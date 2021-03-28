Как буксиры и земснаряды спасают мировую экономику
Чтобы поставить под удар всю торговлю мира, хватило одного (зато очень большого) контейнеровоза
Главное событие уходящей недели, повлиявшее на мировую экономику, связано, строго говоря, не с экономикой. Речь — по сути, о морском маневрировании. Огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, намертво заблокировав проход для сотен торговых судов. Мировая экономика теряет по 9.6 млрд долларов в день, ведь канал этот обеспечивает примерно 15% мирового судоходства, тоненькой ниточкой соединяя Атлантический океан с Индийским (в лице Средиземного и Красного морей). Как пытаются спасти ситуацию и как это событие повлияло на мировые экономические процессы — в обзоре «Реального времени».
В деле — буксиры и земснаряды
Сегодня информационное агентство Reuters сообщает, что в Суэцком канале чередуются работы по углублению дна и буксировке: по 12 часов в сутки работают буксиры, еще по 12 — земснаряды.
Глава управления Суэцким каналом Усама Рабийе рассказывает: «Мы делим день на две половины: 12 часов для земснарядов и 12 часов для буксиров, потому что не всегда время подходит для буксиров из-за прилива». Сейчас с обеих сторон от застрявшего исполина работают всего 14 буксиров.
Иными путями сместить массивный контейнеровоз не получается. Некоторые источники Reuters сообщают: дело осложняется тем, что на дне под носом судна — не песок, а камни.
А пока земснаряды «выгребают» из-под Ever Given песок — с 27 тысячами кубометров уже справились. Работы будут продолжаться, в зависимости от ветра и приливной активности, сообщает служба Управления Суэцким каналом (SCA). Положительные подвижки, по сравнению с вчерашним днем, уже достигнуты. Например, уже добились того, что руль двигается, а гребной винт снова заработал. Под носом судна воды еще не было позавчера — теперь есть.
План Б: «Не потеряй его и не сломай»
Подготовлен и план Б: сообщается, что, возможно, часть из 18 300 контейнеров, которые вез застрявший контейнеровоз, придется выгрузить на берег подъемными кранами, чтобы облегчить гиганта и сдвинуть его с мели. Сейчас над этим вариантом размышляют сотрудники Управления каналом и специалисты из нанятой в подмогу голландской компании Smit Salvage (именно ее эксперты в свое время помогали поднимать подводную лодку «Курск»).
Если поступить таким образом — эксперты предупреждают: это будет сложный и длительный процесс. В этом случае Египет будет вынужден просить международной помощи. Дело в том, что тут потребуется не только гигантский кран (не менее 60 м в высоту), но и тонкий расчет: если неверно распределить нагрузку при освобождении судна от контейнеров, оно может переломиться пополам.
Но уже появилась информация о том, что президент страны дал распоряжение готовиться к разгрузке контейнеров. Свою помощь уже готовы предложить Соединенные Штаты — они предложили выслать в Египет своих морских экспертов для консультаций.
Если в ближайшие дни ничего не решится, можно, конечно, придумать и другой путь переправки груза — обогнуть всю Африку, мимо мыса Доброй Надежды. В этом случае время пути вырастет минимум на две недели, а как увеличатся затраты — ожесточенно считают сейчас во всех компаниях, попавших в «суэцкий переплет».
Как одним кораблем нарушить все торговые и биржевые процессы мира
Итак, один из крупнейших контейнеровозов планеты, 400-метровый Ever Given 23 марта застрял в Суэцком канале при сильном порыве ветра. Застрял знатно: его в буквальном смысле развернуло строго перпендикулярно, и судно уперлось в берега канала концами, попутно еще и плотно усевшись на мель. Учитывая его гигантскую массу и циклопические масштабы, никаких надежд на самостоятельное освобождение не было сразу.
Тем временем, по обеим сторонам канала несколько дней терпеливо скапливались другие суда. Напомним, поскольку Суэцкий канал — единственный быстрый способ попасть по морю из Азии в Европу и из Индийского океана в Атлантику (через Средиземное море), то через него проходит огромная доля товарного грузооборота. Торговые корабли снуют через него туда-сюда. Сейчас минимум 369 кораблей ждут, когда же они смогут пройти через канал. В их числе — десятки контейнеровозов, балкеров, нефтяных танкеров, перевозчиков СПГ и СНГ. По оценкам Bloomberg, общая стоимость застрявшего товара, находящегося на этих судах, превышает 10 млрд долларов. Среди компаний, чьи контейнеры застряли на самом Even Given — например, IKEA.
Мировая экономика на блокировке канала теряет по меньшей мере 9,6 млрд долларов в день, по разошедшейся по СМИ оценке. А по информации от все того же многострадального Рабийе, Управление Суэцким каналом теряет на остановке сообщения примерно 14 миллионов долларов в день — оценка лишь приблизительная, потому что плата за проход через канал зависит от типа судна и его вместительности. И при этом здесь героически готовы предоставить скидки для тех судов, которые вот уже несколько дней кукуют у входа в канал, не имея возможности продолжать путь.
Неожиданная поддержка нефти
Экономика среагировала на происходящее мгновенно. Например, цены на танкерную доставку нефтепродуктов удвоились вскоре после того, как стало известно о «неудобном положении Ever Given. Глобальные цепочки поставок самых разнообразных продуктов нарушились, и это привело к серьезным денежным потерям для компаний (которые едва только научились дышать снова в условиях пандемических ограничений). Например, мировые информагентства уже беспокоятся о перебоях с растворимым кофе в ближайшее время (по каналу не могут пройти корабли, перевозящие кофе сорта робуста, на котором делают весь Nescafe).
По данным компании Kpler, 1,74 млн баррелей нефти-сырца из 39,2, которые перевозили в день по морю в 2020 году, проходили через Суэцкий канал. Разумеется, «пробка» не могла не подогреть нефтяной рынок — и очень кстати, с учетом того, что за три последние недели котировки приуныли в связи с возвращением локдауна в Европу. В пятницу фьючерсы на Brent доросли до 64,43 доллара за баррель, а на WTI до 60,73 доллара. Впрочем, эксперты считают, что волатильность нефти на следующей неделе еще принесет нам сюрпризы, и застрявший контейнеровоз окажется вовсе не главным фактором влияния (в конце концов, опять будут совещаться страны ОПЕК).
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