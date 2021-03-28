Как буксиры и земснаряды спасают мировую экономику

Чтобы поставить под удар всю торговлю мира, хватило одного (зато очень большого) контейнеровоза

Главное событие уходящей недели, повлиявшее на мировую экономику, связано, строго говоря, не с экономикой. Речь — по сути, о морском маневрировании. Огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, намертво заблокировав проход для сотен торговых судов. Мировая экономика теряет по 9.6 млрд долларов в день, ведь канал этот обеспечивает примерно 15% мирового судоходства, тоненькой ниточкой соединяя Атлантический океан с Индийским (в лице Средиземного и Красного морей). Как пытаются спасти ситуацию и как это событие повлияло на мировые экономические процессы — в обзоре «Реального времени».

В деле — буксиры и земснаряды

Сегодня информационное агентство Reuters сообщает, что в Суэцком канале чередуются работы по углублению дна и буксировке: по 12 часов в сутки работают буксиры, еще по 12 — земснаряды.

Глава управления Суэцким каналом Усама Рабийе рассказывает: «Мы делим день на две половины: 12 часов для земснарядов и 12 часов для буксиров, потому что не всегда время подходит для буксиров из-за прилива». Сейчас с обеих сторон от застрявшего исполина работают всего 14 буксиров.

Иными путями сместить массивный контейнеровоз не получается. Некоторые источники Reuters сообщают: дело осложняется тем, что на дне под носом судна — не песок, а камни.



Спутниковая фотография судна Ever Given, заблокировавшего Суэцкий канал, 24 марта 2021 года. Фото flickr.com/photos/pierre_markuse

А пока земснаряды «выгребают» из-под Ever Given песок — с 27 тысячами кубометров уже справились. Работы будут продолжаться, в зависимости от ветра и приливной активности, сообщает служба Управления Суэцким каналом (SCA). Положительные подвижки, по сравнению с вчерашним днем, уже достигнуты. Например, уже добились того, что руль двигается, а гребной винт снова заработал. Под носом судна воды еще не было позавчера — теперь есть.



План Б: «Не потеряй его и не сломай»

Подготовлен и план Б: сообщается, что, возможно, часть из 18 300 контейнеров, которые вез застрявший контейнеровоз, придется выгрузить на берег подъемными кранами, чтобы облегчить гиганта и сдвинуть его с мели. Сейчас над этим вариантом размышляют сотрудники Управления каналом и специалисты из нанятой в подмогу голландской компании Smit Salvage (именно ее эксперты в свое время помогали поднимать подводную лодку «Курск»).

Если поступить таким образом — эксперты предупреждают: это будет сложный и длительный процесс. В этом случае Египет будет вынужден просить международной помощи. Дело в том, что тут потребуется не только гигантский кран (не менее 60 м в высоту), но и тонкий расчет: если неверно распределить нагрузку при освобождении судна от контейнеров, оно может переломиться пополам.

Возможно, часть из 18 300 контейнеров, которые вез застрявший контейнеровоз, придется выгрузить на берег подъемными кранами. Фото Global Look Press / Suez Canal Authority/XinHua

Но уже появилась информация о том, что президент страны дал распоряжение готовиться к разгрузке контейнеров. Свою помощь уже готовы предложить Соединенные Штаты — они предложили выслать в Египет своих морских экспертов для консультаций.

Если в ближайшие дни ничего не решится, можно, конечно, придумать и другой путь переправки груза — обогнуть всю Африку, мимо мыса Доброй Надежды. В этом случае время пути вырастет минимум на две недели, а как увеличатся затраты — ожесточенно считают сейчас во всех компаниях, попавших в «суэцкий переплет».

Как одним кораблем нарушить все торговые и биржевые процессы мира

Итак, один из крупнейших контейнеровозов планеты, 400-метровый Ever Given 23 марта застрял в Суэцком канале при сильном порыве ветра. Застрял знатно: его в буквальном смысле развернуло строго перпендикулярно, и судно уперлось в берега канала концами, попутно еще и плотно усевшись на мель. Учитывая его гигантскую массу и циклопические масштабы, никаких надежд на самостоятельное освобождение не было сразу.

Тем временем, по обеим сторонам канала несколько дней терпеливо скапливались другие суда. Напомним, поскольку Суэцкий канал — единственный быстрый способ попасть по морю из Азии в Европу и из Индийского океана в Атлантику (через Средиземное море), то через него проходит огромная доля товарного грузооборота. Торговые корабли снуют через него туда-сюда. Сейчас минимум 369 кораблей ждут, когда же они смогут пройти через канал. В их числе — десятки контейнеровозов, балкеров, нефтяных танкеров, перевозчиков СПГ и СНГ. По оценкам Bloomberg, общая стоимость застрявшего товара, находящегося на этих судах, превышает 10 млрд долларов. Среди компаний, чьи контейнеры застряли на самом Even Given — например, IKEA.



По обеим сторонам канала несколько дней терпеливо скапливались другие суда. Фото sky.com

Мировая экономика на блокировке канала теряет по меньшей мере 9,6 млрд долларов в день, по разошедшейся по СМИ оценке. А по информации от все того же многострадального Рабийе, Управление Суэцким каналом теряет на остановке сообщения примерно 14 миллионов долларов в день — оценка лишь приблизительная, потому что плата за проход через канал зависит от типа судна и его вместительности. И при этом здесь героически готовы предоставить скидки для тех судов, которые вот уже несколько дней кукуют у входа в канал, не имея возможности продолжать путь.

Неожиданная поддержка нефти

Экономика среагировала на происходящее мгновенно. Например, цены на танкерную доставку нефтепродуктов удвоились вскоре после того, как стало известно о «неудобном положении Ever Given. Глобальные цепочки поставок самых разнообразных продуктов нарушились, и это привело к серьезным денежным потерям для компаний (которые едва только научились дышать снова в условиях пандемических ограничений). Например, мировые информагентства уже беспокоятся о перебоях с растворимым кофе в ближайшее время (по каналу не могут пройти корабли, перевозящие кофе сорта робуста, на котором делают весь Nescafe).

По данным компании Kpler, 1,74 млн баррелей нефти-сырца из 39,2, которые перевозили в день по морю в 2020 году, проходили через Суэцкий канал. Разумеется, «пробка» не могла не подогреть нефтяной рынок — и очень кстати, с учетом того, что за три последние недели котировки приуныли в связи с возвращением локдауна в Европу. В пятницу фьючерсы на Brent доросли до 64,43 доллара за баррель, а на WTI до 60,73 доллара. Впрочем, эксперты считают, что волатильность нефти на следующей неделе еще принесет нам сюрпризы, и застрявший контейнеровоз окажется вовсе не главным фактором влияния (в конце концов, опять будут совещаться страны ОПЕК).

