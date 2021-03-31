Теперь для «Динамо-Ак Барс» каждый матч, как финальный

Казанские волейболистки проиграли на старте домашнего турнира

Фото: Роман Кручини / dinamo-kazan.com

В Казани стартовал волейбольный «Финал шести» среди женских команд. Уже определились три полуфиналиста, но в их числе пока нет команды-хозяйки «Динамо-Ак Барс». Подробности — в репортаже «Реального времени».

Новый формат в олимпийском сезоне

Розыгрыш медалей чемпионата России в формате «Финала шести» не нов для волейбола, он хорошо известен по мужскому чемпионату. Впервые чемпион определялся по этой схеме в 2017 году, и это выглядело обоснованно.



«Зенит-Казань» в том сезоне выиграл Лигу Чемпионов по итогам «Финала Четырех». «Белогорье» не попало в тот финал, уступив как раз казанцам. На этом же этапе розыгрыша остановилось московское «Динамо». «Факел» из Нового Уренгоя выиграл Кубок Вызова. Прибавив к этому квартету Новосибирский «Локомотив» и «Газпром-Югру» из Сургута, выбившую на первой стадии плей-офф кемеровский «Кузбасс», федерация российского волейбола получила конкурентный турнир с участием шести команд, и планировала повторить подобный розыгрыш в 2020-м, олимпийском году. Но коронавирус перенес эти планы на нынешний сезон.

Рискнуть с новым форматом решили и в отношении женского чемпионата, тоже проведя турнир в олимпийский сезон. Тут стоит сказать, что в прошлом олимпийском цикле у женщин был «Финал четырех», крайне неудачно проведенный «Динамо-Казань» (тогда еще наша команда носила это название), а мужчины и вовсе завершили свои разборки без плей-офф, только в регулярном чемпионате. С другой стороны, риск минимизируется ранним завершением сезонов, и обе сборные страны за три месяца до Олимпиады способны снова выйти на пики своих форм.

Касаемо женского «Финала шести», тот тут еще есть риск получить турнир неконкурентных участников. Трио сильнейших женских команд страны неизменно с 2015 года. Это московское «Динамо», «Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга и Казань, чья команда с нынешнего сезона носит название «Динамо-Ак Барс». Даже участник «Финала четырех» достаточно часто менялся, это и «Заречье» из Одинцово и краснодарское «Динамо», успевшее пережить и взлет, и падение, и с этого сезона снова пошедшее на взлет.

Помимо этого, Краснодар и «Ленинградка», занявшие места в регулярном чемпионате, уступили на стадии плей-офф «Протону» из Саратовской области и «Минчанке», и в «Финале шести», таким образом, оказались команды, завершившиеся регулярный чемпионат на восьмом и девятом местах. Саратов в итоге оказался в одной группе с казанским «Динамо-Ак Барс».

В первой игре этой группы «Протон» достаточно легко уступил калининградскому «Локомотиву» — 0:3, в итоге железнодорожницы выходили на матч с Казанью в статусе промежуточного лидера группы.

Неравное начало равных соперниц

Для казанских любителей волейбола нынешний соперник, это, в большей степени, Ирина Воронкова, и в меньшей — Анна Мельникова. Дочери известного волейбольного тренера Андрея Воронкова и призера Олимпиады-1996 в академической гребле Павла Мельникова (да, Арина Федоровцева не одна волейболистка в России с подобной предысторией). С другой стороны в Калининграде есть дуэт Анастасия Стальная и Юлия Подскальная (одна начинала взрослую карьеру в Череповце, а Юлия и вовсе уроженка этого города. И воспитанница местной команды, известной подготовкой сильных волейболисток, это и Дианская, и младшая из сестер Подскальных Алина, — Прим. Авт.). Как бы то ни было, а своих воспитанниц Калининград пока не успел подготовить, хотя это уже вторая попытка внедрить волейбол в местном анклаве.

Серьезной борьбы в первом партии между Казанью и Калининградом не получилось. Со старта убежав вперед — 11:3, казаночки к концовке партии добились двукратного преимущества в счете — 20:10, и на 23-й минуте Арина Федоровцева зафиксировала промежуточную победу — 25:14.

Что такое женский волейбол, в частности, и женский спорт, в целом, можно было увидеть сразу же, как только команды поменялись площадками. Уже Калининград со старта рванул — 11:3, добился двукратного преимущества в счете — 20:10, только вот партию выиграл с немного другим счетом — 26:16. У «Локомотива» разыгралась немка Луиза Липпман, ей помогали партнерши, и вообще все ладилось в этой партии: работал даже одиночный блок, приносили очки подачи, когда мяч едва падал на чужую сторону площадки, задевая сетку, два очка принесли взятые челенджи.

Трудно сказать, что сыграло злую роль, но третьею партию казаночки начали в таком же минорном настроении, уже на старте уступая — 1:6. Наставник команды Ришат Гилязутдинов активно менял игроков, убрав с площадки легионерок, которые опять не выдерживали с бременем упавшего на них лидерства. Стартовый отрезок, а также очки, набранные на подаче Анны Мельниковой, позволили «Локомотиву» довести партию до победы — 25:20.

