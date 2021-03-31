День в истории: конец Татарской АЭС, первый спутник Луны и Эйфелева башня

Чем примечательна дата 31 марта

Сегодня знаменательный день в истории России — 31 марта наша страна первой в мире отправила на Луну искусственный спутник, а также завершила знаменитую Ржвескую битву во время Великой Отечественной войны. Также дата интересна тем, что в этот день открылась самая посещаемая достопримечательность мира — Эйфелева башня. А на счет 31 марта родились поэт Корней Чуковский, немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах, французский философ Рене Декарт, драматург Александр Островский, путешественник Николай Пржевальский, австрийский композитор Йозеф Гайдн, государственный деятель Николай Голицын. Подробнее об этих и других событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Газета «Рабочий», Казанский автотранспортный техникум и стройка Татарской АЭС

31 марта 1917 года вышел первый номер газеты «Рабочий». Сегодня издание называется «Республика Татарстан». Это общественно-политическая газета на русском языке. На ее страницах также публикуются официальные документы республики.

Фото: tatar-inform.ru

В этот же день в 1970 году вышел приказ о строительстве в Казани автотранспортного техникума. Планировалось возвести комплекс на Первых Горках. В 1986 году «Васильевский автомеханический техникум» перенесли в Казань, заведение стали именовать «Казанским автотранспортным техникумом». Здесь готовят специалистов для работы на авто- и электротранспорте.

Фото: wsrt.ru

В 1990 году 31 марта было принято решение о прекращении строительства Татарской АЭС. Авария на Чернобыльской АЭС вызвала широкий общественный резонанс, и проект свернули. Строительство электростанции начинали в 1980 году. Недостроенная атомная электростанция располагается рядом с посёлком городского типа Камские Поляны на берегу реки Кама.

Фото: wikipedia.org

31 марта 1935 года родился заслуженный работник пищевой индустрии Татарстана и России Зураб Хубулава. Зубар Ильясович был генеральным директором Казанской кондитерской фабрики «Заря». Именно он придумал любимый многими торт «Татарстан».

Фото: evening-kazan.ru

Искусственный спутник Луны, первый советский хоккеист в матче НХЛ, Федеральный договор

31 марта 1966 года наша страна первой в мире запустила летательный аппарат к Луне. Советская автоматическая межпланетная станция для изучения небесного тела и космического пространства «Луна-10» стала первым искусственным спутником Луны. 30 мая 1966 года станция упала на поверхность Луны и перестала работать.

Фото: felix-edmund.livejournal.com

В последний день марта 1989 года первый раз в матче НХЛ принял участие советский хоккеист, обладатель серебра и золота чемпионата мира Сергей Пряхин. Это был матч против «Виннипега». Команда, в составе которой был Сергей, выиграла со счетом 4:1. Сам спортсмен провел на льду примерно 14 минут. Сергей Пряхин играл в командах «Торпедо» и «Крылья Советов». За границей в 1990-1991 годах успел поиграть за «Калгари Флэймз».

Фото: fhr.ru

31 марта 1992 года в Москве был подписан Федеративный договор. Этот нормативный акт регулирует федеративные отношения субъектов нашей страны.

Открытие Эйфелевой башни, застежка-молния, «Матрица»

31 марта 1889 года произошло торжественное открытие Эйфелевой башни в Париже. На самой вершине конструкции водрузили большой французский флаг. Сегодня высота башни вместе с новой антенной составляет 324 метра. Сооружение неоднократно перекрашивают, чтобы сохранить помпезный вид. Масса металлической конструкции составляет 7 300 тонн.

Наиболее узнаваемая башня Франции много раз становилась самой посещаемой платной и самой фотографируемой достопримечательностью мира. Хотя первоначально башню называли провальной и даже уродливой.

Фото: gorets-media.ru

31 марта 1896 года мир познакомился с новым видом застежек для различных предметов. Прототип «молнии» изобрел Уиткомб Джадсон из Чикаго. Застежки-молнии не сразу пришлись по вкусу публике. Многие считали новшество слишком сложным в изготовлении и ненадежным. Лишь к 1923 году застёжка получила массовое распространение. С тех пор «молния» используется в изготовлении одежды, сумок, спортивного снаряжения и прочего.

31 марта 1999 года вышел в прокат культовый американскo-авcтpалийcкий научно-фантастический боевик «Матрица». Главную роль в картине исполнил канадский актер Киану Ривз. Действие фильма происходит в предполагаемом будущем. Фильм развивает идею недостоверности реальности. Вся человеческая жизнь — симуляция, созданная сверхразумными машинами. Тут действует философский мысленный эксперимент под названием «мозг в колбе».

Фото: kinopoisk.ru

Кинокартина получила прекрасные отзывы, завоевала несколько «Оскаров». В 2012 году «Матрицу» включили в Национальный реестр фильмов США.