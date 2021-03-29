Хартли — один из двух, кто может остановиться машину Квартальнова: «Ак Барс» и «Авангард» в финале Востока

Лучшая статистика у «ястребов», зато у казанцев четкий сбалансированный состав

Довольно предсказуемой оказалась пара соперников финала Восточной конференции КХЛ. Омско-балашихинский «Авангард» накануне выиграл серию у магнитогорского «Металлурга» (4:2 в серии) и стал соперником «Ак Барса» — команды начнут финальную серию в Казани. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о сильных и слабых стороны Казани и Омска, и объясняет, почему Ковальчука опасаться точно не стоит.

У «Авангарда» лучшие снайперы и бомбардиры

О том, что в финале Востока сыграют «Ак Барс» и «Авангард», можно было говорить уже на старте регулярного чемпионата в сентябре. Амбиции омско-балашихинского проекта под патронажем Александра Крылова за три года пребывания в Подмосковье никуда не делись — там ставится задача взять Кубок Гагарина, и для этих нужд решили дать поработать еще Бобу Хартли, который провалил прошлый сезон.

В нынешнем сезоне «Авангард» примерно до Нового года навязывал «Ак Барсу» борьбу за первую строку на Востоке, однако к январю стало понятно, что Казань своего уже не упустит, и в Балашихе сосредоточились на локальных задачах, а именно на подготовке состава к предстоящему плей-офф. Примерно тогда же «Авангард» подписал Илью Ковальчука, который так и не нашел себе команду в НХЛ, но нашел предложение от Крылова на 20 миллионов за остаток сезона. По ходу сезона «Авангард» искал усиление и среди иностранного легиона. В итоге к дедлайну в Балашихе собралось если не лучшее, то одно из мощнейших иностранных представительств в Континентальной лиге.

К примеру, форвард «Авангарда» Рид Буше в шестом матче серии с «Металлургом» в меньшинстве забросил шайбу и продлил свою результативную серию аж до 15-ти игр. Она длится еще с окончания регулярного чемпионата, а это клубный рекорд «Авангарда» — Яромир Ягр и Тэйлор Бек набирали очки лишь по 10 игр подряд. Такими затяжными полезными сериями не могут похвастать даже уфимские финны. На этом отрезке американский форвард набрал 19 (11+8) очков. В Кубке Гагарина же у него 4+4 в восьми играх.

В составе «ястребов» выступает и лучший бомбардир нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина здесь и сейчас. Сергей Толчинский, перебравшийся летом по оффершиту из ЦСКА во вчерашней игре с «Магниткой» набрал 11-е и 12-е очко в плей-офф, попутно выбившись в лидеры всего плей-офф по очкам.

Под конец полуфинальной серии «Авангард» отработал игру на контратаках сходу. Команда Хартли как и «Ак Барс» любит играть через забросы в чужую зону и игру за счет своего превосходства в скоростях.

Очевидно, что в нынешней КХЛ есть только два тренера, кто может доставить серьезные неудобства хоккею Дмитрия Квартальнова — это Андрей Скабелка и Боб Хартли. Канадец уже сносил кризисный «Ак Барс» Билялетдинова в 2019 году, может найти ключи и к замкам Квартальнова. Так что быстрой серии ждать точно не стоит.

А у «Ак Барса» — баланс в составе

Что же на это может предложить казанская команда? Все то же, что и в предыдущих двух сериях.

Предельно мощный прессинг и давление третьего и четвертого звеньев против лидеров соперника. Звено Артема Лукоянова и Михаила Глухова показало, как можно закрывать чужих бомбардиров, а попутно еще и забрасывая важные шайбы.

Михаил Фисенко и особенно Дмитрий Воронков — мастера лезть под кожу, выводить из себя и равновесия игровиков в составе оппонента и делать так, чтобы те не могли продохнуть.

Казанцы закончили свой полуфинал с «Салаватом Юлаевым» еще 23 марта, и могли спокойно набраться сил и начать подготовку в финалу Востока. Фото ak-bars.ru

Вторым преимуществом Казани перед Омском является равномерно распределенный баланс сил и ролей по всем четырем звеньям, когда выбывшего элемента легко подменяют новые «винтики».

При этом за команду Дмитрия Квартальнова играет свежесть. Казанцы закончили свой полуфинал с «Салаватом Юлаевым» еще 23 марта, и могли спокойно набраться сил и начать подготовку в финалу Востока.

«Авангард» же разобрался с «Металлургом» лишь накануне. Финал конференции, между тем, начнется уже в первых числах апреля.

Ковальчук — не тот лидер, которого «Ак Барсу» стоит сильно опасаться

Ставка руководителей «Авангарда» на Илью Ковальчука, не сыскавшего себе славы в последний заход в НХЛ не сказать, чтобы полностью оправдала себя. В одиннадцати играх нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина у Ковальчка 3 шайбы и 4 ассистентских балла.

При этом капитан «ястребов» стал сдавать даже по ходу нынешнего плей-офф. Если в первом раунде с «Автомобилистом» результативным был каждый четвёртый бросок 37-летнего нападающего (именно там он оформил свои три шайбы), то в полуфинале Восточной конференции он набрал только два очка (голевые передачи), проводя по 17-18 минут за игру.



К третьему матчу, проваленному «Авангардом», когда команда Боба Хартли уступил 1:7, у Ильи Ковальчука показатель полезности был «-3». Всю первую половину серии с «Магниткой» он безбожно терял шайбу на синей линии, что приводило к голам в воротам омичей, и хватал много удалений.

По информации хоккейного инсайдера Алексея Шевчеко, председатель Совета директоров клуба Александр Крылов стал срываться на Ковальчука. Претензии просты — игроку платят неплохие деньги, а пользы от него в кубке Гагарина не только мало, но появились и издержки в виде удалений и «привозов».

«Ак Барс» с легкостью нейтрализовал куда более свежих Хартикайнена и Гранлунда, которые пребывают в куда более интресной форме, перекрыв им кислород. До того в первом раунде казанцы ничего не дали сделать техничному лидеру нижегородского «Торпедо» Дамиру Жафярову. Ноль шайб и один ассистентский балл был у Дамира в серии с «Ак Барсом».

У Ковальчука же в серии с Магнитогорском ни одой заброшенной шайбы, ноль эффективности бросков, потери шайб и удаления. А команда Дмитрия Квартальнова умеет выводить из себя техничных игроков и деморализовать их. Вряд ли такой Ковальчук — угроза для фундаментальной обороны Казани. Боб Хартли будет делать ставку на легионеров и того же Толчинского.

Финальная серия между «Ак Барсом» стартует 3 апреля в Казани. Второй матч пройдет 5 апреля на льду «Татнефть Арены».