Борьба началась с четвертой партии

Более-менее равная борьба, собственно, как и должно быть между командами-соперницами, развернулась в четвертом сете. Начав ее с гандикапа в три очка, хозяйки площадки быстро отыгрались, и затем постоянно вели в счете. В какой-то момент помогло то, что на встречу с врачом ушла голландская связующая «Локомотива» Лаура Дийкема, поранившая руку о видеокамеру. Заменившая ее игрок не «напарила», но калининградки держались в трех очках отрыва, который создал «Динамо-Ак Барс». Как только голландка вернулась на площадку, то не поделила мяч с либеро, так Казань победила — 25:20, и сравняла счет по партиям — 2:2.

Снова обеспечив себе преимущество со старта, на этот раз в два мяча, гостьи приумножили его в концовке — 14:11. «Динамо-Ак Барс» сократил разрыв, но Воронков вовремя взял тайм-аут, просто для поднятия командного духа, и его девушки выиграли решающий мяч — 15:13, а с ним и матч — 3:2.

В другой группе московское «Динамо» с сухим счетом обыграло Екатеринбург и «закрыло» вопрос — кто выйдет в полуфинал с первого места.

В принципе, завтрашняя победа Казани над «Протоном» гарантирует участие в полуфинале, только соперник там будет неприятней — московское «Динамо». Предполагать, что саратовские волейболистки, при всем уважении, способны на сюрприз, сложно. Они уже выполнили задачу на сезон, попав в «Финал шести», что гарантирует команде участие в еврокубках следующего сезона.

Во второй группе достаточно неожиданными участницами внутрироссийских разборок оказались волейболистки «Минчанки», уступившие со счетом — 1:3 «Уралочке-НТМК». Это логично, поскольку называть команду из соседской республики одним из вариантов сборной Беларуси не правильно. Минус Адаменя из чемпионата Фарер, Климович из Израиля, Маркевич из Румынии, Минюк из Финляндии, Давыскиба, только что выигравшая еврокубок в составе итальянской «Монцы». Но главному тренеру сборной Беларуси Денису Матвееву, долгое время работавшему в штабе Ришата Гилязутдинова в Казани, где ранее тренировал Павел Хилько, а звездила Оксана Ковальчук, соотечественники Матвеева.

Тем не менее, Денису Владиславовичу было на кого посмотреть в Казани, в том числе на своих подопечных Анну Климец в московском «Динамо» и Веру Костючик из «Уралочки-НТМК».

Беларусам — спасибо, и за участие в чемпионате России и за развитие волейбола

В любом случае, Беларуси стоит сказать спасибо за присутствие их клубов в чемпионатах России, баскетбольном и хоккейном, ватерпольном и волейбольном, в котором «Минчанка» является единственным представителем соседней республики среди женских команд. В этом сезоне она впервые пробилась в плей-офф, обыграв «Ленинградку», где есть два игрока сборной Беларуси Анастасия Гарелик, Елена Гендель, плюс Екатерина Сокольчик. И это притом, что у «Миначанки» нет ни одного легионера из дальнего зарубежья, хотя даже в «Динамо-Метар» выступала Андреа Ранхель-Эрнандес, чья результативная игра не помогла челябинкам занять место, выше последнего.

У «Минчанки» в составе есть только представительница ближнего зарубежья Маргарита Азизова (Степаненко), воспитанница луганской школы волейбола, выступающая за сборную Азербайджана. Очень показательным выглядит переход нынешнего сезона, когда Азизова вернулась после выступления за границей не в Азербайджан, хотя играет за сборную этой страны, а перешла в «Минчанку» вместе с бывшим игроком чемпионата Азербайджана Анастасией Лопато (Шаш).

Одно время казалось, что подход в развитии беларусского спорта, сконцентрированного на развитии своих игроков, не современен. Особенно на фоне того же Азербайджана, в национальную сборную которого перешли Кристина Ягубова (Бесма) и Ксения Кожигит (Коваленко), а в молодежную Красковская, Прупас, Пшеничных.

— Здешняя федерация создает великолепные условия для работы наших девчат и тех же украинок. Они учатся волейболу за границей, где окружены заботой, вниманием и, естественно, поощрением. Опытные игроки сборной получают шикарные подарки — машины, квартиры. Вот и думай после этого, — поясняла в интервью «Прессболлу» игрок сборной Беларуси Ольга Пальчевская.

Но сколько бы денег не вкладывали в легионеров, они уезжают при первых финансовых проблемах. Даже «ограбленные» соседи из Беларуси, продолжая делать ставку на воспитание собственных кадров, продолжают оставаться в середняках, тем не менее, добивающихся успехов. Недавно сборная юниорок Беларуси стала бронзовым призером чемпионата Европы U-19, будучи составленная на базе команды «Минчанка», серебряного призера открытой Молодежной волейбольного лиги России, как раз под управлением Ольги Пальчевской. А выиграла данный турнир казанская команда «Динамо-УОР-Академия».