбирать. За сборную приходится переживать по факту рождения

Конечно, хотелось бы красивого футбола, с чего начинала молодежная сборная свой трехматчевый выезд в Венгрию, где она разгромила Исландию. Хотя бы такого же, как у национальной сборной в первом тайме со Словенией. Но мы не элита мирового футбола, которая по максимуму рассчитывает на медали крупных турниров, а по минимуму, на демонстрацию того самого красивого, комбинационного футбола, в отсутствии которого обвиняют дружину Черчесова.

Всем, кто переживает за условные «Баварию», «Ливерпуль» или «Реал», нужно осознать, что это команду можно «подобрать» под себя, и болеть за нее осознанно, как предмет собственного выбора. Так молодые люди выбирают спутников жизни. Сборная же — это как родители, или дети, которых не выбирают… Да, в первом случае есть олигархи и топ-менеджеры, во втором, есть победители «Дети. Голос» или участники телепередачи «Самый умный», но любят не их, а родных, потому, что они свои.

Черчесов научился невероятным образом выжимать максимум из невеликого потенциала своих подопечных

Станислав Черчесов научился невероятным образом выжимать максимум из того невеликого потенциала своих подопечных, и особенность нынешней сборной России такова, что ее нужно терпеть, и тогда можно дождаться положительного результата, как было на домашнем ЧМ-2018, и даже разгрома соперника, как было в матче с Шотландией на отборе Евро-2020 (4:0 в пользу россиян).

Упрекая национальную команду, допустим, в скучной игре, ее критики не понимают, что сборная — это не про красивую игру, полные трибуны и бодрые отчеты финансового директора о положительном сальдо по итогам сезона. Для всего этого существуют клубы. В институте сборных нет работы на будущее, ориентации на молодое поколение, которое даст результат через год-два. Нет возможности усиления за счет купленного легионера. Поэтому сборная живет ради результата, которого нужно достичь любой ценой. И поэтому наше противостояние с Данией не завершилось, а продолжится уже на взрослом чемпионате Европы матчем, назначенным на 21 июня.